Доля Linux-пользователей в Steam составила 1%. Valve и AMD работают над улучшением управления частотой CPU AMD в Linux

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|2.9, OnTheEdge (ok), 09:40, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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хотелось бы верить, что Deck пошатнет эту статистику, но вспоминая Steam Machine что-то предполагать я бы не стал
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|3.33, test (??), 10:32, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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стим машины непонятно зачем нужны были да и могли запускать только нативные линух игры коих на тот момент было всего ничего. стим дек выглядит более вкусно. я сразу куплю себе его как только появится возможность.
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|4.38, iPony129412 (?), 10:41, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> стим дек выглядит более вкусно
7" дисплей весьма сомнительное удовольствие. Это опять знатная преграда.
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|6.58, iPony129412 (?), 11:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> для портативки самое то
В принципе да.
Но тут вопрос в адаптации. И как-то сомнительно, что побежит толпа разработчиков игр адаптировать под 7".
А так опять будет "мы слепили из того, что было". Пользователи побалуются, и забросят эти устройства на полку.
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|6.60, iPony129412 (?), 11:27, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Та да, сейчас у любой приличной мобилы экран не меньше.
И? Я вон проходил игры Rockstar на смартфоне 5.7".
Вполне неплохо было, но тут есть один нюанс.
Эта игра выпущенная специально под смартфоны.
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|3.35, Michael Shigorin (ok), 10:35, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше замеряли по апачу, потом с ним боролись, потом долю IIS стало как-то даже неудобно упоминать при людях.
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|4.61, pofigist (?), 11:30, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше замеряли по апачу, потом с ним боролись, потом долю IIS стало как-то даже неудобно упоминать при людях.
...а потом - умер и апач... :)
И теперь внутри тру ынтерпрайза стоит обезличенный IIS+PHP+прочие среды исполнения, а наружу он смотрит через reverse proxy на ngnix... :)
Вообщем знатная химера выросла так что хрен сотрешь... :)
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|5.90, Аноним (90), 13:16, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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True enterprise это Java же - всякие WebLogic и тому подобное. Причём тут IIS и PHP?
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|2.47, AleksK (ok), 11:11, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Один процент от 120 миллионов активных пользователей Стима это 12 миллионов. Так мне кажется звучит заметно лучше
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|3.50, 1 (??), 11:16, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Один процент от 120 составляет 1.2, математик
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|3.65, Anonymoustus (ok), 11:36, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И ты ведь пишешь программы, да? На платформе Электрон и на жлобоскрипте поверх пихтона?
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|3.88, Михрютка (ok), 13:04, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Один процент от 120 миллионов активных пользователей Стима это 12 миллионов.
"вот на эти два процента и живу" (с) Габен
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|1.2, 123 (??), 08:54, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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SteamOS. Initial release - December 13, 2013.
7 лет непрерывных линукс побед.
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|2.3, commiethebeastie (ok), 09:08, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>PIONEER-EUS - NDV4
>Manufacturer: Microsoft Azure
>Operating System: Ubuntu 16.04.3 LTS
На один рынок не пустили, остальные профукали. Даже внутри у себя.
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|3.28, 123 (??), 10:22, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>На один рынок не пустили, остальные профукали. Даже внутри у себя.
Если "профукать" рынок, это быть в числе треёх крупнейших мировых облачных сервисов и зарабатывать на этом самом линуксе практически в него не вкладывая (в отличии от IBM, потратившим на Линукс миллиарды долларов за 20 лет), то я даже не знаю в какой реальности вы живёте.
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|4.30, commiethebeastie (ok), 10:29, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>то я даже не знаю в какой реальности вы живёте.
Я в нормальном живу, индусы в руководстве не видя прибыль от маздайки, потихоньку её демонтируют, не понимают они что такое инфраструктура.
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|5.34, 123 (??), 10:35, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>индусы в руководстве не видя прибыль от маздайки, потихоньку её демонтируют
2021
В направлении серверных продуктов Microsoft, куда относятся операционная система Windows Server и СУБД SQL Server, выручка поднялась на 16% в годовом исчислении.
2021 год. Выручка - $168,09 млрд, прибыль - $61,27 млрд.
Но вам то виднее, как админу локалхоста.
>не понимают они что такое инфраструктура
Потому 11 уже выкатывают?
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|6.36, Michael Shigorin (ok), 10:37, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Это вообще сопоставимо с реальной инфляцией там, плюс за 2020 чудовищные цифирьки закачали в пузыри -- надо же их куда-то спускать.
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|7.39, Михрютка (ok), 10:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Миша, побойтесь бога, вы на порядок со своим сопоставлением промахнулись.
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|7.40, 123 (??), 10:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Михаил, ваши знания экономики не то уровня церковно-приходской школы, не то пабликов в соцсетях (или что там у вас котируется за авторитетный источник информации).
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|7.69, anonymous (??), 11:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, инфляция там даже близко не 16%. Немного другой порядок. Притом реальная инфляция.
