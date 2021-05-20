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GitLab вводит проверку по номеру кредитной карты для запуска обработчиков в CI

20.05.2021 11:09

Следом за GitHub платформа GitLab столкнулась с атакой, связанной с использованием инфраструктуры проекта для майнинга криповалюты. Для выполнения кода злоумышленники используют runner-ы, при помощи которых можно подключить обработчики при сборке кода проекта в системе непрерывной интеграции. Для блокирования злоупотреблений GitLab ввёл дополнительную проверку, требующую введение номера кредитной карты и выполнение проверочной транзакции (без списания средств). Также введена квота на 400 бесплатных минут работы runner-ов.

Без прохождения данной проверки доступ к функциональности "shared-runner" будет блокироваться. Остальные возможности платформы, включая запуск runner-ов на своих системах, остаются доступны без дополнительной проверки. Проверка будет применяться только для новых пользователей сервиса gitlab.com, зарегистрировавшихся начиная с 17 марта и пользующихся сервисом бесплатно. Ограничения не коснутся платных и поддерживающиих собственные экземпляры GitLab пользователей. GitLab оставляет за собой право распространение проверки и на старых пользователей, если злоупотребления будут фиксироваться в данной категории.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/blog/...)
  2. OpenNews: Атака на GitHub Actions для майнинга криптовалюты на серверах GitHub
  3. OpenNews: Около 4.3% имеющихся монет Monero получены в результате майнинга вредоносным ПО
  4. OpenNews: Волна взломов суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты
  5. OpenNews: Выявлен червь FritzFrog, поражающий серверы по SSH и строящий децентрализованный ботнет
  6. OpenNews: GitLab прекращает использование имени "master" по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55183-gitlab
Ключевые слова: gitlab, maining
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    Задолбали эти криптофантики
     
     
  • 2.20, Lex (??), 11:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Без них видеокарты не дорожали, а жирнющие корпорации, прикупившие сервисы, не начинали всеми правдами и не_правдами их монетизировать и раскручивать пользователей на предоставление все бОльшей инфы о себе ?)
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 14:30, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что за боед написан?
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 14:42, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, это правда. Но, конечно, представляющая далеко не всю связанную с данной темой реальность.
     
  • 3.67, n00by (ok), 15:21, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Без них видеокарты не дорожали

    Широкоизвестный случай подорожания комплектухи да эпохи майнинга, это когда сгорела фабрика производившая микросхемы для ОЗУ. Примерно 2000-й год. Тогда плашки подскочили где-то в 2,5 раз, но на общей цене системников отразилось слабо. Ещё случаи?

     

  • 1.2, Леголас (ok), 11:15, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    вот никак не дают спокойно майнить
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:48, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меньше любите Ажур.
     
     
  • 3.29, Вован (??), 12:23, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А этим тужуром можно обмазаться и по?.. Ну вы поняли.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:16, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где я могу расплатиться фантиками?
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 11:18, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    да хотя бы opennet задонатить
     
     
  • 3.9, жиесть (?), 11:37, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лучше ЛОРу
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:52, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем тому раковнику донаты?
     
     
  • 5.23, Аноним (3), 12:06, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про Мавроди?
     
  • 5.28, Аноним (28), 12:23, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Затем же, зачем и этому - эффективнее плодить клоунов
     
     
  • 6.32, Аноним (18), 12:34, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу, как этому помогают донаты. Ну и тут хотя бы нет такой цензуры в комментариях, только левая пятка модератора. Там же пользователей откровенно травят (я видел это много раз и даже испытал на себе немного).
     
     
  • 7.44, Аноним (44), 13:29, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Там же пользователей откровенно травят (я видел это много раз и даже испытал на себе немного).

    Да это ещё что! На ЛОРе даже модераторов откровенно травят! До сих пор всплывают обвинения Шамана в гомосексуальности, например. А Альфа -- просто страшная.

