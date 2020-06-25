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Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git

25.06.2020 16:47

1 июля истекает время поддержки репозиториев Mercurial в платформе совместной разработки Bitbucket. О прекращении поддержки Mercurial в пользу Git было объявлено в августе прошлого года, после чего 1 февраля 2020 года было запрещено создание новых репозиторев Mercurial. На 1 июля 2020 года намечена финальная стадия отказа от Mercurial, подразумевающая отключение в Bitbucket всей связанной с Mercurial функциональности, в том числе прекращение работы специфичных для Mercurial API и удаление всех репозиториев Mercurial.

Пользователям рекомендуется мигрировать на Git, воспользовавшись утилитами для конвертирования репозиториев, или перейти на другие хостинги открытого кода. Например, поддержка Mercurial предоставляется в Heptapod, SourceForge, Mozdev и Savannah.

Примечательно, что изначально сервис Bitbucket ориентировался только на Mercurial, но начиная с 2011 года также стал предоставлять поддержку Git. Последнее время Bitbucket сосредоточил работу на развитии сервиса для управления полным циклом разработки ПО, а поддержка двух систем управления версиями тормозит и усложняет реализацию намеченных планов. Git выбран как более актуальный, функциональный и востребованный продукт.

Кроме того, можно отметить решение Bitbucket прекратить использования по умолчанию слова "master" для основных веток, так как данное слово считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное для некоторых участников сообщества. Разработчикам будет предложена возможность выбора своего варианта имени для основной ветки, такого как "Main". Ранее с подобным намерением выступили платформы GitHub и GitLab.

Проект Git также планирует внести изменение для предоставления возможность разработчику самостоятельно выбирать имя для первой ветки при создании нового репозитория. При выполнении команды "git init" по умолчанию создаётся ветка "master". Первым шагом станет добавление настройки для изменения имени основной ветки для создаваемых репозиториев. Поведение по умолчанию Git пока сохраняется и вопрос изменения имени по умолчанию пока находится на стадии обсуждения, никакого решения в этой области не принято.

  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/blog/mov...)
  2. OpenNews: Bitbucket прекращает поддержку Mercurial
  3. OpenNews: Хостинг открытых проектов Bitbucket объявил о поддержке Git
  4. OpenNews: Компания Atlassian выкупила хостинг открытых проектов Bitbucket
  5. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9
  6. OpenNews: Анонсирован публичный хостинг Heptapod для открытых проектов, использующих Mercurial
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Дон Ягон
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53233-bitbucket
Ключевые слова: bitbucket, mercurial
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:39, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Похоже mercurial'у конец. Тем более с учетом, что они отказались на переход на python3.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:45, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Git'у, похоже, тоже капец настаёт, с таким-то подходом.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 18:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И, конечно, ты назовешь DVCS лучше, на замену? :)
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Rust там ничего не видно на горизонте? ;)
     
     
  • 5.28, Аноним (-), 18:38, 25/06/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 5.41, Аноним (41), 19:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На Rust там ничего не видно на горизонте? ;)

    Пихуль (Pijul) же!

     
  • 5.42, Аноним (42), 19:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Забавно но есть. Facebook год назад или около того нанимала Rust разработчиков для
    доработки VCS
     
     
  • 6.89, anonom (?), 22:07, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пхп Фейсбучное много кто пользует?
     
  • 5.88, пох. (?), 22:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Rust там ничего не видно на горизонте?

    так ядро меркуриала начали было переписывать на хрусте.
    Но тут опа, атака "выпиливателей устаревшего ненужно" - и все усилия пришлось потратить на бесполезное переписывание с питона на питон.

     
  • 4.45, OpenEcho (?), 19:37, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В львиных случаях достаточно  https://fossil-scm.org/
    Не куча разрозненных файлов обросших кучей зависимостей как в гите, а единственный статический файл совместимый с гитом по командам и возможностям и имеющий под капотом тикеты, вики, форум, емайл  нотификацию и доступ ко всему как с командной строки, так и через веб интерфейс. Изобретен тем же мужиком который создал sqlite и поэтому как результат вся репа в одном едином файле. Без гита конечно не обойтись при интеркомуникациях, но у фосила есть мост туды-сюды...
    Как и с любым софтом, есть конечно нюансы, но вполне себе достойная замена гиту если у вас проекты соизмеримы с sqlite проектом который мэниджится фосилом
     
  • 3.35, mos87 (ok), 18:47, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и git'y и gimp'y
     
  • 3.52, user (??), 19:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично совместить с переходом на новый хэш.
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:54, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > отказались на переход на python

    Что в этом плохого?

