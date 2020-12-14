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Выпуск VKD3D-Proton 2.1, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

14.12.2020 22:51

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.1, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии добавлена поддержка игр The Division и AC: Valhalla (требуются драйверы NVIDIA), а также, с оговорками, игры Cyberpunk 2077 (требуются драйвер RADV, видеокарта AMD с поддержкой VK_VALVE_mutable_descriptor_type и сборка Mesa из git). Улучшена поддержка игр Death Stranding, Horizon Zero Dawn и DIRT 5. Внесены оптимизации производительности, в том числе на 15% повышена производительность игры Ghostrunner, снижена нагрузка на CPU для некоторых API D3D12, снижено потребление памяти, улучшена производительность на системах с GPU AMD и NVIDIA. Устранены зависания при некорректном использовании API D3D12.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.0, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54256-proton
Ключевые слова: proton, vkd3d, game
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.8, Sluggard (ok), 23:46, 14/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    > с оговорками, игры Cyberpunk 2077

    Судя по обсуждениям и обзорам, оно на всех платформах работает очень «с оговорками». А на некоторых ещё и с мылом и вылетами.

     

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