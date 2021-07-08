Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.4, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12. В новой версии: Включена поддержка мозаичных текстур (sparse texture).

Внесены различные оптимизации производительности, в том числе сокращены задержки при переключениях виртуальных фреймбуферов (SwapChain) и ускорено определение информации о формате.

Оптимизировано применение барьеров при отрисовке, что позволило добиться заметного повышения производительности (на 15%-20% в Horizon Zero Dawn, на 10% в Death Stranding и 5-10% во многих других играх).

Устранены проблемы в играх "RE: Village", Cyberpunk 2077, GravityMark, Necromunda: Hired Gun, Horizon Zero Dawn и DIRT 5.



