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Рейтинг популярности языков программирования и СУБД в 2019 году

12.01.2020 21:40

Компания TIOBE опубликовала рейтинг популярности языков программирования за 2019 год. Лидерами остаются Java, Си, Python и C++. По сравнению с редакцией рейтинга, опубликованной год назад, поднялся рейтинг C# (с 7 на 5 место), Swift (с 15 на 9), Ruby (с 18 на 11), Go (с 16 на 14) и D (с 25 на 17). Снижение популярности наблюдается для JavaScript (с 6 на 7), Visual Basic (с 5 на 6), Object-C (с 10 на 13), Ассемблер (c 14 на 15), R (с 12 на 18) и Perl (с 13 на 19). В абсолютных показателях среди 20 лидеров рост уровня популярности наблюдается только для Си, Python, C# и Swift.

Индекс популярности TIOBE не пытается найти самый лучший язык программирования по самому большому количеству написанных строк кода, а строит свои доводы по изменению интереса к языкам, на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu.

Для сравнения в январском обновлении рейтинга PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с январём 2019 года наблюдается перемещение Kotlin с 15 на 12 позицию (в рейтинге TIOBE язык Kotlin занимает 35 место), языка Go с 17 на 15 место (в TIOBE 14 место), Rust с 21 на 18 место (в TIOBE 30 место), Dart c 28 на 22 место (в TIOBE 22 место). Снизилась популярность Ruby (с 12 на 14 место), Scala (с 14 на 16), Perl (с 18 на 19), Lua (с 22 на 25). В рейтинге неизменно лидируют Python, Java, JavaScript, C#, PHP и C/C++.

Кроме того, обновлён рейтинг популярности СУБД, который ведёт издание DB-Engines. По методике расчёта рейтинг СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Рост популярности за год отмечается для СУБД Elasticsearch (с 8 на 7 место). Падает популярность Redis (c 7 на 8 место). В лидерах неизменно остаются Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
  3. OpenNews: Python поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2018 года от издания IEEE Spectrum
  5. OpenNews: Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году
  6. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД за 2015 год
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: tiobe, lang
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  • 1.1, Аноним (1), 21:43, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Delphi популярнее Go у них. Такой себе рейтинг.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:51, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ещё они SQL с C и Java сравнивают.

    Странно, что HTML в рейтинге ЯП не представлен.

     
     
  • 3.24, anonymous (??), 23:11, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будто на SQL нельзя веб сервисы писать?
     
     
  • 4.26, Аноним (2), 23:13, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, я на TeX пишу, благо он тьюринг-полный.
     
  • 4.31, ыы (?), 23:26, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Но это весьма специфическая, узкая область, на поверхность вне корпоративного сектора не выплывающая.
     
  • 4.34, Ан оНим (?), 23:40, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На SQL чатик забабахать. Будет что на конференции доложить. LoL.

    Но наличие SQL в рейтинге не мешает.

     
     
  • 5.38, ыы (?), 23:48, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    веб-сервисы встроены в оракл изначально, и вам нужно просто их задействовать...
    всякие  CRUD на оракле - это прямо встроено в саму базу.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:02, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пушо так и есть, хипстерочек.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 22:08, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деда, валенки и ушанку сними, когда в тред заходишь.
     
  • 3.9, Аноним (2), 22:12, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пушо так и есть, хипстерочек.

    Тогда где самый труЪ, мега-популярный и используемый в каждом чайнике FORTRAN?

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 23:13, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На FoxPro перешли
     
     
  • 5.29, Аноним (2), 23:16, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На FoxPro перешли

    Тьфу, хипстерьё окаянное! Тащут в дом всякую новомодную хрень.

     

  • 1.3, Илья (??), 21:56, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    За c# рад. Определённо один из лучших языков. Жалко, только что в дотнете всё сложно
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:17, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За c# рад

    О чем ты? После своего пика в 2012 этот "убийца явы" только и идет, что на спад; локальные коррекции и местечковые подъемы за счет спада других языков не в счет. Сишарп - это как наивная портовая девочка, поматросили и бросили, а далее снова назад в реальность, где царит и будет уверенно царить еще лет 50 благословенная ява.

     
     
  • 3.12, Аноним (2), 22:19, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адепты раста утверждают, что максимум через пять лет весь жабокод останется только убыточным техническим долгом.
     
     
  • 4.14, Аноним (10), 22:25, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну если растишки такое говорят, то наверное действительно правда. Завтра же увольняюсь!
     