     
     
  • 3.17, пох. (?), 18:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Васяны-ниасиляторы не смогут пользоваться vcs, требующей неподдерживаемой версии пихон - а от этого в разы упадет инклюзивность и альтернативно-одаренные не смогут даже комитить в CoC!

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 18:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как бы в линуксах неподдерживыемый питон майнтайнеры вынесут. Как и все что им пользовалось. Поставлять дырявый софт не в их правилах, а патчить за гвидо его кал они все же не смогут.
     
     
  • 5.63, пох. (?), 20:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У майнтейнера нет моего пароля от моих линуксов А так-то да, эти белки-истеричк... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.19, Аноним (18), 18:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну что ж вы так неаккуратно цитируете? От такой цитаты весь смысл меняется.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только не отказались, а уже перешли.
    >Mercurial 5.2 is the first release that officially has support for Python 3

    Другое дело что для новых репозиториев вряд ли кто-то будет hg использовать.

     
     
  • 3.65, пох. (?), 20:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к счастью, таки не "перешли", а "supported". Но я бы версии старше 5.1 все равно постарался бы пока не использовать.

     
  • 2.81, VEG (ok), 21:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mercurial уже давно переехал на Python 3.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:40, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Цирк продолжается. Печально. А могли бы развивать продукт, а не страдать мастерслейвом головного мозга...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:50, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А ведь у большинства нормальных людей мозг именно так и работает. Одно полушарие преобладает над другим.
     
     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 18:10, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего подобного.
     
     
  • 4.24, Аноним (18), 18:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у тебя что над полушариями преобладает?
     
     
  • 5.32, A.Stahl (ok), 18:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как что? Сишная дырень!
     
  • 5.33, Аноним (-), 18:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полуж...я :)
     
  • 5.62, Аноним (62), 20:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Одно полушарие преобладает над другим.

    просто у одних одно полушарие преобладает над другим, а у других - другое полушарие преобладает над одним. во

     
     
  • 6.73, Аноним (7), 20:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче, не той головкой думает.
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 18:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы не ПОНИмаете западный менталитет. Вам кажется это глупостью, а им глупостью кажется гомофобия.
     
     
  • 3.11, drwatsno (ok), 18:06, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что общего только у гомофобии и master не понятно :)
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 19:44, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одни - мастер, другой - раб, что тебе не понятно? у людей это отвращение вызывает.
     
  • 3.14, Аноним (7), 18:10, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне кажется глупостью некоторые их другие фобии.
     
     
  • 4.38, анонн (ok), 19:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А мне кажется глупостью некоторые их другие фобии.

    Их - это чьи именно? И какие фобии?
    А то мне кажется глупостью само употребление словосочетания "западный менталитет", потому что конкретный "Запад" - это не только (довольно разные сами по себе, особенно в "глубинных штатах") американцы, но и еще более разные (даже или особенно между собой) швейцарцы и англичане, немцы и итальянцы, голландцы, ирландцы и испанцы ...

    ЧСХ - реальный менталитет и рисуемый в СМИ (особенно когда нужно показать картину "...все в омне и только я в белом!"), обычно таки две большие разницы.

     
     
  • 5.43, Animal (??), 19:27, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть у них общий менталитет в виде SJW ценностей, так и у нас общий в виде традиционных ценностей, а есть у каждой части населения свой собственный. Если бы на западе были против SJW, никакого SJW не было бы. Там не терпилы как у нас.
     
     
  • 6.44, Аноним (7), 19:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SJW сами фашисты.
     
  • 6.64, анонн (ok), 20:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них там оказывается традиционных ценностей нет ведь в СМИ об этом не говоря... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.72, Maxim (??), 20:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Во-первых: SJW далеко не только любители переименовывать, это еще и феминистки или отстаиватели прав человека.
    > SJW, особенно в современном понимании - это таки (громко вопящие) маргиналы.

