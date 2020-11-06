Выпуск VKD3D-Proton 2.0, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

|
|1.1, Аноним (1), 21:40, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Рад за тех, у кого есть видюшка с поддержкой Вулкана. Мне финансы не позволяют обновить мою 560 Ti, так что мне приходится пользоваться WineD3D. Тоже норм, производительности хватает. Да и WineD3D в принципе тоже много что может.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 21:53, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Когда я последний раз сравнивал, wined3d был минимум в 10 раз медленнее (если вообще работал, чаще всего не работает).
|
|
|
|3.7, Аноним (1), 22:21, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
CSMT ускоряет WineD3D очень сильно. Раньше ещё шейдеры можно было ускорить при помощи UseGLSL=disabled, но в Wine 4.0 убрали.
|
|2.5, Аноним (5), 22:06, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А почему Nine не взлетел, а Ten, Eleven и Twelve не существуют вообще? Зачем вообще городить костыли по типу "поверх вулкана", вместо того чтобы реализовать то же самое, что в винде? Ненависть к M$? Опасения иска?
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 22:23, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
1) Этот код оказалось некому поддерживать, поэтому его удалили из Mesa, хотя он там был.
2) Gallium Nine работает только с Gallium-драйверами, а они есть только в Mesa. То есть пользователи Nvidia в пролёте, а их, к сожалению, сейчас подавляющее большинство. Vulkan одинаково работает на всех GPU, всех производителей, которые его вообще поддерживают, включая Nvidia, AMD, Intel и мобильные чипы. Gallium Nine так не может.
|
|3.10, Аноним (1), 22:30, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет никакой ненависти к MS. Мир не чёрно-белый, и что Linux, что Windows имеют как достоинства, так и недостатки. И в других холиварах, таких как DirectX vs OpenGL, Intel vs AMD, NVIDIA vs ATi, всегда признают, что у противоположной стороны тоже есть сильные стороны, и что противоположная сторона занимает почётное второе место. Кроме совсем отбитых чуваков, для которых мир биполярен, и которые живут в реальности фидошных анекдотов времён 1996 года
|
|
|
|2.9, Аноним (8), 22:29, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что так его можно будет добавить в обычный Wine, не только в Proton. Не все игры есть в Steam.
|
|1.4, Аноним (4), 21:57, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почему их mail.ru не засудит за использование торговой марки ВКонтакте?
|
|
|
|2.6, Аноним (5), 22:15, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому
1. что торговые марки распространяются только на отрасль (осторожно, в США охреневшие судьи сотворили прецедент "dilution", теперь если владелец марки докажет суду, что у него в кармане много денег и влияния, то суд может запретить вообще всем использовать подобную марку). Видеокарты и социальные сети - разные отрасли.
2. Владелец марки Vulkan - Khronos. Все остальные добросовестно используют её.
|