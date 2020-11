Компания Valve выпустила Proton 5.13-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:16, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же Кармак?

2.3 , A.Stahl ( ok ), 10:21, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Серъёзно? Компания, выпустившая пару шутеров пару десятков лет назад и ковыряющая форк Вайна сейчас это, по твоему мнению, лучшее? Ты ведь про всякие там Looking Glass, New World Computing и прочих IDsoftware и не слышал-то никогда?

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:52, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Steam? Не, не слышали >A.Stahl Хотя, кому я это рассказываю...

4.11 , A.Stahl ( ok ), 10:58, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. ты утверждаешь, что какой-то магазин это лучшее что произошло в игровой индустрии за кучу времени? Магазин?! Ну вот и играйся в магазин.

3.10 , Аноним ( 1 ), 10:55, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > New World Computing

> Упразднена: 2003 Я говорю о настоящем времени, а в нем Valve реабилитировался, выпустив HL: Alyx. > не слышал-то никогда Я не настолько большой игроман. Раз в полгода запираюсь в квартире и несколько дней подряд 24 часа в сутки поигрываю какую-нибудь _современную_ AAA-игрулю. Увы, перечисленные тобой компании таких игр (чтоб можно было не отрываться 24 часа) не выпускали и не выпустят.

2.4 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 10:26, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кхм… Ubisoft? Это который могильщик Might and Magic? Так себе компания для «лучшего в мире игроиндустрии».

2.5 , leibniz ( ok ), 10:30, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – К чему эта голословность? Игроиндустрия очень обширна. Да, есть иконы. Но их явно больше трёх.