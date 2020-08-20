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Выявлен червь FritzFrog, поражающий серверы по SSH и строящий децентрализованный ботнет

20.08.2020 11:16

Компания Guardicore, специализирующаяся на защите датацентров и облачных систем, выявила новое высокотехнологичное вредоносное ПО FritzFrog, поражающее серверы на базе Linux. FritzFrog сочетает в себе червь, распространяющийся через bruteforce-атаку на серверы с открытым портом SSH, и компоненты для построения децентрализованного ботнета, работающего без управляющих узлов и не имеющего единой точки отказа.

Для построения ботнента применяется собственный P2P-протокол, в котором узлы взаимодействуют между собой, координируют организацию атак, поддерживают работу сети и контролируют состояние друг друга. Новые жертвы находятся путём проведения bruteforce-атаки на серверы, принимающие запросы по SSH. При обнаружении нового сервера выполняется перебор по словарю типовых сочетаний из логинов и паролей. Управление может производиться через любой узел, что усложняет выявление и блокирование операторов ботнета.

По данным исследователей ботнет уже насчитывает около 500 узлов, в числе которых оказались серверы нескольких университетов и крупной железнодорожной компании. Отмечается, что основной целью атаки являются сети образовательных учреждений, медицинских центров, государственных учреждений, банков и телекоммуникационных компаний. После компрометации сервера на нём организуется процесс майнинга крипотвалюты Monero. Активность рассматриваемого вредоносного ПО прослеживается с января 2020 года.

Особенностью FritzFrog является то, что он держит все данные и исполняемый код только в памяти. Изменения на диске сводятся только к добавлению нового SSH-ключа в файл authorized_keys, который в дальнейшем используется для доступа к серверу. Системные файлы не изменяются, что делает червь незаметным для систем проверяющих целостность по контрольным суммам. В памяти в том числе держатся словари для перебора паролей и данные для майнинга, которые синхронизируются между узлами при помощи P2P-протокола.

Вредоносные компоненты камуфлируются под процессы "ifconfig", "libexec", "php-fpm" и "nginx". Узлы ботнета отслеживают состояние соседей и в случае перезагрузки сервера или даже переустановки ОС (если в новую систему был перенесён изменённый файл authorized_keys) повторно активируют вредоносные компоненты на хосте. Для коммуникации используется штатный SSH - вредоносное ПО дополнительно запускает локальный "netcat", привязывающийся к интерфейсу localhost и слушающий трафик на порту 1234, к которому внешние узлы обращаются через SSH-туннель, используя для подключения ключ из authorized_keys.

Код компонентов FritzFrog написан на языке Go и работает в многопоточном режиме. Вредоносное ПО включает несколько модулей, запускаемых в разных потоках:

  • Cracker - выполняет подбор паролей на атакуемых серверах.
  • CryptoComm + Parser - организует шифрованное P2P-соединение.
  • CastVotes - механизм совместного выбора целевых хостов для атаки.
  • TargetFeed - получает список узлов для атаки от соседних узлов.
  • DeployMgmt - реализация червя, распространяющего вредоносный код на взломанный сервер.
  • Owned - отвечает за соединение к серверам, на которых уже запущен вредоносный код.
  • Assemble - собирает файл в памяти из отдельно передаваемых блоков.
  • Antivir - модуль подавления конкурирующих вредоносных программ, определяет и завершает процессы со строкой "xmr", потребляющие ресурсы CPU.
  • Libexec - модуль для майнинга криповалюты Monero.

Применяемый в FritzFrog P2P-протокол поддерживает около 30 команд, отвечающих за передачу данных между узлами, запуск скриптов, передачу компонентов вредоносного ПО, опрос состояния, обмен логами, запуск прокси и т.п. Информация передаётся по отдельному шифрованному каналу с сериализацией в формат JSON. Для шифрования применяется ассиметричный шифр AES и кодирование Base64. Для обмена ключами используется протокол DH (Diffie-Hellman). Для определения состояния узлы постоянно обмениваются ping-запросами.

Все узлы ботнета поддерживают распределённую БД с информацией об атакуемых и скомпрометированных системах. Цели для атаки синхронизируются по всему ботнету - каждый узел атакует отдельную цель, т.е. два разных узла ботнента не будут атаковать один и тот же хост. Узлы также собирают и передают соседям локальную статистику, такую как размер свободной памяти, uptime, нагрузка на CPU и активность входов по SSH. Данная информация используется для решения о запуске процесса майнинга или использования узла только для атаки других систем (например, майнинг не запускается на нагруженных системах или системах с частым подключением администратора).

