Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >логотип раскрасили А пруфы будут? Я вот помню Medium когда-то красил логотип в цвета LGBT-флага, мне пришлось даже скрипт написать, убирающий это непотребство, ибо зайдёт кто-нибудь, а у меня на экране такое, подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом.

3.13 , Аноним ( 14 ), 12:39, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://about.gitlab.com/ так открой глянь

4.17 , Аноним ( 17 ), 14:07, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На selfhosted некрашенный

5.19 , Аноним ( 14 ), 14:53, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а селфхостед за ВПНом тем более

3.18 , Аноним ( 18 ), 14:46, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > мне пришлось даже скрипт написать, убирающий это непотребство по-моему это уже клиника. Не, то, что они раскрашивают лого - это тоже клиника, но и у тебя не менее клиника. Нормальный человек бы просто проигнорировал или выработал "баннерную слепоту".

3.23 , Анонм ( ? ), 16:02, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом Так ты и есть из «этих». Нормальному мужику пофигу что про него какие-то бабуины думают, это только «эти», особенно латентные, пекутся лишь бы кто чего не заподозрил. Выйди из шкафа уже, легче жить будет.

3.24 , Аноним ( - ), 16:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > зайдёт кто-нибудь, а у меня на экране такое, подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом. Что за быдло к тебе заходит? Какое тебе дело до того, что быдло о тебе думает?

