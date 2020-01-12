Рейтинг популярности языков программирования и СУБД в 2019 году

Компания TIOBE опубликовала рейтинг популярности языков программирования за 2019 год. Лидерами остаются Java, Си, Python и C++. По сравнению с редакцией рейтинга, опубликованной год назад, поднялся рейтинг C# (с 7 на 5 место), Swift (с 15 на 9), Ruby (с 18 на 11), Go (с 16 на 14) и D (с 25 на 17). Снижение популярности наблюдается для JavaScript (с 6 на 7), Visual Basic (с 5 на 6), Object-C (с 10 на 13), Ассемблер (c 14 на 15), R (с 12 на 18) и Perl (с 13 на 19). В абсолютных показателях среди 20 лидеров рост уровня популярности наблюдается только для Си, Python, C# и Swift.

Индекс популярности TIOBE не пытается найти самый лучший язык программирования по самому большому количеству написанных строк кода, а строит свои доводы по изменению интереса к языкам, на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu.

Для сравнения в январском обновлении рейтинга PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с январём 2019 года наблюдается перемещение Kotlin с 15 на 12 позицию (в рейтинге TIOBE язык Kotlin занимает 35 место), языка Go с 17 на 15 место (в TIOBE 14 место), Rust с 21 на 18 место (в TIOBE 30 место), Dart c 28 на 22 место (в TIOBE 22 место). Снизилась популярность Ruby (с 12 на 14 место), Scala (с 14 на 16), Perl (с 18 на 19), Lua (с 22 на 25). В рейтинге неизменно лидируют Python, Java, JavaScript, C#, PHP и C/C++.

Кроме того, обновлён рейтинг популярности СУБД, который ведёт издание DB-Engines. По методике расчёта рейтинг СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Рост популярности за год отмечается для СУБД Elasticsearch (с 8 на 7 место). Падает популярность Redis (c 7 на 8 место). В лидерах неизменно остаются Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB.