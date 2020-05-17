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Волна взломов суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты

17.05.2020 10:54

В нескольких крупных вычислительных кластерах, находящихся в суперкомпьютерных центрах Великобритании, Германии, Швейцарии и Испании, выявлены следы взломов инфраструктуры и установки вредоносного ПО для скрытого майнинга криптовалюты Monero (XMR). Детальный разбор инцидентов пока недоступен, но по предварительным данным системы были скомпрометированы в результате кражи учётных данных с систем исследователей, имеющих доступ на запуск заданий в кластерах (последнее время многие кластеры предоставляют доступ сторонним исследователям, изучающим коронавирус SARS-CoV-2 и проводящим моделирование процессов, связанных с инфекцией COVID-19). После получения доступа к кластеру в одном из случаев атакующие эксплуатировали уязвимость CVE-2019-15666 в ядре Linux для получения root-доступа и установки руткита.

Выделяется два инцидента, в ходе которых атакующие воспользовались учётными данными, захваченными у пользователей из Краковского университета (Польша), Шанхайского университета транспорта (Китай) и Китайской научной сети. Учётные данные были захвачены к участников международных исследовательских программ и использовались для подключения к кластерам по SSH. Как именно были захвачены учётные данные пока не ясно, но на некоторых системах (не на всех) жертв утечки паролей были выявлены подменённые исполняемые файлы SSH.

В итоге, атакующие смогли получить доступ к находящемуся в Великобритании (Эдинбургский университет) кластеру Archer, занимающему 334 место в Top500 крупнейших суперкомпьютеров. Следом похожие проникновения были выявлены в кластерах bwUniCluster 2.0 (Технологический институт Карлсруэ, Германия), ForHLR II (Технологический институт Карлсруэ, Германия), bwForCluster JUSTUS (Ульмский университет, Германия), bwForCluster BinAC (Тюбингенский университет, Германия) и Hawk (Штутгартский университет, Германия). Позднее была подтверждена информация об инцидентах с безопасностью кластеров в Национальном суперкомпьютером центре Швейцарии (CSCS), Юлихском исследовательском центре (31 место в top500), Мюнхенском университете (Германия) и Компьютерном центре имени Лейбница (9, 85 и 86 места в Top500). Кроме того, от сотрудников получена пока официально не подтверждённая информация о компрометации инфраструктуры Центра высокопроизводительных вычислений в Барселоне (Испания).

Анализ изменений показал, что на скомпрометированные серверы загружались два вредоносных исполняемых файла, для которых был установлен флаг suid root: "/etc/fonts/.fonts" и "/etc/fonts/.low". Первый представляет собой загрузчик для запуска shell-команд с привилегиями root, а второй - чистильщик логов для удаления следов активности злоумышленников. Для скрытия вредоносных компонентов использовались различные техники, включая установку руткита Diamorphine, загружаемого в форме модуля для ядра Linux. В одном случае процесс майнинга запускался только в ночное время, чтобы не привлекать внимание.

После взлома хост мог использоваться для выполнения различных задач, таких как майнинг криптовалюты Monero (XMR), запуск прокси (для взаимодействия с другими хостами, выполняющими майнинг, и сервером координирующим майнинг), запуск SOCKS-прокси на базе microSOCKS (для приёма внешних соединений по SSH) и проброс SSH (первичная точка проникновения при помощи скомпрометированной учётной записи, на которой настраивался транслятор адресов для проброса во внутреннюю сеть). При подсоединении к взломанным узлам атакующие использовали хосты с SOCKS-прокси и, как правило, подключались через Tor или другие взломанные системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Опубликована 54 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL
  4. OpenNews: Криптовалюта Monero не настолько защищена от отслеживания, как предполагалось
  5. OpenNews: Около 4.3% имеющихся монет Monero получены в результате майнинга вредоносным ПО
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52973-cluster
Ключевые слова: cluster, malware, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Повидло19 (?), 11:24, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отлично.
     
     
  • 2.31, жорик (?), 14:11, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы на суперкомпьютер накатили бы OpenBSD + Coreboot, то такого бы безобразия не было бы
     
     
  • 3.39, vinegret (ok), 14:29, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Тео расплатился бы за электроэнергию за век вперёд.
     
  • 2.35, VINRARUS (ok), 14:15, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзеры gentoo призадумались...
     
