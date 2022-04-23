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Выпуск Wine 7.7

23.04.2022 07:03

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.7. С момента выпуска версии 7.6 было закрыто 11 отчётов об ошибках и внесено 374 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Проведена работа по переводу драйверов X11 и OSS (Open Sound System) на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Предоставлена возможность использования UTF-8 в качестве ANSI-кодировки по умолчанию.
  • В размещаемые на панели апплеты добавлена поддержка тем оформления.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Anno 1602 / 1602 A.D.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IrfanView 4.44, RAR Password Recovery Magic, ConEmu, Capella.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.6 и Wine staging 7.6
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57070-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:14, 23/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    >ConEmu

    А ведь всё-таки синтаксис виндовых/досовских команд лучше юниксовых, кто-то даже виндовым терминалом пользуется.

     
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