Опрос Stack Overflow: Rust назван самым любимым, а Python самым востребованным языком

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|3.8, Аноним (1), 09:34, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+26 +/–
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На MySQL, но жуть как обожаю RUST ни строчки на нём не написал, но обожаю очень сильно даже проголосовал за него в этой дурацкой голосовалке.
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|2.6, OnTheEdge (ok), 09:32, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> в котором приняло участие более 83 тысяч разработчиков ПО
тысячи профессионалов уровня «Hello, World!» на всех упомянутых языках
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|4.40, Аноним (1), 10:45, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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И что после налогов ты все равно будешь только щи хлебать. Это зарплата как раз Хеллоу ворлдщика, нормальные программист получает в разы больше.
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|5.44, Аноним (44), 10:51, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по тому, сколько по данной статистике получают сишники и приплюснутые, среди них нормальных программистов сильно меньше, что, в общем-то, неудивительно
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|6.57, заминированный тапок (ok), 11:28, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Судя по тому, сколько по данной статистике получают сишники и приплюснутые, среди них нормальных программистов сильно меньше, что, в общем-то, неудивительно
сравнение ЗП самих разрабов Раста и Лисицы (ну а кто ещё на нём пишет кроме хеллоуворлдщиков)
с зарплатами приплюснутых студентов (потому что только они на SO ищут ответы на свои лабы)
ну такое...
хотя далеко не все разрабы Лисицы на SO ответы ищут, их даже меньше 10%
https://4e6.github.io/firefox-lang-stats/
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|7.68, Аноним (44), 11:41, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ведь ты же приведешь свою *правильную* статистику? Или сойдемся на этих цифрах?
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|9.74, Аноним (44), 11:46, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну то есть ты балабол, а приведенные данные из новости считаем примерно верными... текст свёрнут, показать
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|15.114, Аноним (44), 13:46, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я и не говорю, что не пишу на раст Я говорю, что тебе следует завезти пруфы на ... большой текст свёрнут, показать
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|4.172, name (??), 16:53, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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$77K? лол даже опс первого уровня не соглатится с такой з\п
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|2.36, Аноним (39), 10:40, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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На оппенет не любят rust в комментах, вот только 99% из них не разработчики поэтому не учитываются в опросах и их мнение никого не волнует.
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|1.2, myhand (ok), 09:29, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дiды на COBOLe действительно получают меньше Rustoхрусто? Куда катится мир...
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|2.3, Аноним (1), 09:30, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если бы на коболе была хорошая зарплата, то не было бы проблемы найти программистов. А так даже самим обучать пришлось.
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|3.48, myhand (ok), 11:09, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А так даже самим обучать пришлось.
Гм, а учителя работали совсем за еду?
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|4.62, Аноним (1), 11:38, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А учителя работали за деньги компании IBM чтобы их мейнфреймы были хотя бы чуточку более ликвидны. А то дурацкая ситуация получается мейнфреймы по стоимости чугунного моста уже куплены заказчиком. А программистов, которые должны допиливать заглючивший софт не существуют. https://habr.com/ru/news/t/496748/
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|2.160, Ordu (ok), 16:06, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне сейчас не найти ссылку, но я читал где-то разбор того, что за должности для COBOL-программистов. Всё сводится примерно к тому, что COBOL-программист работает в организации, которой рулят финансисты. В такой организации программист -- second class citizen, что-то типа электрика/сантехника. Он не принимает никаких стратегических решений, он просто делает, что ему говорят. "Не принимает решений" значит не несёт никакой ответственности за стратегию развития, значит не получает за это денег.
Ну и люди там собираются определённого склада -- хорошие семьянины, которым нужна стабильная работа, где можно работать от звонка до звонка, где можно, уходя с работы вечером, забывать о ней до завтра и полностью переключаться на то, чтобы забрать ребёнка из школы, покормить, сделать с ним домашнее задание, уложить спать.
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|2.18, DeerFriend (?), 10:07, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Я погуглил, кто такой кложур, который в топе списка, и не понял, зачем их с жавой разделили на 2 разных языка.
