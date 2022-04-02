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Выпуск платформы Lutris 0.5.10 для упрощения доступа к играм из Linux

02.04.2022 10:58

После шести месяцев разработки состоялся выпуск игровой платформы Lutris 0.5.10, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Ключевые новшества Lutris 0.5.10:

  • Добавлена поддержка запуска Lutris на игровой консоли Steam Deck. В настоящее время протестирована установка из репозиториев Arch Linux и AUR, что требует перевода системного раздела в режим записи и переустановки после применения значительных обновлений SteamOS. В дальнейшем планируется подготовить и самодостаточный пакет в формате Flatpak, на работу которого не будут влиять обновления Steam Deck.
  • Предложен новый раздел для ручного добавления игр. В разделе предложены интерфейсы для:
    • добавления и настройки игр, уже установленных в локальной системе;
    • сканирования каталога с играми, ранее установленными через Lutris, но не проинспектированными в клиенте (при выполнении операции осуществляется сопоставление имён каталогов с идентификаторами игр);
    • установки Windows-игр с внешнего носителя;
    • установки при помощи YAML-инсталляторов, имеющихся на локальном диске (GUI-версия для флагов "--install");
    • поиска в библиотеке игр, предлагаемой на сайте lutris.net (ранее данная возможность предлагалась во вкладке "Community installers").
  • Добавлены компоненты для интеграции с сервисами Origin и Ubisoft Connect. По аналогии с поддержкой каталога Epic Games Store для работы новых модулей интеграции требуется установка клиентов Origin и Ubisoft Connect.
  • Добавлена опция для добавления игр Lutris в Steam.
  • Реализована поддержка формата обложек (coverart).
  • Обеспечена загрузка недостающих компонентов во время запуска.
  • Для Linux и Windows игр задействован отдельный кэш шейдеров на системах с GPU NVIDIA.
  • Добавлена опция для поддержка античит-системы BattleEye.
  • Добавлена возможность загрузки патчей и DLC для игр GOG.
  • Добавлены флаги "--export" и "--import" для экспорта и импорта игр.
  • Добавлены флаги "--install-runner", "--uninstall-runners", "--list-runners" и "--list-wine-versions" для управления runner-ами.
  • Изменено поведение кнопки "Stop", удалено действие по завершению всех процессов Wine.
  • На GPU NVIDIA обеспечено отключение опции Gamescope.
  • По умолчанию включён механизм fsync.

Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 2039 игр. 1053 игр помечены как проверенные вручную сотрудниками Valve (Verified), а 986 как поддерживаемые (Playable).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lutris/lutr...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  6. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56953-lutris
Ключевые слова: lutris, game, wine
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:36, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Точно, нужно просто "RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin" накатить на стимоось и будет торт.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:46, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие преимущества у ретрорач? Я вижу только одно -- это возможность запускать игры пультом от телевизора. По всем остальным параметрам тотальный слив.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:38, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Будет хорошая штука, когда сделают возможность импорта-экспорта всей коллекции игр, а не по одной, и импорт-экспорт всех раннеров с их конфигурацией, чтобы можно было перенести свою коллекцию игр оффлайн с одного компьютера на другой при установленном lutris
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:10, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    А пираточки тоже подхватывает?
     
     
  • 2.8, КО (?), 15:43, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кряк потребует службы сервера, то откуда он возьмется у лутриса?
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:49, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    как в linux блюрей проиграть? или хотя бы в виндовс 7
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:44, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/ctEDtU0.png )
     
  • 1.9, Попандопала (?), 16:16, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Steam для Линукс и так проще некуда.D
     

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