  • 2.42, crypt (ok), 14:45, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и молодцы, я считаю. хакеры - санитары леса. в первую очередь цепляют запущенные системы.
     

  • 1.2, srgazh (?), 11:30, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Обновляться надо же))
     
     
  • 2.5, КО (?), 11:44, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Или отключать от инета нах
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:04, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскрой мысль, как ты это собираешься сделать на суперкомпьютере? Там ещё кластерная ФС какая-нибудь, типа люстры/апельсина. А в ней могут петабайты данных лежать. Ты же не будешь бэкпортировать исправления уязвимостей под неподдерживаемые ведро, coreutils, iproute2?
     
     
  • 3.13, JL2001 (ok), 12:18, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Раскрой мысль, как ты это собираешься сделать на суперкомпьютере? Там ещё кластерная
    > ФС какая-нибудь, типа люстры/апельсина. А в ней могут петабайты данных лежать.
    > Ты же не будешь бэкпортировать исправления уязвимостей под неподдерживаемые ведро, coreutils,
    > iproute2?

    у кластера есть производитель и договор поддержки

     
     
  • 4.18, richman1000000 (?), 12:35, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну ты рассмешил.!!!
    Я сам разворачивал кластер на базе Kerrighed.org для академии наук. Tак там ядро 2.4!!
    Обновлять никто не будет.

    Зная на собственном опыте как работают обновления кластеров (никак) говорю вам - нельзя давать к кластеру прямой доступ. Даже к одной ноде!

    Должен быть VPN с 2FA. Отдельный, для подключения только к кластерной сети.

     
  • 4.22, Gefest (?), 12:45, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С мэйнфреймами не путайте
    Как правило, собрано и поддерживается местными научными сотрутниками ...
     
     
  • 5.24, richman1000000 (?), 12:54, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот иммено!
    Я и был одним из этих "научных сотрудников"
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:59, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как? Как всегда, одной командой. При обновлении диск не очищается если что.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:14, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего, ты это рассказываешь человеку, который винду переставлял раз в три месяца, а потом перешёл на убунту, и стал переставлять её раз в полгода, совмещая с обновлением. Вот оттуда такие странные представления об обновлении.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:41, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто тут рассказывал что крипту можно получить только честным путем, а не напечатать как государство фантики?
     
     
  • 2.6, КО (?), 11:44, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Государство хотя бы курс не так быстро просирает
     
     
  • 3.7, Fracta1L (ok), 11:50, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Такие реплики должны идти с уточнением: какое государство и на каком временном промежутке имеется в виду)
     
     
  • 4.37, Аноним (33), 14:17, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это уже неполиткорректно, потому что открывает возможность для контраргументов.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:56, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и к чему эта неуместная аналогия была? Так-то коины и не были "напечатаны" в понимании, привычном для фиата. Это больше похоже на использование рабского труда при добыче драг. металлов. Нечестно? Само собой. Пострадали при этом все держатели актива? Нет, лишь "рабы".

    ЗЫ: При "печатании" новых денег правительства так же стараются запускать механизмы, позволяющие более-менее безболезненно извлекать аналогичную денежную массу из экономики, но это совсем другая история.

     
  • 2.12, Crazy Alex (ok), 12:13, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я рассказывал. И не о "крипте", а конкретно о биткоине. Здесь речь о монеро. Для любой "настоящей", то есть децентрализованной, крипты правила эмиссии заложены с код и произвольно их не поменяешь - нужно, чтобы код обновило абсолютное большинство нод. И сколько новых мощностей ни добавь - это повлияет на распределение новых монет, но их самих больше не станет.

    Есть централизованные токены, которые хозяин может клепать каа хочет. Либра и TON тоже такими были бы, кстати.

    Сами правила в каждой крипте свои. Я говорил о биткоине - в нём выпуск половинится каждые 4 года (точнее каждые 210000 блоков), в итоге число созданных биткоинов никогда не превысит 21 миллион. Майнится он только на специализированном железе и, во всяком случае на этапе майнинга, транзакции неплохо отслеживаются (потом можно запутать при желании, но всё равно есть ограничения).

    У монеры эмиссия небольшая и фиксированная, но постоянная, майнится на видеокартах и подобном и хорошо реализована приватность с самой эмиссии. Поэтому для майнинга на взломанных машинах подходит идеально, в отличие от биткоина, который для этого вобще не годится

     
  • 2.32, Аноним (33), 14:12, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А кто тут рассказывал что крипту можно получить только честным путем, а не напечатать как государство фантики?