     
     
  • 8.46, Аноним (18), 13:33, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хотя бы заслуженно Когда травля начинается на пустом месте это вообще стран... текст свёрнут, показать
     
  • 8.49, миша_шигорин_и_его_любезный_друг_эм_си (?), 13:42, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альфа просто нашла свою нишу и заняла её, так же как и Сильви Альфа пользуется ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.48, миша_шигорин_и_его_любезный_друг_эм_си (?), 13:39, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да это ты просто до голубой сути Мишани и Максика не докапывался. как только уличишь их в лефтизме - поймёшь что к чему (или во что)
     
  • 4.55, Лоровец (?), 14:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше ЛОРу

    Задонатьте Макскому из ЛОРа сатоши, если дадите целый биток то респект вам и уважуха. Не читайте сообщения завистников.

    Недавно Шаман снова объявился.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:19, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А то у майнеров карточек нет?
     
     
  • 2.7, Леголас (ok), 11:24, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    у них нет ни принципов, ни чести, ни совести
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 11:35, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но карточки-то есть...
     
     
  • 4.68, anonymous (??), 15:38, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть карта - есть реквизиты, есть реквизиты - есть ПДн, есть ПДн - можно оформлять иск за нарушение условий тспользования платформы. Ну и блокировать мультиаккаунты, имеющие одну карту.
     

  • 1.10, непох. (?), 11:43, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда уже эта пирамида накроется, а то на многих сайтах прям ощушаешь эту хрень, а у самого на кусок колбасы не хватает.
     
     
  • 2.12, Меченый (?), 11:47, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    У меня всё просто: сдал хабар — купил колбасу. Ваш S.T.A.LK.E.R.
     
     
  • 3.47, прапорщик под мостом (?), 13:34, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    500 рублей давай и проходи.

    У меня ж все просто - отобрал у тебя хабар, и через сто метров сдал Сидоровичу!

     
     
  • 4.50, Сидорович (?), 13:56, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ведь не сказать, что это меня не устраивает...
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так присоединяйся к ним, чтоб хватало.
     
     
  • 3.17, непох. (?), 11:51, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кек, всё слишком плохо)
     
  • 2.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. Потому что, во-первых, всегда будет наркота, работорговля, детский прон, торговля оружием, нелегальные казино и тому подобная деятельность, нуждающаяся в таких финансовых технологиях, как криптовалюты, а во вторых, всегда будут люди, которые хотят сидеть попой на диване, а денежки чтоб сами по себе росли.
     
     
  • 3.42, нах.. (?), 13:27, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из твоего списка реально в ней нуждается разьве что cp.
    Остальных вполне устроят и они даже предпочтут "доллары, не новыми купюрами номиналом не выше 20".

    > а во вторых, всегда будут люди, которые хотят сидеть попой на диване, а денежки чтоб сами по
    > себе росли.

    а вот бедных и жадных дураков, да, всегда будет много.

    Почем там нынче на амазоне 14 терабайтник - уже по 600, или пока еще по 500 с "доступны с середины июня"?

      

     
     
  • 4.62, YetAnotherOnanym (ok), 14:48, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно другому не мешает, а даже наоборот, гармонично дополняет.
     
  • 3.58, rshadow (ok), 14:36, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что забавно, криптовалюты курильщика именно для этого используют. Еще для финансирования всяких террористов.
    А нормальные люди думают как на крипте победить кражи, коррупцию и уйти от влияния всяких долларов. Но похоже здесь движуха должна идти и со стороны государства тоже.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 16:08, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но похоже здесь движуха должна идти и со стороны государства тоже.

    Тогда "честным" майнерам не дадут просто так майнить а будут регулировать и, о ужас!, брать налог с "добытой" крипты!

     
  • 2.43, ИмяХ (?), 13:28, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она уже начинает накрываться - смотрите на недавние графики цен. Почти все лохи уже почти всё скупили, скоро их некому будет продавать.
     
     
  • 3.59, YetAnotherOnanym (ok), 14:40, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Она уже начинает накрываться - смотрите на недавние графики цен. Почти все
    > лохи уже почти всё скупили, скоро их некому будет продавать.

