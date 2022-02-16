Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (1), 12:51, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как включить поддержку H264 в играх? На месте видео плейсхолдер. Установить другие версии gstreamer не помогло.
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|1.3, FSA (??), 12:59, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только у меня почему-то работает только 5 версия. С 6 и 7 игры вылетают с фатальной ошибкой при запуске.
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|1.4, Аноним (4), 13:04, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Сейчас везде виртуализация, поднял виртуалку с виндой и играй во что хочешь, все эти вайны и протоны бесполезны.
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|3.13, анон (?), 13:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Передай привет всем в 2к10, а в 2к22 уже давно виртуальные гпу подниамаются на одной.
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|2.7, Haters gonna hate (?), 13:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подними гипервизор, заимей две видекарты, разберись с GPU passthrough, купи материнку с правильным распределением групп IOMMU, для изоляции GPU, звука и usb портов. Настрой конфиг для QEMU. Ты прав, wine пустая трата времени.
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|3.12, НяшМяш (ok), 13:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я такое делал на своём ноутбуке. На удивление почти всё завелось. Уткнулся в то, что к дискретной видеокарте нужно подключать монитор, чтобы она могла рисовать графику. Пока пришла обманка с алика - к тому времени я уже успешно гонял чертей на собственно скомпилированном ядре и вайне и надобность в таком костыле отпала )
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|2.9, LetsGo (?), 13:24, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Античиты сейчас детектят, запущены ли они в виртуалке. Так что хрен ты в др*ч*льни поиграешь)
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|3.11, анон (?), 13:36, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Battle eye легко обходится правкой двух строчек в qemu. Для остальных достаточно не указывать, что под kvm.
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