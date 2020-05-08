Релиз эмулятора DOSBox 0.75

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|1.1, Аноним (1), 22:39, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там xBRZ апскалинг (с потерями) не завезли? Смотрится неплохо, хоть и не оригинальная картинка получается.
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|2.7, Аноним (7), 23:28, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это всякие сглаживатели с названиями типа HQ2x? адское дерьмо, не можешь ср* (играть в олдскул) не мучай опу. Все они сглаживают с вырвиглазным результатом и как водится с доп. тормозами.
Еще можно вспомнить какие-то шейдерные прибамбасы, в частности "эмулирующие ламповый ЭЛТ-лук".
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|3.17, Аноним (1), 01:09, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, они по-моему ничего не сглаживают, они перерисовывают картинку. Вообще, отдельной опцией идут, я знаю точно что есть в ppsspp с доисторических времён и начали понемногу растаскивать остальные (и в некоторых "ремастерах" разрабы используют). Во всяком случае без них на пспшные игры больно в фуллхд смотреть, с ними вполне ничего (4x или даже 5x).
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|1.2, Аноним (2), 22:41, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Эх, ностальгия. Зенитка, Elite, Golden Axe и звук через подключённый через LPT-порт Covox. А потом и эмулятор VGA через CGA чтобы в Incredible Machine играть. 30 лет с тех пор прошло :(
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|2.6, Аноним (7), 23:25, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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досбокс последние лет дцать вечный стейджинг, плюс разные летающие по vogons наборы патчей затормаживающие сабж в разной степени еще сильнее. Или если повезет не затормаживающие.
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|1.5, Аноним (7), 23:23, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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надожы. Вогонский флот прилетел!
главную фичу только не решили - тормозящее всё что тяжелее диггера.
менее совместимое, но с человеческой производительностью - https://github.com/dosemu2/dosemu2 (dosemu жыв!). оно даже в KVM умеет. От соотешественника.
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|2.12, Michael Shigorin (ok), 00:14, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это совсем разные штуки -- виртуалка совсем полная (dosbox собирается и работает на e2k, например) и "коробочка" с трансляцией вызовов на x86. Ну как bochs и kvm.
PS: "динамической рекомпиляции" -- ой! :]
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|3.13, Аноним (7), 00:16, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я в курсе что разные.
и понятно что совместимость и фичастость именно для игр у сабжа гораздо выше.
но и тормознутость тоже запредельная.
вообще я начал комментить не прочитав фичлист. а прочитав понял что это "просто" включение различных патчей гнездящихся на вогонс уже много лет.
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|1.8, Аноним (7), 23:33, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>при запуске игры 320x200 на экране 1920x1080
надо просто настраивать свой экран на нормальное масштабирование и не парить мозг. Либо монитором, либо если монитор за 10 тыщ то xrandr'ом
а апскейлить картинку вообще запретидь)
>Обеспечена поддержка современных графических API, в том числе добавлен новый режим вывода "texture"
они бы старые задокументировали. хотяб чтобы вслепую их не перебирать, пытаясь понять какой вменяемей. ну вот новый добавился. ура.
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|1.9, Аноним (7), 23:36, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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так же нужно принудительно заставлять пользователя перед установкой сабжа справляться о поддержке желаемой игры в scummvm или наличии нативного порта (или даже порта-фейслифта под винду, так его хоть в вайне запустить можно - всё лучше)
во многих случаях окажется что сабж то и не нужен мало того вреден.
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|1.10, Аноним (7), 23:39, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлена поддержка динамической рекомпиляции для 64-разрядных CPU.
хм... неужели. ну это может и благотворно сказаться на тормознутости.
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|2.14, Alex (??), 00:20, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если жить в гараже, имея кучу старого хлама и для запуска старого софта на этом хламе, то вполне годное решение.
Но, а если хочется на одном современном компьютере все запускать, эмуляторы самое то.
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|3.15, Аноним (7), 00:23, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ничего годного, нишевое мозгодрочерство.
возиться с интересным винтажным железом это одно, собирать пыльный пентиум166 другое.
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|4.18, Аноним (18), 01:49, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ничего годного, нишевое мозгодрочерство.
> возиться с интересным винтажным железом это одно, собирать пыльный пентиум166 другое.
Ну, кому-то и пыльный пентиум 166 - винтажное железо, хотя лично я ни того ни другого не одобряю, одно дело вынужден выкручиваться на старье, другое дело - добровольный мазохизм, а чо не программирование перемычками, перфокарты не вспомнить, это же так круто и винтажно?!
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|1.16, Аноним (16), 00:28, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему это в мини-новостях? Релиз вполне себе мажорный. И эмулятор крайне популярный.
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