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|4.54, Михрютка (ok), 11:22, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нас учили для сущности (таблицы) давать название в единственном числе
разрешите_доипацца.джпг
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|4.63, Аноним (1), 11:39, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Теперь понятно почему ты не нашел себе работу по специальности DBA
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|2.156, Аноним (156), 15:59, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он слишком НОВОмодный, чтобы быть основным языком у опытных разработчиков - там обычно JS/TS или Swift/Java/Kotlin, а Dart до кучи в каком-нибудь новом проекте. Так что основным его выбрали начинающие разработчики по большей части.
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|2.32, Аноним (32), 10:36, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как в vlang'е реализован полиморфизм? (Т.е. как писать темплейты/макросы/дженерики или как они там называются?) Просмотрел документацию по диагонали и ничего не нашел.
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|2.56, Аноним (-), 11:26, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> BSD даже видно, прикольно.
Там вообще какой-то неправильный график!
Эксперты Опеннета нас не раз заверяли, что "BSD некому нинужна, почти совсем не работает и вообще давно рип!", а все разработчики "свалили с венды на линукс!".
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|3.139, dullish (ok), 15:16, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну так всё верно. Линуксоиды традиционно подбирают подходящий инструмент под конкретную задачу и не заморачиваются. Соответственно, увидев подобный опрос, крутят пальцем у виска и молча проходят мимо.
А вендузятники с бэсэдэшникам, увидев что кто-то, в кое-то веке раз, готов выслушать их мнение, перевозбуждаются и спешат поделиться наболевшим. Прям как Вы, в общем-то...
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|4.141, Аноним (-), 15:28, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> 25% macOS
> Ну так всё верно. Линуксоиды традиционно подбирают подходящий инструмент под конкретную задачу и не заморачиваются.
Оно и видно
> А вендузятники с бэсэдэшникам, увидев что кто-то, в кое-то веке раз, готов
> выслушать их мнение, перевозбуждаются и спешат поделиться наболевшим. Прям как Вы,
> в общем-то...
Какая занимательная (нет) демаго^W проекция "традиционного опеннетного линуксоида".
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|5.148, dullish (ok), 15:43, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Оно и видно
Уже поняли, где протупили? Не буду тыкать Вас носом в лужу, так интереснее.
>традиционного опеннетного линуксоида
Хм... Судя по бессвязному изложению мыслей, сами Вы сидите даже не на бсд или венде а на каких-то веществах. Вы, это, осторожнее, здоровье оно одно.
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|6.155, Аноним (-), 15:58, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Оно и видно
> Уже поняли, где протупили? Не буду тыкать Вас носом в лужу, так интереснее.
Как обычно - опять по теме ноль целых, фиг десятых, зато очередная занимательная (нет) проекция о лужах и носах.
Разговор вообще велся не с вами и не о вас, поэтому непонятно, с чего это вы так настойчиво влезли с вашим "ценнейшим мнением".
Или "вендузятники с бэсэдэшникам, увидев что кто-то, в кое-то веке раз, готов выслушать их мнение, перевозбуждаются и спешат поделиться наболевшим" - это вы о себе?
> Хм... Судя по бессвязному изложению мыслей, сами Вы сидите даже не на
> бсд или венде а на каких-то веществах. Вы, это, осторожнее, здоровье оно одно.
Какой однако "аргументативный аргумент" (нет).
Впрочем, ничего иного от опеннетного балабола и не ожидалось.
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|7.168, dullish (ok), 16:37, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Как обычно - опять по теме ноль целых, фиг десятых
Ничего не понятно? Бывает...
>Разговор вообще велся не с вами и не о вас
>с чего это вы так настойчиво влезли с вашим "ценнейшим мнением"
>аргументативный аргумент
>опеннетного балабола
Ну извините, что сделал Вам больно. Я не хотел. (Кого я обманываю? Конечно хотел!)
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|1.14, КО (?), 09:51, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Говнокод он на любом языке одинаков, винить в этом язык глупо...
Ну ладно Brainfuck уж совсем для мазохистов.
В опросе не участвовали меньшинства из других ОС.
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|2.116, Аноним (116), 13:59, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кстати, css разве не тьюринг-полный? Формально, это html. Шуточки про язык программирования html были актуальны лет 30 назад разве что.