     
  • 5.15, Аноним (2), 22:33, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот же, жабисты будут так же востребованы, как перловики сейчас. Поддержка легаси, вот это всё.
     
     
  • 6.36, Ан оНим (?), 23:43, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Причём в сервисах у дядек, которые рулят деньгами.
     
  • 3.18, NetCoreVsJVM (?), 22:41, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    net core же сейчас вместо net framework и mono?
    И сам net core вроде free & open source и под gnu/linux работает?
    хотя есть телеметрия...в которой ничего хорошего
     
     
  • 4.23, Аноним (10), 22:55, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, как с серьезной миной на лице можно сравнивать выверенную десятилетиями enterprise-ready-Платформу с каким-то сырым полулюбительским проектиком, выпущенным как подачка с барского стола в ответ на не менее любительские mono. Ничего, кроме как погонять в локалхосте хелловорлд, этому неткору ___доверить___ нельзя.
     
     
  • 5.25, Аноним (2), 23:12, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы хоть что-то __доверяете__ дотнету (в любой инкарнации), то вами и так быть весьма хреново.
     
     
  • 6.32, Аноним (10), 23:33, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно поэтому остается только Java/JVM. И не как "легаси", а как современная открытая платформа для новых и будущих проектов.
     

  • 1.4, Аноним (2), 21:58, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сравнение по трендам в поиске характеризует не уровень популярности сам по себе, а уровень популярности, помноженный на уровень сложности (хотя более точным термином будет "переусложненность").

    Поэтому мегапопулярные, но простые как валенок Redis и SQLite уступают менее популярным, но оверинжиниренным Oracle и MSSQL.

    Аналогично, превосходство Java над C скорее не в популярности, а в необходимости чаще гуглить (stackoverflow driven development)

     
     
  • 2.17, vitalif (ok), 22:35, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И + количество новичков, пользующихся языком
     
     
  • 3.20, Аноним (2), 22:44, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть новички, которые читают книги, учатся, пытаются разобраться. А есть новички, которые копипастят со stackoverflow.
    Вторые поднимают язык в рейтинге, первые — нет.
     
  • 2.33, тоже Аноним (ok), 23:34, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогично, превосходство Java над C скорее не в популярности, а в необходимости чаще гуглить (stackoverflow driven development)

    Я бы сформулировал иначе: можно нагуглить решение задачи на Джаве, но на Сях можно нагуглить в лучшем случае решение проблемы. Задачу же на Си решить гуглением практически невозможно.

     

  • 1.6, Аноним (-), 22:06, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Visual Basic в топе? О хосспати!
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 22:10, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Преподы совковой закалки студентам лабы на нём задают (ну и на делфях), а те гугл теребонькают.
     
     
  • 3.11, commiethebeastie (ok), 22:17, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда-то на нем пытался в виндоус шедулер задачу забить, так это адище, а не язык, нужны совершенно неочевидные действия с маскировками.
     
     
  • 4.13, Аноним (2), 22:23, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я это пытался через консоли через schtasks сделать, тоже адище. Наверное, проблема всё-таки в винде.
     
     
  • 5.35, Аноним (-), 23:41, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В bash без askubuntu.com ты, очевидно, тоже двух команд связать не можешь.
     
     
  • 6.39, Ан оНим (?), 23:53, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баш, после прошлых вендовых средствов - просто верх изящества и простоты.
     
  • 2.19, AleksK (ok), 22:42, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же сейчас тот же C# только синтаксис от бейсика
     

  • 1.16, конь в пальто (?), 22:35, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    подобные говнорейтинги должны быть преданы забвению
     
     
  • 2.21, Аноним (2), 22:46, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    No! Среди серьёзных новостей надо иногда пропускать что-нибудь лёгкое, развлекательное. Просто расслабиться и посмеяться.
     

  • 1.22, Аноним (22), 22:52, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, а где же гомоrust?
     
     
  • 2.28, Аноним (2), 23:14, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его не существует, у вас галлюцинации. Примите таблеточек и идите к себе в палату.
     
  • 2.30, anonymous (??), 23:18, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подбиратеся к такому гиганту индустрии как RPG. COBOL уже обогнал!
     

  • 1.37, ыы (?), 23:46, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они там учитывают mysql и mariadb как разные субд. если их не разбивать (это оправданный шаг, поскольку люди зачастую не видят между ними существенных различий считая их по сути одним и тем же) - то сумма получится 1362,10 то есть обгонит оракл :)
     
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