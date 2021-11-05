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Захват контроля над уязвимыми серверами GitLab для вовлечения в проведение DDoS-атак

05.11.2021 22:32

Компания GitLab предупредила пользователей об увеличении активности злоумышленников, связанной с эксплуатацией критической уязвимости CVE-2021-22205, позволяющей удалённо без прохождения аутентификации выполнить свой код на сервере, на котором используется платформа для организации совместной разработки GitLab.

Проблема проявляется в GitLab начиная с версии 11.9 и была устранена ещё в апреле в выпусках GitLab 13.10.3, 13.9.6 и 13.8.8. Тем не менее, судя по проведённому 31 октября сканированию глобальной сети из 60 тысяч публично доступных экземпляров GitLab, на 50% систем продолжают использоваться устаревшие версии GitLab, подверженные уязвимости. Необходимые обновления установлены только на 21% из проверенных серверов, а на 29% систем определить номер используемой версии не удалось.

Халатное отношение администраторов серверов с GitLab к установке обновлений привело к тому, что уязвимость начала активно эксплуатироваться злоумышленниками, которые стали размещать на серверах вредоносное ПО и подключать их к работе ботнета, участвующего в совершении DDoS-атак. В пике объём трафика в процессе DDoS-атаки, генерируемой ботнетом на базе уязвимых серверов GitLab, доходил до 1 терабита в секунду.

Уязвимость вызвана некорректной обработкой загружаемых файлов с изображениями внешним парсером на базе библиотеки ExifTool. Уязвимость в ExifTool (CVE-2021-22204) позволяла выполнить произвольные команды в системе при разборе метаданных из файлов в формате DjVu: 


   (metadata
	   (Copyright "\
   " . qx{echo test >/tmp/test} . \
   " b ") )

При этом, так как фактический формат определялся в ExifTool по MIME-типу содержимого, а не расширению файла, атакующий мог загрузить DjVu-документ с эксплоитом под видом обычного JPG- или TIFF-изображения (GitLab вызывает ExifTool для всех файлов с расширениями jpg, jpeg и tiff для чистки лишних тегов). Пример эксплоита. В конфигурации GitLab CE по умолчанию атака может быть проведена через отправку двух запросов, не требующих прохождения аутентификации.

Пользователям GitLab рекомендуется убедиться в использовании актуальной версии и в случае использования устаревшего выпуска срочно установить обновления, а если это по каким-то причинам невозможно, выборочно применить патч, блокирующий проявление уязвимости. Пользователям необновлённых систем также рекомендуется убедиться, что их система не скомпрометирована, проанализировав логи и проверив наличие подозрительных учётных записей атакующих (например, dexbcx, dexbcx818, dexbcxh, dexbcxi и dexbcxa99).

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/blog/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в UPnP, подходящая для усиления DDoS-атак и сканирования внутренней сети
  3. OpenNews: В GitLab устранена критическая уязвимость
  4. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
  5. OpenNews: Инцидент с СУБД проекта GitLab
  6. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56110-gitlab
Ключевые слова: gitlab, ddos, attack
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Enamel (ok), 23:22, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому я люблю ставить новые версии по мере появления
     
     
  • 2.4, pashev.me (?), 23:24, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бустерные версии раз в полгода. Ради общества.
     
     
  • 3.6, альтернативно одаренный разработчик (?), 23:30, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас сертификат поддельный. Наш тест показал это с достоверностью 99%. Пройдите на расстрел.

     
  • 2.9, anonymous (??), 23:56, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. И по полгода торчать с новой уязвимостью, пока её не пофиксят. Проверенные, фикшенные версии гораздо надёжнее.
     

  • 1.3, pashev.me (?), 23:23, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Халатное отношение администраторов

    Кривые руки разработчиков ни при чём.

     
     
  • 2.5, альтернативно одаренный разработчик (?), 23:29, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно!

    И зависимости всего от всего, как и сама идея в систему для ревью кода пихать обработку jpeg не jpeg на базе первой попавшей под руку библиотечки - тоже непричем.

    Это все плохие, плохие админы, не ставящие каждый день новую версию, только что из под хвоста выпавшую (ну и что что она базу похерила? Зато уязвимость исправлена! И две но...ой. ну я уже исправил же ж!)

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:39, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Работает - не трогай, да посоны?
     
     
  • 2.8, eugener (ok), 23:48, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни торгай
    https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/05/9/1493997714139994682.jpg
     

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