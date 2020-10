Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-1, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Выполнена синхронизация с выпуском Wine 5.13 (прошлая ветка основывалась на wine 5.0). 256 патчей из Proton были перенесены в upstream и теперь входят в основной состав Wine. Также до версии 1.7.2 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.10.

Реализация DirectX 12 переведена на использование проекта VKD3D-Proton, развивающего ответвление от vkd3d, в которое включены специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d.

Добавлена поддержка игр: Red Dead Redemption 2 Horizon Zero Dawn DEATH STRANDING Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes Final Fantasy XV Sea of Thieves Star Wars: Battlefront II (2017) Call of Duty: WWII Call of Duty: Infinite Warfare Call of Duty: Modern Warfare Asssassin's Creed: Rogue Assassin's Creed IV Black Flag South Park: The Fractured But Whole DiRT Rally 2 Age of Empires II: Definitive Edition Age of Empires III Dragon Quest Builders 2 Ashes of the Singularity: Escalation Tron 2.0 AO Tennis 2 Fight'N Rage Woolfe - The Red Hood Diaries

Представлена полноценная поддержка всех видов воспроизведения видео, позволившая добиться совместимости с играми, использующими старые видео-библиотеки.

Улучшена поддержка систем с несколькими мониторами.

Улучшена интеграция с клиентом Steam, которая решила многие проблемы с играми Call of Duty, Spelunky 2, Torchlight III, Path of Exile и RPG Maker MZ.

Улучшено воспроизведение звука в играх Halo 3, Beyond: Two Souls и Tomb Raider 2.

Улучшена поддержка мнгопользовательского режима в играх rFactor 2 multiplayer и Call of Duty: Advanced Warfare.

Устранены проблемы с отрисовкой текста в игре SD Gundam G Generation Cross Rays.

Добавлена поддержка сборки с новым поколением Steam Linux Runtime.