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Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope

02.02.2022 09:38

Компания Valve продолжает развивать композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland и применяемый в операционной системе SteamOS 3. Первого февраля в Gamescope была добавлена поддержка технологии суперсэмплинга AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), позволяющая снизить потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением.

Операционная система SteamOS 3 основана на Arch Linux, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire. Изначально SteamOS 3 развивается для игровой консоли Steam Deck, но Valve так же обещает, что данную ОС можно будет загрузить отдельно на любой компьютер.

Gamescope позиционируется как специализированный композитный сервер для запуска игр, способный работать поверх других десктоп-окружений и предоставляющий виртуальный экран или отдельный изолированный экземпляр Xwayland для игр, использующих протокол X11 (в виртуальном экране может быть настроена отдельная частота обновления и разрешение). Повышение производительности достигается благодаря организации вывода на экран через прямое обращение к DRM/KMS без копирования данных в промежуточные буферы, а также за счёт использования предоставляемых в API Vulkan средств для асинхронного выполнения вычислений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Доля Linux-пользователей в Steam составила 1%. Valve и AMD работают над улучшением управления частотой CPU AMD в Linux
  5. OpenNews: Новый выпуск SteamOS 2.148
  6. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
Автор новости: derghast
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56623-gamescope
Ключевые слова: gamescope, wayland, valve
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    забавно что на страничке упоминается аж Debian 8
     
     
  • 2.18, Я (??), 11:20, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так там стимось 2.Х она на восьмом дебьяне ещё.. тройку выложат после релиза стимдеки
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:41, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    О, вот Valve наконец-то доведёт вяленого до ума
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 10:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и у них, в отличие от тех кому скучно без багов жить, действительно будет профит с этого на десктопе
     
  • 2.11, Какойточел (?), 10:54, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Блогодоря этим ребятам, Linux нихило так прокочался.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 11:01, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они много коммитили в ядро? или тут в Протоне дело...
     
     
  • 4.19, Я (??), 11:22, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    в месу много комитят. а главное фиксят вонтфикс баги которые реально чтото ломают. потому что обычно как: ну да баг есть, но я яго фиксить не буду мне с другим интересно копаться а тут ну пусть висит кто-нибудь найдётся да пофиксит.
     

  • 1.3, RAMbug (?), 10:42, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы они новую игру на Source2 в Steam добавили.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 10:43, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возьми добавь, что ты как девочка
     
     
  • 3.7, ryoken (ok), 10:45, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постесняюсь полюбопытствовать, а почему именно "девочка"..?
     
     
  • 4.9, dullish (ok), 10:50, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Потому что девочка плачет и ноет, а взрослая состоявшаяся женщина берёт и делает!
     
     
  • 5.17, Аноним (1), 11:10, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тут от человека зависит, девочки бывают разные
     
     
  • 6.21, dullish (ok), 11:43, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это да... встречал и таких. Но целью коммента было попытаться заагрить какого-нибудь предположительно профеминистистического гендерфлюидного небинарного множественного субъекта, а вы своим адекватным восприятием объективной реальности весь ожидаемый кайф обломали. Эх...
     
  • 6.24, Аноним (24), 11:51, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alyssa Rozenzweig, например.
     
     
  • 7.25, Аноним (25), 12:13, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Взрослая состоявшаяся трансженщина.
     
  • 3.12, RAMbug (?), 10:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты предзаказ оформишь?
     
  • 2.15, Дезоморфин Лунтик (?), 11:07, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Забудь, той Valve, которая разрабатывала игры давно не существует.

    Сегодня это просто убогая барыгина шаражка.

     
     
  • 3.20, Аноним (1), 11:23, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не балабольте, если она не выкатывает третью Халву то это не значит, что она уже не та
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже давно нет никакого смысла выпускать третью Халву. Для ньюфагов это будет просто очередной шутер на пару дней, а олды безальтернативно смешают с грязью (потому что ожидания завышены сверх всякой меры). И в Valve это прекрасно понимают, думаю.
     
     
  • 5.26, RAMbug (?), 12:20, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, зачем выпускать новые игры, если онлайн-казино Steam приносит очень бодрый гешефт?
     
     
  • 6.46, Аноним (23), 14:29, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам прямо очень-очень хочется новую игру именно от Valve? Ну так Гейб говорил, что у них какие-то проекты в работе. HL Alyx опять же годный получился. А так Valve никогда плодовита на игры не была.
     
  • 4.27, RAMbug (?), 12:23, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Она вообще ничего не выкатывает, полное ничтожество. Живёт за счёт тупеньких школьников, которые обменивают свои завтраки на скинчики в каэсочке.

