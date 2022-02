Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope

3.20 , Аноним ( 1 ), 11:23, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не балабольте, если она не выкатывает третью Халву то это не значит, что она уже не та

4.23 , Аноним ( 23 ), 11:48, 02/02/2022 Уже давно нет никакого смысла выпускать третью Халву. Для ньюфагов это будет просто очередной шутер на пару дней, а олды безальтернативно смешают с грязью (потому что ожидания завышены сверх всякой меры). И в Valve это прекрасно понимают, думаю.

5.26 , RAMbug ( ? ), 12:20, 02/02/2022 Действительно, зачем выпускать новые игры, если онлайн-казино Steam приносит очень бодрый гешефт?

6.46 , Аноним ( 23 ), 14:29, 02/02/2022 Вам прямо очень-очень хочется новую игру именно от Valve? Ну так Гейб говорил, что у них какие-то проекты в работе. HL Alyx опять же годный получился. А так Valve никогда плодовита на игры не была.

4.27 , RAMbug ( ? ), 12:23, 02/02/2022 Она вообще ничего не выкатывает, полное ничтожество. Живёт за счёт тупеньких школьников, которые обменивают свои завтраки на скинчики в каэсочке. Поскорей бы их Microsoft купили и разогнали всю эту шоблу. Может хоть разработчиков игр наймут на работу.

3.29 , thankjura ( ok ), 12:35, 02/02/2022 А как же HL Alyx?

3.30 , Archer73 ( ok ), 12:39, 02/02/2022 Half Life: Alyx выкатили, и вроде лучшая VR игра на данный момент. Просто у людей нет денег на VR оборудование.

4.31 , thankjura ( ok ), 12:41, 02/02/2022 Можно купить окулус 2 - не такая и дорогая гарнитура + ALVR и можно играть в HL Alyx(есть нативная версия для linux)

5.32 , НяшМяш ( ok ), 12:46, 02/02/2022 Окулус это тот который без фейсбук аккаунта не работает?

6.34 , thankjura ( ok ), 12:48, 02/02/2022 Вроде как можно было сделать аккаунт окулус, но у меня был заброшенный акк на фейсбуке его и указал

7.35 , НяшМяш ( ok ), 12:52, 02/02/2022 Аккаунт это полбеды, а вот новости про баны просто потому что ты залогинился - это напрягает. Наверняка они ещё и бан к устройству привязывают.

8.37 , thankjura ( ok ), 13:03, 02/02/2022 Бан за то что залогинился звучит как то странно Можно создать левый акк на фей... 9.39 , НяшМяш ( ok ), 13:30, 02/02/2022 С год назад весь интернет был завален такими историями https www reddit com r... 10.40 , thankjura ( ok ), 13:34, 02/02/2022 Может глюк какой был, к тому же там написали что после контактов с техподдержкой... 4.38 , RAMbug ( ? ), 13:29, 02/02/2022 Просто люди не хотят прикручивать монитор к своей голове. Вся эта VR дрисня настолько нелепа, что вызывает интерес, разве что, у технофетишистов.