    Угнать чужой комп и на нём майнить (расходуя чужую электроэнергию) — по меркам правых течений экономики, вполне честный способ.

     

  • 1.9, JL2001 (ok), 12:02, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > эксплуатировали уязвимость CVE-2019-15666 в ядре Linux

    3.16 ядро?? серьёзно???

     
     
  • 2.14, Fracta1L (ok), 12:20, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну дык "работает - не трогай", "кому интересны циферки версий?" и прочее такое же слабоумие, выдаваемое за глубокую мудрость.
     
     
  • 3.19, srgazh (?), 12:39, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну дык "работает - не трогай", "кому интересны циферки версий?" и прочее такое же слабоумие, выдаваемое за глубокую мудрость.

    Ооо сразу видно специалист! Суть в устранения уязвимости и улучшения функционала.Такого одмина врагу не поживаешь.  

     
  • 2.15, Consta (?), 12:21, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не только. До 5.0.19.
    Кроме того, версия ядра 3.10 используется в RHEL.7  и всех производных. А седьмой редхат еще вполне себе рабочий, как и многие производные.
     
     
  • 3.25, JL2001 (ok), 13:02, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не только. До 5.0.19.
    > Кроме того, версия ядра 3.10 используется в RHEL.7  и всех производных.
    > А седьмой редхат еще вполне себе рабочий, как и многие производные.

    ну, судя по ссылке - только.. или я неправильно прочёл значения полей

    редхат исправления бекпартирует в старые ядра
    но, судя по другим ответам, там может быть какой-нить дистриб какой-нить "кластерось" с последним выпуском в каком-нить 2012 году

     
  • 2.16, kai3341 (ok), 12:24, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут недавно встретил суровый продакшон на Debian Lenny. А там ещё 2.6.26
    Попросили заказчика обновить это дерьмо мамонта, дабы не травмировать разработчиков
     
     
  • 3.20, srgazh (?), 12:41, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я тут недавно встретил суровый продакшон на Debian Lenny. А там ещё 2.6.26

    Debian GNU/Linux 5.0 заменён на Debian 6.0 ("squeeze"). Выпуск обновлений безопасности был прекращён 6 февраля 2012.

    причем тут разработчики? Тут головная боль для админа!

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:27, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    SSI сластер в Линукс закончился еще в версиях 2.*, так что 3.* для кластера еще вполне свежо.
     
  • 2.21, srgazh (?), 12:44, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3.16 ядро?? серьёзно???

    представь серозные дяди используют и поддерживают это ядро в продакшене, а школьники не могут даже обновить кластер)

     
     
  • 3.30, Аноним (33), 14:11, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > представь серозные дяди используют и поддерживают это ядро в продакшене

    Этим «серозным дядям» лучше поискать другие точки приложения своих сил. Улицы там поубирать, или грузчиком в Ашан.

     

  • 1.11, JL2001 (ok), 12:11, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //оффтоп

    > а город подумал "ученья идут"

    вот так была отбита очередная попытка ZOG получить 51% майнинг-пула

     
     
  • 2.36, Аноним (33), 14:16, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ZOG и так практически официально контролирует все суперкомпьютеры, зачем им взламывать своё же?
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:50, 17/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
  • 1.26, Scriptor (ok), 13:07, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, желающих срубить баблишка на чрезвычайной ситуации не убывает.

    "из Краковского университета (Польша)"
    Краковского педагогического, судя по ссылке.

     
     
  • 2.27, Anonymousss (?), 13:41, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем педагогам суперкомпьютер?
     
     
  • 3.34, пидогог (?), 14:15, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дык, вот же ж - немножко помайнили, а то зарплаты не хватает даже на еду.

    Конечно-конечно, у меня угнали учетку, как же ж иначе.

     

  • 1.29, InuYasha (?), 14:00, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    *аплодисменты*
    Ну хоть что-то полезное на кластерах посчитали :)
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:28, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А говорят для линукса нет вирусов
     
     
  • 2.40, VINRARUS (ok), 14:30, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не вирус, а направленый паразитизм.
     

  • 1.41, Аноним (38), 14:38, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    почему Monero вообще чего-то стоит? Откуда у них берется какая-то цена, за которую её можно продать...
     
  • 1.43, Аноним (43), 14:45, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Криптовалюта Monero должена быть объявлена в не закона и запрещена к использованию.
     

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