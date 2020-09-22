Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12

|
Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.
Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые подписи, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*().
В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой подписи. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).
Среди наиболее значительных новшеств в Vkd3d 1.2 выделяются:
- Готовность библиотеки libvkd3d-shader для использования в сторонних проектах.
- Поддержка тесселяционных шейдеров.
- Поддержка преобразования, сериализации и десериализации корневых сигнатур (vkd3d_serialize_versioned_root_signature() и vkd3d_create_versioned_root_signature_deserializer()).
- Поддержка потокового вывода.
- Реализация многих ранее недоступных возможностей Direct3D 12, включая поддержку мультисэмплинга, резервирования ресурсов,
косвенной индексированой отрисовки, рендеринга глубины без пиксельных шейдеров, одновременного доступа к ресурсам их разных очередей команд, нулевых представлений (Null-views).
- Добавлены переменные окружения: VKD3D_CONFIG для установки опций для изменения поведения libvkd3d и VKD3D_VULKAN_DEVICE для переопределения устройства для API Vulkan.
- Добавлена поддержка шейдерных инструкций bufinfo,
eval_centroid,
eval_sample_index,
ld2ms,
sample_b,
sample_d,
sample_info,
samplepos.