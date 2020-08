Выявлен червь FritzFrog, поражающий серверы по SSH и строящий децентрализованный ботнет

ну что за г-но ты нашел?

This repository contains a list of IoCs and a detection tool for the FritzFrog campaign.

Repository Contents Names and hashes of files dropped as part of the attack

Source IP addresses from which attacks on Guardicore Global Sensors Network were seen

IP addresses of connect-back machines, allegedly infected by the malware

Public SSH key used by the attacker as a backdoor От последнего еще есть какая-то польза, но реверсить компилированный игогошник будет совершенно унылым занятием.