Valve устранила в Steam ошибку, приводившую к неверному подсчёту доли пользователей Linux

2.5 , A.Stahl ( ok ), 08:27, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А может пингвины это такие крылатые ящеры, просто учёные не озаботились должным образом их изучить?

3.8 , Аноним ( 8 ), 08:32, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А может пингвины это такие крылатые ящеры, просто учёные не озаботились должным образом их изучить? Не фантазируйте. Все знают, что пингвины это гордые птицы... Правда есть мнение, что ежи могут с этим поспорить.

2.29 , Fyjy ( ? ), 09:36, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как же вы надоели со своим придуманным 10 лет назад 1%. Вот есть сайт, максимально далекий от IT, сайт посвящен толстым книжным журналам на русском языке(есть такая вещь в русской литературе). Посещаемость у сайта 5k-6k уников в день, реальная статистика по нему: Windows все версии 57.6%, macOS/OS X все версии 4.8%, iOS 7.1%, Android 22.1%, десктопные дистрибутивы Linux 4.7%, остальное разные странности и дивности, вплоть до симбиана и жава-платформ. Вот это реальная статистика из серверных логов, а не вымышленный 1%. На сайтах другой тематики, у других клиентов, тоже максимально далеких от IT, обычно процент винды ниже и сильно выше процент Android'а, а тут в силу ЦА большинство именно с десктопов и статистика вот такая.

3.32 , Аноним ( 32 ), 09:53, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно было бы посмотреть статистику сайта про онеме.

4.42 , Аноним ( 42 ), 10:06, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сайты про порно показательнее будут