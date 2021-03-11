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GitLab прекращает использование имени "master" по умолчанию

11.03.2021 20:57

Следом за GitHub и Bitbucket разработки платформы совместной разработки GitLab объявили о прекращении использования по умолчанию слова "master" для основных веток в пользу слова "main". Термин "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается некоторыми участниками сообщества как оскорбление.

Изменение будет произведено как в сервисе GitLab.com, так и после обновления платформы GitLab для локального использования. Новое имя будет применяться при создании новых проектов. В выпуске GitLab 13.11, намеченном на 22 апреля, появится флаг опциональной замены имени основной ветки, но по умолчанию в новых проектах будет продолжено использование имени master. В версии GitLab 14.0, которая ожидается 22 мая, для всех создаваемых проектов по умолчанию будет использоваться имя main.

В случае обновления уже имеющихся систем до GitLab 14.0, в новых проектах, создаваемых через web-интерфейс, также по умолчанию будет применено имя main. В случае использования систем непрерывной интеграции может потребоваться изменение в скриптах и настройках жёстко заданных ссылок на master. При желании пользователи смогут вернуть имя master через настройку, отвечающую за имя ветки по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/blog/...)
  2. OpenNews: Fedora отказывается от использовании имени master в репозиториях
  3. OpenNews: В Firefox переименовали Master Password в Primary Password
  4. OpenNews: Новая версия Git 2.28, позволяющая не использовать имя "master" для основных веток
  5. OpenNews: Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git
  6. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54743-gitlab
Ключевые слова: gitlab, master, main
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Vlad Violentiy (?), 21:50, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прогнулись
     
     
  • 2.13, Последний из могикан (?), 22:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говорим гитлаб-подразумеваем майкрософт
     
     
  • 3.21, kissmyass (?), 22:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты с гитхабом перепутал
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну теперь-то заживём!
     

  • 1.2, c1b3r (?), 21:51, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ек макарек, и гитлаб туда же
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 22:39, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это идеальный маркер голубизны в проектах!
     

  • 1.3, Твоя Совесть (?), 21:52, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну и пусть горят в аду
     
     
  • 2.16, HottabXP (ok), 22:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто? Н̶е̶г̶р̶ы̶?
     

  • 1.4, Урри (ok), 21:52, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > Термин "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается некоторыми участниками сообщества как оскорбление.

    Напоминает о рабстве тем, кто никогда не был рабом.

    А меня вот оскорбляет термин main, как напоминающий о доминирующем надо мной положении моего друга рубиста в bdsm оргиях, где мы участвуем.

    Поэтому я буду использовать нейтральное, сложившееся исторически название master, как не оскорбляющее меня и моих друзей.

     
     
  • 2.14, InuYasha (??), 22:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А-а-а, так значит, для тебя "bring out the Gimp" - не просто слова? )
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Руководство к действию.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:53, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ДБ!
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:54, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    create branch "Главный"
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:55, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А мы на работе вместо "slave\реплика" начали говорить и писать "раб". особенно весело звучит "Раб упал, нужно поднять!"
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:31, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты работаешь?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На галере
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:58, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Между прочим это совершенно нетолерантно по отношению к нетолерантным, а их между прочим тоже меньшинство!
     
  • 1.10, Master (??), 22:01, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Fucking slave!
     
  • 1.11, Залупа (?), 22:02, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Dungeon master им мерещится?
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:06, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моя толерантность заканчивается ровно на том моменте, как только она начинает выпирать из всех щелей, остальное время я толерантен. И мне не нужны напоминалки в виде грязных политиков, которых слушать я не обязан и не должен, толерантность к меньшинствам и ко всем остальным - моё дело, а не дело политиканов и меньшинств.
     
     
  • 2.26, Dnina (ok), 23:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не толерантность, а маразм.
    Вот кому жить станет легче?
     

  • 1.15, Последний из могикан (?), 22:12, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наслаждаюсь и одновременно жалею социум.Где те,что кричали мне"Да чего ты заморачиваешься чужими проблемами?Этож далеко где то!О себе думай!"Дааа...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:27, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле они с их проблемами далеко, но из-за того, что ит-специалисты сознательно используют англоязычные термины при общении (master, slave, whitelist, blacklist...), то, да, одголоски изменения этих терминов в их языке доходят и до нас.
     

  • 1.20, Just ниггер (?), 22:34, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо начать называть основную ветку White Master
    xD
     
  • 1.24, Аноним (22), 22:42, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А старварзы уже откорректировали? Должно быть "Jedi Main"...
     
  • 1.27, badrazor (?), 23:14, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толерасты
     

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