    Почему тогда все делают как говорят феминистки если они такие "маргиналы"? Тебе из своего Мухосрaнска лучше знать что там у мурриканцев. ага.

     
  • 4.40, Аноним (7), 19:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чьи именно

    В основном англоговорящих. Но они распространяют свою культуру на остальной запад.

     
     
  • 5.70, анонн (ok), 20:26, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> чьи именно
    > В основном англоговорящих. Но они распространяют свою культуру на остальной запад.

    А "остальной запад" в курсе-то? А то уже 70 лет как распространяют и распространяют, а любить и по прежнему не очень-то и любят.


     
  • 3.20, анонн. (?), 18:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это глупостью, а им глупостью кажется гомофобия.

    Интересно, что тогда с селективной гомофобией, типа так любимого в одной стране разделения на "активных и пассивных"? Когда сами "активные" (и общество)  абсолютно искренне считает себя гетеро, презрительно морща носик при упоминании пассивных партнеров (при этому, перепутать активного с пассивным означает нанести зачастую смертельную обиду)?

     
     
  • 4.39, Аноним (7), 19:08, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если под активами и пассивами считать старших и младших, то есть старшие, которые с нежностью относятся к младшим. Но не все, конечно, некоторые просто и..ут и это тоже может нравится пассивам.
     
  • 3.34, Аноним (18), 18:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не страдаю зоофобией, но,и по-моему, у тебя зоофилия.
     
  • 3.46, Celcion (ok), 19:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что такое вообще "гомофобия"? Придуманное слово для обозначения НОРМАЛЬНОГО отношения к определенным вещам как отклонения? Ну, давайте еще "дeбилофобию" введем как термин. В нынешней мировой ситуации он будет весьма актуален.
     
     
  • 4.57, Аноним (7), 19:59, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > НОРМАЛЬНОГО отношения к определенным вещам как отклонения

    То есть по вашему больных принято оскорблять? Инвалидов, которые просят сделать пандусы для колясок и звуковое оповещение в лифтах.
    А потом норма, это то, что поддерживается большинством. Если хорошо относится к геям будет большинство, то "гомофобы" станут ненормальными (в данном обществе).
    Да и абсолютно здоровых людей не существуют, у всех какие-то заскоки.

     
     
  • 5.61, Аноним (61), 20:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это говоришь, будто при неограниченных возможностях инвалиды не могут злоупотреблять своим положением. Одно дело пандусы, а другое, когда он заставит тебя на заднице ползать. А то вид здорового человека может его вполне задевать и оскорблять (что вполне естественно).
     
  • 5.75, Celcion (ok), 21:07, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть по вашему больных принято оскорблять?

    Хорошо ли понятно, что есть большая разница между понятиями "негативно относиться" и "оскорблять" - огромная разница? Гомофобия - это про то, что о геях даже ДУМАТЬ плохо нельзя, иначе - гомофоб. И вот это уже тупая подмена понятий.

    > Инвалидов, которые просят сделать пандусы для колясок и звуковое оповещение в лифтах.

    Надо полагать, что инвалиды не сами в себе развили инвалидность и ничего с ней поделать не могут. А геи же вполне в состоянии воздержаться от публичных проявления своего "гейства". Но они воздерживаться не хотят, им обязательно нужно, чтобы все это видели и восхищались, как будто это какая-то заслуга в жизни, или великое достижение...

    > А потом норма, это то, что поддерживается большинством.

    Вот они мнением большинства и пытаются манипулировать, придумывая подобные термины и выстраивая всяческие препоны.

    > Если хорошо относится к геям будет большинство, то "гомофобы" станут ненормальными (в данном обществе).

    Вот как только, так сразу. А пока "гомофобия" - это классическая попытка называть белое черным в угоду определенным слоям пассионарного населения, которых очень удобно использовать как политический актив.

    > Да и абсолютно здоровых людей не существуют, у всех какие-то заскоки.

    Однако, мы не начинаем придумывать нормальным людям, относящимся к этим заскокам негативно, какие-то клички и прозвища.

