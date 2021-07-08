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Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

08.07.2021 22:47

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.4, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии:

  • Включена поддержка мозаичных текстур (sparse texture).
  • Внесены различные оптимизации производительности, в том числе сокращены задержки при переключениях виртуальных фреймбуферов (SwapChain) и ускорено определение информации о формате.
  • Оптимизировано применение барьеров при отрисовке, что позволило добиться заметного повышения производительности (на 15%-20% в Horizon Zero Dawn, на 10% в Death Stranding и 5-10% во многих других играх).
  • Устранены проблемы в играх "RE: Village", Cyberpunk 2077, GravityMark, Necromunda: Hired Gun, Horizon Zero Dawn и DIRT 5.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Wine 6.7 и VKD3D-Proton 2.3
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.1, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55462-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, proton
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:13, 08/07/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Их в vkd3d то есть, кому принимать?
     

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