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|6.42, commiethebeastie (ok), 10:59, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> куда относятся операционная система Windows
> Server и СУБД SQL Server, выручка поднялась на 16% в годовом
Вы фразу "куда относятся" понимаете? Случайноклик увидел два знакомых слова и написал предложение. Это как зекам выдали гнилую картошку и черную икру. Продукты Microsoft сейчас активно портируют на Linux, включая SQL Server. Они Windows даже в отчёт по прибыли перестали включать.
Может вы и Великий Админ AD и Exchange, но читать отчёты вы явно не умеете.
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|7.43, 123 (??), 11:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Куда уж мне до админа локалхоста, который безапеляционно утверждает, что индусы ничего не понимают и маздай вот-вот настанет.
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|7.49, Михрютка (ok), 11:14, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>Они Windows даже в отчёт по прибыли перестали включать.
умение некоторых опеннетовцев читать отчеты
https://www.microsoft.com/investor/reports/ar20/index.html
More Personal Computing
Our More Personal Computing segment consists of products and services that put customers at the center of the experience with our technology. This segment primarily comprises:
Windows, including Windows OEM licensing (“Windows OEM”) and other non-volume licensing of the Windows operating system; Windows Commercial, comprising volume licensing of the Windows operating system, Windows cloud services, and other Windows commercial offerings; patent licensing; Windows IoT; and MSN advertising.
Devices, including Surface and PC accessories.
Gaming, including Xbox hardware and Xbox content and services, comprising Xbox Live (transactions, subscriptions, cloud services, and advertising), video games, and third-party video game royalties.
Search.
(In millions, except percentages) 2020 2019 2018 Percentage
Change 2020
Versus 2019 Percentage
Change 2019
Versus 2018
Operating Income
More Personal Computing 15,911 12,820 10,610 24% 21%
2020 год, прибыль почти 16 ярдов, 24% рост по ср с 2019.
реально, ребята, как вы с таким умением читать в ойти работаете?
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|13.71, 123 (??), 11:46, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Linux там тоже нет FreeBSD там Чего уж там, последние лет 20 у Сони и Нинтендо... текст свёрнут, показать
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|3.8, КО (?), 09:30, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Консоли, IoT, телевизоры, что там ещё... такие себе победы, ага
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|3.29, 123 (??), 10:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А какое отношение Apache+Proprietary Андроид имеет к десктопным GNU дистрибутивам? ОС это не ядро и ядро это не ОС.
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|2.18, Аноним (18), 10:11, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто бы линуксоиды его ставят. У них свои любимые дистры есть.
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|1.6, Аноним (6), 09:26, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Капиталистов из Майкрософт раскулачить походу не скоро получится. По крайней мере такими процентами.
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|2.10, Kupr (?), 09:43, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лавины сходят внезапно и землетрясения происходят когда их никто не ждет. Так будет и с Мелкософтом, проснутся они в одно прекрасное утро и внезапно поймут, что они больше не нужны никому в этом мире, и все их рабы разбежались.
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|3.27, iPony129412 (?), 10:22, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Само оно не происходит. Раз и всё.
Для этого на рыке должны быть сильные конкуренты.
А пока есть весьма специфичная macOS и ChromeOS, то у Microsoft будет отлично многие-многие годы.
Причём даже обратно происходит - достаточно на Azure посмотреть.
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|2.26, Михрютка (ok), 10:22, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>Valve как убийца линукс-игр
//fixed
Feral Interactive о порте Total War TROY для линукс:
https://twitter.com/feralgames/status/1420036822466502667
>>>The Linux port was put on hold while TROY was exclusive to Epic, and we are not resuming development for the Steam release. We will continue to assess the feasibility of porting games to Linux, but there is generally less demand for native titles since Valve’s launch of Proton.
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|3.54, Аноним (54), 11:21, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это разумно, пока доля пользователей достаточно мала, чтобы оправдать стоимость разработки.
Если доход, который будут приносить пользователи, будет превышать стоимость разработки и поддержки, то станут и нативные версии разрабатывать, т.к. протон не перестал быть прослойкой, которая кушает производительность (особенно в CPU-интенсивных играх). Нативная разработка всё ещё удобнее, чем отладка приколов дополнительных прослоек. Особенно со Steam Runtime, который ещё и от дистрибутива позволяет абстрагироваться и не тестировать весь зоопарк.
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|4.62, iPony129412 (?), 11:31, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нативная разработка всё ещё удобнее, чем отладка приколов дополнительных прослоек. Особенно со Steam Runtime, который ещё и от дистрибутива позволяет абстрагироваться и не тестировать весь зоопарк.
По факту не очень. Зоопарк лютый и с лютыми проблемами. Одни пререходы иксы->вейленд чего стоят. С аудио тоже инетресно.
Ну и портативка Steam Deck тоже весьма выделяется.
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|1.16, Михрютка (ok), 10:08, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>>Рост интереса к Linux среди пользователей Steam можно объяснить анонсом игровой консоли Steam Deck на базе Linux.
