Компания Valve выпустила Proton 5.13-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.2, Дикий Кабан (?), 14:25, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой в этом смысл? Вчера поставил Windows 10, а завтра буду играть в Cyberpunk 2077. И вертел я этот протон, из-за которого теперь ни один разработчик не будет делать нативные игры под Linux, спасибо этим вашим габенам, тьфу.
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|2.3, Аноним (3), 14:29, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или наоборот. Не надо дуалбут => больше пользователей Linux в steam => больше рынок => больше игр.
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|6.7, НяшМяш (ok), 14:37, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно есть, ещё и платиновый. И, глядя на системные требования киберпанка, мне кажется, что киберпанк либо заработает сразу, либо подождать придётся совсем чуть-чуть.
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|2.10, Аноним (11), 14:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10ка хоме стоит 10тыр, и Панк вроде 2тыры, не много ли 12 тыр за игрушку ?
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|1.8, Историк (?), 14:37, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не вижу смысла засорять систему стимами, вайнами и дрмами игрушек, которые компьютер сканируют на наличие продаваемых данных.
Почему я приложения все запускаю в контейнерах, а игрушки по-старинке?
Даёшь контейнер с эфемерной виндой для игр!
На самом деле что-то похожее уже есть с запуском виртуалки с виндой и пробросом туда видеокарты. Правда для этого нужна отдельная видеокарта, что для игрушек раз в полгода жирновато.
Возможно с развитием SR-IOV, Intel gvt-g etc контейнер с прошивкой для игрушек когда-нибудь станет реальностью.
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