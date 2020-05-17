Волна взломов суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты

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|2.31, жорик (?), 14:11, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы на суперкомпьютер накатили бы OpenBSD + Coreboot, то такого бы безобразия не было бы
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|2.42, crypt (ok), 14:45, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну и молодцы, я считаю. хакеры - санитары леса. в первую очередь цепляют запущенные системы.
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|2.10, Аноним (10), 12:04, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раскрой мысль, как ты это собираешься сделать на суперкомпьютере? Там ещё кластерная ФС какая-нибудь, типа люстры/апельсина. А в ней могут петабайты данных лежать. Ты же не будешь бэкпортировать исправления уязвимостей под неподдерживаемые ведро, coreutils, iproute2?
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|3.13, JL2001 (ok), 12:18, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Раскрой мысль, как ты это собираешься сделать на суперкомпьютере? Там ещё кластерная
> ФС какая-нибудь, типа люстры/апельсина. А в ней могут петабайты данных лежать.
> Ты же не будешь бэкпортировать исправления уязвимостей под неподдерживаемые ведро, coreutils,
> iproute2?
у кластера есть производитель и договор поддержки
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|4.18, richman1000000 (?), 12:35, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну ты рассмешил.!!!
Я сам разворачивал кластер на базе Kerrighed.org для академии наук. Tак там ядро 2.4!!
Обновлять никто не будет.
Зная на собственном опыте как работают обновления кластеров (никак) говорю вам - нельзя давать к кластеру прямой доступ. Даже к одной ноде!
Должен быть VPN с 2FA. Отдельный, для подключения только к кластерной сети.
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|4.22, Gefest (?), 12:45, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С мэйнфреймами не путайте
Как правило, собрано и поддерживается местными научными сотрутниками ...
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|3.28, Аноним (28), 13:59, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как? Как всегда, одной командой. При обновлении диск не очищается если что.
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|4.33, Аноним (33), 14:14, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее всего, ты это рассказываешь человеку, который винду переставлял раз в три месяца, а потом перешёл на убунту, и стал переставлять её раз в полгода, совмещая с обновлением. Вот оттуда такие странные представления об обновлении.
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|1.3, Аноним (3), 11:41, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кто тут рассказывал что крипту можно получить только честным путем, а не напечатать как государство фантики?
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|2.6, КО (?), 11:44, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Государство хотя бы курс не так быстро просирает
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|3.7, Fracta1L (ok), 11:50, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Такие реплики должны идти с уточнением: какое государство и на каком временном промежутке имеется в виду)
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|4.37, Аноним (33), 14:17, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это уже неполиткорректно, потому что открывает возможность для контраргументов.
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|2.8, Аноним (8), 11:56, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и к чему эта неуместная аналогия была? Так-то коины и не были "напечатаны" в понимании, привычном для фиата. Это больше похоже на использование рабского труда при добыче драг. металлов. Нечестно? Само собой. Пострадали при этом все держатели актива? Нет, лишь "рабы".
ЗЫ: При "печатании" новых денег правительства так же стараются запускать механизмы, позволяющие более-менее безболезненно извлекать аналогичную денежную массу из экономики, но это совсем другая история.
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|2.12, Crazy Alex (ok), 12:13, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я рассказывал. И не о "крипте", а конкретно о биткоине. Здесь речь о монеро. Для любой "настоящей", то есть децентрализованной, крипты правила эмиссии заложены с код и произвольно их не поменяешь - нужно, чтобы код обновило абсолютное большинство нод. И сколько новых мощностей ни добавь - это повлияет на распределение новых монет, но их самих больше не станет.
Есть централизованные токены, которые хозяин может клепать каа хочет. Либра и TON тоже такими были бы, кстати.
Сами правила в каждой крипте свои. Я говорил о биткоине - в нём выпуск половинится каждые 4 года (точнее каждые 210000 блоков), в итоге число созданных биткоинов никогда не превысит 21 миллион. Майнится он только на специализированном железе и, во всяком случае на этапе майнинга, транзакции неплохо отслеживаются (потом можно запутать при желании, но всё равно есть ограничения).