    Новые подтянутся. Чай, не мамонты, не вымрут.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:43, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом они узнают про электронные карточки без персональных данных и снова будут орать что этого недостаточно. Давайте сразу все свои недоработки  спихивать на криптомайнеров. Купили платформу - расхлебывайте. Это шанс для новых платформ. Пусть эти купленные проекты колбасит по полной и все снова придут к собственной базхе исходников из которых будет что-то собираться. Вот проект DragonflyBSD собирает все на своем сервере и не мычит про мифических сферических криптомайнеров в вакууме. Просто напишите что они облажались как школьники.
     
     
  • 2.45, нах.. (?), 13:31, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем им персональные данные? Списать бабки можно и с неперсональной. Вот сколько намайнил - столько и списать. Поди плохо.

    > Это шанс для новых платформ.

    хахаха.

    Это шанс только для новых лохотронов и васянских выcepoв.

    > Вот проект DragonflyBSD

    который и есть типичные три школьника, чей проект нужен исключительно им самим для повышения чсв.
    А тем кто на самом деле делает что-то полезное, приходится, увы, пользоваться общедоступными коммуникационными инструментами, то есть гитхапом, гитляпом и что там у нас - а, дискорд, угу.

    И привязывать технологию разработки к ним.

     
     
  • 3.73, Аноним (72), 16:11, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гитхапом, гитляпом

    Думаю другие сервисы сейчас обиделись бы, если бы не были заняты развитем своих платформ а не закапыванием, как эти двое.

    > дискорд

    Уж точно не используют для разработки :) И Zoom не используют, и Teams не используют. Точнее не так - эти недосервисы, которые фризят сами по себе на довольно мощном железе никому не нужны просто, кроме геймеров и тех, кто не знает, что есть другие сервисы.

     

  • 1.13, АнонимКриптоненавистник (?), 11:48, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В эпоху МММ и прочих было тоже самое, майнили кто как мог. Закупали оборудование - грибки, саженцы, семена. Майнили - выращивали грибки, саженцы, и прочую гадость. Скупали эту гадость, то есть был спрос и соответственно завышенные цены. В какойто момент наступало осознание что тебя развели.

    С криптовалютой развод масштабней, да еще и позиционируют ее как платежное средство...но фаза осознания все равно наступит.

     
     
  • 2.19, Аноним (15), 11:52, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На грибки и семена и сейчас спрос есть.
     
  • 2.22, Аноним (18), 11:58, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Совершенно дикое количество ресурсов расходуется впустую. Наши потомки будут считать нас обезьянами дикими. Золото хоть как-то можно применить с пользой. Платину вон тоже на производство стекла пустить можно. Пока что криптовалюты полезны только для отмывания денег, понятно что это выгодно тем кто наворовал. Но честным людям это зачем?
     
     
  • 3.25, Аноним (11), 12:14, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Венесуэле они помогают выйти из блокады когда их золото грабанули бриташки.
     
     
  • 4.30, Аноним (18), 12:23, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не там где инфляция миллионы процентов в день? Почему я не вижу историй успеха о покупке недвижимости? С такими то ценами? Хотя понятно, что мафия всем заправляет, но всё же.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:51, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Беда! Теперь уже не смогу купить жене сапоги.
     
     
  • 2.21, Аноним (15), 11:54, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было видяхи закупать, а не экскаватор :)
     
  • 2.24, Онанист (?), 12:06, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Беда! Теперь уже не смогу купить жене сапоги.

    надувная намного практичнее ;)

     
  • 2.26, Аноним (11), 12:15, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не отвечай этому надувателю руки.
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:57, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Леня Голубков, вы забыли залогиниться.
     
     
  • 3.56, анонн (ok), 14:22, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Леня Голубков, вы забыли залогиниться.

    Еще он забыл, что жене уже не сапоги, а ролятор требуется.
    Ну и принять утром таблетки от склероза - тоже забыл.

