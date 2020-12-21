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Fedora отказывается от использовании имени master в репозиториях

21.12.2020 20:08

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, утвердил предложение о прекращении использовании имени master в git-репозиториях проекта, так как данное слово считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное для некоторых участников сообщества. Ожидается, что прекращение использования имени master повысит инклюзивность и привлечёт в проект новых участников.

В качестве имени ветки по умолчанию в git-пепозиториях вместо master будет использовано имя "main". В репозиториях с пакетами, такими как src.fedoraproject.org/rpms, вместо "master" будет использована ветка "rawhide", доступная также через дополнительную символическую ссылку с именем "main".

Переименование будет проведено в несколько стадий. Вначале, 5 января будет опубликовано руководство для сопровождающих по изменению веток в сервисе pagure.io. 6 января на использование ветки "main" по умолчанию будут переведены следующие репозитории:

  • src.fedoraproject.org/flatpacks/*
  • github.com/fedora-infra/*
  • pagure.io:
    • releng
    • releng/*
    • fedora-comps
    • fedora-kickstarts
    • fedora-infrastructure
    • fedora-lorax-templates
    • fedora-mediawikitheme
    • fedora-packager
    • fedora-infra/*
    • infra-docs
    • koji-fedmsg-plugin
    • workstation-ostree-config
    • pungi-fedora

13 января изменения будут применены к репозиториям src.fedoraproject.org/*. В этот же день будут обновлены фильтры веток и запрещён приём изменений в ветку 'master'. Дополнительно будет настроена символическая ссылка (sym-ref) между веткой 'rawhide' и 'main' для людей которые предпочитают использовать имя 'main' вместо 'rawhide'. В сервисе pagure.io по умолчанию для новых проектов будет настроено использование ветки 'main'. Соответствующие изменения также будут внесены в 17 Python-скриптов, используемых для автоматизации сборки и сопровождения дистрибутива.

Примечательно, что при обсуждении возникли опасения о допустимости использования слова 'rawhide' для основных веток репозиториев с пакетами, так как упоминание сдирания кожи животных может оскорблять чувства адептов религий, которые считают коров священными.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: В Firefox переименовали Master Password в Primary Password
  3. OpenNews: Новая версия Git 2.28, позволяющая не использовать имя "master" для основных веток
  4. OpenNews: Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git
  5. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
  6. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54297-fedora
Ключевые слова: fedora, master
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +37 +/
    идиотизм
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    you, white guys, always masters!
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 21:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Masters of dungeon ♂️
     
  • 3.35, Дегенератор7 (?), 21:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ...Ю вид ду, вэн ай сей!
    Ю маст дай!...
    Оби йо МАСТЕР!...
    (с) 86й
     
  • 2.61, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то называет это свободой.
     
  • 2.65, Gefest (?), 22:52, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы , живя в грубом мире авторитарного государства, привыкнув сносить от него тысячи издевательств и унижений, плохо представляете себе, что  может оскорбить человека в стране Свободного Мира! Все  правильно сделали!
    (что случилось ?? Да просто штат Орегон признал slavic's from ex'USSR - colored minority !! Slavic lives matters !!)
     
     
  • 3.85, Alexander Belov (?), 00:18, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кек теперь офф можно говорить нигга
     
  • 2.66, zzz (??), 23:00, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне спланированная акция по отстранению от управления "неправильных" товарищей. Так, фондовая биржа NASDAQ обратилась к американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с предложением обязать размещающиеся на NASDAQ компании иметь в совете директоров хотя бы одну женщину и/или представителя «недопредставленного меньшинства», например, LGBTQ+.
    >Правила потребуют от большинства размещенных компаний иметь в совете директоров, или объяснить причины их отсутствия, как минимум двух diverse-директоров, включая одного из них, идентифицирующего себя как женщину, и одного, идентифицирующего себя как представителя либо недопредставленного меньшинства, либо LGBTQ+

    Скоро ветер перемен дойдет и до опенсорса, где LGBTQ+ явно "недопредставлен"

     
     
  • 3.82, анонимуслинус (?), 00:06, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    уже. федора тож опенсорс. и такое переименование кажется объявлялось не только в федоре. увы запад катится под откос. у них передозировка свободы. они не понимают что с ней делать. как итог свобода превращается в деспотию, только название пока еще старое.
     
