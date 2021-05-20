GitLab вводит проверку по номеру кредитной карты для запуска обработчиков в CI

2.4 , Леголас ( ok ), 11:18, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – да хотя бы opennet задонатить

3.9 , жиесть ( ? ), 11:37, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Лучше ЛОРу

4.18 , Аноним ( 18 ), 11:52, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зачем тому раковнику донаты?

5.23 , Аноним ( 3 ), 12:06, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты про Мавроди?

5.28 , Аноним ( 28 ), 12:23, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Затем же, зачем и этому - эффективнее плодить клоунов

6.32 , Аноним ( 18 ), 12:34, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не вижу, как этому помогают донаты. Ну и тут хотя бы нет такой цензуры в комментариях, только левая пятка модератора. Там же пользователей откровенно травят (я видел это много раз и даже испытал на себе немного).

7.44 , Аноним ( 44 ), 13:29, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Там же пользователей откровенно травят (я видел это много раз и даже испытал на себе немного). Да это ещё что! На ЛОРе даже модераторов откровенно травят! До сих пор всплывают обвинения Шамана в гомосексуальности, например. А Альфа -- просто страшная.

8.46 , Аноним ( 18 ), 13:33, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это хотя бы заслуженно Когда травля начинается на пустом месте это вообще стран... 8.49 , миша_шигорин_и_его_любезный_друг_эм_си ( ? ), 13:42, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Альфа просто нашла свою нишу и заняла её, так же как и Сильви Альфа пользуется ... 7.48 , миша_шигорин_и_его_любезный_друг_эм_си ( ? ), 13:39, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да это ты просто до голубой сути Мишани и Максика не докапывался. как только уличишь их в лефтизме - поймёшь что к чему (или во что)

4.55 , Лоровец ( ? ), 14:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Лучше ЛОРу Задонатьте Макскому из ЛОРа сатоши, если дадите целый биток то респект вам и уважуха. Не читайте сообщения завистников. Недавно Шаман снова объявился.