     
     
  • 6.83, Аноним (7), 21:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о геях даже ДУМАТЬ плохо нельзя

    На самом деле нет. Толерантность это терпимость. Если человек терпеть не может геев, но держит себя в руках, то считается, что он толерантный. Может быть не все об этом знают, особенно сами геи.

     
     
  • 7.86, Аноним (61), 21:43, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толерантность тут тоже под вопросом. Не пожал руку, не стал с ним обниматься - оскорбил.
     
  • 4.91, flkghdfgklh (?), 22:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отклонения у тебя, а гомосексуальность одна из сексуальных норм, которая есть у всех млекопитающих. А про «дебилофобию» постоянно российские СМИ вещают и говорящие усы, обвиняют в ней весь мир, говорят, что путиноидов никто не любит в мире, что русскую фашню в мире не ценят.
     

  • 1.5, Анонии (?), 17:48, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    #MASTERLIVEMATTERS
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:54, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    main в nice-pleasant-person
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:59, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>решение Bitbucket прекратить использования по умолчанию слова "master"

    Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

     
  • 1.12, Аноним (13), 18:08, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бидонокапец... :)
     
  • 1.21, Аноним (18), 18:25, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >"master"

    Ох, а сколько же ещё ИМ предстоит перелопатить спецефикаций интерфейсов ;)
    MOSI/MISO, гы-гы

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:32, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откройте для себя функцию "Найти и заменить".
     
     
  • 3.29, Аноним (18), 18:38, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на что тупо заменять? Тут ещё подумать/придумать надобно?
     
     
  • 4.37, Zlo (??), 18:57, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже напридумали хрен знает чего до этого

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
    MISO: SOMI, SDO (на устройстве), DO, DON, SO, MRSR;
    MOSI: SIMO, SDI (на устройстве), DI, DIN, SI, MTST;
    SCLK: SCK, CLK, SPC (SPI serial port clock);
    SS: nCS, CS, CSB, CSN, NSS, nSS, STE, SYNC.

     
  • 4.85, Антон (??), 21:41, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы случайно никого не оскорбить нужно генерировать случайные слова как генерируют надежные пароли.
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:26, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    hg - hail gitler! правильно что удаляют, это не вяжется с современными тенденциями
     
  • 1.23, Аноним (23), 18:26, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    The M-word
     
  • 1.25, анонимомус (?), 18:30, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Понятно что mercurial отмирает, но какой теперь вообще ризон теперь использовать bitbucket, майки запустили стратегию захвата, приватные репозитории на github без ограничения на 5 чел, разве что интеграция с jira...
     
     
  • 2.27, Аноним (18), 18:37, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кстати, аббревиатура MS тоже неполиткорректна. Ведь, можно же понимать как MasterSlave.
    Предлагаю официально заменить на M$.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 19:54, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мастер Кард напрягся
     
  • 3.55, user (??), 19:56, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $lave
     
  • 3.60, Anomimous (?), 20:06, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю официально заменить на BS
     

  • 1.31, Аноним (31), 18:39, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    рип, теперь битбакет не нужон
     
  • 1.36, Аноним (36), 18:54, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет ли здесь нарушения прав BDSM-сообщества?
     
  • 1.47, Аноним (54), 19:44, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "удаление всех репозиториев Mercurial"
    рряяя в облаках всё надёжно и навсегда
     
  • 1.49, Celcion (ok), 19:47, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то вот ржет над америкосами, как они там перед неграми на коленях стоят и ботинки им целуют. А что вы ржете? Связанная с этим хрень затронет всех, именно вот таким вот опосредованным образом, но и вы начнете избегать "неправильных" слов и прочего "неравенства", из общемировой истории будут вымараны "угнетающие" события, а всем остальным будет приданы "нейтральные" и "правильные" толкования и смыслы. Тем более, с учетом того, что большинство глобальных сервисов, которыми пользуются все (типа Википедии), находятся именно в США, либо подконтрольны им.
     
     
  • 2.51, Аноним (54), 19:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В русскоязычном интернете глобальные сервисы, которыми пользуются все - это Mail.ru и Яндекс.
    Русскоязычная википедия скорее исключение, но и её то чтобы сильно контролируют
     
  • 2.53, Аноним (7), 19:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такого не будет, пока Путин у власти.
     