    Поскорей бы их Microsoft купили и разогнали всю эту шоблу. Может хоть разработчиков игр наймут на работу.

     
  • 3.29, thankjura (ok), 12:35, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же HL Alyx?
     
  • 3.30, Archer73 (ok), 12:39, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Half Life: Alyx выкатили, и вроде лучшая VR игра на данный момент. Просто у людей нет денег на VR оборудование.
     
     
  • 4.31, thankjura (ok), 12:41, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно купить окулус 2 - не такая и дорогая гарнитура + ALVR и можно играть в HL Alyx(есть нативная версия для linux)
     
     
  • 5.32, НяшМяш (ok), 12:46, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Окулус это тот который без фейсбук аккаунта не работает?
     
     
  • 6.34, thankjura (ok), 12:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как можно было сделать аккаунт окулус, но у меня был заброшенный акк на фейсбуке его и указал
     
     
  • 7.35, НяшМяш (ok), 12:52, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аккаунт это полбеды, а вот новости про баны просто потому что ты залогинился - это напрягает. Наверняка они ещё и бан к устройству привязывают.
     
     
  • 8.37, thankjura (ok), 13:03, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бан за то что залогинился звучит как то странно Можно создать левый акк на фей... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, НяшМяш (ok), 13:30, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С год назад весь интернет был завален такими историями https www reddit com r... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.40, thankjura (ok), 13:34, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может глюк какой был, к тому же там написали что после контактов с техподдержкой... текст свёрнут, показать
     
  • 4.38, RAMbug (?), 13:29, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто люди не хотят прикручивать монитор к своей голове.

    Вся эта VR дрисня настолько нелепа, что вызывает интерес, разве что, у технофетишистов.

     

  • 1.6, rj (??), 10:44, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот пишут, что уже кто-то тестит steamos 3 на своих устройствах. Сколько не гуглил нигде образов нет.
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 10:45, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поставить 2 и апгрейдить до 3..?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    апгрейд с дебиана на арч. я бы на такое посмотрел
     
     
  • 4.36, ryoken (ok), 13:00, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > апгрейд с дебиана на арч. я бы на такое посмотрел

    Ага, я тоже. Вот вопрос, много ли народу в принципе сидит на SteamOS как основной? :)

     
  • 2.13, my_name_is_Mud (ok), 10:59, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что её тестят только на Steam Deck. Остальным разработчикам, у кого нет Deck но которые хотят понять как их игра выглядит на нём, Valve предлагают скачать манжару и купить монитор с разрешением как у Deck.
    Саму SteamOS 3, скорее всего, выложат вместе с официальным стартом продаж портативки.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:53, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В вялом для игр придётся ещё и отдельный композитор устанавливать? Или я ошибаюсь?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:07, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Ошибаешься - отдельный steam deck будешь покупать. Ну или как обычно - "купите монитор с точно таким же расширением, поставьте вот тот и этот кривохаки от васяна - ой, все равно глючит и тормозит? Ну так надо было покупать платформу, не выпендриваться!"

     
  • 2.28, Rejedai (?), 12:25, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще этот композитор может работать поверх любого другого, как weston.

    Он скорее полезен для тех, кто запускает steam без всяких wm с флагом -steamos. Если вам не нужна пк-консоль можете смело игнорировать.

     
     
  • 3.33, НяшМяш (ok), 12:47, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и в иксах работает, правда это убивает все преимущества.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:16, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не представляешь, насколько это удобно -- отдельные иксы со стимом.
     

  • 1.41, Аноним (41), 13:41, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как этот нипанятный Wayland-композитор, который одновременно Xwayland, запускать? Не из TTY же?
     
  • 1.42, corvuscor (ok), 14:07, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, шутка нужная, я считаю. Только вот на Ubuntu 20.04 без плясок с бубном не собрать.
     
  • 1.44, VZ (??), 14:22, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, поддерживает пакеты Flatpak

    уже что-то проклёвывается

     
  • 1.45, test (??), 14:27, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое прикольное то что NVIDIA одним махом послало FSR курить в стороне.
    Они ЭТО добавили в дрова и ЭТО не нужно теперь добавлять в игры и прочее, оно это делает на уровне дров. 5+ короче.
     
     
  • 2.48, keydon (ok), 14:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нвидия, где официальные опенсурс дрова?
     

  • 1.47, keydon (ok), 14:47, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не разделяю восторгов насчет того что valve много сделала для линуха Proton - w... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.49, Аноним (23), 14:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Способствует тому чтобы разработчики не делали нативные игры на линух

    Способствует тому, что разработчикам не приходится …ться с поддержкой 100500 дистрибутивов.
    Мне лично глубоко наплевать, нативное оно или не нативное, лишь бы работало.

     
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