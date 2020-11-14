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Компания Valve выпустила Proton 5.13-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

14.11.2020 09:49

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-2, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • До версии 2.0 обновлён код проекта VKD3D-Proton, развивающего ответвление от vkd3d с реализацией Direct3D 12, в которое включены специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12. В новой версии VKD3D-Proton реализована поддержка игр Control, Death Stranding, Devil May Cry 5, Ghostrunner, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Monster Hunter World и Resident Evil 2 / 3.
  • Добавлена переменная окружения PROTON_LOG_DIR, при помощи которой можно изменить каталог для сохранения логов.
  • Решены проблемы при запуске игр Killer Instinct, Mount & Blade II: Bannerlord, SpellForce, Warhammer 40k: Inquisitor - Martyr, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Middle Earth: Shadow of War.
  • Налажена работа многопользовательской игры в Risk of Rain 2.
  • Решены проблемы с режимом виртуальной реальности в играх Assetto Corsa Competizione и Summer Funland.
  • Устранён крах при попытке запуска игр в Uplay Connect.
  • Решены проблемы с играми Healer Quest и Coloring Game 2, проявляющиеся на системах с процессорами AMD.
  • Восстановлено старое поведение при горизонтальной прокрутке.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.0, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Выпуск Wine 5.21 и Wine staging 5.21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54084-proton
Ключевые слова: proton, wine, game
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Valve -- лучшее, что случилось в мире игроиндустрии (после Rockstar и Ubisoft).
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:16, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Кармак?
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 10:21, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серъёзно? Компания, выпустившая пару шутеров пару десятков лет назад и ковыряющая форк Вайна сейчас  это, по твоему мнению, лучшее? Ты ведь про всякие там Looking Glass, New World Computing и прочих IDsoftware и не слышал-то никогда?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:52, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam? Не, не слышали

    >A.Stahl

    Хотя, кому я это рассказываю...

     
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 10:58, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты утверждаешь, что какой-то магазин это лучшее что произошло в игровой индустрии за кучу времени? Магазин?! Ну вот и играйся в магазин.
     
  • 3.10, Аноним (1), 10:55, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > New World Computing
    > Упразднена: 2003

    Я говорю о настоящем времени, а в нем Valve реабилитировался, выпустив HL: Alyx.

    > не слышал-то никогда

    Я не настолько большой игроман. Раз в полгода запираюсь в квартире и несколько дней подряд 24 часа в сутки поигрываю какую-нибудь _современную_ AAA-игрулю. Увы, перечисленные тобой компании таких игр (чтоб можно было не отрываться 24 часа) не выпускали и не выпустят.

     
  • 2.4, AlexYeCu_not_logged (?), 10:26, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кхм… Ubisoft? Это который могильщик Might and Magic? Так себе компания для «лучшего в мире игроиндустрии».
     
  • 2.5, leibniz (ok), 10:30, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К чему эта голословность? Игроиндустрия очень обширна. Да, есть иконы. Но их явно больше трёх.
     

  • 1.6, FortyTwo (ok), 10:37, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >после Rockstar и Ubisoft

    До

     
  • 1.7, Аноним (-), 10:39, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чо когда можно будет запустить Battlefield 4?
     
     
  • 2.8, Денис Попов (?), 10:49, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сегодня на винде, если нет желания ставить костыли вроде вайна и протона. А так нужно ждать и страдать.
     
     
  • 3.12, leibniz (ok), 10:59, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на BolgenOS нельзя?
     
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