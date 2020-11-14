Компания Valve выпустила Proton 5.13-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (1), 10:11, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Valve -- лучшее, что случилось в мире игроиндустрии (после Rockstar и Ubisoft).
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|2.3, A.Stahl (ok), 10:21, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серъёзно? Компания, выпустившая пару шутеров пару десятков лет назад и ковыряющая форк Вайна сейчас это, по твоему мнению, лучшее? Ты ведь про всякие там Looking Glass, New World Computing и прочих IDsoftware и не слышал-то никогда?
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|3.9, Аноним (9), 10:52, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Steam? Не, не слышали
>A.Stahl
Хотя, кому я это рассказываю...
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|4.11, A.Stahl (ok), 10:58, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. ты утверждаешь, что какой-то магазин это лучшее что произошло в игровой индустрии за кучу времени? Магазин?! Ну вот и играйся в магазин.
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|3.10, Аноним (1), 10:55, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> New World Computing
> Упразднена: 2003
Я говорю о настоящем времени, а в нем Valve реабилитировался, выпустив HL: Alyx.
> не слышал-то никогда
Я не настолько большой игроман. Раз в полгода запираюсь в квартире и несколько дней подряд 24 часа в сутки поигрываю какую-нибудь _современную_ AAA-игрулю. Увы, перечисленные тобой компании таких игр (чтоб можно было не отрываться 24 часа) не выпускали и не выпустят.
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|2.5, leibniz (ok), 10:30, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К чему эта голословность? Игроиндустрия очень обширна. Да, есть иконы. Но их явно больше трёх.
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|2.8, Денис Попов (?), 10:49, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже сегодня на винде, если нет желания ставить костыли вроде вайна и протона. А так нужно ждать и страдать.
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