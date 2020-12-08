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Компания Valve выпустила Proton 5.13-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

08.12.2020 14:00

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-3, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Прослойка DXVK с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan обновлена до выпуска 1.7.3.
  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.12.
  • Восстановлена поддержка горячего подключения игровых контроллеров.
  • Добавлена поддержка игр Yakuza: Like A Dragon, Soulcalibur 6, Lords of the Fallen и Hammerting.
  • Решены проблемы при запуске игр Warframe, Ghostrunner, Serious Sam 4, Call of Duty: World War II и Age of Empires II HD, а также ланчеров для игр Paradox.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.0, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Первый выпуск FAudio, открытой реализации XAudio
  6. OpenNews: Кандидат в релизы Wine 6.0 и выпуск DXVK 1.7.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54217-proton
Ключевые слова: proton, wine, dxvk
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  • 1.1, luis2 (?), 14:11, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть так.
     
  • 1.2, Дикий Кабан (?), 14:25, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Какой в этом смысл? Вчера поставил Windows 10, а завтра буду играть в Cyberpunk 2077. И вертел я этот протон, из-за которого теперь ни один разработчик не будет делать нативные игры под Linux, спасибо этим вашим габенам, тьфу.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:29, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или наоборот. Не надо дуалбут => больше пользователей Linux в steam => больше рынок => больше игр.
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 14:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...и 10 лет ждать пока заработает киберпанк)))
     
     
  • 4.5, Аноним (3), 14:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не заработает. Не надо ждать )
     
     
  • 5.6, Аноним (-), 14:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ведьмак 3 в протоне разве не появился?
     
     
  • 6.7, НяшМяш (ok), 14:37, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно есть, ещё и платиновый. И, глядя на системные требования киберпанка, мне кажется, что киберпанк либо заработает сразу, либо подождать придётся совсем чуть-чуть.
     
     
  • 7.11, Аноним (11), 14:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в минималке почему то SSD ...
     
  • 5.9, kido (ok), 14:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждёмс репортов https://www.protondb.com/app/1091500
     
  • 2.10, Аноним (11), 14:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10ка хоме стоит 10тыр, и Панк вроде 2тыры, не много ли 12 тыр за игрушку ?
     

  • 1.8, Историк (?), 14:37, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу смысла засорять систему стимами, вайнами и дрмами игрушек, которые компьютер сканируют на наличие продаваемых данных.

    Почему я приложения все запускаю в контейнерах, а игрушки по-старинке?

    Даёшь контейнер с эфемерной виндой для игр!

    На самом деле что-то похожее уже есть с запуском виртуалки с виндой и пробросом туда видеокарты. Правда для этого нужна отдельная видеокарта, что для игрушек раз в полгода жирновато.

    Возможно с развитием SR-IOV, Intel gvt-g etc контейнер с прошивкой для игрушек когда-нибудь станет реальностью.

     
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