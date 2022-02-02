Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope

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|2.18, Я (??), 11:20, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так там стимось 2.Х она на восьмом дебьяне ещё.. тройку выложат после релиза стимдеки
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|2.4, Аноним (2), 10:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и у них, в отличие от тех кому скучно без багов жить, действительно будет профит с этого на десктопе
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|4.19, Я (??), 11:22, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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в месу много комитят. а главное фиксят вонтфикс баги которые реально чтото ломают. потому что обычно как: ну да баг есть, но я яго фиксить не буду мне с другим интересно копаться а тут ну пусть висит кто-нибудь найдётся да пофиксит.
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|3.7, ryoken (ok), 10:45, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Постесняюсь полюбопытствовать, а почему именно "девочка"..?
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|4.9, dullish (ok), 10:50, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Потому что девочка плачет и ноет, а взрослая состоявшаяся женщина берёт и делает!
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|6.21, dullish (ok), 11:43, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это да... встречал и таких. Но целью коммента было попытаться заагрить какого-нибудь предположительно профеминистистического гендерфлюидного небинарного множественного субъекта, а вы своим адекватным восприятием объективной реальности весь ожидаемый кайф обломали. Эх...
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|2.15, Дезоморфин Лунтик (?), 11:07, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Забудь, той Valve, которая разрабатывала игры давно не существует.
Сегодня это просто убогая барыгина шаражка.
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|3.20, Аноним (1), 11:23, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не балабольте, если она не выкатывает третью Халву то это не значит, что она уже не та
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|4.23, Аноним (23), 11:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уже давно нет никакого смысла выпускать третью Халву. Для ньюфагов это будет просто очередной шутер на пару дней, а олды безальтернативно смешают с грязью (потому что ожидания завышены сверх всякой меры). И в Valve это прекрасно понимают, думаю.
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|5.26, RAMbug (?), 12:20, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, зачем выпускать новые игры, если онлайн-казино Steam приносит очень бодрый гешефт?
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|6.46, Аноним (23), 14:29, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вам прямо очень-очень хочется новую игру именно от Valve? Ну так Гейб говорил, что у них какие-то проекты в работе. HL Alyx опять же годный получился. А так Valve никогда плодовита на игры не была.
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|4.27, RAMbug (?), 12:23, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Она вообще ничего не выкатывает, полное ничтожество. Живёт за счёт тупеньких школьников, которые обменивают свои завтраки на скинчики в каэсочке.
Поскорей бы их Microsoft купили и разогнали всю эту шоблу. Может хоть разработчиков игр наймут на работу.
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|3.30, Archer73 (ok), 12:39, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Half Life: Alyx выкатили, и вроде лучшая VR игра на данный момент. Просто у людей нет денег на VR оборудование.
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|4.31, thankjura (ok), 12:41, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно купить окулус 2 - не такая и дорогая гарнитура + ALVR и можно играть в HL Alyx(есть нативная версия для linux)
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|6.34, thankjura (ok), 12:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде как можно было сделать аккаунт окулус, но у меня был заброшенный акк на фейсбуке его и указал
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|7.35, НяшМяш (ok), 12:52, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аккаунт это полбеды, а вот новости про баны просто потому что ты залогинился - это напрягает. Наверняка они ещё и бан к устройству привязывают.
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|9.39, НяшМяш (ok), 13:30, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С год назад весь интернет был завален такими историями https www reddit com r... текст свёрнут, показать
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|4.38, RAMbug (?), 13:29, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Просто люди не хотят прикручивать монитор к своей голове.
Вся эта VR дрисня настолько нелепа, что вызывает интерес, разве что, у технофетишистов.
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|1.6, rj (??), 10:44, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот пишут, что уже кто-то тестит steamos 3 на своих устройствах. Сколько не гуглил нигде образов нет.
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|4.36, ryoken (ok), 13:00, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> апгрейд с дебиана на арч. я бы на такое посмотрел
Ага, я тоже. Вот вопрос, много ли народу в принципе сидит на SteamOS как основной? :)
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|2.13, my_name_is_Mud (ok), 10:59, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что её тестят только на Steam Deck. Остальным разработчикам, у кого нет Deck но которые хотят понять как их игра выглядит на нём, Valve предлагают скачать манжару и купить монитор с разрешением как у Deck.
Саму SteamOS 3, скорее всего, выложат вместе с официальным стартом продаж портативки.
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|1.10, Аноним (10), 10:53, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В вялом для игр придётся ещё и отдельный композитор устанавливать? Или я ошибаюсь?
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|2.16, Аноним (16), 11:07, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибаешься - отдельный steam deck будешь покупать. Ну или как обычно - "купите монитор с точно таким же расширением, поставьте вот тот и этот кривохаки от васяна - ой, все равно глючит и тормозит? Ну так надо было покупать платформу, не выпендриваться!"
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|2.28, Rejedai (?), 12:25, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще этот композитор может работать поверх любого другого, как weston.
Он скорее полезен для тех, кто запускает steam без всяких wm с флагом -steamos. Если вам не нужна пк-консоль можете смело игнорировать.
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|4.43, Аноним (43), 14:16, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не представляешь, насколько это удобно -- отдельные иксы со стимом.
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|1.41, Аноним (41), 13:41, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как этот нипанятный Wayland-композитор, который одновременно Xwayland, запускать? Не из TTY же?
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|1.42, corvuscor (ok), 14:07, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, шутка нужная, я считаю. Только вот на Ubuntu 20.04 без плясок с бубном не собрать.
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|1.44, VZ (??), 14:22, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, поддерживает пакеты Flatpak
уже что-то проклёвывается
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|1.45, test (??), 14:27, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое прикольное то что NVIDIA одним махом послало FSR курить в стороне.
Они ЭТО добавили в дрова и ЭТО не нужно теперь добавлять в игры и прочее, оно это делает на уровне дров. 5+ короче.
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|1.47, keydon (ok), 14:47, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не разделяю восторгов насчет того что valve много сделала для линуха Proton - w... большой текст свёрнут, показать
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|2.49, Аноним (23), 14:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Способствует тому чтобы разработчики не делали нативные игры на линух
Способствует тому, что разработчикам не приходится …ться с поддержкой 100500 дистрибутивов.
Мне лично глубоко наплевать, нативное оно или не нативное, лишь бы работало.
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