Для выявления FritzFrog исследователями предложен простой shell-скрипт. Для определения поражения системы могут использоваться такие признаки как наличие слушающего соединения на порту 1234, присутствие вредоносного ключа в authorized_keys (на всех узлы устанавливается одинаковый SSH-ключ) и присутствие в памяти запущенных процессов "ifconfig", "libexec", "php-fpm" и "nginx", не имеющих связанных исполняемых файлов ("/proc/<PID>/exe" указывает на удалённый файл). Признаком также может служить наличие трафика на сетевой порт 5555, возникающего при обращении вредоносного ПО к типовому пулу web.xmrpool.eu в процессе майнинга криптовалюты Monero.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.guardicore.com/202...)
  2. OpenNews: Выявлено вредоносное ПО Mayhem, поражающее серверы под управлением Linux и FreeBSD
  3. OpenNews: Около 4.3% имеющихся монет Monero получены в результате майнинга вредоносным ПО
  4. OpenNews: Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH
  5. OpenNews: Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы
  6. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53573-fritzfrog
Ключевые слова: fritzfrog, botnet, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, admgoat (?), 12:06, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    задайте пароль с конской энтропией или юзайте ключи (меньше спама в логах)
     
     
  • 2.4, 79 (?), 12:18, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Юзайте ключи + TOTP
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:04, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >или юзайте ключи (меньше спама в логах)

    Никуда спам в логах не денется. Попытки входа по паролю будут в логе.

     
     
  • 3.38, пох. (?), 13:46, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>или юзайте ключи (меньше спама в логах)
    > Никуда спам в логах не денется. Попытки входа по паролю будут в
    > логе.

    он имеет в виду, что когда ключ защищенный суперпаролем 213 утекет - в логах вообще ничего не будет (главное, интерактивную сессию не открывать)

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:12, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Ну, кто там утверждал, что на go ничего не написано?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:34, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попутал? Это на Расте ничего не написано. Но го полно годноты написано.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:34, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, кто там утверждал, что на go ничего не написано?

    > Вот потому его и обнаружили. А был бы на Rust, то и не нашли бы

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:44, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Естественно. Как можно найти вирус на rust, если на нём никто не пишет? Мозилла не в счёт, она делает вид что это кому-то надо.
     
     
  • 4.25, Рева RarogCmex Денис (?), 13:08, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Haskell, может быть, кто-то бы и написал что-то, но всем лень, даже языку.
     
  • 2.29, Андрей (??), 13:20, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ничего хорошего не написано) второй раз желания писать не возникает, корявый язык
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:48, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прав Раст еще та раскоряка. Один раз попробовав второй раз писать на Расте не захочется никому.  
     
     
  • 4.41, Аноним (2), 14:12, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему, если выбирать между ним и крестами… Крестовикам захочется, вероятно.
     
     
  • 5.43, Аноним (13), 14:49, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удавиться, что бы не писать на ржавом
     

  • 1.3, пох. (?), 12:14, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "что эта новость делает на опеннете?! Где исходники?!"

    (ну или хотя бы где собранный-то скачать для некоммерческого использования исключительно в целях ознакомления, я ж тоже хочу из г0вна на курорт!)

     
     
  • 2.14, n00by (ok), 12:56, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это такой троллинг поверивших в руткит Дроволом https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121575.html#434
     
     
  • 3.21, пох. (?), 13:05, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну я поверил, чо - как обычно, русские делали - нахер ненужно, никому не видно, очередная подкованная блоха.

    Вон, назови свой процесс php-fpm, и незачем его прятать. Похоже, тому червю даже рут необязательно получать.

    Так что вот эту хрень - явно какой-то умный поляк писал. Не слишком умный, ровно настолько чтоб сделать все из обычных деталей (небось еще и 90% - готовые модули игогошечки), хорошо и надежно.

    Но исходники, сволочь, зажал. А у меня, между прочим, даже список к кому подобрать пароль - готовый есть.

     
  • 2.31, Атон (?), 13:23, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где исходники?!"

    https://github.com/guardicore/labs_campaigns/tree/master/FritzFrog

     
     
  • 3.34, пох. (?), 13:34, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну что за г-но ты нашел?
    This repository contains a list of IoCs and a detection tool for the FritzFrog campaign.
    Repository Contents

        Names and hashes of files dropped as part of the attack
        Source IP addresses from which attacks on Guardicore Global Sensors Network were seen
        IP addresses of connect-back machines, allegedly infected by the malware
        Public SSH key used by the attacker as a backdoor

    От последнего еще есть какая-то польза, но реверсить компилированный игогошник будет совершенно унылым занятием.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:18, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Все узлы ботнета поддерживают распределённую БД с информацией об атакуемых и скомпрометированных системах.

