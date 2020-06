Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git

2.6 , Аноним ( 6 ), 17:50, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А ведь у большинства нормальных людей мозг именно так и работает. Одно полушарие преобладает над другим.

3.15 , Fracta1L ( ok ), 18:10, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего подобного.

4.24 , Аноним ( 18 ), 18:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А у тебя что над полушариями преобладает?

5.32 , A.Stahl ( ok ), 18:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Как что? Сишная дырень!

5.33 , Аноним ( - ), 18:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полуж...я :)

5.62 , Аноним ( 62 ), 20:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Одно полушарие преобладает над другим. просто у одних одно полушарие преобладает над другим, а у других - другое полушарие преобладает над одним. во

6.73 , Аноним ( 7 ), 20:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Короче, не той головкой думает.

2.10 , iPony129412 ( ? ), 18:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вы не ПОНИмаете западный менталитет. Вам кажется это глупостью, а им глупостью кажется гомофобия.

3.11 , drwatsno ( ok ), 18:06, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Что общего только у гомофобии и master не понятно :)

4.48 , Аноним ( 48 ), 19:44, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – одни - мастер, другой - раб, что тебе не понятно? у людей это отвращение вызывает.

3.14 , Аноним ( 7 ), 18:10, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне кажется глупостью некоторые их другие фобии.

4.38 , анонн ( ok ), 19:01, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А мне кажется глупостью некоторые их другие фобии. Их - это чьи именно? И какие фобии?

А то мне кажется глупостью само употребление словосочетания "западный менталитет", потому что конкретный "Запад" - это не только (довольно разные сами по себе, особенно в "глубинных штатах") американцы, но и еще более разные (даже или особенно между собой) швейцарцы и англичане, немцы и итальянцы, голландцы, ирландцы и испанцы ... ЧСХ - реальный менталитет и рисуемый в СМИ (особенно когда нужно показать картину "...все в омне и только я в белом!"), обычно таки две большие разницы.

5.43 , Animal ( ?? ), 19:27, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть у них общий менталитет в виде SJW ценностей, так и у нас общий в виде традиционных ценностей, а есть у каждой части населения свой собственный. Если бы на западе были против SJW, никакого SJW не было бы. Там не терпилы как у нас.

6.44 , Аноним ( 7 ), 19:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SJW сами фашисты.

6.64 , анонн ( ok ), 20:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать У них там оказывается традиционных ценностей нет ведь в СМИ об этом не говоря... 7.72 , Maxim ( ?? ), 20:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Во-первых: SJW далеко не только любители переименовывать, это еще и феминистки или отстаиватели прав человека.

> SJW, особенно в современном понимании - это таки (громко вопящие) маргиналы. Почему тогда все делают как говорят феминистки если они такие "маргиналы"? Тебе из своего Мухосрaнска лучше знать что там у мурриканцев. ага.

4.40 , Аноним ( 7 ), 19:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чьи именно В основном англоговорящих. Но они распространяют свою культуру на остальной запад.

5.70 , анонн ( ok ), 20:26, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> чьи именно

> В основном англоговорящих. Но они распространяют свою культуру на остальной запад. А "остальной запад" в курсе-то? А то уже 70 лет как распространяют и распространяют, а любить и по прежнему не очень-то и любят.

3.20 , анонн. ( ? ), 18:21, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это глупостью, а им глупостью кажется гомофобия. Интересно, что тогда с селективной гомофобией, типа так любимого в одной стране разделения на "активных и пассивных"? Когда сами "активные" (и общество) абсолютно искренне считает себя гетеро, презрительно морща носик при упоминании пассивных партнеров (при этому, перепутать активного с пассивным означает нанести зачастую смертельную обиду)?

4.39 , Аноним ( 7 ), 19:08, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если под активами и пассивами считать старших и младших, то есть старшие, которые с нежностью относятся к младшим. Но не все, конечно, некоторые просто и..ут и это тоже может нравится пассивам.

3.34 , Аноним ( 18 ), 18:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не страдаю зоофобией, но,и по-моему, у тебя зоофилия.

3.46 , Celcion ( ok ), 19:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что такое вообще "гомофобия"? Придуманное слово для обозначения НОРМАЛЬНОГО отношения к определенным вещам как отклонения? Ну, давайте еще "дeбилофобию" введем как термин. В нынешней мировой ситуации он будет весьма актуален.

4.57 , Аноним ( 7 ), 19:59, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > НОРМАЛЬНОГО отношения к определенным вещам как отклонения То есть по вашему больных принято оскорблять? Инвалидов, которые просят сделать пандусы для колясок и звуковое оповещение в лифтах.

А потом норма, это то, что поддерживается большинством. Если хорошо относится к геям будет большинство, то "гомофобы" станут ненормальными (в данном обществе).

Да и абсолютно здоровых людей не существуют, у всех какие-то заскоки.

5.61 , Аноним ( 61 ), 20:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты это говоришь, будто при неограниченных возможностях инвалиды не могут злоупотреблять своим положением. Одно дело пандусы, а другое, когда он заставит тебя на заднице ползать. А то вид здорового человека может его вполне задевать и оскорблять (что вполне естественно).

5.75 , Celcion ( ok ), 21:07, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То есть по вашему больных принято оскорблять? Хорошо ли понятно, что есть большая разница между понятиями "негативно относиться" и "оскорблять" - огромная разница? Гомофобия - это про то, что о геях даже ДУМАТЬ плохо нельзя, иначе - гомофоб. И вот это уже тупая подмена понятий. > Инвалидов, которые просят сделать пандусы для колясок и звуковое оповещение в лифтах. Надо полагать, что инвалиды не сами в себе развили инвалидность и ничего с ней поделать не могут. А геи же вполне в состоянии воздержаться от публичных проявления своего "гейства". Но они воздерживаться не хотят, им обязательно нужно, чтобы все это видели и восхищались, как будто это какая-то заслуга в жизни, или великое достижение... > А потом норма, это то, что поддерживается большинством. Вот они мнением большинства и пытаются манипулировать, придумывая подобные термины и выстраивая всяческие препоны. > Если хорошо относится к геям будет большинство, то "гомофобы" станут ненормальными (в данном обществе). Вот как только, так сразу. А пока "гомофобия" - это классическая попытка называть белое черным в угоду определенным слоям пассионарного населения, которых очень удобно использовать как политический актив. > Да и абсолютно здоровых людей не существуют, у всех какие-то заскоки. Однако, мы не начинаем придумывать нормальным людям, относящимся к этим заскокам негативно, какие-то клички и прозвища.

6.83 , Аноним ( 7 ), 21:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > о геях даже ДУМАТЬ плохо нельзя На самом деле нет. Толерантность это терпимость. Если человек терпеть не может геев, но держит себя в руках, то считается, что он толерантный. Может быть не все об этом знают, особенно сами геи.

7.86 , Аноним ( 61 ), 21:43, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Толерантность тут тоже под вопросом. Не пожал руку, не стал с ним обниматься - оскорбил.

4.91 , flkghdfgklh ( ? ), 22:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отклонения у тебя, а гомосексуальность одна из сексуальных норм, которая есть у всех млекопитающих. А про «дебилофобию» постоянно российские СМИ вещают и говорящие усы, обвиняют в ней весь мир, говорят, что путиноидов никто не любит в мире, что русскую фашню в мире не ценят.