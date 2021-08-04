Опрос Stack Overflow: Rust назван самым любимым, а Python самым востребованным языком

2.16 , dullish ( ok ), 09:55, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Консольщики, же!

2.56 , Аноним ( - ), 11:26, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > BSD даже видно, прикольно. Там вообще какой-то неправильный график!

Эксперты Опеннета нас не раз заверяли, что "BSD некому нинужна, почти совсем не работает и вообще давно рип!", а все разработчики "свалили с венды на линукс!". 3.139 , dullish ( ok ), 15:16, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну так всё верно. Линуксоиды традиционно подбирают подходящий инструмент под конкретную задачу и не заморачиваются. Соответственно, увидев подобный опрос, крутят пальцем у виска и молча проходят мимо.

А вендузятники с бэсэдэшникам, увидев что кто-то, в кое-то веке раз, готов выслушать их мнение, перевозбуждаются и спешат поделиться наболевшим. Прям как Вы, в общем-то...

4.141 , Аноним ( - ), 15:28, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> 25% macOS

> Ну так всё верно. Линуксоиды традиционно подбирают подходящий инструмент под конкретную задачу и не заморачиваются. Оно и видно > А вендузятники с бэсэдэшникам, увидев что кто-то, в кое-то веке раз, готов

> выслушать их мнение, перевозбуждаются и спешат поделиться наболевшим. Прям как Вы,

> в общем-то... Какая занимательная (нет) демаго^W проекция "традиционного опеннетного линуксоида".

5.148 , dullish ( ok ), 15:43, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Оно и видно Уже поняли, где протупили? Не буду тыкать Вас носом в лужу, так интереснее.

>традиционного опеннетного линуксоида Хм... Судя по бессвязному изложению мыслей, сами Вы сидите даже не на бсд или венде а на каких-то веществах. Вы, это, осторожнее, здоровье оно одно.

6.155 , Аноним ( - ), 15:58, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Оно и видно

> Уже поняли, где протупили? Не буду тыкать Вас носом в лужу, так интереснее. Как обычно - опять по теме ноль целых, фиг десятых, зато очередная занимательная (нет) проекция о лужах и носах. Разговор вообще велся не с вами и не о вас, поэтому непонятно, с чего это вы так настойчиво влезли с вашим "ценнейшим мнением".

Или "вендузятники с бэсэдэшникам, увидев что кто-то, в кое-то веке раз, готов выслушать их мнение, перевозбуждаются и спешат поделиться наболевшим" - это вы о себе? > Хм... Судя по бессвязному изложению мыслей, сами Вы сидите даже не на

> бсд или венде а на каких-то веществах. Вы, это, осторожнее, здоровье оно одно. Какой однако "аргументативный аргумент" (нет).

Впрочем, ничего иного от опеннетного балабола и не ожидалось. 7.168 , dullish ( ok ), 16:37, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Как обычно - опять по теме ноль целых, фиг десятых Ничего не понятно? Бывает...

>Разговор вообще велся не с вами и не о вас

>с чего это вы так настойчиво влезли с вашим "ценнейшим мнением"

>аргументативный аргумент

>опеннетного балабола Ну извините, что сделал Вам больно. Я не хотел. (Кого я обманываю? Конечно хотел!)