  • 2.77, анонимуслинус (?), 23:59, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтоб я еще прикоснулся к этим образам, да ну нафиг. впишем федору в вечный черный список. они могут там страдать и жаловаться на своих предков, падать ниц перед чернокожими, но чем им слово не угодило. Это уже признак как раз таки не демократии и развития , а деспотизма и подчинения в другом смысле. например многих людей в прошлом силой переводили в другую веру, это из разряда подобного. Европа и америка все дальше и дальше от нормы и нормального понятия свободы. очень жаль.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:24, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    О новый дивный мир...
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:26, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да просто нужно переименовать в niga-master и никто не в обиде
     
     
  • 2.19, Аноным (ok), 20:53, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже даже можно slav-master так как в США славян признали меньшинством и "небелыми"
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 21:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это кстати правда. Общался с американцами. В Америке славян не считают белыми.
     
     
  • 4.64, Аноним (-), 22:51, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > . В Америке славян не считают белыми.

    Неужели считают черными ? Как они узнали ?

     
     
  • 5.78, Аноним (-), 00:00, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Красными же.
     
  • 3.40, Myyx (?), 22:02, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отож те збигнев бзежинский, кароль войтыла... ну штож ... справедливо
     

  • 1.4, Павел (??), 20:27, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "и привлечёт в проект новых участников", ага
     
     
  • 2.80, анонимуслинус (?), 00:04, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и побежит море людское.....подальше от проектов, где внешнее мнение влияет на проект. ну прикинь кому то там в голову взбрело сказать типа ваши предки перевозили рабов на машинах или типа того и я хочу чтоб в машинах теперь был не круглый руль а скажем мотоциклетный и фирма взяла и после этого стала делать машины с мотоциклетным рулем. от такой бежать надо куда глаза глядят.
     

  • 1.5, Анонимъ (?), 20:31, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какая разница? Ну поменяли где-то название и что с того?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:37, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Время тратится на ерунду. Придется вносить изменения в 17 скриптов, и это только в самой федоре. Соответствующие телодвижения понадобятся и за пределами федоры, например, почти наверняка в RPM Fusion. А все ради того, чтоб лишний раз поцеловать ноги нигерам-вэлферщикам-дефичентам.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:22, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чье время? Твое? Нет? Тогда какое тебе дело?
     
     
  • 4.50, Аноним (8), 22:24, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такой логикой нужно закрыть 99% интернета, потому что это не нужно тебе.
     
  • 2.10, 0100101011 (?), 20:38, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему эта новость в главных?
     
     
  • 3.62, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:49, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато мои новости про Veyon игнорятся.
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 20:40, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты зайди сюда через час и посмотри на бурление в комментариях. Вот тебе и "и что с того?" Ты ещё спроси кому какое кому дело до того в каком платье актриса Губасита Сись-дель-Жопп пришла на вручение известнейшей кино-награды "Сферические шары"
     
     
  • 3.14, анон (?), 20:43, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она до сих пор выступает?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 20:51, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да. Вот ее новый клип, кстати: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 20:59, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    I came! Это ШЕДЕВР!
     
  • 5.25, Аноним (25), 21:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    XcQ
    нас не проведёшь
     
  • 2.29, Аноним (29), 21:26, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю, новости на эту тему уже были здесь раньше и там упоминалось что такие-то проекты собираются менять эти названия.

    Событие было вполне предсказуемым, не обладает достаточной значимостью и не стоит аж целой новости.

    (Заметьте, я не даю оценки случившемуся, а лишь говорю что событие не особо-то и важно)

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 22:33, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость очень значима для тех кого оскорбляет такое переименование и кто теперь откажется от Федоры, а такие точно будут судя по комментариям к предыдущим новостям.
     
  • 2.36, имя_ (?), 21:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    расизм побежден, очевидно же.

    Хотя я больше удивлен, что они этого не сделали раньше.

