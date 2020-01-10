Valve устранила в Steam ошибку, приводившую к неверному подсчёту доли пользователей Linux

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|1.1, Аноним (1), 08:10, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сдаётся место под комментарий с теорией заговора.
Возможно вы искали «да-а, конечно, "ошибка", кто бы мог подумать…»
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|3.19, Аноним (-), 09:09, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С учетом окончания поддержки семеры через 4 дня... кажется, линуксоидов прибавится :). Сорян, но десятка и восьмерка - это лол а не ОС.
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|1.2, Аноним (2), 08:20, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну ладно. Пусть будет 1%(+/-)
А может это самая популярная и массовая система на рабочих столах?!
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|2.5, A.Stahl (ok), 08:27, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А может пингвины это такие крылатые ящеры, просто учёные не озаботились должным образом их изучить?
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|3.8, Аноним (8), 08:32, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А может пингвины это такие крылатые ящеры, просто учёные не озаботились должным образом их изучить?
Не фантазируйте. Все знают, что пингвины это гордые птицы... Правда есть мнение, что ежи могут с этим поспорить.
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|2.29, Fyjy (?), 09:36, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как же вы надоели со своим придуманным 10 лет назад 1%.
Вот есть сайт, максимально далекий от IT, сайт посвящен толстым книжным журналам на русском языке(есть такая вещь в русской литературе). Посещаемость у сайта 5k-6k уников в день, реальная статистика по нему: Windows все версии 57.6%, macOS/OS X все версии 4.8%, iOS 7.1%, Android 22.1%, десктопные дистрибутивы Linux 4.7%, остальное разные странности и дивности, вплоть до симбиана и жава-платформ.
Вот это реальная статистика из серверных логов, а не вымышленный 1%. На сайтах другой тематики, у других клиентов, тоже максимально далеких от IT, обычно процент винды ниже и сильно выше процент Android'а, а тут в силу ЦА большинство именно с десктопов и статистика вот такая.
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|2.20, Аноним (-), 09:10, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не спешите, до массового подгорания задниц у виндохомяков еще 4 дня есть.
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|3.23, Аноним (23), 09:19, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Предполагаю, что виндохомяки просто не в курсе, что такое обновление винды, и ничего у них не подгорит.
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|3.35, Аноним (35), 09:59, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не спешите, до массового подгорания задниц у виндохомяков еще 4 дня есть.
Посонам в школе рассказываешь, что ты хацкер на лхинухе?
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|1.6, Аноним (6), 08:28, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В какой-то момент упала в 2 раза доля пользователей Linux и... англоговорящих пользователей. По слухам, из-за наплыва китайских игроков в PUBG.
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|1.9, iPony129412 (?), 08:34, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну да, ну да.
Наверняка же что-то типа "если у пользователя ZFS, иероглифы в путях, и Arch".
Под той же Ubuntu должен же дефолтный краш репортер сагриться?
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|1.10, Аноним (10), 08:37, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавная штука этот опрос ихний. Раз в год видел на линуксе при каждодневном пользовании стимом. И каждый раз, когда загружался в венду (рандомно, венда редко нужна бывает). Они не могут просто взять статистику по всем аккаунтам вместо этой дичи?
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|1.26, Аноним (26), 09:33, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не важно кто за кого голосовал. Важно как подсчиьываются голоса.
Всё видят, что линукс для домашней работы никому не нужен, уж тем более для игр. Но стиму так сильно этого хочется. Есть выход. Поправляет формулу подсчёта как нужно и вауля - пользователей линукса уже 146%.
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|2.31, Клыкастый (ok), 09:50, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот у нас в семье 6 пользователей, 5 линуксов, одна венда. Стим установлен на 5 компах, на вендовом нотике стима нет. Читаю тебя и думаю, что "хочется" тут совсем не стиму.
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|3.38, Аноним (26), 10:00, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас семья, 5 человек. У половины мак, у другой винда. Линукс стоит только на NAS. Пробовали на линуксе выполнять разную работу, дак это всегда было связано с разными проблемами. Но зависимостей нет, то программ нет, то драйверов нет.
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|3.40, Аноним (35), 10:02, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта выборка нерепрезнтативна. В гейклубе тоже процент геев высокий
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|2.34, Аноним. (?), 09:58, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для домашней работы никому не нужен
Да кто пробует, тем нравится. Надо только дистр выбирать. А то есть сложные дистры.
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