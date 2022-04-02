Выпуск платформы Lutris 0.5.10 для упрощения доступа к играм из Linux

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После шести месяцев разработки состоялся выпуск игровой платформы Lutris 0.5.10, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.
Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.
Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).
Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.
Ключевые новшества Lutris 0.5.10:
- Добавлена поддержка запуска Lutris на игровой консоли Steam Deck. В настоящее время протестирована установка из репозиториев Arch Linux и AUR, что требует перевода системного раздела в режим записи и переустановки после применения значительных обновлений SteamOS. В дальнейшем планируется подготовить и самодостаточный пакет в формате Flatpak, на работу которого не будут влиять обновления Steam Deck.
- Предложен новый раздел для ручного добавления игр. В разделе предложены интерфейсы для:
- добавления и настройки игр, уже установленных в локальной системе;
- сканирования каталога с играми, ранее установленными через Lutris, но не проинспектированными в клиенте (при выполнении операции осуществляется сопоставление имён каталогов с идентификаторами игр);
- установки Windows-игр с внешнего носителя;
- установки при помощи YAML-инсталляторов, имеющихся на локальном диске (GUI-версия для флагов "--install");
- поиска в библиотеке игр, предлагаемой на сайте lutris.net (ранее данная возможность предлагалась во вкладке "Community installers").
- Добавлены компоненты для интеграции с сервисами Origin и Ubisoft Connect. По аналогии с поддержкой каталога Epic Games Store для работы новых модулей интеграции требуется установка клиентов Origin и Ubisoft Connect.
- Добавлена опция для добавления игр Lutris в Steam.
- Реализована поддержка формата обложек (coverart).
- Обеспечена загрузка недостающих компонентов во время запуска.
- Для Linux и Windows игр задействован отдельный кэш шейдеров на системах с GPU NVIDIA.
- Добавлена опция для поддержка античит-системы BattleEye.
- Добавлена возможность загрузки патчей и DLC для игр GOG.
- Добавлены флаги "--export" и "--import" для экспорта и импорта игр.
- Добавлены флаги "--install-runner", "--uninstall-runners",
"--list-runners" и "--list-wine-versions" для управления runner-ами.
- Изменено поведение кнопки "Stop", удалено действие по завершению всех процессов Wine.
- На GPU NVIDIA обеспечено отключение опции Gamescope.
- По умолчанию включён механизм fsync.
Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 2039 игр. 1053 игр помечены как проверенные вручную сотрудниками Valve (Verified), а 986 как поддерживаемые (Playable).