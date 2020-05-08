Релиз эмулятора DOSBox 0.75

>при запуске игры 320x200 на экране 1920x1080

надо просто настраивать свой экран на нормальное масштабирование и не парить мозг. Либо монитором, либо если монитор за 10 тыщ то xrandr'ом

а апскейлить картинку вообще запретидь)

>Обеспечена поддержка современных графических API, в том числе добавлен новый режим вывода "texture"

они бы старые задокументировали. хотяб чтобы вслепую их не перебирать, пытаясь понять какой вменяемей. ну вот новый добавился. ура.

