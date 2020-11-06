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Выпуск VKD3D-Proton 2.0, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

06.11.2020 21:12

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.0, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии предложена поддержка уровня функциональности D3D12 12_0 и модели шейдеров 6.0 (DXIL), достаточных для полноценной работы игр:

  • Control
  • Death Stranding
  • Devil May Cry 5
  • Ghostrunner
  • Horizon Zero Dawn
  • Metro Exodus
  • Monster Hunter World
  • Resident Evil 2 / 3


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  4. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  5. OpenNews: Выпуск Wine 5.20 и Wine staging 5.20
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54041-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, proton
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:40, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рад за тех, у кого есть видюшка с поддержкой Вулкана. Мне финансы не позволяют обновить мою 560 Ti, так что мне приходится пользоваться WineD3D. Тоже норм, производительности хватает. Да и WineD3D в принципе тоже много что может.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:53, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда я последний раз сравнивал, wined3d был минимум в 10 раз медленнее (если вообще работал, чаще всего не работает).
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 22:21, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSMT ускоряет WineD3D очень сильно. Раньше ещё шейдеры можно было ускорить при помощи UseGLSL=disabled, но в Wine 4.0 убрали.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:06, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему Nine не взлетел, а Ten, Eleven и Twelve не существуют вообще? Зачем вообще городить костыли по типу "поверх вулкана", вместо того чтобы реализовать то же самое, что в винде? Ненависть к M$? Опасения иска?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:23, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1) Этот код оказалось некому поддерживать, поэтому его удалили из Mesa, хотя он там был.
    2) Gallium Nine работает только с Gallium-драйверами, а они есть только в Mesa. То есть пользователи Nvidia в пролёте, а их, к сожалению, сейчас подавляющее большинство. Vulkan одинаково работает на всех GPU, всех производителей, которые его вообще поддерживают, включая Nvidia, AMD, Intel и мобильные чипы. Gallium Nine так не может.
     
     
  • 4.13, Аноним (5), 22:53, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за информацию.
     
  • 3.10, Аноним (1), 22:30, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакой ненависти к MS. Мир не чёрно-белый, и что Linux, что Windows имеют как достоинства, так и недостатки. И в других холиварах, таких как DirectX vs OpenGL, Intel vs AMD, NVIDIA vs ATi, всегда признают, что у противоположной стороны тоже есть сильные стороны, и что противоположная сторона занимает почётное второе место. Кроме совсем отбитых чуваков, для которых мир биполярен, и которые живут в реальности фидошных анекдотов времён 1996 года
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:30, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поверх вулкана же производительность выше
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:46, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем они отдельно релизят? Пусть сразу в протон мержат.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 22:29, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что так его можно будет добавить в обычный Wine, не только в Proton. Не все игры есть в Steam.
     
  • 2.11, Аноним (8), 22:30, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не переживайте, в Proton его потом обязательно добавят.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:57, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему их mail.ru не засудит за использование торговой марки ВКонтакте?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:15, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому
    1. что торговые марки распространяются только на отрасль (осторожно, в США охреневшие судьи сотворили прецедент "dilution", теперь если владелец марки докажет суду, что у него в кармане много денег и влияния, то суд может запретить вообще всем использовать подобную марку). Видеокарты и социальные сети - разные отрасли.
    2. Владелец марки Vulkan - Khronos. Все остальные добросовестно используют её.
     
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