     

  • 1.27, Аноним (27), 12:15, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мне кажется майнинг тут лишь отвлечение внимания. У меня 1650 super, по сути затычка, майнить на ней нельзя. Но ценник на неё возрос почти в 3 раза. Что касается майнинга эфира, то RTX2060 окупится только за год непрерывного майнинга. И это без учёта сложности алгоритма. Протянет ли она год тот ещё вопрос.

    Подозреваю, что тут скорее картельный сговор производителей, чтобы искусственно поднять ценники и создать ажиотаж. Благодаря чему никому ненужные затычки внезапно стали раскупать.

    Похожая ситуация наблюдается с винтами и ссд.

     
     
  • 2.31, Аноним (18), 12:29, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего майнят в надежде на то, что оно взлетит. Чем сложнее добыча, тем в теории дороже валюта. С дисками это конечно лохотрон чистой воды, но, с другой стороны, это может привести к ускоренному внедрению новых технологий. При сохранении спроса -- скорее всего этот пузырь лопнет и сдуется слишком быстро чтобы оказать заметное влияние на что либо.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:16, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, стоимость криптовалюты не зависит от сложности добычи. Разве что косвенно: благодаря тем людям, которые верят, что зависит.
     
     
  • 4.39, Аноним (18), 13:19, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та валюта, которая выжигает ссд, на старте стоит не мало. Сколько там авторы уже успели намайнить к тому моменту как возросла сложность и запустили рекламу?
     
     
  • 5.41, Аноним (18), 13:21, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или там сложность возрастает только из-за того что делится между всё большим числом участников? Ну так тем более. В общем, какая-то унылая тема. Не могу поверить, что кто-то в это вложился вообще.
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:37, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тут скорее всего наложился дефицит из-за ковидобесия с повышеным спросом из-за майнеродаунов.
     
  • 2.40, YetAnotherOnanym (ok), 13:20, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут не только производители, тут сошлись интересы ещё и профессиональных жонглёров фантиками с Уолл-стрит, типа братьев Винкловосс и им подобных.
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:56, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > требующую введение номера кредитной карты

    Дебетовая не подойдет?

     
     
  • 2.37, paulus (ok), 13:15, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет, надо оформить кредит :)
     
     
  • 3.63, Аноним (15), 14:55, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Русском Стандарте
     
  • 2.54, Банк (?), 14:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно подойдёт, если на ней включён овердрафт. А он включён, это обязательная опция!
     

  • 1.36, Zenitur (ok), 13:11, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Без прохождения данной проверки доступ к функциональности "shared-runner" будет блокироваться.

    Есть ли вариант ограничить производительность для таких процессоров уровнем 386-го процессора? Или нормальным раннерам нужно больше производительности?

     
  • 1.52, Аноним (52), 14:05, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для злоумышленников-майнеров такая блин проблема - заплатить чуток денежки.

    GitLab давно уже скурвился, не использую его больше.

     
  • 1.53, кибиткамонаха (?), 14:07, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пф. Насоздают виртуальных карт и всё, делов-то.
     
  • 1.61, InuYasha (??), 14:44, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чего не ожидал - так что в комментариях будут одни крики про крипту и ничего - о приватности! :(
    son, I am disappoint
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 15:03, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как только один-два вида криптовалют приватны. Остальной зоопарк - нет
     
  • 2.65, rshadow (ok), 15:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Он нам может и нах** не нужон ваш и̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ приватность" (с)
     

  • 1.66, myhand (ok), 15:21, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дети, халява кончится.  А вы сомневались?
     
  • 1.69, Аноним (69), 15:46, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Онанисты!
     
  • 1.70, псевдонимус (?), 15:49, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно: честным людям пики точёные и фалосы ..оченые, а жулики как работали так и будут.

    Не следует ли из этого вывод, что капиталист=жулик в современном мире?

     
  • 1.71, Аноним (71), 15:58, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дмитрий Запорожец всех высаживает на руинский кукан?
     

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