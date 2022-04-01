Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML

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|3.6, A (?), 09:43, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А это софт такой. Куда не влезешь, вылезаешь немного удивлённый, с желанием больше не пользоваться.
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|3.14, Аноним (14), 12:47, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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короткая память? не помнишь когда одмины гитлаба ушатали постгресовую базу?
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|1.5, A (?), 09:42, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ... предопределённых (hardcoded) паролей ...
AAAAAAAAA!!!! :)))
Этим сервисом нельзя пользоваться в бизнесе.
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|1.8, Аноним (14), 10:52, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Главное было сделано, master на main заменили и логотип раскрасили. Остальное не особо важно xD
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|2.11, Аноним (11), 11:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>логотип раскрасили
А пруфы будут? Я вот помню Medium когда-то красил логотип в цвета LGBT-флага, мне пришлось даже скрипт написать, убирающий это непотребство, ибо зайдёт кто-нибудь, а у меня на экране такое, подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом.
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|3.18, Аноним (18), 14:46, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мне пришлось даже скрипт написать, убирающий это непотребство
по-моему это уже клиника. Не, то, что они раскрашивают лого - это тоже клиника, но и у тебя не менее клиника. Нормальный человек бы просто проигнорировал или выработал "баннерную слепоту".
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|3.23, Анонм (?), 16:02, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом
Так ты и есть из «этих». Нормальному мужику пофигу что про него какие-то бабуины думают, это только «эти», особенно латентные, пекутся лишь бы кто чего не заподозрил. Выйди из шкафа уже, легче жить будет.
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|3.24, Аноним (-), 16:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зайдёт кто-нибудь, а у меня на экране такое, подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом.
Что за быдло к тебе заходит? Какое тебе дело до того, что быдло о тебе думает?
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|1.10, Аноним (11), 11:26, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>связанная с установкой предопределённых (hardcoded) паролей для учётных записей
>hardcoded
>Уязвимость
С каких это пор бэкдоры называются уязвимостями?
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