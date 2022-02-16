The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

16.02.2022 12:45

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с выпуском Wine 7.0 (прошлая ветка основывалась на wine 6.3). Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 1.9.4 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.5-146. Пакет wine-mono обновлён до версии 7.1.2.
  • Добавлена поддержка локального декодирования видео в формате H.264.
  • Добавлена поддержка Linux-модуля античит-системы Easy Anti-Cheat (EAC), используемой для обеспечения запуска Windows-сброк игр с включённым античитом. Easy Anti-Cheat позволяет запустить сетевую игру в специальном режиме изоляции, верифицирующим целостность игрового клиента и выявляющим вклинивание в работу процесса и манипуляции с его памятью.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Anno 1404
    • Call of Juarez
    • DCS World Steam Edition
    • Disgaea 4 Complete+
    • Dungeon Fighter Online
    • Epic Roller Coasters XR
    • Eternal Return
    • Forza Horizon 5
    • Gravity Sketch VR
    • Monster Hunter Rise
    • NecroVisioN
    • Nights of Azure
    • Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas
    • Order of War
    • Persona 4 Golden
    • Resident Evil 0
    • Resident Evil Revelations 2
    • Rocksmith 2014 Edition
    • SCP: Secret Laboratory
    • Wargroove
    • Wartales
    • Yakuza 4 Remastered
  • Решены проблемы в играх:
    • Sea of Thieves
    • Beacon
    • Mount & Blade II: Bannerlord
    • Age of Empires IV
    • Marvel Avengers
    • Runescape stability
    • Castlevania Advance Collection
    • Paradox Launcher
    • Pathfinder: Wrath of the Righteous
    • Far Cry
    • Doom Eternal
  • Улучшена поддержка звука в играх Skyrim, Fallout 4 и Mass Effect 1.
  • Улучшена поддержка контроллеров Steam в играх, запускаемых с платформы Origin.
  • Из ветки Proton Experimental перенесены оптимизации производительности, связанные с обработкой ввода, работой с окнами и распределением памяти.

Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 591 игры. 337 игр помечены как проверенные вручную сотрудниками Valve (Verified). Из проверенных игр 267 (79%) не имеют родной версии для Linux и запускаются с использованием Proton.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
  5. OpenNews: Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56709-proton
Ключевые слова: proton, wine, game, windows
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:51, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как включить поддержку H264 в играх? На месте видео плейсхолдер. Установить другие версии gstreamer не помогло.
     
     
  • 2.6, Zenitur (ok), 13:19, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libva есть?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:53, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    без коментариев
     
  • 1.3, FSA (??), 12:59, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только у меня почему-то работает только 5 версия. С 6 и 7 игры вылетают с фатальной ошибкой при запуске.
     
     
  • 2.8, Tronis (?), 13:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у меня всё ок.)))
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:04, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Сейчас везде виртуализация, поднял виртуалку с виндой и играй во что хочешь, все эти вайны и протоны бесполезны.
     
     
  • 2.5, Рейка Сметанова (ok), 13:18, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже купил вторую видеокарту чтоб пробрасывать её? Или будешь с 512 мб сидеть?
     
     
  • 3.13, анон (?), 13:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передай привет всем в 2к10, а в 2к22 уже давно виртуальные гпу подниамаются на одной.
     
  • 2.7, Haters gonna hate (?), 13:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подними гипервизор, заимей две видекарты, разберись с GPU passthrough, купи материнку с правильным распределением групп IOMMU, для изоляции GPU, звука и usb портов. Настрой конфиг для QEMU. Ты прав, wine пустая трата времени.
     
     
  • 3.12, НяшМяш (ok), 13:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я такое делал на своём ноутбуке. На удивление почти всё завелось. Уткнулся в то, что к дискретной видеокарте нужно подключать монитор, чтобы она могла рисовать графику. Пока пришла обманка с алика - к тому времени я уже успешно гонял чертей на собственно скомпилированном ядре и вайне и надобность в таком костыле отпала )
     
  • 2.9, LetsGo (?), 13:24, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Античиты сейчас детектят, запущены ли они в виртуалке. Так что хрен ты в др*ч*льни поиграешь)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:29, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем играть в казино?
     
  • 3.11, анон (?), 13:36, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Battle eye легко обходится правкой двух строчек в qemu. Для остальных достаточно не указывать, что под kvm.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру