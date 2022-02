Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Выполнена синхронизация с выпуском Wine 7.0 (прошлая ветка основывалась на wine 6.3). Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 1.9.4 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.5-146. Пакет wine-mono обновлён до версии 7.1.2.

Добавлена поддержка локального декодирования видео в формате H.264.

Добавлена поддержка Linux-модуля античит-системы Easy Anti-Cheat (EAC), используемой для обеспечения запуска Windows-сброк игр с включённым античитом. Easy Anti-Cheat позволяет запустить сетевую игру в специальном режиме изоляции, верифицирующим целостность игрового клиента и выявляющим вклинивание в работу процесса и манипуляции с его памятью.

Добавлена поддержка игр: Anno 1404 Call of Juarez DCS World Steam Edition Disgaea 4 Complete+ Dungeon Fighter Online Epic Roller Coasters XR Eternal Return Forza Horizon 5 Gravity Sketch VR Monster Hunter Rise NecroVisioN Nights of Azure Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas Order of War Persona 4 Golden Resident Evil 0 Resident Evil Revelations 2 Rocksmith 2014 Edition SCP: Secret Laboratory Wargroove Wartales Yakuza 4 Remastered

Решены проблемы в играх: Sea of Thieves Beacon Mount & Blade II: Bannerlord Age of Empires IV Marvel Avengers Runescape stability Castlevania Advance Collection Paradox Launcher Pathfinder: Wrath of the Righteous Far Cry Doom Eternal

Улучшена поддержка звука в играх Skyrim, Fallout 4 и Mass Effect 1.

Улучшена поддержка контроллеров Steam в играх, запускаемых с платформы Origin.

Из ветки Proton Experimental перенесены оптимизации производительности, связанные с обработкой ввода, работой с окнами и распределением памяти. Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 591 игры. 337 игр помечены как проверенные вручную сотрудниками Valve (Verified). Из проверенных игр 267 (79%) не имеют родной версии для Linux и запускаются с использованием Proton.