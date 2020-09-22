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Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12

22.09.2020 21:54

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые подписи, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*().

В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой подписи. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

Среди наиболее значительных новшеств в Vkd3d 1.2 выделяются:

  • Готовность библиотеки libvkd3d-shader для использования в сторонних проектах.
  • Поддержка тесселяционных шейдеров.
  • Поддержка преобразования, сериализации и десериализации корневых сигнатур (vkd3d_serialize_versioned_root_signature() и vkd3d_create_versioned_root_signature_deserializer()).
  • Поддержка потокового вывода.
  • Реализация многих ранее недоступных возможностей Direct3D 12, включая поддержку мультисэмплинга, резервирования ресурсов, косвенной индексированой отрисовки, рендеринга глубины без пиксельных шейдеров, одновременного доступа к ресурсам их разных очередей команд, нулевых представлений (Null-views).
  • Добавлены переменные окружения: VKD3D_CONFIG для установки опций для изменения поведения libvkd3d и VKD3D_VULKAN_DEVICE для переопределения устройства для API Vulkan.
  • Добавлена поддержка шейдерных инструкций bufinfo, eval_centroid, eval_sample_index, ld2ms, sample_b, sample_d, sample_info, samplepos.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск D9VK 0.40, реализации Direct3D 9 поверх Vulkan
  5. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53764-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:57, 22/09/2020 [ответить]  
    		• –7 +/
    Пора бы уже начать переписывать wine на rust под wayland, а то безнадёжно отстанут от прогресса
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:01, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в контейнере на электронную запихнуть в докер.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:12, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dxvk умеет в вейланд, но только игрушки в фулскрине по-моему, без запретного на опеннете слова.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:35, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинай.
     
     
  • 3.10, Fracta1L (ok), 23:03, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпочитаю кончать
     

  • 1.2, Аноним (3), 21:59, 22/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Dxvk только в одинадцатый может?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:07, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9,10,11
     
  • 2.6, Аноним (8), 22:07, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9 10 11 всех версий, 12 вообще мало упал. Там вроде проблемы с интеграцией вайнового 12 и dxvk, но у меня нет приложений с 12 чтоб проверить.
     

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