     
  • 3.66, Аноним (61), 20:18, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На счёт геев не скажу, но феминистки и лейсбы сейчас у нас вполне себя неплохо чувствуют. А если на бракоразводный процесс налетишь, то прочувствуешь на себе всю бездну унижения. Тем более что ВВП по паре законов в год вполне себе подмахивает. Налог на бездетность, который будет взиматься исключительно с мужчин, уже на очереди.
     
  • 2.59, Аноним (54), 20:04, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоящие на коленях, как вой в твиттере - нерепрезентативны.
     
  • 2.69, Аноним (69), 20:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только мне кажется, что стоящие на коленях - это просто кучка бомжей и нарков, которых одели, причесали, дали на дозу и выпустили формировать общественное мнение под руководством профессиональных клоунов на деньги грантов от всяких там фондов (яркий пример - транс с фиолетовыми волосами, который недавно требовал переименовать rubocop)? Из серии бабушек Путина и школьников Навального? Посмотрите хотя бы на лица подобных персонажей. Именно "активистов", а не тех, кто принял мнение "активистов" за общественное, в силу отсутсвия собственного
     
     
  • 3.79, Celcion (ok), 21:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только разница в том, что тут люди достаточно хорошо умеют управлять общественным мнением и их усилия едва ли закончатся идиотской профанацией.
     
  • 2.71, Anomimous (?), 20:28, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нам не привыкать.
     

  • 1.50, Аноним (50), 19:50, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мне раньше было наплевать на негров, теперь я их ненавижу. Кажется sjw'шники добились своего.
     
     
  • 2.56, Аноним (61), 19:56, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня больше удивляет, почему дегенеративные члены общества стали так за негров топить. И главное, по другую сторону баррикад почему-то оказались исключительно белые гетеросексуальные мужчины. Больше там никого не осталось.
     
     
  • 3.58, Аноним (7), 20:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вливайся в геи, а лучше в какие-нибудь эфебофилы. Ощути всю радость поддержки.
     
  • 2.68, Аноним (68), 20:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, есть такое.

    Эти события на самом деле очень даже позитивны, открывают глаза на многое в мире. И на конформизм, и на деструктивность и антицивилизационность популярных идеологий.

    Тоже в каком-то смысле хороший способ обучения, на реальном опыте, а не по рассказам со стороны.

     

  • 1.67, Аноним (67), 20:23, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда дискриминация с автомобильными номерами закончится? А то у одних мастер доступ в городе/регионе а у других слейв
     
  • 1.74, Аноним (74), 20:45, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему сейчас не осталось ни одного нормального, бесплатного SVN-хостинга?
     
     
  • 2.78, Сейд (ok), 21:18, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SourceForge.net
     

  • 1.76, Котофалк (?), 21:14, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, расистского рабовладельческого Булгакова будут жечь, или всё же можно будет детям рекомендовать прочесть "Основной и Маргарита". А вдруг технологии зайдут так далеко, что можно будет выбирать термины вместо "мастер" самостоятельно?
     
     
  • 2.77, Котофалк (?), 21:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, сексизм тоже нужно убрать. "Маргарита и Дефолт"
     
  • 2.82, Аноним (7), 21:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дети читать не будут (только сделают вид). Посмотрят сериал и всё.
     

  • 1.80, Аноним (7), 21:22, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему на опеннете так много новостей про SJW? Чтобы на комментарии развести и больше просмотров от рекламы было? Напоминает как на rей сайте публикуют про Милонова, хотя за пределами сайта о нем едва ли слышали.
     
     
  • 2.87, Белый Господин (?), 21:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где ты увидел рекламу на опеннете? Ты бы лучше повнимательнее сам опеннет разглядывал, чем гей сайты читал
     
     
  • 3.90, Аноним (7), 22:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где ты увидел рекламу на опеннете?

    В Opera 12.18 на Windows XP.
    Еще DivX кодек 2008 года и Winamp установил.

    > гей сайты читал

    Я не читаю гей сайты уже больше двух лет.
    Могу почитать разве что темы "как вас застукали родители" и onanistov.net - зачетный сайт в плане историй.

     

  • 1.84, srgazh (?), 21:31, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >прекратить использования по умолчанию слова "master" для основных веток

    Это жесть)

     

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