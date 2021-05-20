GitLab вводит проверку по номеру кредитной карты для запуска обработчиков в CI

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|2.20, Lex (??), 11:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Без них видеокарты не дорожали, а жирнющие корпорации, прикупившие сервисы, не начинали всеми правдами и не_правдами их монетизировать и раскручивать пользователей на предоставление все бОльшей инфы о себе ?)
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|4.60, Аноним (60), 14:42, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, это правда. Но, конечно, представляющая далеко не всю связанную с данной темой реальность.
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|3.67, n00by (ok), 15:21, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Без них видеокарты не дорожали
Широкоизвестный случай подорожания комплектухи да эпохи майнинга, это когда сгорела фабрика производившая микросхемы для ОЗУ. Примерно 2000-й год. Тогда плашки подскочили где-то в 2,5 раз, но на общей цене системников отразилось слабо. Ещё случаи?
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|6.32, Аноним (18), 12:34, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу, как этому помогают донаты. Ну и тут хотя бы нет такой цензуры в комментариях, только левая пятка модератора. Там же пользователей откровенно травят (я видел это много раз и даже испытал на себе немного).
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|7.44, Аноним (44), 13:29, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Там же пользователей откровенно травят (я видел это много раз и даже испытал на себе немного).
Да это ещё что! На ЛОРе даже модераторов откровенно травят! До сих пор всплывают обвинения Шамана в гомосексуальности, например. А Альфа -- просто страшная.
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|8.46, Аноним (18), 13:33, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это хотя бы заслуженно Когда травля начинается на пустом месте это вообще стран... текст свёрнут, показать
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|4.55, Лоровец (?), 14:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше ЛОРу
Задонатьте Макскому из ЛОРа сатоши, если дадите целый биток то респект вам и уважуха. Не читайте сообщения завистников.
Недавно Шаман снова объявился.
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|4.68, anonymous (??), 15:38, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть карта - есть реквизиты, есть реквизиты - есть ПДн, есть ПДн - можно оформлять иск за нарушение условий тспользования платформы. Ну и блокировать мультиаккаунты, имеющие одну карту.
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|1.10, непох. (?), 11:43, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда уже эта пирамида накроется, а то на многих сайтах прям ощушаешь эту хрень, а у самого на кусок колбасы не хватает.
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|2.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда. Потому что, во-первых, всегда будет наркота, работорговля, детский прон, торговля оружием, нелегальные казино и тому подобная деятельность, нуждающаяся в таких финансовых технологиях, как криптовалюты, а во вторых, всегда будут люди, которые хотят сидеть попой на диване, а денежки чтоб сами по себе росли.
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|3.42, нах.. (?), 13:27, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из твоего списка реально в ней нуждается разьве что cp.
Остальных вполне устроят и они даже предпочтут "доллары, не новыми купюрами номиналом не выше 20".
> а во вторых, всегда будут люди, которые хотят сидеть попой на диване, а денежки чтоб сами по
> себе росли.
а вот бедных и жадных дураков, да, всегда будет много.
Почем там нынче на амазоне 14 терабайтник - уже по 600, или пока еще по 500 с "доступны с середины июня"?
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|3.58, rshadow (ok), 14:36, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что забавно, криптовалюты курильщика именно для этого используют. Еще для финансирования всяких террористов.
А нормальные люди думают как на крипте победить кражи, коррупцию и уйти от влияния всяких долларов. Но похоже здесь движуха должна идти и со стороны государства тоже.
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|4.72, Аноним (72), 16:08, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но похоже здесь движуха должна идти и со стороны государства тоже.
Тогда "честным" майнерам не дадут просто так майнить а будут регулировать и, о ужас!, брать налог с "добытой" крипты!
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|2.43, ИмяХ (?), 13:28, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она уже начинает накрываться - смотрите на недавние графики цен. Почти все лохи уже почти всё скупили, скоро их некому будет продавать.
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|3.59, YetAnotherOnanym (ok), 14:40, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она уже начинает накрываться - смотрите на недавние графики цен. Почти все
> лохи уже почти всё скупили, скоро их некому будет продавать.
Новые подтянутся. Чай, не мамонты, не вымрут.
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|1.11, Аноним (11), 11:43, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом они узнают про электронные карточки без персональных данных и снова будут орать что этого недостаточно. Давайте сразу все свои недоработки спихивать на криптомайнеров. Купили платформу - расхлебывайте. Это шанс для новых платформ. Пусть эти купленные проекты колбасит по полной и все снова придут к собственной базхе исходников из которых будет что-то собираться. Вот проект DragonflyBSD собирает все на своем сервере и не мычит про мифических сферических криптомайнеров в вакууме. Просто напишите что они облажались как школьники.
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|2.45, нах.. (?), 13:31, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем им персональные данные? Списать бабки можно и с неперсональной. Вот сколько намайнил - столько и списать. Поди плохо.
> Это шанс для новых платформ.
хахаха.
Это шанс только для новых лохотронов и васянских выcepoв.
> Вот проект DragonflyBSD
который и есть типичные три школьника, чей проект нужен исключительно им самим для повышения чсв.
А тем кто на самом деле делает что-то полезное, приходится, увы, пользоваться общедоступными коммуникационными инструментами, то есть гитхапом, гитляпом и что там у нас - а, дискорд, угу.
И привязывать технологию разработки к ним.
