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Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab

14.06.2022 15:18

Александр Джуллиард (Alexandre Julliard), создатель и руководитель проекта Wine, подвёл итоги тестирования экспериментального сервера совместной разработки gitlab.winehq.org и обсуждения возможности перевода разработки на платформу GitLab. Большинство разработчиков одобрили использование GitLab и проект начал постепенный переход на GitLab как на основную платформу для разработки.

Для упрощения перехода создан шлюз, обеспечивающий отправку в список рассылки wine-devel запросов на слияние и комментариев с Gitlab, что позволяет сохранить привычный уклад для тех, кто привык отслеживать активность разработки через электронную почту. Новый рабочий процесс подразумевает прямое добавление патчей в Git, а не отправку по электронной почте сопровождающим. Изменения предлагается передавать в Git в форме запросов на слияние, после чего присланные патчи будут тестироваться в системе непрерывной интеграции, перенаправляться в рассылку wine-devel для обсуждения и привязываться к рецензирующим, которые должны проверить и одобрить изменение.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/piperma...)
  2. OpenNews: Сбой в GitLab-инфраструктуре FreeDesktop, затронувший репозитории многих проектов
  3. OpenNews: В GitLab заменят встроенный редактор кода на Visual Studio Code
  4. OpenNews: Проект Wine рассматривает возможность перевода разработки на платформу GitLab
  5. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая получить доступ к токенам Runner
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57354-gitlab
Ключевые слова: gitlab, wine
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Какойточел (?), 15:21, 14/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    а до этого что у них было ?
     
     
  • 4, Аноним (4), 15:31, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отправку по электронной почте сопровождающим

    Очевидно, шизофренический-старпёрский подход в стиле LKML когда коммиты постятся в мейллисты, и из review и обсуждение превращается в incomprehensible мешанину тредов. Каким-то г-ноедам это ещё нравится...

    > позволяет сохранить привычный уклад для тех, кто привык отслеживать активность разработки через электронную почту

     

  • 2, Аноним (2), 15:27, 14/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы быстрее потерять продукт из-за сдохших у гитлаба ssd?
     
  • 3, Аноним (3), 15:27, 14/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    лучше бы nginx на гитхаб переполз полностью со своего умершего меркурия
     
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