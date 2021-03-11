GitLab прекращает использование имени "master" по умолчанию

|
|1.4, Урри (ok), 21:52, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
|
> Термин "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается некоторыми участниками сообщества как оскорбление.
Напоминает о рабстве тем, кто никогда не был рабом.
А меня вот оскорбляет термин main, как напоминающий о доминирующем надо мной положении моего друга рубиста в bdsm оргиях, где мы участвуем.
Поэтому я буду использовать нейтральное, сложившееся исторически название master, как не оскорбляющее меня и моих друзей.
|
|
|
|2.14, InuYasha (??), 22:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А-а-а, так значит, для тебя "bring out the Gimp" - не просто слова? )
|
|1.7, Аноним (7), 21:55, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
А мы на работе вместо "slave\реплика" начали говорить и писать "раб". особенно весело звучит "Раб упал, нужно поднять!"
|
|1.8, Аноним (8), 21:58, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Между прочим это совершенно нетолерантно по отношению к нетолерантным, а их между прочим тоже меньшинство!
|
|1.12, Аноним (12), 22:06, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Моя толерантность заканчивается ровно на том моменте, как только она начинает выпирать из всех щелей, остальное время я толерантен. И мне не нужны напоминалки в виде грязных политиков, которых слушать я не обязан и не должен, толерантность к меньшинствам и ко всем остальным - моё дело, а не дело политиканов и меньшинств.
|
|
|
|2.26, Dnina (ok), 23:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это не толерантность, а маразм.
Вот кому жить станет легче?
|
|1.15, Последний из могикан (?), 22:12, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Наслаждаюсь и одновременно жалею социум.Где те,что кричали мне"Да чего ты заморачиваешься чужими проблемами?Этож далеко где то!О себе думай!"Дааа...
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 22:27, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На самом деле они с их проблемами далеко, но из-за того, что ит-специалисты сознательно используют англоязычные термины при общении (master, slave, whitelist, blacklist...), то, да, одголоски изменения этих терминов в их языке доходят и до нас.
|