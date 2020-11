Си и Python сместили Java в рейтинге языков программирования Tiobe

В ноябрьской редакция рейтинга популярности языков программирования, публикуемом компанией TIOBE Software, язык Python занял второе место (впервые за всю историю ведения рейтинга), а язык Си поднялся на первое место, вытеснив язык Java, который год назад занимал лидирующую позицию. Индекс популярности TIOBE строит свои доводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu. Из других тенденций за год выделяется рост популярности языков R (поднялся с 16 на 9 место), Perl (с 21 на 12), Go (с 20 на 13) и Groovy (c 14 на 11). Заметно снизилась популярность Swift (c 10 на 14), Ruby (с 11 на 15), Delphy/Object Pascal (с 13 на 18) и Objective-C (с 12 на 19).



В ноябрьском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, отмечается заметный рост популярности языков Lua, Rust, Go, Julia и Ada. Python как и год назад занимает первое место, а Java второе.