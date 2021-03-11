GitLab прекращает использование имени "master" по умолчанию

Следом за GitHub и Bitbucket разработки платформы совместной разработки GitLab объявили о прекращении использования по умолчанию слова "master" для основных веток в пользу слова "main". Термин "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается некоторыми участниками сообщества как оскорбление.

Изменение будет произведено как в сервисе GitLab.com, так и после обновления платформы GitLab для локального использования. Новое имя будет применяться при создании новых проектов. В выпуске GitLab 13.11, намеченном на 22 апреля, появится флаг опциональной замены имени основной ветки, но по умолчанию в новых проектах будет продолжено использование имени master. В версии GitLab 14.0, которая ожидается 22 мая, для всех создаваемых проектов по умолчанию будет использоваться имя main.

В случае обновления уже имеющихся систем до GitLab 14.0, в новых проектах, создаваемых через web-интерфейс, также по умолчанию будет применено имя main. В случае использования систем непрерывной интеграции может потребоваться изменение в скриптах и настройках жёстко заданных ссылок на master. При желании пользователи смогут вернуть имя master через настройку, отвечающую за имя ветки по умолчанию.



