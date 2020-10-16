Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Иваня (?), 08:29, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Я программист, времени на игры практически не остаётся. Играю иногда в OpenTTD, а это мне не нужно.
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|2.2, тоже Аноним (ok), 08:32, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Можете сэкономить немного времени на написании никому не нужных комментариев.
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|4.15, Аноним (15), 09:05, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а он, в отличии от первого, не жаловался, что ему времени не хватает
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|1.3, m.makhno (ok), 08:33, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка игр
Сто лет в обед жду, когда в этом списке появится Dark Messiah of Might and Magic, да вот только воз и ныне там. А то он только в Steam и есть.
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|3.6, m.makhno (ok), 08:44, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я не знаю как нативным Wine запустить игру из Steam, которая требует работающего клиента. Игра про тёмного мессию - одна из таких.
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|4.10, Аноним (10), 08:50, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стим может запускать игры без оффициальной поддержки. Нужно в настройках одну галочку поставить.
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|5.14, m.makhno (ok), 09:00, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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что же это за таинственная «галочка»?.. там же наверняка эта связь зашита либо в бинарнике либо в либе какой-нибудь
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|6.19, ZULUL (?), 09:25, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в настройках нативного стима ставишь галку типа "разрешить proton для не поддерживаемых тайтлов", в настройках игры указываешь протон.
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|1.11, Аноним (11), 08:53, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Final Fantasy XV
я в неё ещё на Wine 3.10 вполне успешно играл
чувствую большинство перечисленных игр и так прекрасно работали
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|1.13, Аноним (13), 08:59, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Valve помимо патчей в апстрим ещё как-то помогает Wine? Где-то видел, что они их серьёзно финансирует, но найти не могу. Просто в последние годы Wine чуть ли не к нативной производительности приблизился, с чем это связано?
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