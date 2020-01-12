Рейтинг популярности языков программирования и СУБД в 2019 году

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:51, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А ещё они SQL с C и Java сравнивают.
Странно, что HTML в рейтинге ЯП не представлен.
|
|
|
|
|
|4.31, ыы (?), 23:26, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно. Но это весьма специфическая, узкая область, на поверхность вне корпоративного сектора не выплывающая.
|
|4.34, Ан оНим (?), 23:40, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На SQL чатик забабахать. Будет что на конференции доложить. LoL.
Но наличие SQL в рейтинге не мешает.
|
|
|
|5.38, ыы (?), 23:48, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
веб-сервисы встроены в оракл изначально, и вам нужно просто их задействовать...
всякие CRUD на оракле - это прямо встроено в саму базу.
|
|
|
|3.9, Аноним (2), 22:12, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пушо так и есть, хипстерочек.
Тогда где самый труЪ, мега-популярный и используемый в каждом чайнике FORTRAN?
|
|
|
|
|
|5.29, Аноним (2), 23:16, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На FoxPro перешли
Тьфу, хипстерьё окаянное! Тащут в дом всякую новомодную хрень.
|
|1.3, Илья (??), 21:56, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
За c# рад. Определённо один из лучших языков. Жалко, только что в дотнете всё сложно
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 22:17, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> За c# рад
О чем ты? После своего пика в 2012 этот "убийца явы" только и идет, что на спад; локальные коррекции и местечковые подъемы за счет спада других языков не в счет. Сишарп - это как наивная портовая девочка, поматросили и бросили, а далее снова назад в реальность, где царит и будет уверенно царить еще лет 50 благословенная ява.
|
|
|
|3.12, Аноним (2), 22:19, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Адепты раста утверждают, что максимум через пять лет весь жабокод останется только убыточным техническим долгом.
|
|
|
|4.14, Аноним (10), 22:25, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, ну если растишки такое говорят, то наверное действительно правда. Завтра же увольняюсь!
|
|
|
|5.15, Аноним (2), 22:33, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наоборот же, жабисты будут так же востребованы, как перловики сейчас. Поддержка легаси, вот это всё.
|
|3.18, NetCoreVsJVM (?), 22:41, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
net core же сейчас вместо net framework и mono?
И сам net core вроде free & open source и под gnu/linux работает?
хотя есть телеметрия...в которой ничего хорошего
|
|
|
|4.23, Аноним (10), 22:55, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, как с серьезной миной на лице можно сравнивать выверенную десятилетиями enterprise-ready-Платформу с каким-то сырым полулюбительским проектиком, выпущенным как подачка с барского стола в ответ на не менее любительские mono. Ничего, кроме как погонять в локалхосте хелловорлд, этому неткору ___доверить___ нельзя.
|
|
|
|5.25, Аноним (2), 23:12, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если вы хоть что-то __доверяете__ дотнету (в любой инкарнации), то вами и так быть весьма хреново.
|
|
|
|6.32, Аноним (10), 23:33, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот именно поэтому остается только Java/JVM. И не как "легаси", а как современная открытая платформа для новых и будущих проектов.
|
|1.4, Аноним (2), 21:58, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сравнение по трендам в поиске характеризует не уровень популярности сам по себе, а уровень популярности, помноженный на уровень сложности (хотя более точным термином будет "переусложненность").
Поэтому мегапопулярные, но простые как валенок Redis и SQLite уступают менее популярным, но оверинжиниренным Oracle и MSSQL.
Аналогично, превосходство Java над C скорее не в популярности, а в необходимости чаще гуглить (stackoverflow driven development)
|
|
|
|
|
|3.20, Аноним (2), 22:44, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Есть новички, которые читают книги, учатся, пытаются разобраться. А есть новички, которые копипастят со stackoverflow.
Вторые поднимают язык в рейтинге, первые — нет.
|
|2.33, тоже Аноним (ok), 23:34, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Аналогично, превосходство Java над C скорее не в популярности, а в необходимости чаще гуглить (stackoverflow driven development)
Я бы сформулировал иначе: можно нагуглить решение задачи на Джаве, но на Сях можно нагуглить в лучшем случае решение проблемы. Задачу же на Си решить гуглением практически невозможно.
|
|
|
|2.8, Аноним (2), 22:10, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Преподы совковой закалки студентам лабы на нём задают (ну и на делфях), а те гугл теребонькают.
|
|
|
|3.11, commiethebeastie (ok), 22:17, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я когда-то на нем пытался в виндоус шедулер задачу забить, так это адище, а не язык, нужны совершенно неочевидные действия с маскировками.
|
|
|
|4.13, Аноним (2), 22:23, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я это пытался через консоли через schtasks сделать, тоже адище. Наверное, проблема всё-таки в винде.
|
|
|
|5.35, Аноним (-), 23:41, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В bash без askubuntu.com ты, очевидно, тоже двух команд связать не можешь.
|
|
|
|6.39, Ан оНим (?), 23:53, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Баш, после прошлых вендовых средствов - просто верх изящества и простоты.
|
|
|
|2.21, Аноним (2), 22:46, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
No! Среди серьёзных новостей надо иногда пропускать что-нибудь лёгкое, развлекательное. Просто расслабиться и посмеяться.
|
|
|
|2.28, Аноним (2), 23:14, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Его не существует, у вас галлюцинации. Примите таблеточек и идите к себе в палату.
|
|1.37, ыы (?), 23:46, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
они там учитывают mysql и mariadb как разные субд. если их не разбивать (это оправданный шаг, поскольку люди зачастую не видят между ними существенных различий считая их по сути одним и тем же) - то сумма получится 1362,10 то есть обгонит оракл :)
|