Выпуск VKD3D-Proton 2.0, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:53, 06/11/2020 Когда я последний раз сравнивал, wined3d был минимум в 10 раз медленнее (если вообще работал, чаще всего не работает).

3.7 , Аноним ( 1 ), 22:21, 06/11/2020 CSMT ускоряет WineD3D очень сильно. Раньше ещё шейдеры можно было ускорить при помощи UseGLSL=disabled, но в Wine 4.0 убрали.

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:06, 06/11/2020 А почему Nine не взлетел, а Ten, Eleven и Twelve не существуют вообще? Зачем вообще городить костыли по типу "поверх вулкана", вместо того чтобы реализовать то же самое, что в винде? Ненависть к M$? Опасения иска?

3.8 , Аноним ( 8 ), 22:23, 06/11/2020 1) Этот код оказалось некому поддерживать, поэтому его удалили из Mesa, хотя он там был.

2) Gallium Nine работает только с Gallium-драйверами, а они есть только в Mesa. То есть пользователи Nvidia в пролёте, а их, к сожалению, сейчас подавляющее большинство. Vulkan одинаково работает на всех GPU, всех производителей, которые его вообще поддерживают, включая Nvidia, AMD, Intel и мобильные чипы. Gallium Nine так не может.

4.13 , Аноним ( 5 ), 22:53, 06/11/2020 Спасибо за информацию.

3.10 , Аноним ( 1 ), 22:30, 06/11/2020 Нет никакой ненависти к MS. Мир не чёрно-белый, и что Linux, что Windows имеют как достоинства, так и недостатки. И в других холиварах, таких как DirectX vs OpenGL, Intel vs AMD, NVIDIA vs ATi, всегда признают, что у противоположной стороны тоже есть сильные стороны, и что противоположная сторона занимает почётное второе место. Кроме совсем отбитых чуваков, для которых мир биполярен, и которые живут в реальности фидошных анекдотов времён 1996 года

3.12 , Аноним ( 12 ), 22:30, 06/11/2020 Поверх вулкана же производительность выше