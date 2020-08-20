Выявлен червь FritzFrog, поражающий серверы по SSH и строящий децентрализованный ботнет

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|1.1, admgoat (?), 12:06, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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задайте пароль с конской энтропией или юзайте ключи (меньше спама в логах)
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|2.19, Аноним (19), 13:04, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>или юзайте ключи (меньше спама в логах)
Никуда спам в логах не денется. Попытки входа по паролю будут в логе.
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|3.38, пох. (?), 13:46, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>или юзайте ключи (меньше спама в логах)
> Никуда спам в логах не денется. Попытки входа по паролю будут в
> логе.
он имеет в виду, что когда ключ защищенный суперпаролем 213 утекет - в логах вообще ничего не будет (главное, интерактивную сессию не открывать)
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|2.9, Аноним (9), 12:34, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попутал? Это на Расте ничего не написано. Но го полно годноты написано.
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|2.10, Аноним (10), 12:34, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, кто там утверждал, что на go ничего не написано?
> Вот потому его и обнаружили. А был бы на Rust, то и не нашли бы
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|3.13, Аноним (13), 12:44, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Естественно. Как можно найти вирус на rust, если на нём никто не пишет? Мозилла не в счёт, она делает вид что это кому-то надо.
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|2.29, Андрей (??), 13:20, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ничего хорошего не написано) второй раз желания писать не возникает, корявый язык
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|3.39, Аноним (39), 13:48, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты прав Раст еще та раскоряка. Один раз попробовав второй раз писать на Расте не захочется никому.
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|4.41, Аноним (2), 14:12, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну почему, если выбирать между ним и крестами… Крестовикам захочется, вероятно.
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|1.3, пох. (?), 12:14, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"что эта новость делает на опеннете?! Где исходники?!"
(ну или хотя бы где собранный-то скачать для некоммерческого использования исключительно в целях ознакомления, я ж тоже хочу из г0вна на курорт!)
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|3.21, пох. (?), 13:05, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну я поверил, чо - как обычно, русские делали - нахер ненужно, никому не видно, очередная подкованная блоха.
Вон, назови свой процесс php-fpm, и незачем его прятать. Похоже, тому червю даже рут необязательно получать.
Так что вот эту хрень - явно какой-то умный поляк писал. Не слишком умный, ровно настолько чтоб сделать все из обычных деталей (небось еще и 90% - готовые модули игогошечки), хорошо и надежно.
Но исходники, сволочь, зажал. А у меня, между прочим, даже список к кому подобрать пароль - готовый есть.
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|3.34, пох. (?), 13:34, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну что за г-но ты нашел?
This repository contains a list of IoCs and a detection tool for the FritzFrog campaign.
Repository Contents
Names and hashes of files dropped as part of the attack
Source IP addresses from which attacks on Guardicore Global Sensors Network were seen
IP addresses of connect-back machines, allegedly infected by the malware
Public SSH key used by the attacker as a backdoor
От последнего еще есть какая-то польза, но реверсить компилированный игогошник будет совершенно унылым занятием.
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|1.5, Аноним (5), 12:18, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Все узлы ботнета поддерживают распределённую БД с информацией об атакуемых и скомпрометированных системах.
Ну норм. Получили доступ к одной машине — можно одновременно ребутнуть все зараженные или выполнить на них код для одновременного удаления червя.
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|2.15, пох. (?), 12:58, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну норм. Получили доступ к одной машине — можно одновременно ребутнуть все зараженные или
> выполнить на них код для одновременного удаления червя.
с чего ты взял? Судя по тому как аккуратненько, в лучших традициях курсовиков сделано - получив доступ к одной машине, ты можешь только зачистить ее. Данные червяка - в памяти, и как к ним добраться ты не в курсе, апи для таких умных тоже не предусмотрено, он для кого-то у кого есть ключи.
А если бы они у меня были - нахрена мне там выполнять какой-то код для удаления? Надо просто поменять номерок кошелька.
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|2.42, Аноним (2), 14:25, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор, похоже, не дурак, и вполне мог предусмотреть подписывание команд.
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|1.8, EuPhobos (ok), 12:29, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Брут идёт адский на сегменте IPv4, даже если сменить порт 22 на другой - боты всё равно находят и как стая собак накидываются.
На v6 однако тишь да гладь да админско благодать.
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|3.33, Атон (?), 13:26, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пиши в личку.
Недорого продам 127.73.84.0/24.
быстрый пинг. доступ в любой точке мира.
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|2.17, Аноним (19), 13:02, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше отключить парольную авторизацию в конфиге и пользоваться ключами. Тогда переборы не страшны. Fail2ban сверху стоит тоже включить, для большей безопасности. Или sshguard.
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|3.23, пох. (?), 13:07, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чего это только линукс? Игогошечные программы прекрасно и под виндой запускаются - главное, не забыть оставить открытым ssh'ный сервис.
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|4.37, пох. (?), 13:44, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скорее x86. :)
неуловимый джо нахер никому не нужен, да.
И, кстати, сколько там у тебя xmrig показывает? (а, ну да, ну да, он же ж не собирается на попиломатериалах, ты в безопастносте)
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|2.27, Аноним (27), 13:14, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня просто вход по ключу и ssh включается по крону на два часа в день
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|1.18, Аноним (19), 13:03, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>По данным исследователей ботнет уже насчитывает около 500 узлов
Fail2ban у меня за последний месяц за брутфорс забанил 1,8 тысячи ip.
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|2.24, пох. (?), 13:08, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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иппать ты лох!
Вон, учись у чуваков, ЧТО надо делать с теми ip!
(а, ну да, ты ж не умеешь кодить...)
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|4.36, пох. (?), 13:39, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну не у каждого же цель существования -- "нацарюваты сто рублыкив".
конечно нет. Я полагаю, там чуваки уже пару десятков тыщ $$ намайнили в свою пользу, и это вовсе не цель существования, а так, на мелкие расходы.
У меня, если что, цель тоже не в этом. Это - средство.
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|2.40, Аноним (39), 13:54, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вирус на Расте в процессе разработки. Пока из фич только выдает Хеллоу ворлд в консоль атакующему.
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|1.35, 1 (??), 13:37, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно приватный ключик от того, что кладётся в authorized_keys ?
Лень мне самому брутфорсить.
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