    Ну норм. Получили доступ к одной машине — можно одновременно ребутнуть все зараженные или выполнить на них код для одновременного удаления червя.

     
     
  • 2.15, пох. (?), 12:58, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну норм. Получили доступ к одной машине — можно одновременно ребутнуть все зараженные или
    > выполнить на них код для одновременного удаления червя.

    с чего ты взял? Судя по тому как аккуратненько, в лучших традициях курсовиков сделано - получив доступ к одной машине, ты можешь только зачистить ее. Данные червяка - в памяти, и как к ним добраться ты не в курсе, апи для таких умных тоже не предусмотрено, он для кого-то у кого есть ключи.

    А если бы они у меня были - нахрена мне там выполнять какой-то код для удаления? Надо просто поменять номерок кошелька.

      

     
  • 2.42, Аноним (2), 14:25, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор, похоже, не дурак, и вполне мог предусмотреть подписывание команд.
     

  • 1.6, m.makhno (ok), 12:21, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    подключение тупо по паролю - зло
     
     
  • 2.7, TormoZilla (?), 12:29, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подключайся штекером.
     
     
  • 3.12, m.makhno (ok), 12:38, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    о, я бы с радостью, чувак
     

  • 1.8, EuPhobos (ok), 12:29, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Брут идёт адский на сегменте IPv4, даже если сменить порт 22 на другой - боты всё равно находят и как стая собак накидываются.
    На v6 однако тишь да гладь да админско благодать.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 12:35, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все пора отменять IPv4
     
     
  • 3.33, Атон (?), 13:26, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пиши в личку.
    Недорого продам 127.73.84.0/24.

    быстрый пинг. доступ в любой точке мира.

     
  • 2.26, anonimous (?), 13:11, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня порт на ssh четырёх значный, вообще никто не лезет, уже 3 года.
     

  • 1.16, microsoft (?), 12:59, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понял если юзать fail2ban и подобное то все ок?
     
     
  • 2.17, Аноним (19), 13:02, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше отключить парольную авторизацию в конфиге и пользоваться ключами. Тогда переборы не страшны. Fail2ban сверху стоит тоже включить, для большей безопасности. Или sshguard.
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:05, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    если не юзать linux то все ок
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 13:06, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 3.23, пох. (?), 13:07, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего это только линукс? Игогошечные программы прекрасно и под виндой запускаются - главное, не забыть оставить открытым ssh'ный сервис.

     
  • 3.32, Michael Shigorin (ok), 13:24, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее x86. :)
     
     
  • 4.37, пох. (?), 13:44, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее x86. :)

    неуловимый джо нахер никому не нужен, да.

    И, кстати, сколько там у тебя xmrig показывает? (а, ну да, ну да, он же ж не собирается на попиломатериалах, ты в безопастносте)

     
  • 2.27, Аноним (27), 13:14, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня просто вход по ключу и ssh включается по крону на два часа в день
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 14:49, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень удобно, а дальновидно-то как. Лол.
     

  • 1.18, Аноним (19), 13:03, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >По данным исследователей ботнет уже насчитывает около 500 узлов

    Fail2ban у меня за последний месяц за брутфорс забанил 1,8 тысячи ip.

     
     
  • 2.24, пох. (?), 13:08, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    иппать ты лох!

    Вон, учись у чуваков, ЧТО надо делать с теми ip!

    (а, ну да, ты ж не умеешь кодить...)

     
     
  • 3.30, Michael Shigorin (ok), 13:22, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не у каждого же цель существования -- "нацарюваты сто рублыкив".
     
     
  • 4.36, пох. (?), 13:39, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну не у каждого же цель существования -- "нацарюваты сто рублыкив".

    конечно нет. Я полагаю, там чуваки уже пару десятков тыщ $$ намайнили в свою пользу, и это вовсе не цель существования, а так, на мелкие расходы.

    У меня, если что, цель тоже не в этом. Это - средство.


     

  • 1.28, аноним12345 (?), 13:17, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и пожалуйста - начали писать вирусы на го
    А вы говорили - недоязык
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 13:54, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вирус на Расте в процессе разработки. Пока из фич только выдает Хеллоу ворлд в консоль атакующему.
     

  • 1.35, 1 (??), 13:37, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно приватный ключик от того, что кладётся в authorized_keys ?

    Лень мне самому брутфорсить.

     
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