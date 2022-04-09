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Выпуск Wine 7.6 и Wine staging 7.6

09.04.2022 09:46

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.6. С момента выпуска версии 7.5 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 311 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.2.
  • Продолжена работа по переводу графических драйверов на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Добавлена поддержка локали с использованием репозитория Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: The Crew, SteelSeries, World of Warships,
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Photoshop 7.0, Oculus Runtime, RMS Express, Swisslog, Sparx Enterprise Architect, JW Scheduler, Nota Bene.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.6, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 560 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.5 и Wine staging 7.5
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  6. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.10 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56993-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 09:51, 09/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > RMS Express

    Доставка книг по философии СПО?

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 09/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    >wine mono

    кстати, тут поехавшие есть? его можно накатить на WinXP и запускать там неподдерживаемый дотнетсофт или он на такое не годится?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:38, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет,конечно. На xp Dotnet 4.0 заводится и не выше,вот этим и пользуйтесь.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:00, 09/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    скайрим до сих пор сплошной артефакт, dragon age до сих пор вылетает в башне, игры алавара до сих пор таймерно сходят с ума
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 11:05, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Скайрим вы это зря. Я даже в последнюю ее версию - Anniversary Edition без проблем гамал. На 6х были некоторые проблемы,на 7х норм,но я все равно откатился на 4х,моему железу оно вкуснее.
     

  • 1.5, кэп (?), 11:04, 09/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    и ты до сих пор не отправил баг-репорт или патч, просто ждешь у моря погоды.
     
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