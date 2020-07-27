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Новая версия Git 2.28, позволяющая не использовать имя "master" для основных веток

27.07.2020 22:41

Доступен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.28.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 317 изменений, подготовленных при участии 58 разработчика, из которых 13 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Добавлена настройка init.defaultBranch, позволяющая выбрать произвольное имя основной ветки, которое будет применяться по умолчанию. Настройка добавлена для проектов, разработчикам которых не дают покоя воспоминания о рабстве, а слово "master" воспринимается как оскорбительный намёк или навивает душевные муки и чувство неискуплённой вины. GitHub, GitLab и Bitbucket приняли решение по умолчанию вместо слова "master" для основных веток использовать слово "main". В Git, как и раньше, при выполнении команды "git init" по умолчанию продолжает создаваться ветка "master", но это имя теперь можно изменить. Например, для изменения имени начальной ветки на "main" можно использовать команду: 
    
   git config --global init.defaultBranch main
  • Добавлены оптимизации производительности, основанные на появлении в файловом формате commit-graph, применяемом для оптимизации доступа к информации о коммитах, поддержки фильтров Блума, вероятностной структуры, допускающей ложное определение отсутствующего элемента, но исключающей пропуск существующего элемента. Указанная структура позволяет заметно ускорить поиск в истории изменений при использовании команд "git log -- <path>" или "git blame".
  • В команде "git status" обеспечен вывод информации о прогрессе выполнения операции частичного клонирования (sparse-checkout).
  • Для команд семейства "diff" предложена новая настройка "diff.relative".
  • При проверке через "git fsck" теперь оценивается сортировка дерева объектов и выявляются неотсортированные элементы.
  • Упрощён интерфейс для редактирования конфиденциальной информации в выводе трассировки.
  • В сценарии автодополнения ввода добавлена поддержка дополнения опуций команды "git switch".
  • В "git diff" добавлена поддержка передачи аргументов в разных нотациях ("git diff A..B C", "git diff A..B C...D" и т.п.).
  • В команду "git fast-export --anonymize" добавлена возможность задания собственного сопоставления элементов для тонкой настройки вывода, чтобы сделать его более удобным для отладки.
  • В "git gui" разрешено открывать рабочие деревья из начального диалога.
  • В протоколе "fetch/clone" реализована возможность информирования клиента сервером о необходимости загрузки заранее подготовленных pack-файлов в дополнение к передаваемым упакованным данным объекта.
  • Продолжена работа по переходу на алгоритм хеширования SHA-256 вместо SHA-1.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/7/2...)
  2. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.27
  3. OpenNews: Обновление Git с устранением ещё одной уязвимости
  4. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  5. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
  6. OpenNews: В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53441-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:34, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прогнулись таки под SJW. Начало конца.
     
     
  • 2.2, foo (?), 23:40, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не начало, а середина. Мы всегда находимся в середине конца, и конец никогда не закончится.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:13, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прогнулись, это если бы по дефолту создавалась ветка main.
    А тут поступили красиво - по дефолту всё остаётся как было.
    Кому не нравится, вот вам параметр делайте основную ветку со своими предпочтениями.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:30, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    справедливости ради, решение довольно неплохое. Вместо добровольно-принудительного ломания совместимости (как в некоторых других проектах) - "вот вам опция, берите пользуйтесь. Для остальных дефолт оставили как был"
     
     
  • 3.10, vgv (??), 00:40, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку от опции почти нет. Всегда можно было использовать git checkout -b main.
     

  • 1.5, Повидло19 (?), 23:57, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Почему модераторы сообщества в масках и перчатках не знаю как сейчас в Москве это сообщение проверено на самом высоком уровне плинтуса.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:11, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >позволяющая не использовать имя "master" для основных веток

    Наконец-то этим можно пользоваться, начну переезд с cvs на git.

     
  • 1.9, Сишник (?), 00:36, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот теперь заживём! Долой господ, помещиков долой, бей белых! Ой, кажется это уже где-то было🦧
     
     
  • 2.11, пох. (?), 00:59, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметьте - создание ветки slave не запретили.

    В точности по анекдоту "У нас теперь нет богатых! - Надо же, а я-то умер, чтоб не было бедных..."

     

  • 1.12, Аноним (12), 00:59, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно что не запретили использовать слово master. Что дальше, платные коммиты для белых гетеросексуальных мужчин? А ведь дойдут и до этого.
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:07, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где форк
     

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