Волна взломов суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты

2.31 , жорик ( ? ), 14:11, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы на суперкомпьютер накатили бы OpenBSD + Coreboot, то такого бы безобразия не было бы

3.39 , vinegret ( ok ), 14:29, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И Тео расплатился бы за электроэнергию за век вперёд.

2.35 , VINRARUS ( ok ), 14:15, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Юзеры gentoo призадумались...

2.42 , crypt ( ok ), 14:45, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну и молодцы, я считаю. хакеры - санитары леса. в первую очередь цепляют запущенные системы.