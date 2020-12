Компания Valve выпустила Proton 5.13-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-3, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Прослойка DXVK с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan обновлена до выпуска 1.7.3.

Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.12.

Восстановлена поддержка горячего подключения игровых контроллеров.

Добавлена поддержка игр Yakuza: Like A Dragon, Soulcalibur 6, Lords of the Fallen и Hammerting.

Решены проблемы при запуске игр Warframe, Ghostrunner, Serious Sam 4, Call of Duty: World War II и Age of Empires II HD, а также ланчеров для игр Paradox.