Fedora отказывается от использовании имени master в репозиториях

|
|
|
|2.65, Gefest (?), 22:52, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вы , живя в грубом мире авторитарного государства, привыкнув сносить от него тысячи издевательств и унижений, плохо представляете себе, что может оскорбить человека в стране Свободного Мира! Все правильно сделали!
(что случилось ?? Да просто штат Орегон признал slavic's from ex'USSR - colored minority !! Slavic lives matters !!)
|
|2.66, zzz (??), 23:00, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вполне спланированная акция по отстранению от управления "неправильных" товарищей. Так, фондовая биржа NASDAQ обратилась к американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с предложением обязать размещающиеся на NASDAQ компании иметь в совете директоров хотя бы одну женщину и/или представителя «недопредставленного меньшинства», например, LGBTQ+.
>Правила потребуют от большинства размещенных компаний иметь в совете директоров, или объяснить причины их отсутствия, как минимум двух diverse-директоров, включая одного из них, идентифицирующего себя как женщину, и одного, идентифицирующего себя как представителя либо недопредставленного меньшинства, либо LGBTQ+
Скоро ветер перемен дойдет и до опенсорса, где LGBTQ+ явно "недопредставлен"
|
|
|
|3.82, анонимуслинус (?), 00:06, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
уже. федора тож опенсорс. и такое переименование кажется объявлялось не только в федоре. увы запад катится под откос. у них передозировка свободы. они не понимают что с ней делать. как итог свобода превращается в деспотию, только название пока еще старое.
|
|2.77, анонимуслинус (?), 23:59, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
чтоб я еще прикоснулся к этим образам, да ну нафиг. впишем федору в вечный черный список. они могут там страдать и жаловаться на своих предков, падать ниц перед чернокожими, но чем им слово не угодило. Это уже признак как раз таки не демократии и развития , а деспотизма и подчинения в другом смысле. например многих людей в прошлом силой переводили в другую веру, это из разряда подобного. Европа и америка все дальше и дальше от нормы и нормального понятия свободы. очень жаль.
|
|
|
|2.19, Аноным (ok), 20:53, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Уже даже можно slav-master так как в США славян признали меньшинством и "небелыми"
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 21:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот это кстати правда. Общался с американцами. В Америке славян не считают белыми.
|
|
|
|4.64, Аноним (-), 22:51, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> . В Америке славян не считают белыми.
Неужели считают черными ? Как они узнали ?
|
|3.40, Myyx (?), 22:02, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
отож те збигнев бзежинский, кароль войтыла... ну штож ... справедливо
|
|
|
|2.80, анонимуслинус (?), 00:04, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и побежит море людское.....подальше от проектов, где внешнее мнение влияет на проект. ну прикинь кому то там в голову взбрело сказать типа ваши предки перевозили рабов на машинах или типа того и я хочу чтоб в машинах теперь был не круглый руль а скажем мотоциклетный и фирма взяла и после этого стала делать машины с мотоциклетным рулем. от такой бежать надо куда глаза глядят.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 20:37, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Время тратится на ерунду. Придется вносить изменения в 17 скриптов, и это только в самой федоре. Соответствующие телодвижения понадобятся и за пределами федоры, например, почти наверняка в RPM Fusion. А все ради того, чтоб лишний раз поцеловать ноги нигерам-вэлферщикам-дефичентам.
|
|
|
|
|
|4.50, Аноним (8), 22:24, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С такой логикой нужно закрыть 99% интернета, потому что это не нужно тебе.
|
|2.11, A.Stahl (ok), 20:40, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты зайди сюда через час и посмотри на бурление в комментариях. Вот тебе и "и что с того?" Ты ещё спроси кому какое кому дело до того в каком платье актриса Губасита Сись-дель-Жопп пришла на вручение известнейшей кино-награды "Сферические шары"
|
|2.29, Аноним (29), 21:26, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поддерживаю, новости на эту тему уже были здесь раньше и там упоминалось что такие-то проекты собираются менять эти названия.
Событие было вполне предсказуемым, не обладает достаточной значимостью и не стоит аж целой новости.
(Заметьте, я не даю оценки случившемуся, а лишь говорю что событие не особо-то и важно)
|
|
|
|3.56, Аноним (56), 22:33, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новость очень значима для тех кого оскорбляет такое переименование и кто теперь откажется от Федоры, а такие точно будут судя по комментариям к предыдущим новостям.
|
|2.36, имя_ (?), 21:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
расизм побежден, очевидно же.
Хотя я больше удивлен, что они этого не сделали раньше.
|
|
|
|3.87, анонимуслинус (?), 00:41, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вот наивный. желание подстроиться под действия "партии" это не победа расизма. это его другая форма проявления. только теперь расистами являются чернокожие и белым предлагают подчиняться, а нет, тогда будет протест и погромы от скажем "неизвестных антирасистов" в шлемах и проскакивающих местами темной коже. тут явное не проявление антирасизма, а подавление одной стороны другой. в нормальном случае они должны были в лучшем случае просто извиниться за действие предком, как немцы, в лучшем случае выяснить кто конкретно попал под их действие(потомки) и выплатить им компенсацию. все. вот это норма, а то что всех заставляют , именно заставляют под давлением улиц и площадей, это уже не победа расизма, а его продолжение другой стороной. шевелите мозгами хоть иногда.
|
|1.6, Sluggard (ok), 20:34, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
Круто.