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|3.119, Аноним (15), 14:05, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да не удивлён. Во времена, где фронтендовская вебня лезет куда не надо, оно так и мутирует.
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|4.133, Ненавижу SJW (?), 15:02, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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никто не мутирует. новые CSS фичи завозят не активно, не говоря уже про поддержку браузерами этих самых новых фич
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|4.140, Аноним (-), 15:18, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> https://coderoad.ru/2497146/%D0%AF%D0%B2%D0%BB&#
> CSS не является полным Тьюрингом
Опеннетный оналитег классически, дальше заголовка по своим же ссылкам не читающий?
>> Является ли CSS Тьюринг полным?
>> CSS, насколько я знаю, не является полным Тьюрингом. Но мои знания о CSS очень ограничены.
> Вы можете закодировать правило 110 в CSS3, так что оно является полным по Тьюрингу, если вы считаете, что соответствующий сопровождающий файл HTML и взаимодействие с пользователем являются частью “execution” из CSS. Имеется довольно хорошая реализация http://eli.fox-epste.in/rule110-full.html
>
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|5.152, Аноним (29), 15:50, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там по ссылке и дальше ;)
Поскольку мы только что решили проблему остановки для CSS, из этого следует, что CSS не является полным Тьюрингом
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|1.17, правда искра (?), 10:02, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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всякие проходимцы, которые даже кодить без архитектурных ошибок не могут - влияют своими голосованиями на ещё большее таких же проходимцев. недумать - легко и приятно и питон/js/rust это обеспечивает.
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|2.20, Аноним (116), 10:15, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я поставил тебе минус, но ты же понимаешь, что это просто разные области. И хайповые язычки популярны в основном за счёт хайповости.
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|3.143, эм си всё (?), 15:32, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я поставил тебе минус, но ты же понимаешь, что это просто разные
> области. И хайповые язычки популярны в основном за счёт хайповости.
mc, я видел этот коммент под друним сообщением. пофикси свой форум. отпрвьте это сообщение к модератору.
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|1.21, Аноньимъ (ok), 10:16, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Rust это романтизм 21 века.
Мечта о потерянном идеале. Фантазия идеального кода.
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|2.43, Rev (?), 10:49, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Гуголь заявляет, что 70% всех уязвимостей и ошибок связаны с неправильной работой с памятью. Плюсовики бьют пяткой себе в грудь, что они умеют работать с памятью, но статистика говорит обратное.
Так что такой язык как Раст всё-таки нужен.
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|3.50, myhand (ok), 11:16, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Так что такой язык как Раст всё-таки нужен.
А что, Python, LISP, Go, <нужное вписать, их легион> (все, что умеет автоматическое управление памятью) - неправильно работают с памятью?
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|5.73, myhand (ok), 11:45, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это все слишком много мусорит.
А что, в Rust придумали какие-то новые алгоритмы для автоматического управления памятью?
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|6.90, Аноним (90), 12:14, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да.
Как всегда, раст-хейтеры понятия не имеют, о чем говорят.
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|7.115, myhand (ok), 13:56, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да.
Ссылки на публикации в реферируемых научных журналах будут в студии?
Раст-хейтеры не верят в магию.
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|8.144, Конь (?), 15:37, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если вкратце, то время жизни любой ссылки не должно превышать время жизни того н... текст свёрнут, показать
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|6.97, Аноним (32), 12:53, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конечно же нет Всего лишь добавили borrow checker, это что-то наподбее надсмотр... большой текст свёрнут, показать
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|6.135, freecoder (?), 15:04, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что, в Rust придумали какие-то новые алгоритмы для автоматического управления памятью?
В Rust нет сборщика мусора, программист должен убирать за собой сам, а компилятор просто проверит, что все чисто. А так как компилятор все равно проверяет чистоту, то в 99% случаев руками убирать ничего не надо - сам компилятор вставит код уборки в нужных местах. И вуаля, мы получаем что-то вроде "статического сборщика мусора".
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|6.170, Ordu (ok), 16:37, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что, в Rust придумали какие-то новые алгоритмы для автоматического управления памятью?
