Новая версия Git 2.28, позволяющая не использовать имя "master" для основных веток

Доступен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.28.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 317 изменений, подготовленных при участии 58 разработчика, из которых 13 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества: Добавлена настройка init.defaultBranch, позволяющая выбрать произвольное имя основной ветки, которое будет применяться по умолчанию. Настройка добавлена для проектов, разработчикам которых не дают покоя воспоминания о рабстве, а слово "master" воспринимается как оскорбительный намёк или навивает душевные муки и чувство неискуплённой вины. GitHub, GitLab и Bitbucket приняли решение по умолчанию вместо слова "master" для основных веток использовать слово "main". В Git, как и раньше, при выполнении команды "git init" по умолчанию продолжает создаваться ветка "master", но это имя теперь можно изменить. Например, для изменения имени начальной ветки на "main" можно использовать команду: git config --global init.defaultBranch main

Добавлены оптимизации производительности, основанные на появлении в файловом формате commit-graph, применяемом для оптимизации доступа к информации о коммитах, поддержки фильтров Блума, вероятностной структуры, допускающей ложное определение отсутствующего элемента, но исключающей пропуск существующего элемента. Указанная структура позволяет заметно ускорить поиск в истории изменений при использовании команд "git log -- <path>" или "git blame".

В команде "git status" обеспечен вывод информации о прогрессе выполнения операции частичного клонирования (sparse-checkout).

Для команд семейства "diff" предложена новая настройка "diff.relative".

При проверке через "git fsck" теперь оценивается сортировка дерева объектов и выявляются неотсортированные элементы.

Упрощён интерфейс для редактирования конфиденциальной информации в выводе трассировки.

В сценарии автодополнения ввода добавлена поддержка дополнения опуций команды "git switch".

В "git diff" добавлена поддержка передачи аргументов в разных нотациях ("git diff A..B C", "git diff A..B C...D" и т.п.).

В команду "git fast-export --anonymize" добавлена возможность задания собственного сопоставления элементов для тонкой настройки вывода, чтобы сделать его более удобным для отладки.

В "git gui" разрешено открывать рабочие деревья из начального диалога.

В протоколе "fetch/clone" реализована возможность информирования клиента сервером о необходимости загрузки заранее подготовленных pack-файлов в дополнение к передаваемым упакованным данным объекта.

Продолжена работа по переходу на алгоритм хеширования SHA-256 вместо SHA-1.



