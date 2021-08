Доля Linux-пользователей в Steam составила 1%. Valve и AMD работают над улучшением управления частотой CPU AMD в Linux

>>>Они Windows даже в отчёт по прибыли перестали включать.

умение некоторых опеннетовцев читать отчеты

https://www.microsoft.com/investor/reports/ar20/index.html

More Personal Computing

Our More Personal Computing segment consists of products and services that put customers at the center of the experience with our technology. This segment primarily comprises:

Windows, including Windows OEM licensing (“Windows OEM”) and other non-volume licensing of the Windows operating system; Windows Commercial, comprising volume licensing of the Windows operating system, Windows cloud services, and other Windows commercial offerings; patent licensing; Windows IoT; and MSN advertising.

Devices, including Surface and PC accessories.

Gaming, including Xbox hardware and Xbox content and services, comprising Xbox Live (transactions, subscriptions, cloud services, and advertising), video games, and third-party video game royalties.

Search.

(In millions, except percentages) 2020 2019 2018 Percentage

Change 2020

Versus 2019 Percentage

Change 2019

Versus 2018

Operating Income

More Personal Computing 15,911 12,820 10,610 24% 21%

2020 год, прибыль почти 16 ярдов, 24% рост по ср с 2019.

реально, ребята, как вы с таким умением читать в ойти работаете?