Не алгоритмы, а синтаксис описания задумки программиста о том, какой из алгоритмов управления памятью должен быть использован в том или ином месте программы.
Стековой памятью надо управлять так, памятью в куче эдак, причём если копнуть глубже, то и стековой памятью можно управлять по-разному и памятью в куче тоже. Раст позволяет кодировать эти соглашения в API. И проверяет чтобы API соответствовало коду. Причём он проверяет, чтобы реализация API соответствовала бы заявленному в API. И он проверяет, чтобы код, пользующийся API, пользовался бы им так, как требует выбранная стратегия управления памятью.
Вот собственно и всё. Программист затем может использовать любую стратегию управления памятью, которая ему кажется лучшей для задачи, он даже может смешивать эти стратегии произвольно. rustc же просто проверит, что тот не накосячил нигде.
Правда надо понимать, что с такой стратегией управления памятью, как сборка мусора, как-то не задалось. Эта стратегия, была даже в std в до-v1.0 расте, но не сложилось. Сейчас есть попытки запилить gc крейтом, но там пока неясно всё. Правильнее было бы говорить не о попытках запилить, а об исследовании путей к тому, чтобы это сделать. Если интересно можно обзор таких попыток[1] посмотреть.
[1] https://manishearth.github.io/blog/2021/04/05/a-tour-of-safe-tracing-gc-design
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|4.61, Я топтал твои хелловорлды (?), 11:38, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В 99.99999999...% случаев с памятью неправильно работают людишки. Причём со своей памятью, а потом уже компьютера 🤣 Любой язык это лишь инструмент в кривых руках индусов, впопеннетчиц и прочих клоунов.
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|5.67, Аноним (1), 11:41, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да как ты не поймешь используя раст ты сразу постигаешь дзен. IQ сразу повышается до 1000, а уязвимости рассасываются сами собой. Больше не надо думать вообще раст сам за тебя все напишет. Кто не верит в это тот еретик.
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|5.79, Аноним (44), 11:49, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому мы не будем даже пытаться разрабатывать инструменты, которые позволяли бы меньше ошибаться или закрывали некоторый класс ошибок вообще
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|7.85, Аноним (44), 12:04, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Такие инструменты есть и это точно не раст.
И почему же их не используют? Почему хотя бы здесь, на опеннете, регулярно появляются новости об очередном битье памяти сишниками в крупных проектах по типу ядра или какого-нибудь браузера? Или это такие же убогие инструменты, как и раст?
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|6.132, Я топтал твои хелловорлды (?), 14:57, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пытайся, тебе кто-то запрещает? Иди, разрабатывай! Иди давай!🤣 Никогда ты ничего не разработаешь. В лучшем случае будешь юзать чужое, попутно обсирая.
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|5.76, myhand (ok), 11:47, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правильно, но, к сожалению, медленно
А в Rust быстро - это магия такая или предмет веры?
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|3.126, Аноним (15), 14:13, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В одной конторе посчитали, что большая часть багов делается перед обедом и в конце рабочего дня. Ввели кофе-таймы посреди первой и второй половины. Багов стало меньше, профит всем.
Раст может быть и нужен, но вряд ли любители стильного-модного будут переписывать старое, мечтать не миллионы строк кода писать, много лет для этого нужно, 5-10, когда нужное будет по-новому сделано.
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|3.175, Аноньимъ (ok), 17:13, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужен или нет опрос не показывает.
А вот то, что Rust любим, показывает.
А любовь это очень хорошо на самом деле.
Ненужна людям С++ порнуха, она вся шаблонная и не даёт людям испытать настоящую любовь.
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|2.81, Anonymoustus (ok), 11:58, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Хруст это зачатый неудачником по пьяни синтаксис, выношенный алкоголичкой и рожденный семимесячным в тамбуре вагона пригородного поезда.
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|4.89, Anonymoustus (ok), 12:08, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правильно говорить экспериментальный
Жаль, что Отцы и Деды предусмотрели так мало разных скобочек на клавиатуре: в Хрусте нашлось бы место всем им!
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|1.24, Anonnnym (?), 10:28, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какая-то статистика курильщика.