У монеры эмиссия небольшая и фиксированная, но постоянная, майнится на видеокартах и подобном и хорошо реализована приватность с самой эмиссии. Поэтому для майнинга на взломанных машинах подходит идеально, в отличие от биткоина, который для этого вобще не годится
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|2.32, Аноним (33), 14:12, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А кто тут рассказывал что крипту можно получить только честным путем, а не напечатать как государство фантики?
Угнать чужой комп и на нём майнить (расходуя чужую электроэнергию) — по меркам правых течений экономики, вполне честный способ.
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|1.9, JL2001 (ok), 12:02, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> эксплуатировали уязвимость CVE-2019-15666 в ядре Linux
3.16 ядро?? серьёзно???
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|2.14, Fracta1L (ok), 12:20, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну дык "работает - не трогай", "кому интересны циферки версий?" и прочее такое же слабоумие, выдаваемое за глубокую мудрость.
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|3.19, srgazh (?), 12:39, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ну дык "работает - не трогай", "кому интересны циферки версий?" и прочее такое же слабоумие, выдаваемое за глубокую мудрость.
Ооо сразу видно специалист! Суть в устранения уязвимости и улучшения функционала.Такого одмина врагу не поживаешь.
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|2.15, Consta (?), 12:21, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не только. До 5.0.19.
Кроме того, версия ядра 3.10 используется в RHEL.7 и всех производных. А седьмой редхат еще вполне себе рабочий, как и многие производные.
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|3.25, JL2001 (ok), 13:02, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не только. До 5.0.19.
> Кроме того, версия ядра 3.10 используется в RHEL.7 и всех производных.
> А седьмой редхат еще вполне себе рабочий, как и многие производные.
ну, судя по ссылке - только.. или я неправильно прочёл значения полей
редхат исправления бекпартирует в старые ядра
но, судя по другим ответам, там может быть какой-нить дистриб какой-нить "кластерось" с последним выпуском в каком-нить 2012 году
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|2.16, kai3341 (ok), 12:24, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тут недавно встретил суровый продакшон на Debian Lenny. А там ещё 2.6.26
Попросили заказчика обновить это дерьмо мамонта, дабы не травмировать разработчиков
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|3.20, srgazh (?), 12:41, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я тут недавно встретил суровый продакшон на Debian Lenny. А там ещё 2.6.26
Debian GNU/Linux 5.0 заменён на Debian 6.0 ("squeeze"). Выпуск обновлений безопасности был прекращён 6 февраля 2012.
причем тут разработчики? Тут головная боль для админа!
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|2.17, Аноним (17), 12:27, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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SSI сластер в Линукс закончился еще в версиях 2.*, так что 3.* для кластера еще вполне свежо.
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|2.21, srgazh (?), 12:44, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 3.16 ядро?? серьёзно???
представь серозные дяди используют и поддерживают это ядро в продакшене, а школьники не могут даже обновить кластер)
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|3.30, Аноним (33), 14:11, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> представь серозные дяди используют и поддерживают это ядро в продакшене
Этим «серозным дядям» лучше поискать другие точки приложения своих сил. Улицы там поубирать, или грузчиком в Ашан.
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|1.11, JL2001 (ok), 12:11, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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//оффтоп
> а город подумал "ученья идут"
вот так была отбита очередная попытка ZOG получить 51% майнинг-пула
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|2.36, Аноним (33), 14:16, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ZOG и так практически официально контролирует все суперкомпьютеры, зачем им взламывать своё же?
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|1.26, Scriptor (ok), 13:07, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда, желающих срубить баблишка на чрезвычайной ситуации не убывает.
"из Краковского университета (Польша)"
Краковского педагогического, судя по ссылке.
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|3.34, пидогог (?), 14:15, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дык, вот же ж - немножко помайнили, а то зарплаты не хватает даже на еду.
Конечно-конечно, у меня угнали учетку, как же ж иначе.
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|1.41, Аноним (38), 14:38, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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почему Monero вообще чего-то стоит? Откуда у них берется какая-то цена, за которую её можно продать...
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|1.43, Аноним (43), 14:45, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Криптовалюта Monero должена быть объявлена в не закона и запрещена к использованию.
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