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Valve устранила в Steam ошибку, приводившую к неверному подсчёту доли пользователей Linux

10.01.2020 08:07

В очередном бета-выпуске клиента Steam исправлена ошибка, из-за которой Linux-сборка программы аварийно завершала своё выполнение при подготовке данных об используемом окружении пользователя, на основе которых подсчитывается статистика Steam Hardware & Software Survey. Предполагается, что устранённая проблема была одной из причин низкой доли Linux в отчётах Steam, так как попытка отправки данных от Linux-пользователей завершались крахом приложения. В декабрьском отчёте Steam доля Linux составляла всего 0.67%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В Steam для Linux появилась возможность запуска игр в изолированных контейнерах
  3. OpenNews: Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами
  4. OpenNews: Valve отказывается от официальной поддержки Steam в Ubuntu 19.10+
  5. OpenNews: Доля Linux среди настольных систем превысила 2%
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: steam
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  • 1.1, Аноним (1), 08:10, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сдаётся место под комментарий с теорией заговора.

    Возможно вы искали «да-а, конечно, "ошибка", кто бы мог подумать…»

     
     
  • 2.3, ilyafedin (ok), 08:21, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да-а, конечно, "ошибка", кто бы мог подумать…
     
  • 2.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 08:30, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас окажется что таких пользователей ещё меньше.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 09:09, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом окончания поддержки семеры через 4 дня... кажется, линуксоидов прибавится :). Сорян, но десятка и восьмерка - это лол а не ОС.
     
     
  • 4.25, iPony129412 (?), 09:32, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже проходили с Vista
     
  • 4.27, псевдонимус (?), 09:35, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мало кто побежит с оси лишь  из-за окончания поддержки.
     
     
  • 5.33, Аноним. (?), 09:54, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
    Об этом даже мало кто знает.
     
     
  • 6.39, Попугай Кеша (?), 10:01, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юрики уже давно все знают, физикам плевать. У них "Zver edition"
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:20, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну ладно. Пусть будет 1%(+/-)
    А может это самая популярная и массовая система на рабочих столах?!
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 08:27, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А может пингвины это такие крылатые ящеры, просто учёные не озаботились должным образом их изучить?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:32, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А может пингвины это такие крылатые ящеры, просто учёные не озаботились должным образом их изучить?

    Не фантазируйте. Все знают, что пингвины это гордые птицы... Правда есть мнение, что ежи могут с этим поспорить.

     
  • 2.29, Fyjy (?), 09:36, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как же вы надоели со своим придуманным 10 лет назад 1%.

    Вот есть сайт, максимально далекий от IT, сайт посвящен толстым книжным журналам на русском языке(есть такая вещь в русской литературе). Посещаемость у сайта 5k-6k уников в день, реальная статистика по нему: Windows все версии 57.6%, macOS/OS X все версии 4.8%, iOS 7.1%, Android 22.1%, десктопные дистрибутивы Linux 4.7%, остальное разные странности и дивности, вплоть до симбиана и жава-платформ.

    Вот это реальная статистика из серверных логов, а не вымышленный 1%. На сайтах другой тематики, у других клиентов, тоже максимально далеких от IT, обычно процент винды ниже и сильно выше процент Android'а, а тут в силу ЦА большинство именно с десктопов и статистика вот такая.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 09:53, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно было бы посмотреть статистику сайта про онеме.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 10:06, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сайты про порно показательнее будут
     

  • 1.4, Anonymoustus (ok), 08:26, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В декабрьском отчёте Steam доля Linux составляла всего 0.67%.

    Стало 0,68?

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 09:10, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спешите, до массового подгорания задниц у виндохомяков еще 4 дня есть.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 09:19, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Предполагаю, что виндохомяки просто не в курсе, что такое обновление винды, и ничего у них не подгорит.
     
  • 3.35, Аноним (35), 09:59, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не спешите, до массового подгорания задниц у виндохомяков еще 4 дня есть.

    Посонам в школе рассказываешь, что ты хацкер на лхинухе?

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:28, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В какой-то момент упала в 2 раза доля пользователей Linux и... англоговорящих пользователей. По слухам, из-за наплыва китайских игроков в PUBG.
     
     
  • 2.43, Аноним (42), 10:07, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    public game? что это?
     

  • 1.9, iPony129412 (?), 08:34, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да, ну да.
    Наверняка же что-то типа "если у пользователя ZFS, иероглифы в путях, и Arch".
    Под той же Ubuntu должен же дефолтный краш репортер сагриться?
     
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 08:42, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну угадал почти
    https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/6807

    Баг был в отправке в Steam Beta (!) версии этак в течении недели.

    Сколько же линуксоидов не досчитались аж страшно представить... 😀 Невосполнимая утрата.

    "причина низкой доли Linux в отчётах Steam" - ага, конечно

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 10:00, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Баг был в отправке в Steam Beta (!) версии этак в течении недели.

    в течении недели???
    Уже три года багрепорт висит https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/5114

     

  • 1.10, Аноним (10), 08:37, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавная штука этот опрос ихний. Раз в год видел на линуксе при каждодневном пользовании стимом. И каждый раз, когда загружался в венду (рандомно, венда редко нужна бывает). Они не могут просто взять статистику по всем аккаунтам вместо этой дичи?
     
     
  • 2.11, Обдолбим (?), 08:38, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Казалось бы, какое простое решение собирать инфу без спроса
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:08, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они берут больше чем вам хотелось бы
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:02, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Теперь будет 0.68%
     
  • 1.22, RedEx (ok), 09:18, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, теперь то мы точно будем знать, что нас 1.46%
     
  • 1.26, Аноним (26), 09:33, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не важно кто за кого голосовал. Важно как подсчиьываются голоса.

    Всё видят, что линукс для домашней работы никому не нужен, уж тем более для игр. Но стиму так сильно этого хочется. Есть выход. Поправляет формулу подсчёта как нужно и вауля - пользователей линукса уже 146%.

     
     
  • 2.31, Клыкастый (ok), 09:50, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот у нас в семье 6 пользователей, 5 линуксов, одна венда. Стим установлен на 5 компах, на вендовом нотике стима нет. Читаю тебя и думаю, что "хочется" тут совсем не стиму.
     
     
  • 3.38, Аноним (26), 10:00, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас семья, 5 человек. У половины мак, у другой винда. Линукс стоит только на NAS. Пробовали на линуксе выполнять разную работу, дак это всегда было связано с разными проблемами. Но зависимостей нет, то программ нет, то драйверов нет.
     
     
  • 4.41, Аноним (35), 10:03, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это каких программ и драйверов не хватило?
     
  • 3.40, Аноним (35), 10:02, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта выборка нерепрезнтативна. В гейклубе тоже процент геев высокий
     
  • 2.34, Аноним. (?), 09:58, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для домашней работы никому не нужен

    Да кто пробует, тем нравится. Надо только дистр выбирать. А то есть сложные дистры.

     

  • 1.28, Аноним (28), 09:36, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их оказалось трое а не двое как мы думали...
     
  • 1.30, Аноним (30), 09:39, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Снова срач. Эта песня бесконечна.
     
  • 1.36, Аноним (36), 09:59, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Докатились. Даже телеметрию запилить толком не могут.
     

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