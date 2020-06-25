Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git

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|5.41, Аноним (41), 19:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>На Rust там ничего не видно на горизонте? ;)
Пихуль (Pijul) же!
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|5.42, Аноним (42), 19:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Забавно но есть. Facebook год назад или около того нанимала Rust разработчиков для
доработки VCS
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|5.88, пох. (?), 22:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На Rust там ничего не видно на горизонте?
так ядро меркуриала начали было переписывать на хрусте.
Но тут опа, атака "выпиливателей устаревшего ненужно" - и все усилия пришлось потратить на бесполезное переписывание с питона на питон.
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|4.45, OpenEcho (?), 19:37, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В львиных случаях достаточно https://fossil-scm.org/
Не куча разрозненных файлов обросших кучей зависимостей как в гите, а единственный статический файл совместимый с гитом по командам и возможностям и имеющий под капотом тикеты, вики, форум, емайл нотификацию и доступ ко всему как с командной строки, так и через веб интерфейс. Изобретен тем же мужиком который создал sqlite и поэтому как результат вся репа в одном едином файле. Без гита конечно не обойтись при интеркомуникациях, но у фосила есть мост туды-сюды...
Как и с любым софтом, есть конечно нюансы, но вполне себе достойная замена гиту если у вас проекты соизмеримы с sqlite проектом который мэниджится фосилом
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|3.17, пох. (?), 18:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Васяны-ниасиляторы не смогут пользоваться vcs, требующей неподдерживаемой версии пихон - а от этого в разы упадет инклюзивность и альтернативно-одаренные не смогут даже комитить в CoC!
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|4.30, Аноним (-), 18:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну как бы в линуксах неподдерживыемый питон майнтайнеры вынесут. Как и все что им пользовалось. Поставлять дырявый софт не в их правилах, а патчить за гвидо его кал они все же не смогут.
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|5.63, пох. (?), 20:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
У майнтейнера нет моего пароля от моих линуксов А так-то да, эти белки-истеричк... большой текст свёрнут, показать
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|3.19, Аноним (18), 18:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну что ж вы так неаккуратно цитируете? От такой цитаты весь смысл меняется.
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|2.16, Аноним (16), 18:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только не отказались, а уже перешли.
>Mercurial 5.2 is the first release that officially has support for Python 3
Другое дело что для новых репозиториев вряд ли кто-то будет hg использовать.
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|3.65, пох. (?), 20:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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к счастью, таки не "перешли", а "supported". Но я бы версии старше 5.1 все равно постарался бы пока не использовать.
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|1.2, Аноним (2), 17:40, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Цирк продолжается. Печально. А могли бы развивать продукт, а не страдать мастерслейвом головного мозга...
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|2.6, Аноним (6), 17:50, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А ведь у большинства нормальных людей мозг именно так и работает. Одно полушарие преобладает над другим.
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|5.62, Аноним (62), 20:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Одно полушарие преобладает над другим.
просто у одних одно полушарие преобладает над другим, а у других - другое полушарие преобладает над одним. во
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|2.10, iPony129412 (?), 18:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы не ПОНИмаете западный менталитет. Вам кажется это глупостью, а им глупостью кажется гомофобия.
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|4.48, Аноним (48), 19:44, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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одни - мастер, другой - раб, что тебе не понятно? у людей это отвращение вызывает.
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|4.38, анонн (ok), 19:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А мне кажется глупостью некоторые их другие фобии.
Их - это чьи именно? И какие фобии?
А то мне кажется глупостью само употребление словосочетания "западный менталитет", потому что конкретный "Запад" - это не только (довольно разные сами по себе, особенно в "глубинных штатах") американцы, но и еще более разные (даже или особенно между собой) швейцарцы и англичане, немцы и итальянцы, голландцы, ирландцы и испанцы ...
ЧСХ - реальный менталитет и рисуемый в СМИ (особенно когда нужно показать картину "...все в омне и только я в белом!"), обычно таки две большие разницы.
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|5.43, Animal (??), 19:27, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть у них общий менталитет в виде SJW ценностей, так и у нас общий в виде традиционных ценностей, а есть у каждой части населения свой собственный. Если бы на западе были против SJW, никакого SJW не было бы. Там не терпилы как у нас.
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|6.64, анонн (ok), 20:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У них там оказывается традиционных ценностей нет ведь в СМИ об этом не говоря... большой текст свёрнут, показать
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|7.72, Maxim (??), 20:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Во-первых: SJW далеко не только любители переименовывать, это еще и феминистки или отстаиватели прав человека.
> SJW, особенно в современном понимании - это таки (громко вопящие) маргиналы.
Почему тогда все делают как говорят феминистки если они такие "маргиналы"? Тебе из своего Мухосрaнска лучше знать что там у мурриканцев. ага.
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|4.40, Аноним (7), 19:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чьи именно
В основном англоговорящих. Но они распространяют свою культуру на остальной запад.
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|5.70, анонн (ok), 20:26, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> чьи именно
> В основном англоговорящих. Но они распространяют свою культуру на остальной запад.
