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Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML

01.04.2022 08:16

В корректирующих обновлениях платформы для организации совместной разработки GitLab 14.7.7, 14.8.5 и 14.9.2 устранена критическая уязвимость (CVE-2022-1162), связанная с установкой предопределённых (hardcoded) паролей для учётных записей, зарегистрированных с использованием провайдера OmniAuth (OAuth, LDAP и SAML). Уязвимость потенциально позволяет атакующему получить доступ к учётной записи. Всем пользователям рекомендуется срочно установить обновление. Детали проблемы пока не раскрываются. Для пользователей, чьи учётные записи были подвержены проблеме, инициирован сброс установленных паролей. Проблема выявлена сотрудниками GitLab и проведённое расследование не выявило следов компрометации пользователей.

В новых версиях также устранено ещё 16 уязвимостей, из которых 2 помечены как опасные, 9 - умеренные и 5 неопасные. Среди опасных проблем - возможность подстановки HTML-кода (XSS) в примечания (CVE-2022-1175) и комментарии/описания в issue (CVE-2022-1190).

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая получить доступ к токенам Runner
  3. OpenNews: Захват контроля над уязвимыми серверами GitLab для вовлечения в проведение DDoS-атак
  4. OpenNews: GitLab вводит проверку по номеру кредитной карты для запуска обработчиков в CI
  5. OpenNews: GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56948-gitlab
Ключевые слова: gitlab
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хорошо в этот раз постгрес не грохнули - спасибо
     
     
  • 2.2, anonymous (??), 08:54, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а когда грохали?
     
     
  • 3.4, pashev.ru (?), 09:17, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эх, молодёжь!
     
  • 2.3, Брат Анон (ok), 09:06, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пр чём тут постгресс?
     
     
  • 3.6, A (?), 09:43, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А это софт такой. Куда не влезешь, вылезаешь немного удивлённый, с желанием больше не пользоваться.
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:47, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    короткая память? не помнишь когда одмины гитлаба ушатали постгресовую базу?
     

  • 1.5, A (?), 09:42, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... предопределённых (hardcoded) паролей ...

    AAAAAAAAA!!!! :)))

    Этим сервисом нельзя пользоваться в бизнесе.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:48, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это энтерпрайз уровень и есть. А вы чего ждали?
     
  • 2.16, Заноним (?), 13:45, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паниковский, брось гуся.
     
  • 2.20, randomize (?), 15:05, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 апреля, не?
     
     
  • 3.21, randomize (?), 15:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, GitLab нас все-таки разыгрывает https://about.gitlab.com/releases/2022/03/31/critical-security-release-gitlab-
     
     
  • 4.22, randomize (?), 15:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть и правка была вчера.
     

  • 1.8, Аноним (14), 10:52, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главное было сделано, master на main заменили и логотип раскрасили. Остальное не особо важно xD
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >логотип раскрасили

    А пруфы будут? Я вот помню Medium когда-то красил логотип в цвета LGBT-флага, мне пришлось даже скрипт написать, убирающий это непотребство, ибо зайдёт кто-нибудь, а у меня на экране такое, подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом.

     
     
  • 3.13, Аноним (14), 12:39, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://about.gitlab.com/ так открой глянь
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 14:07, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На selfhosted некрашенный
     
     
  • 5.19, Аноним (14), 14:53, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а селфхостед за ВПНом тем более
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:46, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мне пришлось даже скрипт написать, убирающий это непотребство

    по-моему это уже клиника. Не, то, что они раскрашивают лого - это тоже клиника, но и у тебя не менее клиника. Нормальный человек бы просто проигнорировал или выработал "баннерную слепоту".

     
  • 3.23, Анонм (?), 16:02, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом

    Так ты и есть из «этих». Нормальному мужику пофигу что про него какие-то бабуины думают, это только «эти», особенно латентные, пекутся лишь бы кто чего не заподозрил. Выйди из шкафа уже, легче жить будет.

     
  • 3.24, Аноним (-), 16:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зайдёт кто-нибудь, а у меня на экране такое, подумают что я из "этих", в век не отмылся бы потом.

    Что за быдло к тебе заходит? Какое тебе дело до того, что быдло о тебе думает?

     

  • 1.9, Иваня (?), 11:07, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ruby - дырявый.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:39, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    даже перфокарты были дырявые 😂
     

  • 1.10, Аноним (11), 11:26, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >связанная с установкой предопределённых (hardcoded) паролей для учётных записей
    >hardcoded
    >Уязвимость

    С каких это пор бэкдоры называются уязвимостями?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:13, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если нашли и всем рассказали, значит уязвимость
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:41, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кому интересно: https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/commit/8e1715c7ccbf33bcfdc93f4c18ee0ad8
     
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