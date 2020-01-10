Valve устранила в Steam ошибку, приводившую к неверному подсчёту доли пользователей Linux

Вот есть сайт, максимально далекий от IT, сайт посвящен толстым книжным журналам на русском языке(есть такая вещь в русской литературе). Посещаемость у сайта 5k-6k уников в день, реальная статистика по нему: Windows все версии 57.6%, macOS/OS X все версии 4.8%, iOS 7.1%, Android 22.1%, десктопные дистрибутивы Linux 4.7%, остальное разные странности и дивности, вплоть до симбиана и жава-платформ.

Вот это реальная статистика из серверных логов, а не вымышленный 1%. На сайтах другой тематики, у других клиентов, тоже максимально далеких от IT, обычно процент винды ниже и сильно выше процент Android'а, а тут в силу ЦА большинство именно с десктопов и статистика вот такая.