Куча бабла в мобайле, но Java чуть ли не в конце, да и Swiht не сильно далеко от нее ушел. На серверах важна скорость, но в топе у нас интерпретируемые F#, тормоз-руби и erlang, который не умеет в быструю производительность.
Другой топ называется интегрированые среды разработки, но в нем у нас куча текстовых редакторов - vscode, np++, atom, sublime, vim, neovim, emacs, textmate
Топ по используемым инструментам и там что-то делают игровые движки и IDE для C#, которая кстати в топ по IDE даже не попала.
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|3.100, funny.falcon (?), 13:04, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если брать эрланг как язык, то в нём вообще нет многопоточности. Есть лишь "процессы", обменивающиеся сообщениями.
А вот разруливать "процессы" по тредам реализация эрланга умеет весьма хорошо. Раньше действительно были проблемы, и наверное потому у Вас такие воспоминания. Но вроде как починили.
По крайней мере, WhatsApp не жалуется.
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|2.30, Аноньимъ (ok), 10:35, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>erlang, который не умеет в быструю производительность
Это такой троллинг?
>интерпретируемые F#
Это какой-то новый вид троллинга или что-то другое?
>Куча бабла в мобайле, но Java чуть ли не в конце
В амазоне много денег, но грузчики почему-то получают копейки.
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|3.49, Anonnnym (?), 11:11, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это такой троллинг?
Я же поправился в первом комментарии. Анонимусам нельзя редактировать уже отправленные сообщения - они не наши
> Это какой-то новый вид троллинга или что-то другое?
а разве dotnet уже стал нативным, он же всегда крутился на виртуалке, как java
> В амазоне много денег, но грузчики почему-то получают копейки.
теплое с мягким сравниваете. Нет на грузчиков такого спроса, как на мобайл разработчиков
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|4.98, funny.falcon (?), 12:59, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> а разве dotnet уже стал нативным, он же всегда крутился на виртуалке, как java
.Net (и dotnet) (и даже Mono) ни когда не использовали интерпретатор, в отличие от Java. (По крайней мере на x86/x86_64). Байт-код всегда перед выполнением проходил и проходит через JIT.
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|4.174, Аноньимъ (ok), 17:05, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спрос большой и там и там.
И там и там он компенсируется высоким предложением.
Поэтому цены остаются низкими.
Дотнет работает на джите и по скорости близок к сипипи. На нём успешно делают хайлоад.
Впрочем F# немного о другом как я слышал.
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|2.35, Михрютка (ok), 10:39, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>>erlang, который не умеет в быструю производительность.
товарищ, вы перепутали. эрланг не умеет в быструю скорость и в медленные тормоза.
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|1.26, InuYasha (??), 10:29, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Самый резонный график - с БД.
Ещё с ОС более-менее понятно.
Остальное - ужасы и странности. Особенно зарплаты.
Стеоверфлоу там M$ ещё не купил, случаем?
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|2.34, Аноним (1), 10:39, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если перейти на сайт оригинальной статьи там еще статистика по трансгендерам и другим гендерам среди опрошенных разработчиков, вот где мякотка, на опеннет такое не принесли потому что ор был бы выше гор.
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|3.146, Аноним (146), 15:39, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я надеюсь, там были люди, сексуально идентифицирующиеся как боевой вертолёт? а то, кажется, мне никогда не найти свою вторую половинку...
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|3.147, Аноним (146), 15:41, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Man 91.67%
Woman 5.31%
Prefer not to say 1.75%
Non-binary, genderqueer, or gender non-conforming 1.42%
Or, in your own words: 0.92%
ну такое, вовсе и не выше гор.
