Самый популярный пример Java-кода на StackOverflow оказался с ошибкой

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|1.1, Аноним (1), 14:01, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Все что нужно знать про копипасту со стековерфлоу. Она просто работает. Просто иногда привод к неверному результату.
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|2.11, тоже Аноним (ok), 14:35, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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> Все что нужно знать про копипасту
Уточнение лишнее.
SO - прекрасный сайт, когда ты в тупике и не знаешь, с какого края взяться за проблему в принципе.
Также это великолепное хранилище трекинга предыдущих хождений по граблям, если у тебя есть текст ошибки.
Наконец, просто найти ссылку на нужную информацию там часто проще, чем в гугле.
Но брать оттуда код, не думая - это настолько очевидно глупо, что даже непонятно, что тут разъяснять...
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|3.17, InuYasha (?), 14:58, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прекрасный сайт - opennet, а вон та сеть сайтов-ответников требует регистрации )
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|4.25, пох. (?), 15:52, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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чо ты несешь? Всю жизнь оттуда копипастил, ни разу регистрацию не спросили!
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|5.37, InuYasha (?), 17:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чо ты несешь? Всю жизнь оттуда копипастил, ни разу регистрацию не спросили!
Это ты - что несёшь? На StackOverflow. Что ты туда копипастил? Вот и расписался в том что копипастил только ОТТУДА. )
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|2.23, пох. (?), 15:47, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она просто работает. Просто иногда привод к неверному результату.
это смотря откуда копипастишь - из вопроса, или из ответа.
P.S. до ответа надо мотать страницу, а вопрос-то - вот он, перед глазами, ctrl-c,ctrl-v!
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|2.28, Аноним (28), 16:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то на стековерфлоу гарантирует работоспособность советов?
Это была брэкин ньюс для вас?
Нередко туда выкладывают тупо копипасты кода из общедоступных библиотек.
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|1.2, Аноним (2), 14:03, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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[Ждем стандартный коммент про хипстеров, и то, что надо было писать на C89]
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|2.9, Аноним (9), 14:27, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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${стандартный_коммент_про_хипстеров_и_то_что_надо_было_писать_на_C89}
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|4.24, Аноним (24), 15:48, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> [Ждем стандартный коммент про хипстеров, и то, что надо было писать на C89]
А это было что? Objective C? Smalltalk?
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|4.26, имя (ok), 16:04, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас такая сильная фобия, что вы уже стандартную конструкцию шелла узнать не смогли. Завязывайте.
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|5.34, Кэп (?), 17:06, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У вас такая сильная фобия, что вы уже стандартную конструкцию шелла узнать не смогли.
Чтобы узнать, нужно знать.
Ваш КО
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|4.27, qetuo (?), 16:07, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всего лишь bash (dash, zsh, етц). Тот самый, а не эти все новомодные хипстерские расты, которые читать невозм... Так, погодите.
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|1.3, Аноним (3), 14:11, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Из-за неаккуратных вычислений в оптимизированном варианте (переполнение значения long) результат работы при обработке очень больших чисел (эксабайт) не соответствовал действительности.
Это большая проблема - неверно рассчитать зарплату топ-менеджеров.
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|3.40, Аноним (5), 17:53, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В-а-а-а-у, какой смичной юмор, с учётом того, что на опеннете сидят взрослые дядьки
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|2.8, suffix (ok), 14:26, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Акела не промахивался чтобы там шакал не кричал - ведь по факту Шерхан спугнул оленя с траектории прыжка Акелы.
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|1.12, Аноним (12), 14:36, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> кода на C++, исследователи выявили серьёзные уязвимости в 69 примерах, входящих в список наиболее популярных
Эх... Пойду-ка ещё Трупов Страуса поизучаю.
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|2.35, Anonymoustus (ok), 17:08, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только не забудь, что последнее^W крайнее^W таки последнее издание толстой книжки про ЦэПэПэ было в 2013 году (http://www.stroustrup.com/4th.html), а уже на подходе хипсторский стандарт за нумером 2020. Крутые современные программисты забросают тебя, ретроград, шкурками от бананов.
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|1.15, InuYasha (?), 14:50, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хорошая новость, кстати. Давно её ждал. Современная спешка порой просто вынуждает программеров прибегать к копипасте.
Например, спешка сделать что-то рабочее взамен проприетарному, пока оно не стало стандартом де-факто, или наклепать сервис пока такой же, но лучше*, не запилил Гугл. И недремлющие конкуренты, и хайпованные пользователи, и вообще иногда спать нужно.
* - с зондированием.
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|2.32, непрограмер (?), 16:39, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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по-моему, в независимости от спешки программеры 80% времени только то и делают, что копипастят: если не своё же, то SO :) я много знать таких.
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|1.21, dimcha (??), 15:41, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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ссылки на автора с указанием имени, ссылки на текст лицензии и еще кучи всякого барахла из-за грёбаной копипапсты???? Что он там себе думает этот автор? MIT и BSD рулят, все-таки.
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|2.30, Аноним84701 (ok), 16:28, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> MIT и BSD рулят, все-таки.
https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
> Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
> Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
> 1. Redistributions of source code [b]must retain the above copyright notice,[/b] this list of conditions and the following disclaimer.
> 2. Redistributions in binary form [b]must reproduce the above copyright notice[/b], this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Увы, эти лицензии к C&PFSO-разработчикам тоже не очень дружелюбны.
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|1.31, Аноним (31), 16:37, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В следующей новости - код оказался ошибкой, хранение копеек во флоатах приводит к потере копеек.
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|1.33, Anonymoustus (ok), 16:54, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем учиться? Можно всё скопировать со Шлаковердоза! Что, ошибки? Это опенсорс, детка, тебе никто ничего не должен.
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