А "остальной запад" в курсе-то? А то уже 70 лет как распространяют и распространяют, а любить и по прежнему не очень-то и любят.
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|3.20, анонн. (?), 18:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это глупостью, а им глупостью кажется гомофобия.
Интересно, что тогда с селективной гомофобией, типа так любимого в одной стране разделения на "активных и пассивных"? Когда сами "активные" (и общество) абсолютно искренне считает себя гетеро, презрительно морща носик при упоминании пассивных партнеров (при этому, перепутать активного с пассивным означает нанести зачастую смертельную обиду)?
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|4.39, Аноним (7), 19:08, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если под активами и пассивами считать старших и младших, то есть старшие, которые с нежностью относятся к младшим. Но не все, конечно, некоторые просто и..ут и это тоже может нравится пассивам.
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|3.46, Celcion (ok), 19:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что такое вообще "гомофобия"? Придуманное слово для обозначения НОРМАЛЬНОГО отношения к определенным вещам как отклонения? Ну, давайте еще "дeбилофобию" введем как термин. В нынешней мировой ситуации он будет весьма актуален.
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|4.57, Аноним (7), 19:59, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> НОРМАЛЬНОГО отношения к определенным вещам как отклонения
То есть по вашему больных принято оскорблять? Инвалидов, которые просят сделать пандусы для колясок и звуковое оповещение в лифтах.
А потом норма, это то, что поддерживается большинством. Если хорошо относится к геям будет большинство, то "гомофобы" станут ненормальными (в данном обществе).
Да и абсолютно здоровых людей не существуют, у всех какие-то заскоки.
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|5.61, Аноним (61), 20:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты это говоришь, будто при неограниченных возможностях инвалиды не могут злоупотреблять своим положением. Одно дело пандусы, а другое, когда он заставит тебя на заднице ползать. А то вид здорового человека может его вполне задевать и оскорблять (что вполне естественно).
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|5.75, Celcion (ok), 21:07, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть по вашему больных принято оскорблять?
Хорошо ли понятно, что есть большая разница между понятиями "негативно относиться" и "оскорблять" - огромная разница? Гомофобия - это про то, что о геях даже ДУМАТЬ плохо нельзя, иначе - гомофоб. И вот это уже тупая подмена понятий.
> Инвалидов, которые просят сделать пандусы для колясок и звуковое оповещение в лифтах.
Надо полагать, что инвалиды не сами в себе развили инвалидность и ничего с ней поделать не могут. А геи же вполне в состоянии воздержаться от публичных проявления своего "гейства". Но они воздерживаться не хотят, им обязательно нужно, чтобы все это видели и восхищались, как будто это какая-то заслуга в жизни, или великое достижение...
> А потом норма, это то, что поддерживается большинством.
Вот они мнением большинства и пытаются манипулировать, придумывая подобные термины и выстраивая всяческие препоны.
> Если хорошо относится к геям будет большинство, то "гомофобы" станут ненормальными (в данном обществе).
Вот как только, так сразу. А пока "гомофобия" - это классическая попытка называть белое черным в угоду определенным слоям пассионарного населения, которых очень удобно использовать как политический актив.
> Да и абсолютно здоровых людей не существуют, у всех какие-то заскоки.
Однако, мы не начинаем придумывать нормальным людям, относящимся к этим заскокам негативно, какие-то клички и прозвища.
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|6.83, Аноним (7), 21:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> о геях даже ДУМАТЬ плохо нельзя
На самом деле нет. Толерантность это терпимость. Если человек терпеть не может геев, но держит себя в руках, то считается, что он толерантный. Может быть не все об этом знают, особенно сами геи.
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|7.86, Аноним (61), 21:43, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Толерантность тут тоже под вопросом. Не пожал руку, не стал с ним обниматься - оскорбил.
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|4.91, flkghdfgklh (?), 22:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отклонения у тебя, а гомосексуальность одна из сексуальных норм, которая есть у всех млекопитающих. А про «дебилофобию» постоянно российские СМИ вещают и говорящие усы, обвиняют в ней весь мир, говорят, что путиноидов никто не любит в мире, что русскую фашню в мире не ценят.
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|1.9, Аноним (9), 17:59, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>решение Bitbucket прекратить использования по умолчанию слова "master"
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!
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|1.21, Аноним (18), 18:25, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>"master"
Ох, а сколько же ещё ИМ предстоит перелопатить спецефикаций интерфейсов ;)
MOSI/MISO, гы-гы
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|4.37, Zlo (??), 18:57, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там уже напридумали хрен знает чего до этого
https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
MISO: SOMI, SDO (на устройстве), DO, DON, SO, MRSR;
MOSI: SIMO, SDI (на устройстве), DI, DIN, SI, MTST;
SCLK: SCK, CLK, SPC (SPI serial port clock);
SS: nCS, CS, CSB, CSN, NSS, nSS, STE, SYNC.
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|4.85, Антон (??), 21:41, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы случайно никого не оскорбить нужно генерировать случайные слова как генерируют надежные пароли.
