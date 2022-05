В GitLab заменят встроенный редактор кода на Visual Studio Code

Представлен релиз платформы совместной разработки GitLab 15.0 и объявлено о намерении в будущих выпусках заменить встроенный редактор кода Web IDE на редактор Visual Studio Code (VS Code), развиваемый компанией Microsoft при участии сообщества. Использование редактора VS Code упростит разработку проектов в интерфейсе GitLab и позволит разработчикам использовать привычный и полнофункциональный инструмент редактирования кода. Опрос пользователей GitLab показал, что Web IDE отлично подходит для внесения небольших изменений, но мало кто использует его для полноценного написания кода. Разработчики GitLab попытались понять, что мешает полноценной работе в Web IDE, и пришли к выводу, что дело не в отсутствии каких-то конкретных возможностей, а в совокупности мелких недоработок интерфейса и методов работы. Судя по опросу, проведённому площадкой Stack Overflow, более 70% разработчиков используют при написании кода редактор VS Code, который поставляется под лицензией MIT. Один из инженеров GitLab подготовил рабочий прототип интеграции VS Code с интерфейсом GitLab, который можно использовать для работы через браузер. Руководство GitLab сочло разработку перспективной и решило заменить Web IDE на VS Code, что также позволит не тратить ресурсы на добавление в Web IDE возможностей, которые уже есть в VS Code. Кроме значительного расширения функциональности и улучшения юзабилити, переход откроет доступ к широкому спектру дополнений к VS Code, а также предоставит пользователям средства для настройки тем оформления и управления подсветкой синтаксиса. Так как внедрение VS Code неизбежно приведёт к усложнению редактора, для тех кому необходим максимально простой редактор для внесения отдельных правок планируется добавить необходимые возможности редактирования в базовые компоненты, такие как Web Editor, Snippets и Pipeline Editor. Что касается релиза GitLab 15.0, то из добавленных новшеств можно выделить: В Wiki добавлен визуальный режим редактирования разметки Markdown (WYSIWYG).

В бесплатную community-версию интегрированы функции сканирования образов контейнеров на предмет наличия известных уязвимостей в используемых зависимостях.

Реализована поддержка добавления внутренних примечаний к обсуждениям, доступных только автору и членам группы (например, для прикрепления к issue конфиденциальных данных, которые нельзя раскрывать публично).

Возможность связывания issue с внешней организацией или внешними контактами.

Поддержка вложенных переменных окружения в CI/CD (переменные могут встраиваться в другие переменные, например, "MAIN_DOMAIN: ${STACK_NAME}.example.com").

Возможность подписки и отписки от пользователя в его профиле.

Упрощён процесс отзыва токенов доступа.

Предоставлена возможность реорганизации списка с описаниями issue в режиме drag&drop.

В дополнении GitLab Workflow к VS Code добавлена возможность работы с несколькими учётными записями, связанными с разными пользователями GitLab.