а это своя, особая valve-арифметика
https://store.steampowered.com/hwsurvey?platform=combined
из сводной таблицы по всем ос:
MOST POPULAR PERCENTAGE CHANGE
Linux 1.00% +0.11%
Ubuntu 20.04.2 LTS 64 bit 0.19% +0.01%
"Manjaro Linux" 64 bit 0.11% +0.01%
"Arch Linux" 64 bit 0.10% 0.00%
Ubuntu 21.04 64 bit 0.06% +0.06%
Linux Mint 20.1 64 bit 0.05% -0.01%
Сводная таблица Линукс:
MOST POPULAR PERCENTAGE CHANGE
Ubuntu 20.04.2 LTS 64 bit 19.61% -1.61%
"Manjaro Linux" 64 bit 11.64% +0.08%
"Arch Linux" 64 bit 10.44% -0.95%
Pop!_OS 21.04 64 bit 6.42% +6.42%
Ubuntu 21.04 64 bit 6.42% +6.42%
Linux Mint 20.1 64 bit 5.35% -2.05%
Other 40.12% -8.31%
не знаю, как добиться такого результата в обычном екселе
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|1.17, AlexYeCu_not_logged (?), 10:11, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда я видел статистику Стим, там присутствовала строчка Other. Мне вот интересно, а как такая строчка вообще могла появиться?
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|2.22, Михрютка (ok), 10:16, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>а как такая строчка вообще могла появиться?
а это когда овнер таблицы статистики запарился считать стотысячными долями процента все дистрибутивы линукса, на которых ынтузизисты умудрялись запускать стимовский клиент.
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|4.81, Михрютка (ok), 12:14, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему их всех не назвать Linux?
потому что "линукс - это ядро", а там операционками меряются.
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|1.20, Аноним (20), 10:13, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А сделают ли что-нибудь с тем, что частота на Zen 2 во-первых не опускается ниже 1400 Mhz (что но Renoir, что на Lucienne, хотя ACPI считает что их минимум это 400 Mhz), а с говернорами отличными от Powersave дёргается как бешеная с сумасшедшим бустом постоянно, и это всё в простое от батареи?
От этого турбина у меня ревёт постоянно, даже если оставить ноут в покое с говернором schefutil, ну и время жизни от аккумулятора страдает сильно.
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|2.24, Михрютка (ok), 10:18, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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потерпите трошки, товарищ, как только вальв зарелизят стим дек и запустят античиты под протоном, непременно займутся вашей турбиной.
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|2.32, 123 (??), 10:32, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это должна делать АМД и производитель вашего ноутбука, который может делать производные реализации управления питанием на базе того что даёт АМД. А отношение большинства производителей ноутбуков в 1% рынка мы все знаем. У меня на HP контроль работы вентилятора появился через 2 года после его покупки, пока энтузиасты не прибили гвоздями кривое управление в три ступени. А на Синкпаде с момента покупки в 13 году всё работало (нет, отпечаток не распознавало и частотами управляло хуже, но это не мешало жить).
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|1.23, Аноним (23), 10:17, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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следующий уровень, когда античиты на протоне не будут ругаться, вот тогда еще чутка и возрастет статистика
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|2.46, ryoken (ok), 11:11, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Там должен быть один гентушник, я точно это знаю.) Список неполный.
Ну я и так есть :D.
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|1.64, Anonymoustus (ok), 11:33, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да что ж это такое-то?! Ничто не помогает вашему новому стандарту завоевать десктоп. Четверть века всё не получается и не получается. Уж сколько инновационных прогрессивных технологий перепробовали, сколько мультимедийных шкурок для проигрывания авишек написали, сколько зондов на полшишечки пихнули линуксоидам в нижнюю голову — а не поддаётся десктоп.
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|2.75, 123 (??), 11:53, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ничего вот сейчас иксы похоронят, окажется что Вяденд имеет фатальный недостаток и нужно что-то новое. Похоронят пшш аудио, окажется что пайп вайр имеет фатальный недостаток и нужно новое делать. Ах да, СистемГ уже старовата, нужно что-то новое написать. И вот тогда точно всё будет.
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|2.85, Чебур (?), 12:47, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основная масса пользователей и не знает что такое линукс, возможно они даже не знают что такое винда и вообще зачем эта операционная система нужна - работает и хай с ней, и это правильно. Тут вопрос в том что найти устройство на лине то еще приключение, будь он установлен на каждое устройство, то и число пользователей было бы существенно выше, т.к. абсолютному большинству юзверей без разницы в чем ютуб запускать. Но для этого нужно производителей мотивировать и ради чего? Кому надо тот про линукс знает и пользуется и о том что линукс загнется без пользователей тоже речи нет
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|3.91, iPony129412 (?), 13:17, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> абсолютному большинству юзверей без разницы в чем ютуб запускат
Нет. Если устройство с этим плохо справляется, то не всё равно.
А для линуксов это уже не такая простая задача.
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|1.86, InuYasha (??), 12:56, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Рост интереса к Linux среди пользователей Steam можно объяснить
тем, что Винда скатилась и пробила такое дно, с которого уже подъёмным краном не поднять.
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