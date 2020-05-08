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Релиз эмулятора DOSBox 0.75

08.05.2020 21:58

Спустя 10 лет с момента прошлого значительного выпуска опубликован релиз DOSBox 0.75, разработку которого подхватили энтузиасты. DOSBox представляет собой мультиплатформенный эмулятор среды MS-DOS, написанный с использованием библиотеки SDL и развиваемого для запуска старых DOS-игр в Linux, Windows и macOS.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на мультимедийную библиотеку SDL 2.0 (поддержка SDL 1.2 прекращена).
  • Обеспечена поддержка современных графических API, в том числе добавлен новый режим вывода "texture", который может работать через OpenGL, Vulkan, Direct3D или Metal.
  • Добавлена поддержка треков CD-DA (Compact Disc-Digital Audio) в форматах FLAC, Opus и MP3 (ранее поддерживались WAV и Vorbis).
  • Добавлен режим корректного масштабирования пикселей с сохранением соотношения сторон (например, при запуске игры 320x200 на экране 1920x1080 пиксели будут отмасшатабированы 4x5 для получения изображения 1280x1000 без размытия.
  • Добавлена возможность произвольного изменения размера окна.
  • Добавлена команда AUTOTYPE для симуляции ввода с клавиатуры, например, для пропуска заставок.
  • Изменены настройки отрисовки. По умолчанию задействован бэкенд на основе OpenGL с коррекцией соотношения сторон 4:3 и масштабированием при помощи шейдера OpenGL.
  • Добавлены новые методы настройки поведения мыши.
  • По умолчанию задействован OPL3 эмулятор Nuked, обеспечивающий более качественную эмуляцию AdLib и SoundBlaster.
  • Добавлена возможность изменения горячих клавиш на лету.
  • Настройки в Linux перенесены в каталог ~/.config/dosbox/.
  • Добавлена поддержка динамической рекомпиляции для 64-разрядных CPU.
  • Добавлен монохромный и композитный режимы вывода для игр, написанных для видеокарт CGA.
  • Добавлена поддержка использования шейдеров GLSL для ускорения обработки эмулируемого вывода.




  1. Главная ссылка к новости (https://dosbox-staging.github....)
  2. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox 0.74
  3. OpenNews: Опубликован прототип эмулятора для запуска исполняемых файлов OS/2 в Linux
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 5.0
  5. OpenNews: DOSBox - эмулятор DOS
  6. OpenNews: Релиз FreeDOS 1.2
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52911-dosbox
Ключевые слова: dosbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там xBRZ апскалинг (с потерями) не завезли? Смотрится неплохо, хоть и не оригинальная картинка получается.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:28, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это всякие сглаживатели с названиями типа HQ2x? адское дерьмо, не можешь ср* (играть в олдскул) не мучай опу. Все они сглаживают с вырвиглазным результатом и как водится с доп. тормозами.

    Еще можно вспомнить какие-то шейдерные прибамбасы, в частности "эмулирующие ламповый ЭЛТ-лук".

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 01:09, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, они по-моему ничего не сглаживают, они перерисовывают картинку. Вообще, отдельной опцией идут, я знаю точно что есть в ppsspp с доисторических времён и начали понемногу растаскивать остальные (и в некоторых "ремастерах" разрабы используют). Во всяком случае без них на пспшные игры больно в фуллхд смотреть, с ними вполне ничего (4x или даже 5x).
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:41, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Эх, ностальгия. Зенитка, Elite, Golden Axe и звук через подключённый через LPT-порт Covox. А потом и эмулятор VGA через CGA чтобы в Incredible Machine играть. 30 лет с тех пор прошло :(

     
  • 1.3, Аноним (3), 22:47, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еееее!
     
  • 1.4, А (??), 23:11, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это dosbox-staging.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 23:25, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    досбокс последние лет дцать вечный стейджинг, плюс разные летающие по vogons наборы патчей затормаживающие сабж в разной степени еще сильнее. Или если повезет не затормаживающие.
     

  • 1.5, Аноним (7), 23:23, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    надожы. Вогонский флот прилетел!
    главную фичу только не решили - тормозящее всё что тяжелее диггера.

    менее совместимое, но с человеческой производительностью - https://github.com/dosemu2/dosemu2 (dosemu жыв!). оно даже в KVM умеет. От соотешественника.

     
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 00:14, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совсем разные штуки -- виртуалка совсем полная (dosbox собирается и работает на e2k, например) и "коробочка" с трансляцией вызовов на x86.  Ну как bochs и kvm.

    PS: "динамической рекомпиляции" -- ой! :]

     
     
  • 3.13, Аноним (7), 00:16, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я в курсе что разные.
    и понятно что совместимость и фичастость именно для игр у сабжа гораздо выше.
    но и тормознутость тоже запредельная.

    вообще я начал комментить не прочитав фичлист. а прочитав понял что это "просто" включение различных патчей гнездящихся на вогонс уже много лет.

     

  • 1.8, Аноним (7), 23:33, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >при запуске игры 320x200 на экране 1920x1080

    надо просто настраивать свой экран на нормальное масштабирование и не парить мозг. Либо монитором, либо если монитор за 10 тыщ то xrandr'ом

    а апскейлить картинку вообще запретидь)

    >Обеспечена поддержка современных графических API, в том числе добавлен новый режим вывода "texture"

    они бы старые задокументировали. хотяб чтобы вслепую их не перебирать, пытаясь понять какой вменяемей. ну вот новый добавился. ура.

     
  • 1.9, Аноним (7), 23:36, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    так же нужно принудительно заставлять пользователя перед установкой сабжа справляться о поддержке желаемой игры в scummvm или наличии нативного порта (или даже порта-фейслифта под винду, так его хоть в вайне запустить можно - всё лучше)
    во многих случаях окажется что сабж то и не нужен мало того вреден.
     
  • 1.10, Аноним (7), 23:39, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена поддержка динамической рекомпиляции для 64-разрядных CPU.

    хм... неужели. ну это может и благотворно сказаться на тормознутости.

     
  • 1.11, BlackRot (ok), 23:54, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Собрал железо 2 пентиум, эмулятор этот более не нужен. Вин98СЕ
     
     
  • 2.14, Alex (??), 00:20, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если жить в гараже, имея кучу старого хлама и для запуска старого софта на этом хламе, то вполне годное решение.

    Но, а если хочется на одном современном компьютере все запускать, эмуляторы самое то.

     
     
  • 3.15, Аноним (7), 00:23, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего годного, нишевое мозгодрочерство.

    возиться с интересным винтажным железом это одно, собирать пыльный пентиум166 другое.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 01:49, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ничего годного, нишевое мозгодрочерство.
    > возиться с интересным винтажным железом это одно, собирать пыльный пентиум166 другое.

    Ну, кому-то и пыльный пентиум 166 - винтажное железо, хотя лично я ни того ни другого не одобряю, одно дело вынужден выкручиваться на старье, другое дело - добровольный мазохизм, а чо не программирование перемычками, перфокарты не вспомнить, это же так круто и винтажно?!

     

  • 1.16, Аноним (16), 00:28, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему это в мини-новостях? Релиз вполне себе мажорный. И эмулятор крайне популярный.
     
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