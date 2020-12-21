Fedora отказывается от использовании имени master в репозиториях

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, утвердил предложение о прекращении использовании имени master в git-репозиториях проекта, так как данное слово считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное для некоторых участников сообщества. Ожидается, что прекращение использования имени master повысит инклюзивность и привлечёт в проект новых участников.

В качестве имени ветки по умолчанию в git-пепозиториях вместо master будет использовано имя "main". В репозиториях с пакетами, такими как src.fedoraproject.org/rpms, вместо "master" будет использована ветка "rawhide", доступная также через дополнительную символическую ссылку с именем "main".

Переименование будет проведено в несколько стадий. Вначале, 5 января будет опубликовано руководство для сопровождающих по изменению веток в сервисе pagure.io. 6 января на использование ветки "main" по умолчанию будут переведены следующие репозитории:

src.fedoraproject.org/flatpacks/*

github.com/fedora-infra/*

pagure.io: releng releng/* fedora-comps fedora-kickstarts fedora-infrastructure fedora-lorax-templates fedora-mediawikitheme fedora-packager fedora-infra/* infra-docs koji-fedmsg-plugin workstation-ostree-config pungi-fedora



13 января изменения будут применены к репозиториям src.fedoraproject.org/*. В этот же день будут обновлены фильтры веток и запрещён приём изменений в ветку 'master'. Дополнительно будет настроена символическая ссылка (sym-ref) между веткой 'rawhide' и 'main' для людей которые предпочитают использовать имя 'main' вместо 'rawhide'. В сервисе pagure.io по умолчанию для новых проектов будет настроено использование ветки 'main'. Соответствующие изменения также будут внесены в 17 Python-скриптов, используемых для автоматизации сборки и сопровождения дистрибутива.

Примечательно, что при обсуждении возникли опасения о допустимости использования слова 'rawhide' для основных веток репозиториев с пакетами, так как упоминание сдирания кожи животных может оскорблять чувства адептов религий, которые считают коров священными.



