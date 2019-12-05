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Самый популярный пример Java-кода на StackOverflow оказался с ошибкой

05.12.2019 13:48

Самый популярный пример Java-кода, опубликованного на StackOverflow, оказался с ошибкой, приводящей к выводу при определённых условиях неверного результата. Рассматриваемый код был размещён в 2010 году и накопил более тысячи рекомендаций, а также был скопирован во многие проекты и встречается в репозиториях на GitHub около 7 тысяч раз. Примечательно, что ошибку нашли не пользователи, копирующие данный код в свои проекты, а изначальный автор совета.

Рассматриваемый код осуществлял преобразование байтового размера в читаемую форму, например 110592 преобразовывал в "110.6 kB" или "108.0 KiB". Код был предложен как оптимизированный при помощи логарифмов вариант ранее предложенного совета, в котором величина определялась на основе последовательного деления исходного значения в цикле на 1018, 1015, 1012, 1019, 106, 103 и 100, до тех пор пока делитель больше исходного значения в байтах. Из-за неаккуратных вычислений в оптимизированном варианте (переполнение значения long) результат работы при обработке очень больших чисел (эксабайт) не соответствовал действительности.

Автор совета также попытался обратить внимание на проблему на копирование примеров без ссылки на источник и без указания лицензии. По данным ранее проведённого исследования 46% разработчиков скопировали код со Stack Overflow без указания автора, 75% не знали, что код распространяется под лицензией CC BY-SA, а 67% не знали что это подразумевает необходимость указания авторства.

По данным другого исследования, копирование примеров кода сопряжено не только с риском наличия в коде ошибок, но и уязвимостей. Например, проанализировав на StackOverflow 72483 примеров кода на C++, исследователи выявили серьёзные уязвимости в 69 примерах, входящих в список наиболее популярных рекомендаций. Проанализировав затем наличие этого кода на GitHub было выявлено, что скопированный со StackOverflow уязвимый код присутствует в 2859 проектах.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В ядре Linux выявлена ошибка, приводящая к нарушению работы некоторых программ, использующих AVX
  3. OpenNews: Ошибка в прошивке SSD-накопителей HPE, приводящая к потере данных через 32768 часов работы
  4. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  5. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
  6. OpenNews: Ошибка в обновлении ядра в Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: stackoverflow, bug
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  • 1.1, Аноним (1), 14:01, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Все что нужно знать про копипасту со стековерфлоу. Она просто работает. Просто иногда привод к неверному результату.
     
     
  • 2.11, тоже Аноним (ok), 14:35, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    > Все что нужно знать про копипасту

    Уточнение лишнее.
    SO - прекрасный сайт, когда ты в тупике и не знаешь, с какого края взяться за проблему в принципе.
    Также это великолепное хранилище трекинга предыдущих хождений по граблям, если у тебя есть текст ошибки.
    Наконец, просто найти ссылку на нужную информацию там часто проще, чем в гугле.
    Но брать оттуда код, не думая - это настолько очевидно глупо, что даже непонятно, что тут разъяснять...

     
     
  • 3.17, InuYasha (?), 14:58, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасный сайт - opennet, а вон та сеть сайтов-ответников требует регистрации )
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:43, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ну на?!
     
  • 4.25, пох. (?), 15:52, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чо ты несешь? Всю жизнь оттуда копипастил, ни разу регистрацию не спросили!
     
     
  • 5.37, InuYasha (?), 17:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чо ты несешь? Всю жизнь оттуда копипастил, ни разу регистрацию не спросили!

    Это ты - что несёшь? На StackOverflow. Что ты туда копипастил? Вот и расписался в том что копипастил только ОТТУДА. )

     
     
  • 6.39, пох. (?), 17:45, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем ТУДА-то? Там же УЖЕ есть вопросы на все ответы?

     
  • 2.14, x0r (??), 14:45, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    юнит тесты спасут
     
  • 2.23, пох. (?), 15:47, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Она просто работает. Просто иногда привод к неверному результату.

    это смотря откуда копипастишь - из вопроса, или из ответа.

    P.S. до ответа надо мотать страницу, а вопрос-то - вот он, перед глазами, ctrl-c,ctrl-v!

     
  • 2.28, Аноним (28), 16:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то на стековерфлоу гарантирует работоспособность советов?

    Это была брэкин ньюс для вас?

    Нередко туда выкладывают тупо копипасты кода из общедоступных библиотек.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:03, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    [Ждем стандартный коммент про хипстеров, и то, что надо было писать на C89]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:12, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фортране
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:27, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ${стандартный_коммент_про_хипстеров_и_то_что_надо_было_писать_на_C89}
     
     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 15:06, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ${}

    Что-то этот ужас совсем не похож на Си. Что это? Раст?