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|3.46, InuYasha (??), 11:08, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ElasticSearch ванлав
ElasticSearch мэни ООМ, мэни лагс, мэни релокейшнс, мэни трабл
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|4.55, Михрютка (ok), 11:24, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ElasticSearch ванлав
> ElasticSearch мэни ООМ, мэни лагс, мэни релокейшнс, мэни трабл
ElasticSearch БД селект ми мани тайм :)
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|2.161, Аноним (29), 16:07, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Остальное - ужасы и странности. Особенно зарплаты
Выборка - те, кто отвечал на опрос из тех, кто увидел опрос из тех, кто заходит на SO
Аудитория SO - 95-97% задаёт вопросы, причем не сильно умные
И ещё люди "фантазируют" в ответах
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|3.51, Anonnnym (?), 11:16, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> systemctl liking stop;
сразу видно человека, который остался в эпохе /etc/init.d
systemctl stop liking
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|1.33, Аноним (33), 10:37, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Можно пламенно всем сердцем любить, но не пользоваться... Программистки совсем видимо, отчаялись.)
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|2.38, Аноним (1), 10:40, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно считать что это коэффициент хайповости, потому что любить можно то чем ты не пользуешься. В там чем ты каждый день пользуешься ты каждый косяк знаешь и удивляешься как это вообще может работать.
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|3.42, Михрютка (ok), 10:48, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Можно считать что это коэффициент хайповости, потому что любить можно то чем
> ты не пользуешься. В там чем ты каждый день пользуешься ты
> каждый косяк знаешь и удивляешься как это вообще может работать.
а вы товарищ не путайте любовь и законный брак :)
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|2.72, freecoder (?), 11:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее это демонстрирует желание/готовность перейти на этот язык. Просто пока спрос маленький, а желающих писать на Rust - тыщи. Но, надо понимать, что это все новички, а все имеющиеся вакансии требуют уже опытных. Таким образом создается определенное напряжение на рынке и рано или позно - прорвет.
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|3.86, Аноним (1), 12:05, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да-да, а спрос маленький потому что хейтеры и заговор, а не потому что раст ненужен.
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|4.91, Аноним (-), 12:17, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да-да, а спрос маленький потому что хейтеры и заговор, а не потому что раст ненужен.
Расскажи поподробнее про "нинужно-спрос" на сишку в 1976-1980, плюсы в 1985-90, на питон в 1996 ... оналитек ты наш опеннетный.
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|5.112, Аноним (1), 13:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В 1972 году Unix уже был переписан на «С» с «B». А что такого написали на обосрасте что надо резко на него переходить?
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|6.127, Аноним (-), 14:13, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ritchie, Dennis M. (March 1993). "The Development of the C Language".
>> By early 1973, the essentials of modern C were complete. The language and compiler were strong enough to permit us to rewrite the Unix kernel for the PDP-11 in C during the summer of that year.
...
>> During the 1980s the use of the C language spread widely
> В 1972 году Unix уже был переписан на «С» с «B».
> Вы все врети!
Ну да, кто такой Деннис Ричи супротив цельного анонимного опеннетного оналитека?
>> спрос маленький потому что
> А что такого написали на обосрасте что надо резко на него переходить?
Какой резкий спрыг с темы ...
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|5.177, Михрютка (ok), 17:26, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "нинужно-спрос" на сишку в 1976-1980
лёхко.
универовским одминам нужно было обеспечить школоте учиться при минимальных расходах на железо и софт.
результат страдает нас до сих пор.
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|2.71, Аноним (1), 11:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что это за рейтинг где всех оценили одинаково? Если такой и есть то это не рейтинг.
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|1.80, Anonymoustus (ok), 11:51, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То, что мы и так знали: Шлак Оверфейл — любимый ресурс хвостатых копипастеров бессмысленного и беспощадного гоBнокода.
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|3.173, Anonymoustus (ok), 17:04, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты, должно быть, новенький на впоппеннете и не знаешь, что я старпёр, луддит, виндузятник и гуманитарий. Так что для меня на Шлаке ничего интересного не пишут.
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|2.92, Аноним (90), 12:20, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Воу, чувак, твое мнение перевешивает весь StackOverflow по авторитету!
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|2.145, zt13 (?), 15:39, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И судя по графикам лет через 10 Java и C++ умрут окончательно.
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|1.107, Аноним (107), 13:32, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ядро и все системные утилиты должны быть написаны на Rust
Все скрипты и сайты на Python
Всё, другие языки не нужны в принципе. Разве что останется сишечка и asm для микроконтроллеров, но постепенно умрут в связи с развитием "железа" и будут узкоспециализированны.