     
     
  • 3.87, анонимуслинус (?), 00:41, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот наивный. желание подстроиться под действия "партии" это не победа расизма. это его другая форма проявления. только теперь расистами являются чернокожие и белым предлагают подчиняться, а нет, тогда будет протест и погромы от скажем "неизвестных антирасистов" в шлемах и проскакивающих местами темной коже. тут явное не проявление антирасизма, а подавление одной стороны другой. в нормальном случае они должны были в лучшем случае просто извиниться за действие предком, как немцы, в лучшем случае выяснить кто конкретно попал под их действие(потомки) и выплатить им компенсацию. все. вот это норма, а то что всех заставляют , именно заставляют под давлением улиц и площадей, это уже не победа расизма, а его продолжение другой стороной. шевелите мозгами хоть иногда.
     

  • 1.6, Sluggard (ok), 20:34, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Круто.
    А если завтра кто-нибудь додумается расшифровать RPM как Right Power Master, Fedora перейдёт на DEB?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:48, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    DEB = domination, enslavement, bondage
     
     
  • 3.46, Аноним (56), 22:19, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    emancipation
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:37, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Dungeon master
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 22:12, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    git remote add dungeon ssh://...
    git push dungeon master
     
  • 2.84, Chromium (ok), 00:15, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fisting is 300 bucks
     

  • 1.9, Bdfybec (?), 20:37, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > прекращение использования имени master повысит инклюзивность и привлечёт в проект новых участников

    Будет новость о небывалом наплыве негров после переименования master?

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 22:24, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. И обязательно на руководящие должности ибо те, кто с машинами общаться лучше чем с людьми вся эта неинклюзивность не задевает в принципе. А попытки оппонента в споре задеть чувства рассматриваются как троллинг. И приводит лишь к ответному троллингу.
     

  • 1.12, Анонимыч (?), 20:40, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идиотизм процветает... Хотя после переименования в ядре linux, для меня уже ничего не странно
     
  • 1.13, Клыкастый (ok), 20:41, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов — технических руководств и т. п., — их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.
     
  • 1.16, Аноним (16), 20:49, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А еще предлагаю считать понятие руководитель, директор, политик, президент тоже оскорбительным, так как ставит меня ниже и тем самым оскорбляет. Где движение за переименовывание всех этих понятий в граждан страны.

    Так же и понятие домнирующий ген, доминанта и выигрышная стратегия, основной поток и т.д. Сейчас одни сплошнеы оскорбления кругом, а принято недостаточно полное решение.

     
  • 1.17, Аноним (17), 20:49, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    почему они сразу в active и passive всё не переименуют?
     
  • 1.20, Дед Волчун (?), 20:58, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О времена! О нравы! И куда только мир катится?
     
  • 1.21, Аноним (21), 20:58, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Приняли натощак Mein Kampf?
     
  • 1.23, Shinma (ok), 21:06, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Facepalm
     
  • 1.24, helloworld (?), 21:07, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А "Pidora" они уже переименовали?
    "воспринимается как оскорбительное для некоторых участников сообщества."
     
     
  • 2.73, Аноним (73), 23:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она сама загнулась лет 7 назад. В мире пандемия нового вируса. Британия вышла из ЕС. Microsoft командует индус, Linux работает прямо в Windows.
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 23:54, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы яхту назовёте....
     

  • 1.28, Аноним (-), 21:24, 21/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.30, Аноним (30), 21:34, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CentOS, master.. Прощайте, дураки. Рад, что именно так, а никак иначе.
     
  • 1.34, Аноним (34), 21:42, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лишь бы не работать. Буду теперь принципиально везде main
    менять на master.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 21:52, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Буду везде master менять на main.
     
     
  • 3.45, Аноним (56), 22:18, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буду табы и пробелы менять на неразрывные пробелы
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 22:44, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну ты чо, остынь
     

  • 1.37, Аноним (37), 21:49, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rawhaid вообще-то ассациируется с роллинг-релизом у Федоры.
     
     
  • 2.92, Аноним (92), 00:55, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rawhide
    [ˈrɔːhaɪd]
    1. сущ.
    1) недублёная, сыромятная кожа
    2) кнут из сыромятной кожи
    2. прил.
    сделанный из сыромятной кожи

    А кого у нас обычно били кнутом? :)

     

  • 1.39, olo (?), 21:59, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    госпаде депрекейтните федору уже (я с нее начинал - знаю что говорю, это примерно до 8.04 убунты ю- диски с репами в боксе ага , а вокруг диалап )
     
  • 1.42, Аноним (42), 22:12, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    fucking slaves
     
  • 1.47, Ананас (?), 22:21, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте, какой KDE выбрать? Сейчас от Опенсюсе и часто бывает, что при использовании, ноутбук уходит в полнейший ступор (система не отзывается или отзывается с ужасными задержками). Также бывает, что крашится kdeinit5 с ошибкой segmentation fault.

