Новая версия Git 2.28, позволяющая не использовать имя "master" для основных веток

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|2.2, foo (?), 23:40, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не начало, а середина. Мы всегда находимся в середине конца, и конец никогда не закончится.
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|2.7, Аноним (7), 00:13, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прогнулись, это если бы по дефолту создавалась ветка main.
А тут поступили красиво - по дефолту всё остаётся как было.
Кому не нравится, вот вам параметр делайте основную ветку со своими предпочтениями.
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|2.8, Аноним (8), 00:30, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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справедливости ради, решение довольно неплохое. Вместо добровольно-принудительного ломания совместимости (как в некоторых других проектах) - "вот вам опция, берите пользуйтесь. Для остальных дефолт оставили как был"
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|3.10, vgv (??), 00:40, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Толку от опции почти нет. Всегда можно было использовать git checkout -b main.
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|1.5, Повидло19 (?), 23:57, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Почему модераторы сообщества в масках и перчатках не знаю как сейчас в Москве это сообщение проверено на самом высоком уровне плинтуса.
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|1.6, Аноним (6), 00:11, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>позволяющая не использовать имя "master" для основных веток
Наконец-то этим можно пользоваться, начну переезд с cvs на git.
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|1.9, Сишник (?), 00:36, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот теперь заживём! Долой господ, помещиков долой, бей белых! Ой, кажется это уже где-то было🦧
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|2.11, пох. (?), 00:59, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заметьте - создание ветки slave не запретили.
В точности по анекдоту "У нас теперь нет богатых! - Надо же, а я-то умер, чтоб не было бедных..."
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|1.12, Аноним (12), 00:59, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно что не запретили использовать слово master. Что дальше, платные коммиты для белых гетеросексуальных мужчин? А ведь дойдут и до этого.
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