Также (если считать языком программирования) сохранятся портянки скриптов на bash
И пожалуй всё.
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|2.122, Аноним (116), 14:08, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давайте лучше скрипты и сайты на руст, а ядро и системные утилиты на си и асм. Т.е. осталось только начать писать сайты на русте, да и проще осуществить наверное, да? Приступайте, засилье го напрягает.
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|2.165, Аноним (165), 16:24, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто кому чего должен?... За наличие питона на сервере, человека, допустившего это следует пристрелить на месте обнаружения. Просто из соображений безопасности.
И вообще, пора уголовную ответственность ввести за преподавание питона в школе. Ну, или, переиспользовать статью за растление как итог покалеченной детской психики.
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|3.178, Михрютка (ok), 17:30, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там полгода назад столяров опять свой трехтомник зарелизил.
напиши в российский ск, пусть его за совращение малолетних паскалем накажут.
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|2.110, Аноним (110), 13:38, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Пока одни хейтят раст, другие на нем просто молча пишут. Язык самый быстрый и безопасный. Сложный, да, не для всех. Но он решает проблемы, пока другие(с\с++) их создают.
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|3.113, Аноним (1), 13:43, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пишут и все и ничего не напишут. Ну сколько можно рассказывать сказки?
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|4.125, Аноним (104), 14:13, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пишут. Любительскую операционную систему Redox которая запускается на избранных ноутбуках. В нём есть браузер под названием netsurf. Тот самый браузер который активно развивает С (си) и GTK. И он является единственным доступным браузером в Redox на данный момент.
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|1.111, Аноним (111), 13:42, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что за маркетинговый bullshit снова на попенете?
Использует раст 7% при этом самый любимый у 86% опрошенных? вместе с уродливым clojure?
Просто по опросам?
Это когда просто кого то спросили и кто то просто ответил?
лол шта это?
Может харе мутную статистику нагонять?
Топистартер прочитал учебник по маркетингу и оттачивает на читателях оттуда примитивные фишки?
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|3.158, freecoder (?), 16:02, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это показатель как люди ведутся на тренды.
А в каком это тренде Rust? Кроме тренда хейтеров на Opennet.
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|1.129, Аноним (129), 14:39, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Шестой год подряд Rust признаётся самым любимым языком:
Шестой год подряд разработчики на Rust не вылазят с форумов stackoverflow.
Если бы я целый день мог сидеть на stackoverflow и получать при этом зарплату, я был бы тааак счастлив...
И тоже любил бы за это Rust.
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|2.134, Я топтал твои хелловорлды (?), 15:02, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Шестой год подряд Rust признаётся самым любимым языком:
> Шестой год подряд разработчики на Rust не вылазят с форумов stackoverflow.
> Если бы я целый день мог сидеть на stackoverflow и получать при
> этом зарплату, я был бы тааак счастлив...
> И тоже любил бы за это Rust.
Ты целый день сидишь на бут... тьфу.. на впопеннете ))
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|1.131, Аноним (130), 14:51, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Растаманькам хоть какое-то утешение, через 10 лет если еще какой скам не придумают, сраст будет 16-й год любимым языком сетевых хомяков
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|1.159, Аноним (159), 16:05, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот растоманы как всегда. Stack Overflow Провёл какие-то опросы, которые просто опросы и никакой аналитики не дал. И правильно, тем кто знаком будет очень интересно а растоманы удушатся.
Ну статистика и статистика, без аналитики. Но этим фанатам надо было выхватить свой раст.
И в итоге сами и показали аналитику. Раст признани языком с самым большим количеством глупых тупо-фанатиков.
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|1.167, max (??), 16:27, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оказывается зарплата программистов использующих ЯП "HTML/CSS" выше, чем Java. Не тем я занимаюсь похоже.
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|1.171, th3m3 (ok), 16:51, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Используемые web-фреймворки
Опять перемешали всё в кучу. И js-библиотеки и бекенд 🤦
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|2.179, Аноним (159), 17:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А веб и так одна большая куча всякого ...
Ну и к томуже как я говорил. Статистика ни о чём.
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