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:48, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > [Ждем стандартный коммент про хипстеров, и то, что надо было писать на C89]

    А это было что? Objective C? Smalltalk?

     
  • 4.26, имя (ok), 16:04, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас такая сильная фобия, что вы уже стандартную конструкцию шелла узнать не смогли. Завязывайте.
     
     
  • 5.34, Кэп (?), 17:06, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У вас такая сильная фобия, что вы уже стандартную конструкцию шелла узнать не смогли.

    Чтобы узнать, нужно знать.
    Ваш КО

     
  • 4.27, qetuo (?), 16:07, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всего лишь bash (dash, zsh, етц). Тот самый, а не эти все новомодные хипстерские расты, которые читать невозм... Так, погодите.
     
     
  • 5.38, Аноним (1), 17:17, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да мы теперь знаем что стахль хипстер баша не знающий.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:11, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Из-за неаккуратных вычислений в оптимизированном варианте (переполнение значения long) результат работы при обработке очень больших чисел (эксабайт) не соответствовал действительности.

    Это большая проблема - неверно рассчитать зарплату топ-менеджеров.

     
     
  • 2.7, Выключатель (?), 14:25, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Топ-менеджеры получают зарплату в байтах?!
     
     
  • 3.16, Fyjy (?), 14:52, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В экзабайтах!
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:19, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Новость высосана из пальца
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:32, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Палец высун из носа.
     
     
  • 3.40, Аноним (5), 17:53, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В-а-а-а-у, какой смичной юмор, с учётом того, что на опеннете сидят взрослые дядьки
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:24, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо хоть из пальца
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:21, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый популярный волк Акела оказался промахнувшимся
     
     
  • 2.8, suffix (ok), 14:26, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Акела не промахивался чтобы там шакал не кричал - ведь по факту Шерхан спугнул оленя с траектории прыжка Акелы.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:09, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ага, с нашей стороны Акела вылетел.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:36, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > кода на C++, исследователи выявили серьёзные уязвимости в 69 примерах, входящих в список наиболее популярных

    Эх... Пойду-ка ещё Трупов Страуса поизучаю.

     
     
  • 2.13, Урри (?), 14:39, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0,09%
     
  • 2.35, Anonymoustus (ok), 17:08, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не забудь, что последнее^W крайнее^W таки последнее издание толстой книжки про ЦэПэПэ было в 2013 году (http://www.stroustrup.com/4th.html), а уже на подходе хипсторский стандарт за нумером 2020. Крутые современные программисты забросают тебя, ретроград, шкурками от бананов.
     

  • 1.15, InuYasha (?), 14:50, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошая новость, кстати. Давно её ждал. Современная спешка порой просто вынуждает программеров прибегать к копипасте.
    Например, спешка сделать что-то рабочее взамен проприетарному, пока оно не стало стандартом де-факто, или наклепать сервис пока такой же, но лучше*, не запилил Гугл. И недремлющие конкуренты, и хайпованные пользователи, и вообще иногда спать нужно.

    * - с зондированием.

     
     
  • 2.32, непрограмер (?), 16:39, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по-моему, в независимости от спешки программеры 80% времени только то и делают, что копипастят: если не своё же, то SO :) я много знать таких.
     

  • 1.20, Константавр (ok), 15:12, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Долбоклюйство.
     
  • 1.21, dimcha (??), 15:41, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ссылки на автора  с указанием имени, ссылки на текст лицензии и еще кучи всякого барахла из-за грёбаной копипапсты???? Что он там себе думает этот автор? MIT и BSD рулят, все-таки.
     
     
  • 2.30, Аноним84701 (ok), 16:28, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > MIT и BSD рулят, все-таки.

    https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
    > Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
    > Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
    > 1. Redistributions of source code [b]must retain the above copyright notice,[/b] this list of conditions and the following disclaimer.
    > 2. Redistributions in binary form [b]must reproduce the above copyright notice[/b], this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

    Увы, эти лицензии к C&PFSO-разработчикам тоже не очень дружелюбны.

     

  • 1.31, Аноним (31), 16:37, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В следующей новости - код оказался ошибкой, хранение копеек во флоатах приводит к потере копеек.
     
     
  • 2.36, Anonymoustus (ok), 17:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думал, анон, что КОБОЛ придумали глупые люди от недостатка ума и способностей к программированию, правда?

    Но на самом-то деле…

    http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:COBOL

    https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/467251/

    https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/467253/

     

  • 1.33, Anonymoustus (ok), 16:54, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем учиться? Можно всё скопировать со Шлаковердоза! Что, ошибки? Это опенсорс, детка, тебе никто ничего не должен.
     
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