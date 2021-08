Опрос Stack Overflow: Rust назван самым любимым, а Python самым востребованным языком

2.38 , Аноним ( 1 ), 10:40, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Можно считать что это коэффициент хайповости, потому что любить можно то чем ты не пользуешься. В там чем ты каждый день пользуешься ты каждый косяк знаешь и удивляешься как это вообще может работать.

3.42 , Михрютка ( ok ), 10:48, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Можно считать что это коэффициент хайповости, потому что любить можно то чем

> ты не пользуешься. В там чем ты каждый день пользуешься ты

> каждый косяк знаешь и удивляешься как это вообще может работать. а вы товарищ не путайте любовь и законный брак :)

2.72 , freecoder ( ? ), 11:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее это демонстрирует желание/готовность перейти на этот язык. Просто пока спрос маленький, а желающих писать на Rust - тыщи. Но, надо понимать, что это все новички, а все имеющиеся вакансии требуют уже опытных. Таким образом создается определенное напряжение на рынке и рано или позно - прорвет.

3.86 , Аноним ( 1 ), 12:05, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Да-да, а спрос маленький потому что хейтеры и заговор, а не потому что раст ненужен.

4.91 , Аноним ( - ), 12:17, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Да-да, а спрос маленький потому что хейтеры и заговор, а не потому что раст ненужен. Расскажи поподробнее про "нинужно-спрос" на сишку в 1976-1980, плюсы в 1985-90, на питон в 1996 ... оналитек ты наш опеннетный. 5.112 , Аноним ( 1 ), 13:42, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В 1972 году Unix уже был переписан на «С» с «B». А что такого написали на обосрасте что надо резко на него переходить?

6.127 , Аноним ( - ), 14:13, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Ritchie, Dennis M. (March 1993). "The Development of the C Language".

>> By early 1973, the essentials of modern C were complete. The language and compiler were strong enough to permit us to rewrite the Unix kernel for the PDP-11 in C during the summer of that year. ...

>> During the 1980s the use of the C language spread widely

> В 1972 году Unix уже был переписан на «С» с «B».

> Вы все врети! Ну да, кто такой Деннис Ричи супротив цельного анонимного опеннетного оналитека? >> спрос маленький потому что

> А что такого написали на обосрасте что надо резко на него переходить? Какой резкий спрыг с темы ...

7.130 , Аноним ( 130 ), 14:43, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе по существу все разжевали, не виляй бедрами, растаманя

5.177 , Михрютка ( ok ), 17:26, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "нинужно-спрос" на сишку в 1976-1980 лёхко. универовским одминам нужно было обеспечить школоте учиться при минимальных расходах на железо и софт. результат страдает нас до сих пор.