    Фризы, в основном при долгом использовании файерфокса или работы в кденлайв.

     
  • 1.49, Дроп бейнов на мейн (?), 22:22, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну страдают себе хернёй и страдают, в чём новость-то?
     
  • 1.52, nonon (?), 22:27, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая собственно разница.
    Лично я за переход на "main" но не потому что я переживаю за угнетенных, А потому что "main" уже новый принятый/рекомендованный стандарт в Гите

    Так давайте пользоваться так чтоб главная ветка у всех имела одно название

     
     
  • 2.54, Аноним (56), 22:28, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кем принятый? Я его не принимаю и следовать ему не собираюсь. Если будут настаивать переименую в trunk по аналогии с общепринятым именованием в svn.
     

  • 1.53, Аноним (56), 22:27, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gcdmaster
    isomaster
    certmaster
    disomaster
    kubernetes-master
    ops4j-master
    puzzle-master
    Фронт работ на следующий год есть.
    Что дальше? Пакеты, авторы которых отказываются переименоваться будут исключать из дистрибутива?
     
  • 1.58, Аноним (58), 22:35, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У них страна на пороге новой гражданской войны, а они продолжают негров облизывать.
     
     
  • 2.71, Аноним (-), 23:28, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не важно, кто пишет софт, важно, кто пишет СоС.
     

  • 1.67, Аноним (67), 23:03, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Линукс закончился с того момента, как нагнули Линуса и тот перестал выражаться в своей основной манере. Примерно в это же время "попросили" Столлмана.
     
     
  • 2.75, Аноним (76), 23:52, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работа такая - любой каприз за деньги клиентов.
     
  • 2.91, abi (?), 00:53, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока до Тео де Раадта не добрались, я спокоен.
     

  • 1.69, Аноним (73), 23:11, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А слово rawhide им не напоминает о кнуте, которым рабов хлестали?
     
  • 1.72, Антифрактал (?), 23:47, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отказались от термина "Master RedHat"?
     
  • 1.74, Аноним (76), 23:51, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >напоминает о рабстве

    Действительно, неполиткорректно рабам IBM напоминать об их рабстве. Просто проводить решения в одностороннем порядке - это ОК. А о рабстве напоминать - не ОК, могут нечаянно додуматься, что они рабы. Новояз в действии.

     
  • 1.79, Аноним (79), 00:02, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо что ввели запрет на слова. Это теперь четкий маркер показывающий нам действительно "независимые" дистрибутивы и идиотов. Раньше эту функцию выполнял COC.
     
  • 1.81, Х (?), 00:05, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если бы не расисты, люди и негры жили бы в мире и взаимопонимании!
     
  • 1.83, Урри (ok), 00:08, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А-ха-ха-ха-ха-ха.

    Прекрасный способ выставить себя не только идиотами, но еще и феноменальными тормозами.

     
  • 1.86, Аноним (86), 00:34, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ожидается, что прекращение использования имени master повысит инклюзивность и привлечёт в проект новых участников.

    наконецто, ну что пацаны, погнали ?

    поговаривают что слово Fedora оскорбляет федерастов, пусть на комитете проголосуют за его замену на что нибудь более толерантное.

    есть еще бедность, нищета и голод - эти слова нужно вымарать из литературы, так как они оскорбляют чувства бедных, нищих и голодных.

     
  • 1.88, Аноним (88), 00:46, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот только накатил. И да, действительно, стало свободней. Прямо чувствую себя человеком, а не fucking slave.
     
  • 1.89, анончик (?), 00:49, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    username отказывается от использования федоры
     
  • 1.90, Аноним (90), 00:51, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну,отказались так отказались. Столько шуму из этого делать здесь в комментах...
     
  • 1.93, srgazh (ok), 00:57, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понял,  почему в главных новостях?
     

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