Проект Wine рассматривает возможность перевода разработки на платформу GitLab

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|2.2, Аноним (2), 00:10, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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только вот issues не завезли. с их багзиллой вечная история: заходишь посмотреть/зарепортить баг, вытираешь кровь из глаз, закрываешь вкладку
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|2.12, Аноним (12), 01:45, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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1. лучше проприетарный GitHub, чем вредоносный GitLab
2. Вообщев принципе никто не мешает использовать trac или SourceHut. Но нет, говна навернуть - хто обязательно.
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|3.17, Аноним (2), 02:45, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> 1. лучше проприетарный GitHub, чем вредоносный GitLab
обкурился?
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|1.5, commiethebeastie (ok), 00:13, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ага, сейчас бы на .ru сайте радоваться переходу популярного проекта на gitlab.
Единственное, что удерживает руководство от массового выпиливания российских учеток с этой платформы это акционеры.
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|2.6, Аноним (2), 00:15, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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не все здесь из рф, внезапно, и не всех колышат ваши проблемы
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|3.8, Аноним (8), 00:25, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну конечно же меньшинство в большинстве. И оно самый совершенный вид человечества.
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|4.13, Аноним (12), 01:50, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
>1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -
>наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статью КоАП тоже рекомендую вам выучить. Может понадобиться.
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|5.19, Без аргументов (?), 02:48, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, всех должно колыщить только ваши кровавые задницы, а хата как всегда была и есть с краю.
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|5.21, Аноним (2), 02:52, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересно, что русского варианта статьи нет, ведь не всех авторов википедии ещё пересажали в рф
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|5.23, Аноним (4), 03:36, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>зафоршенный свинявыми термин + перефорс нацизма
Классика народа-перефорса. Да ещё и на языке панов("раша", ага).
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|5.24, Ципсорез (?), 03:40, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вообще, зачем вы сюда заходите со своими нахрюками? Вы же знаете, что струю на пятак получите. Поднимите свой opinnit.ua и там хрюкайте.
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|6.25, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:21, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>opinnit.ua
ipinnit.ua же
А вообще вы не правы. Админы — пробандеровцы, так что он дома.
Вот https://www.opennet.ru/rejected_news.shtml
Оказывается подбора первоапрельских шуток небыло из-за зачистки нацистов, потому что это катастрофа. Когда нацики обстреливали Донбасс, то катастрофы не было.
Да и все комменты наши потрутся, когда админ проснётся, а пробандеровские останутся в большинстве. «Скриньте этот твит» (тм).
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|7.26, 345ен (?), 05:39, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может он из казахстана, opennet.ua вроде как и есть, а вот ваши наезды выглядят красноречиво.
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|2.9, Аноним (8), 00:29, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, создатель гитлаба бросил коммитить код и перешёл коммитить в Твиттер.
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|1.20, kai3341 (ok), 02:49, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без авторизации склонировать ничего нельзя. Возможно, ошибка в настройках репозитория
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