Си и Python сместили Java в рейтинге языков программирования Tiobe

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|1.2, leibniz (ok), 10:27, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ох уж эти рейтинги. Вроде это статистика, вещь в общем-то полезная. Но отношение к ней как к бестолковому детищу прессы. Видимо, из-за современной культуры потребления.
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|2.10, Lex (??), 10:55, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Притом, что даже в бинге поисковые запросы считают, а в Яндексе - нет
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|1.6, Аноним (6), 10:50, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да это погода на Марсе. Корректнее считать в рамках ниш: системное ПО, веб, СУБД, онлайн гейминг и т.д.
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|1.7, Аноним (7), 10:52, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Perl и Ada - молодцы. Их до сих пор изучают, гуглят, а всякие неудачники говорят: "Мёртвые они, мёртвые..."
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|2.50, Аноним (50), 14:46, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они молодцы что в своё время были популярными, и теперь на них осталась куча легаси кода, который надо кому-то поддерживать. Вот и нужны компаниям молодые специалисты.
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|1.9, Аноним (9), 10:54, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> язык Python занял второе место (впервые за всю историю ведения рейтинга), а язык Си поднялся на первое
Все закономерно, черновичок пишем на Python, тестируем, поправляем и если все хорошо переписывание чистовик уже на C, C++.
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|2.13, Аноним (13), 11:02, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Желаю тебе всю жЫзнь разворачивать пихоновские лямбды и прочую декларативщину на С.
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|4.49, bergentroll (ok), 14:45, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«К подвидам декларативного программирования также зачастую относят функциональное и логическое программирование...» © Wikipedia
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|2.22, Урри (ok), 12:01, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ораклу пойди расскажи, который спрятал ее за "Хотите скачать? Залогиньтесь".
За последние пару лет оракел уже несколько раз ломал обратную совместимость. Даже ведроид-студия таскает с собой бинари джавы, потому что нету больше "джава работает везде и одинаково".
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|3.41, Аноним (41), 14:07, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а openjdk не? (я вообще не в теме, если чё)
когда нужно под ведро чёт собрать, ставлю openj{dk,re}
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|2.38, Аноним (38), 13:31, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Обидно за людей которые пользуются java и считают это хорошим языком.
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|1.12, Аноним (12), 10:59, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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в одном kotlin выше go
в другом где-то в хвосте, но при этом выше typescript
очень странно
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|2.19, YetAnotherOnanym (ok), 11:53, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Считать можно по-разному.
Выбрать несколько сервисов для работы с исходниками (гитхаб, сорсфорж, кто там ещё из более-менее значимых - битбакет, саванна, хз, короче) и посчитать, на каких языках делались коммиты за прошедший год. А можно на стаковерфлоу посчитать число запросов типа "памагити, хеллоуворлд нипичятает" в разделах разных языков.
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|3.42, Аноним (41), 14:09, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я прицепил в прогу, которая считает матан. вместо того, чтобы писать и компелять свои плагины для упаковки и отдачи матана по протоколам, юзер пишет скриптик на lua
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|2.57, Аноним (57), 15:10, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Низкая скорость, отсутствие многопоточности. Jit версия старая. В чём потенциал-то?
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|1.20, Аноним (20), 11:54, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это штож, у людей начали вставать мозги на место? Отрадно видеть такую тенденцию.
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|3.34, Аноним (34), 13:02, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да понели мы, понели. У таких господ как вы даже +0.0001% -0.0001% - не совпадений.
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|1.24, YetAnotherOnanym (ok), 12:04, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> R (поднялся с 16 на 9 место)
Это естественно - IT-корпорации набрали и продолжают набирать огромный массив данных о поведении хомячков и им нужен инструмент, чтобы копаться в нём.
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|2.43, Аноним (41), 14:11, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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без понятия, кто такие бизнес аналитики, но несколько моих знакомых бизнес-аналитиков пишут на R
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|2.45, Имя (?), 14:19, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что, R уже способен обрабатывать "огромные массивы данных"? лет 10 назад не мог, память выжирал слишком быстро.
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|1.25, Аноним (25), 12:08, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Да кто в поиске вбивает язык? Обычно вбивают технологию: qt, spring, net core, asp.net. Как мне кажется, крайне мало гуглят по синтаксису языка.
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|2.30, Аноним (-), 12:19, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Да кто в поиске вбивает язык?
Ты удивишся, таки вбивают и ищут и изучают синтаксис языка и алгоритмы.
>Обычно вбивают технологию: qt, spring, net core, asp.net.
Но это ведь рейтинг ЯП а не тукитов.
>Как мне кажется, крайне мало гуглят по синтаксису языка.
Ты ошибаешся.
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|2.35, Gogi (??), 13:05, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут не про освоение очередного фрэймворка! Язык вбивают, когда нужна конструкция именно на этом языке, но которая может быть на других. Тот же "java quicksort" даст тебе куда более релевантный результат.
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|1.26, Аноним (-), 12:12, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В ноябрьском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends
Ко всему Гугловскому уже нет доверия.
>С/С++
Только конченый идиот может так написать.
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|2.44, Аноним (41), 14:14, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> > С/С++
> Только конченый идиот может так написать.
Я так пишу. Если человеку не за 40 и он ещё не впал в старческий маразм, то обычно он знает оба языка.
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|3.48, Аноним (-), 14:37, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Если человеку не за 40 и он ещё не впал в старческий маразм, то обычно он знает оба языка.
Может ты хотел сказать, что умеешь писать на C++ в процедурно-структурной парадигме. Ты же пишешь iostream вместо stdio.h так ведь? И допустим даже если ты знаешь 2 языка это не повод смешивать чистый Си и Си плюс-плюс.
И да, доверия рейтингу Гугла нет.
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|1.31, Аноним (-), 12:21, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё кажется понял Раста, впервой десятке нет, потому что у него наркоманский синтаксис.
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|2.36, Gogi (??), 13:06, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дурик, ЯЗЫК АДА - ЭТО ЛАТЫНЬ! Все заклинания - на нём. ツ
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|2.40, Ordu (ok), 13:58, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 25 позиции. Надо ещё пару лет подождать, чтобы он влез в первую двадцатку, на которую TIOBE обращает более пристальное внимание.
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|3.46, Аноним (-), 14:28, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Надо ещё пару лет подождать, чтобы он влез в первую двадцатку, на которую TIOBE обращает более пристальное внимание.
Да, согласен. Раст не однодневка. Язык запилен всеръёз и надолго. Он будет медленно и постепенно Расти вверх.
Но чёрт подери этот синтаксис...
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|4.56, Аноним (50), 14:52, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После Tcl мне уже любой синтаксис не страшен. И Objective-C, и Erlang, и Rust нервно курят в сторонке.
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|1.53, Аноним (53), 14:49, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Perl открылось второе дыхание? Интересненько... А то тут авторитетные специалисты его хоронят который год...
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