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|1.22, Аноним (22), 18:26, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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hg - hail gitler! правильно что удаляют, это не вяжется с современными тенденциями
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|1.25, анонимомус (?), 18:30, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Понятно что mercurial отмирает, но какой теперь вообще ризон теперь использовать bitbucket, майки запустили стратегию захвата, приватные репозитории на github без ограничения на 5 чел, разве что интеграция с jira...
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|2.27, Аноним (18), 18:37, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кстати, аббревиатура MS тоже неполиткорректна. Ведь, можно же понимать как MasterSlave.
Предлагаю официально заменить на M$.
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|1.47, Аноним (54), 19:44, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"удаление всех репозиториев Mercurial"
рряяя в облаках всё надёжно и навсегда
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|1.49, Celcion (ok), 19:47, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто-то вот ржет над америкосами, как они там перед неграми на коленях стоят и ботинки им целуют. А что вы ржете? Связанная с этим хрень затронет всех, именно вот таким вот опосредованным образом, но и вы начнете избегать "неправильных" слов и прочего "неравенства", из общемировой истории будут вымараны "угнетающие" события, а всем остальным будет приданы "нейтральные" и "правильные" толкования и смыслы. Тем более, с учетом того, что большинство глобальных сервисов, которыми пользуются все (типа Википедии), находятся именно в США, либо подконтрольны им.
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|2.51, Аноним (54), 19:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В русскоязычном интернете глобальные сервисы, которыми пользуются все - это Mail.ru и Яндекс.
Русскоязычная википедия скорее исключение, но и её то чтобы сильно контролируют
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|3.66, Аноним (61), 20:18, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На счёт геев не скажу, но феминистки и лейсбы сейчас у нас вполне себя неплохо чувствуют. А если на бракоразводный процесс налетишь, то прочувствуешь на себе всю бездну унижения. Тем более что ВВП по паре законов в год вполне себе подмахивает. Налог на бездетность, который будет взиматься исключительно с мужчин, уже на очереди.
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|2.69, Аноним (69), 20:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только мне кажется, что стоящие на коленях - это просто кучка бомжей и нарков, которых одели, причесали, дали на дозу и выпустили формировать общественное мнение под руководством профессиональных клоунов на деньги грантов от всяких там фондов (яркий пример - транс с фиолетовыми волосами, который недавно требовал переименовать rubocop)? Из серии бабушек Путина и школьников Навального? Посмотрите хотя бы на лица подобных персонажей. Именно "активистов", а не тех, кто принял мнение "активистов" за общественное, в силу отсутсвия собственного
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|3.79, Celcion (ok), 21:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только разница в том, что тут люди достаточно хорошо умеют управлять общественным мнением и их усилия едва ли закончатся идиотской профанацией.
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|1.50, Аноним (50), 19:50, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мне раньше было наплевать на негров, теперь я их ненавижу. Кажется sjw'шники добились своего.
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|2.56, Аноним (61), 19:56, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня больше удивляет, почему дегенеративные члены общества стали так за негров топить. И главное, по другую сторону баррикад почему-то оказались исключительно белые гетеросексуальные мужчины. Больше там никого не осталось.
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|3.58, Аноним (7), 20:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вливайся в геи, а лучше в какие-нибудь эфебофилы. Ощути всю радость поддержки.
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|2.68, Аноним (68), 20:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, есть такое.
Эти события на самом деле очень даже позитивны, открывают глаза на многое в мире. И на конформизм, и на деструктивность и антицивилизационность популярных идеологий.
Тоже в каком-то смысле хороший способ обучения, на реальном опыте, а не по рассказам со стороны.
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|1.67, Аноним (67), 20:23, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда дискриминация с автомобильными номерами закончится? А то у одних мастер доступ в городе/регионе а у других слейв
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|1.74, Аноним (74), 20:45, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему сейчас не осталось ни одного нормального, бесплатного SVN-хостинга?
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|1.76, Котофалк (?), 21:14, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, расистского рабовладельческого Булгакова будут жечь, или всё же можно будет детям рекомендовать прочесть "Основной и Маргарита". А вдруг технологии зайдут так далеко, что можно будет выбирать термины вместо "мастер" самостоятельно?
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|2.82, Аноним (7), 21:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дети читать не будут (только сделают вид). Посмотрят сериал и всё.
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|1.80, Аноним (7), 21:22, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему на опеннете так много новостей про SJW? Чтобы на комментарии развести и больше просмотров от рекламы было? Напоминает как на rей сайте публикуют про Милонова, хотя за пределами сайта о нем едва ли слышали.
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|2.87, Белый Господин (?), 21:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где ты увидел рекламу на опеннете? Ты бы лучше повнимательнее сам опеннет разглядывал, чем гей сайты читал
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|3.90, Аноним (7), 22:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А где ты увидел рекламу на опеннете?
В Opera 12.18 на Windows XP.
Еще DivX кодек 2008 года и Winamp установил.
> гей сайты читал
Я не читаю гей сайты уже больше двух лет.
Могу почитать разве что темы "как вас застукали родители" и onanistov.net - зачетный сайт в плане историй.
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|1.84, srgazh (?), 21:31, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>прекратить использования по умолчанию слова "master" для основных веток
Это жесть)
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