А если завтра кто-нибудь додумается расшифровать RPM как Right Power Master, Fedora перейдёт на DEB?
|
|1.9, Bdfybec (?), 20:37, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> прекращение использования имени master повысит инклюзивность и привлечёт в проект новых участников
Будет новость о небывалом наплыве негров после переименования master?
|
|
|
|2.51, Аноним (51), 22:24, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да. И обязательно на руководящие должности ибо те, кто с машинами общаться лучше чем с людьми вся эта неинклюзивность не задевает в принципе. А попытки оппонента в споре задеть чувства рассматриваются как троллинг. И приводит лишь к ответному троллингу.
|
|1.12, Анонимыч (?), 20:40, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Идиотизм процветает... Хотя после переименования в ядре linux, для меня уже ничего не странно
|
|1.13, Клыкастый (ok), 20:41, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов — технических руководств и т. п., — их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.
|
|1.16, Аноним (16), 20:49, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А еще предлагаю считать понятие руководитель, директор, политик, президент тоже оскорбительным, так как ставит меня ниже и тем самым оскорбляет. Где движение за переименовывание всех этих понятий в граждан страны.
Так же и понятие домнирующий ген, доминанта и выигрышная стратегия, основной поток и т.д. Сейчас одни сплошнеы оскорбления кругом, а принято недостаточно полное решение.
|
|1.24, helloworld (?), 21:07, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А "Pidora" они уже переименовали?
"воспринимается как оскорбительное для некоторых участников сообщества."
|
|
|
|2.73, Аноним (73), 23:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Она сама загнулась лет 7 назад. В мире пандемия нового вируса. Британия вышла из ЕС. Microsoft командует индус, Linux работает прямо в Windows.
|
|1.34, Аноним (34), 21:42, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Лишь бы не работать. Буду теперь принципиально везде main
менять на master.
|
|
|
|2.92, Аноним (92), 00:55, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
rawhide
[ˈrɔːhaɪd]
1. сущ.
1) недублёная, сыромятная кожа
2) кнут из сыромятной кожи
2. прил.
сделанный из сыромятной кожи
А кого у нас обычно били кнутом? :)
|
|1.39, olo (?), 21:59, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
госпаде депрекейтните федору уже (я с нее начинал - знаю что говорю, это примерно до 8.04 убунты ю- диски с репами в боксе ага , а вокруг диалап )
|
|1.47, Ананас (?), 22:21, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Посоветуйте, какой KDE выбрать? Сейчас от Опенсюсе и часто бывает, что при использовании, ноутбук уходит в полнейший ступор (система не отзывается или отзывается с ужасными задержками). Также бывает, что крашится kdeinit5 с ошибкой segmentation fault.
Фризы, в основном при долгом использовании файерфокса или работы в кденлайв.
|
|1.52, nonon (?), 22:27, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Какая собственно разница.
Лично я за переход на "main" но не потому что я переживаю за угнетенных, А потому что "main" уже новый принятый/рекомендованный стандарт в Гите
Так давайте пользоваться так чтоб главная ветка у всех имела одно название
|
|
|
|2.54, Аноним (56), 22:28, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кем принятый? Я его не принимаю и следовать ему не собираюсь. Если будут настаивать переименую в trunk по аналогии с общепринятым именованием в svn.
|
|1.53, Аноним (56), 22:27, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
gcdmaster
isomaster
certmaster
disomaster
kubernetes-master
ops4j-master
puzzle-master
Фронт работ на следующий год есть.
Что дальше? Пакеты, авторы которых отказываются переименоваться будут исключать из дистрибутива?
|
|1.58, Аноним (58), 22:35, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
У них страна на пороге новой гражданской войны, а они продолжают негров облизывать.
|
|1.67, Аноним (67), 23:03, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Линукс закончился с того момента, как нагнули Линуса и тот перестал выражаться в своей основной манере. Примерно в это же время "попросили" Столлмана.
|
|1.74, Аноним (76), 23:51, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>напоминает о рабстве
Действительно, неполиткорректно рабам IBM напоминать об их рабстве. Просто проводить решения в одностороннем порядке - это ОК. А о рабстве напоминать - не ОК, могут нечаянно додуматься, что они рабы. Новояз в действии.
|
|1.79, Аноним (79), 00:02, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хорошо что ввели запрет на слова. Это теперь четкий маркер показывающий нам действительно "независимые" дистрибутивы и идиотов. Раньше эту функцию выполнял COC.
|
|1.81, Х (?), 00:05, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Если бы не расисты, люди и негры жили бы в мире и взаимопонимании!
|
|1.83, Урри (ok), 00:08, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А-ха-ха-ха-ха-ха.
Прекрасный способ выставить себя не только идиотами, но еще и феноменальными тормозами.
|
|1.86, Аноним (86), 00:34, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Ожидается, что прекращение использования имени master повысит инклюзивность и привлечёт в проект новых участников.
наконецто, ну что пацаны, погнали ?
поговаривают что слово Fedora оскорбляет федерастов, пусть на комитете проголосуют за его замену на что нибудь более толерантное.
есть еще бедность, нищета и голод - эти слова нужно вымарать из литературы, так как они оскорбляют чувства бедных, нищих и голодных.
|
|1.88, Аноним (88), 00:46, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот только накатил. И да, действительно, стало свободней. Прямо чувствую себя человеком, а не fucking slave.
|
|1.90, Аноним (90), 00:51, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну,отказались так отказались. Столько шуму из этого делать здесь в комментах...
|