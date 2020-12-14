Выпуск VKD3D-Proton 2.1, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.1, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии добавлена поддержка игр The Division и AC: Valhalla (требуются драйверы NVIDIA), а также, с оговорками, игры Cyberpunk 2077 (требуются драйвер RADV, видеокарта AMD с поддержкой VK_VALVE_mutable_descriptor_type и сборка Mesa из git). Улучшена поддержка игр Death Stranding, Horizon Zero Dawn и DIRT 5. Внесены оптимизации производительности, в том числе на 15% повышена производительность игры Ghostrunner, снижена нагрузка на CPU для некоторых API D3D12, снижено потребление памяти, улучшена производительность на системах с GPU AMD и NVIDIA. Устранены зависания при некорректном использовании API D3D12.



