Выпуск Wine 7.6 и Wine staging 7.6

1.1 , Zenitur ( ok ), 09:51, 09/04/2022 [ответить] +1 + / – > RMS Express Доставка книг по философии СПО?

1.2 , Аноним ( 2 ), 10:26, 09/04/2022 [ответить] + / – >wine mono кстати, тут поехавшие есть? его можно накатить на WinXP и запускать там неподдерживаемый дотнетсофт или он на такое не годится?

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:38, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет,конечно. На xp Dotnet 4.0 заводится и не выше,вот этим и пользуйтесь.



1.4 , Аноним ( 4 ), 11:00, 09/04/2022 [ответить] + / – скайрим до сих пор сплошной артефакт, dragon age до сих пор вылетает в башне, игры алавара до сих пор таймерно сходят с ума

2.6 , Аноним ( 3 ), 11:05, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про Скайрим вы это зря. Я даже в последнюю ее версию - Anniversary Edition без проблем гамал. На 6х были некоторые проблемы,на 7х норм,но я все равно откатился на 4х,моему железу оно вкуснее.



1.5 , кэп ( ? ), 11:04, 09/04/2022 [ответить] + / – и ты до сих пор не отправил баг-репорт или патч, просто ждешь у моря погоды.

