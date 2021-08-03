Доля Linux-пользователей в Steam составила 1%. Valve и AMD работают над улучшением управления частотой CPU AMD в Linux

2.3 , commiethebeastie ( ok ), 09:08, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >PIONEER-EUS - NDV4

>Manufacturer: Microsoft Azure

>Operating System: Ubuntu 16.04.3 LTS На один рынок не пустили, остальные профукали. Даже внутри у себя.

3.28 , 123 ( ?? ), 10:22, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >На один рынок не пустили, остальные профукали. Даже внутри у себя. Если "профукать" рынок, это быть в числе треёх крупнейших мировых облачных сервисов и зарабатывать на этом самом линуксе практически в него не вкладывая (в отличии от IBM, потратившим на Линукс миллиарды долларов за 20 лет), то я даже не знаю в какой реальности вы живёте.

4.30 , commiethebeastie ( ok ), 10:29, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >то я даже не знаю в какой реальности вы живёте. Я в нормальном живу, индусы в руководстве не видя прибыль от маздайки, потихоньку её демонтируют, не понимают они что такое инфраструктура.

5.34 , 123 ( ?? ), 10:35, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >индусы в руководстве не видя прибыль от маздайки, потихоньку её демонтируют 2021

В направлении серверных продуктов Microsoft, куда относятся операционная система Windows Server и СУБД SQL Server, выручка поднялась на 16% в годовом исчислении.

2021 год. Выручка - $168,09 млрд, прибыль - $61,27 млрд.

Но вам то виднее, как админу локалхоста.

>не понимают они что такое инфраструктура Потому 11 уже выкатывают?

6.36 , Michael Shigorin ( ok ), 10:37, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Это вообще сопоставимо с реальной инфляцией там, плюс за 2020 чудовищные цифирьки закачали в пузыри -- надо же их куда-то спускать.

7.39 , Михрютка ( ok ), 10:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Миша, побойтесь бога, вы на порядок со своим сопоставлением промахнулись.

7.40 , 123 ( ?? ), 10:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Михаил, ваши знания экономики не то уровня церковно-приходской школы, не то пабликов в соцсетях (или что там у вас котируется за авторитетный источник информации).

7.69 , anonymous ( ?? ), 11:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, инфляция там даже близко не 16%. Немного другой порядок. Притом реальная инфляция.

6.42 , commiethebeastie ( ok ), 10:59, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > куда относятся операционная система Windows

> Server и СУБД SQL Server, выручка поднялась на 16% в годовом Вы фразу "куда относятся" понимаете? Случайноклик увидел два знакомых слова и написал предложение. Это как зекам выдали гнилую картошку и черную икру. Продукты Microsoft сейчас активно портируют на Linux, включая SQL Server. Они Windows даже в отчёт по прибыли перестали включать. Может вы и Великий Админ AD и Exchange, но читать отчёты вы явно не умеете.

7.43 , 123 ( ?? ), 11:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Куда уж мне до админа локалхоста, который безапеляционно утверждает, что индусы ничего не понимают и маздай вот-вот настанет.

8.48 , commiethebeastie ( ok ), 11:11, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Действительно с вашей точки зрения админа ОООшек и почитателя карманова процесс ... 7.49 , Михрютка ( ok ), 11:14, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>>Они Windows даже в отчёт по прибыли перестали включать. умение некоторых опеннетовцев читать отчеты https://www.microsoft.com/investor/reports/ar20/index.html More Personal Computing Our More Personal Computing segment consists of products and services that put customers at the center of the experience with our technology. This segment primarily comprises: Windows, including Windows OEM licensing (“Windows OEM”) and other non-volume licensing of the Windows operating system; Windows Commercial, comprising volume licensing of the Windows operating system, Windows cloud services, and other Windows commercial offerings; patent licensing; Windows IoT; and MSN advertising.

Devices, including Surface and PC accessories.

Gaming, including Xbox hardware and Xbox content and services, comprising Xbox Live (transactions, subscriptions, cloud services, and advertising), video games, and third-party video game royalties.

Search. (In millions, except percentages) 2020 2019 2018 Percentage

Change 2020

Versus 2019 Percentage

Change 2019

Versus 2018 Operating Income

More Personal Computing 15,911 12,820 10,610 24% 21% 2020 год, прибыль почти 16 ярдов, 24% рост по ср с 2019. реально, ребята, как вы с таким умением читать в ойти работаете?

8.51 , commiethebeastie ( ok ), 11:16, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Опять гнилая картошка и черная икра Откуда вы беретесь ... 9.53 , Михрютка ( ok ), 11:19, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать дядя, тебе по сути есть чо сказать ты Они Windows даже в отчёт по прибыли пере... 10.57 , commiethebeastie ( ok ), 11:23, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот эта строчка вообще не смущает Тут комиссия от продажи игр для приставочек ... 11.59 , Михрютка ( ok ), 11:26, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать и правда, какое отношение к иксбоксу имеет его операционка еще про бинг спроси,... 12.63 , commiethebeastie ( ok ), 11:32, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 1 Там сильно урезанная маздайка, которой нафиг не нужны серверные функции Т е ... 13.71 , 123 ( ?? ), 11:46, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Linux там тоже нет FreeBSD там Чего уж там, последние лет 20 у Сони и Нинтендо... 14.93 , commiethebeastie ( ok ), 13:20, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но мы про ненужность маздайки пишем ... 13.80 , Михрютка ( ok ), 12:12, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать нет, товарищ, в этом треде вы ничего подобного не пишете вы пишете всякую хрен... 14.92 , commiethebeastie ( ok ), 13:20, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Венда не является безальтернативной для работы Xbox, для тех же Sony и Nintendo ... 8.67 , Anonymoustus ( ok ), 11:39, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Огенство Интернет-исследований 8212 тоже ведь ОйТи ... 2.5 , Аноним ( 5 ), 09:17, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сервера, облака, телефоны... такие себе победы, ага

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:29, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты сейчас тоже с сервера пишешь?

4.14 , Atterratio ( ok ), 10:03, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может и с телефона. А я дак с десктопа под управлением Линукс пишу.

4.15 , Аноним ( 5 ), 10:08, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет, со слакваре на thinkpad'е

4.19 , Аноним ( 19 ), 10:13, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты только что открыл тред держателей в курсе

3.8 , КО ( ? ), 09:30, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Консоли, IoT, телевизоры, что там ещё... такие себе победы, ага

3.29 , 123 ( ?? ), 10:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А какое отношение Apache+Proprietary Андроид имеет к десктопным GNU дистрибутивам? ОС это не ядро и ядро это не ОС.

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:11, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто бы линуксоиды его ставят. У них свои любимые дистры есть.

