Компания Valve выпустила Proton 5.13-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-2, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: До версии 2.0 обновлён код проекта VKD3D-Proton, развивающего ответвление от vkd3d с реализацией Direct3D 12, в которое включены специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12. В новой версии VKD3D-Proton реализована поддержка игр Control, Death Stranding, Devil May Cry 5, Ghostrunner, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Monster Hunter World и Resident Evil 2 / 3.

Добавлена переменная окружения PROTON_LOG_DIR, при помощи которой можно изменить каталог для сохранения логов.

Решены проблемы при запуске игр Killer Instinct, Mount & Blade II: Bannerlord, SpellForce, Warhammer 40k: Inquisitor - Martyr, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Middle Earth: Shadow of War.

Налажена работа многопользовательской игры в Risk of Rain 2.

Решены проблемы с режимом виртуальной реальности в играх Assetto Corsa Competizione и Summer Funland.

Устранён крах при попытке запуска игр в Uplay Connect.

Решены проблемы с играми Healer Quest и Coloring Game 2, проявляющиеся на системах с процессорами AMD.

Восстановлено старое поведение при горизонтальной прокрутке.