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|3.73, Аноним (72), 16:11, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гитхапом, гитляпом
Думаю другие сервисы сейчас обиделись бы, если бы не были заняты развитем своих платформ а не закапыванием, как эти двое.
> дискорд
Уж точно не используют для разработки :) И Zoom не используют, и Teams не используют. Точнее не так - эти недосервисы, которые фризят сами по себе на довольно мощном железе никому не нужны просто, кроме геймеров и тех, кто не знает, что есть другие сервисы.
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|1.13, АнонимКриптоненавистник (?), 11:48, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В эпоху МММ и прочих было тоже самое, майнили кто как мог. Закупали оборудование - грибки, саженцы, семена. Майнили - выращивали грибки, саженцы, и прочую гадость. Скупали эту гадость, то есть был спрос и соответственно завышенные цены. В какойто момент наступало осознание что тебя развели.
С криптовалютой развод масштабней, да еще и позиционируют ее как платежное средство...но фаза осознания все равно наступит.
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|2.22, Аноним (18), 11:58, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Совершенно дикое количество ресурсов расходуется впустую. Наши потомки будут считать нас обезьянами дикими. Золото хоть как-то можно применить с пользой. Платину вон тоже на производство стекла пустить можно. Пока что криптовалюты полезны только для отмывания денег, понятно что это выгодно тем кто наворовал. Но честным людям это зачем?
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|3.25, Аноним (11), 12:14, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Венесуэле они помогают выйти из блокады когда их золото грабанули бриташки.
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|4.30, Аноним (18), 12:23, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не там где инфляция миллионы процентов в день? Почему я не вижу историй успеха о покупке недвижимости? С такими то ценами? Хотя понятно, что мафия всем заправляет, но всё же.
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|2.24, Онанист (?), 12:06, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Беда! Теперь уже не смогу купить жене сапоги.
надувная намного практичнее ;)
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|3.56, анонн (ok), 14:22, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Леня Голубков, вы забыли залогиниться.
Еще он забыл, что жене уже не сапоги, а ролятор требуется.
Ну и принять утром таблетки от склероза - тоже забыл.
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|1.27, Аноним (27), 12:15, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мне кажется майнинг тут лишь отвлечение внимания. У меня 1650 super, по сути затычка, майнить на ней нельзя. Но ценник на неё возрос почти в 3 раза. Что касается майнинга эфира, то RTX2060 окупится только за год непрерывного майнинга. И это без учёта сложности алгоритма. Протянет ли она год тот ещё вопрос.
Подозреваю, что тут скорее картельный сговор производителей, чтобы искусственно поднять ценники и создать ажиотаж. Благодаря чему никому ненужные затычки внезапно стали раскупать.
Похожая ситуация наблюдается с винтами и ссд.
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|2.31, Аноним (18), 12:29, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего майнят в надежде на то, что оно взлетит. Чем сложнее добыча, тем в теории дороже валюта. С дисками это конечно лохотрон чистой воды, но, с другой стороны, это может привести к ускоренному внедрению новых технологий. При сохранении спроса -- скорее всего этот пузырь лопнет и сдуется слишком быстро чтобы оказать заметное влияние на что либо.
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|3.38, Аноним (38), 13:16, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, стоимость криптовалюты не зависит от сложности добычи. Разве что косвенно: благодаря тем людям, которые верят, что зависит.
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|4.39, Аноним (18), 13:19, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та валюта, которая выжигает ссд, на старте стоит не мало. Сколько там авторы уже успели намайнить к тому моменту как возросла сложность и запустили рекламу?
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|5.41, Аноним (18), 13:21, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или там сложность возрастает только из-за того что делится между всё большим числом участников? Ну так тем более. В общем, какая-то унылая тема. Не могу поверить, что кто-то в это вложился вообще.
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|2.33, Аноним (33), 12:37, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тут скорее всего наложился дефицит из-за ковидобесия с повышеным спросом из-за майнеродаунов.
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|2.40, YetAnotherOnanym (ok), 13:20, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут не только производители, тут сошлись интересы ещё и профессиональных жонглёров фантиками с Уолл-стрит, типа братьев Винкловосс и им подобных.
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|2.54, Банк (?), 14:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно подойдёт, если на ней включён овердрафт. А он включён, это обязательная опция!
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|1.36, Zenitur (ok), 13:11, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Без прохождения данной проверки доступ к функциональности "shared-runner" будет блокироваться.
Есть ли вариант ограничить производительность для таких процессоров уровнем 386-го процессора? Или нормальным раннерам нужно больше производительности?
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|1.52, Аноним (52), 14:05, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для злоумышленников-майнеров такая блин проблема - заплатить чуток денежки.
GitLab давно уже скурвился, не использую его больше.
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|1.61, InuYasha (??), 14:44, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот чего не ожидал - так что в комментариях будут одни крики про крипту и ничего - о приватности! :(
son, I am disappoint
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|2.64, Аноним (64), 15:03, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде как только один-два вида криптовалют приватны. Остальной зоопарк - нет
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|2.65, rshadow (ok), 15:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Он нам может и нах** не нужон ваш и̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ приватность" (с)
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|1.70, псевдонимус (?), 15:49, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обычно: честным людям пики точёные и фалосы ..оченые, а жулики как работали так и будут.
Не следует ли из этого вывод, что капиталист=жулик в современном мире?
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