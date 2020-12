Fedora отказывается от использовании имени master в репозиториях

2.26 , Аноним ( 26 ), 21:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – you, white guys, always masters!

3.32 , Аноним ( 32 ), 21:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Masters of dungeon ♂️

3.35 , Дегенератор7 ( ? ), 21:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – ...Ю вид ду, вэн ай сей!

Ю маст дай!...

Оби йо МАСТЕР!...

(с) 86й

2.61 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 22:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кто-то называет это свободой.

2.65 , Gefest ( ? ), 22:52, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вы , живя в грубом мире авторитарного государства, привыкнув сносить от него тысячи издевательств и унижений, плохо представляете себе, что может оскорбить человека в стране Свободного Мира! Все правильно сделали!

(что случилось ?? Да просто штат Орегон признал slavic's from ex'USSR - colored minority !! Slavic lives matters !!)

3.85 , Alexander Belov ( ? ), 00:18, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – кек теперь офф можно говорить нигга

2.66 , zzz ( ?? ), 23:00, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне спланированная акция по отстранению от управления "неправильных" товарищей. Так, фондовая биржа NASDAQ обратилась к американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с предложением обязать размещающиеся на NASDAQ компании иметь в совете директоров хотя бы одну женщину и/или представителя «недопредставленного меньшинства», например, LGBTQ+.

>Правила потребуют от большинства размещенных компаний иметь в совете директоров, или объяснить причины их отсутствия, как минимум двух diverse-директоров, включая одного из них, идентифицирующего себя как женщину, и одного, идентифицирующего себя как представителя либо недопредставленного меньшинства, либо LGBTQ+ Скоро ветер перемен дойдет и до опенсорса, где LGBTQ+ явно "недопредставлен"

3.82 , анонимуслинус ( ? ), 00:06, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – уже. федора тож опенсорс. и такое переименование кажется объявлялось не только в федоре. увы запад катится под откос. у них передозировка свободы. они не понимают что с ней делать. как итог свобода превращается в деспотию, только название пока еще старое.

2.77 , анонимуслинус ( ? ), 23:59, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – чтоб я еще прикоснулся к этим образам, да ну нафиг. впишем федору в вечный черный список. они могут там страдать и жаловаться на своих предков, падать ниц перед чернокожими, но чем им слово не угодило. Это уже признак как раз таки не демократии и развития , а деспотизма и подчинения в другом смысле. например многих людей в прошлом силой переводили в другую веру, это из разряда подобного. Европа и америка все дальше и дальше от нормы и нормального понятия свободы. очень жаль.