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Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux

16.10.2020 08:27

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-1, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с выпуском Wine 5.13 (прошлая ветка основывалась на wine 5.0). 256 патчей из Proton были перенесены в upstream и теперь входят в основной состав Wine. Также до версии 1.7.2 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.10.
  • Реализация DirectX 12 переведена на использование проекта VKD3D-Proton, развивающего ответвление от vkd3d, в которое включены специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Red Dead Redemption 2
    • Horizon Zero Dawn
    • DEATH STRANDING
    • Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes
    • Final Fantasy XV
    • Sea of Thieves
    • Star Wars: Battlefront II (2017)
    • Call of Duty: WWII
    • Call of Duty: Infinite Warfare
    • Call of Duty: Modern Warfare
    • Asssassin's Creed: Rogue
    • Assassin's Creed IV Black Flag
    • South Park: The Fractured But Whole
    • DiRT Rally 2
    • Age of Empires II: Definitive Edition
    • Age of Empires III
    • Dragon Quest Builders 2
    • Ashes of the Singularity: Escalation
    • Tron 2.0
    • AO Tennis 2
    • Fight'N Rage
    • Woolfe - The Red Hood Diaries
  • Представлена полноценная поддержка всех видов воспроизведения видео, позволившая добиться совместимости с играми, использующими старые видео-библиотеки.
  • Улучшена поддержка систем с несколькими мониторами.
  • Улучшена интеграция с клиентом Steam, которая решила многие проблемы с играми Call of Duty, Spelunky 2, Torchlight III, Path of Exile и RPG Maker MZ.
  • Улучшено воспроизведение звука в играх Halo 3, Beyond: Two Souls и Tomb Raider 2.
  • Улучшена поддержка мнгопользовательского режима в играх rFactor 2 multiplayer и Call of Duty: Advanced Warfare.
  • Устранены проблемы с отрисовкой текста в игре SD Gundam G Generation Cross Rays.
  • Добавлена поддержка сборки с новым поколением Steam Linux Runtime.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Выпуск Wine 5.19 и Wine staging 5.19
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53897-proton
Ключевые слова: proton, wine, valve, game
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 08:29, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Я программист, времени на игры практически не остаётся. Играю иногда в OpenTTD, а это мне не нужно.
     
     
  • 2.2, тоже Аноним (ok), 08:32, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Можете сэкономить немного времени на написании никому не нужных комментариев.
     
     
  • 3.5, iFRAME (ok), 08:43, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, кстати, тоже
     
     
  • 4.7, m.makhno (ok), 08:45, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и Вы (: начало бесконечной рекурсии...
     
     
  • 5.9, use (ok), 08:48, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я, и я!
     
     
  • 6.18, УлыбкаДоУшей (?), 09:10, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я потратил на чтение и ответ((
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:05, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а он, в отличии от первого, не жаловался, что ему времени не хватает
     

  • 1.3, m.makhno (ok), 08:33, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка игр

    Сто лет в обед жду, когда в этом списке появится Dark Messiah of Might and Magic, да вот только воз и ныне там. А то он только в Steam и есть.

     
     
  • 2.4, FreeStyler (ok), 08:39, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в вине она не запускается? Вроде работает https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=8017&iTestingId=
     
     
  • 3.6, m.makhno (ok), 08:44, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не знаю как нативным Wine запустить игру из Steam, которая требует работающего клиента. Игра про тёмного мессию - одна из таких.
     
     
  • 4.8, Anonimous (?), 08:47, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставишь виндовый стим в вайне и в нем уже ставишь игру.
     
     
  • 5.12, m.makhno (ok), 08:56, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, такое...
     
  • 4.10, Аноним (10), 08:50, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стим может запускать игры без оффициальной поддержки. Нужно в настройках одну галочку поставить.
     
     
  • 5.14, m.makhno (ok), 09:00, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что же это за таинственная «галочка»?.. там же наверняка эта связь зашита либо в бинарнике либо в либе какой-нибудь
     
     
  • 6.17, наним (?), 09:09, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто поставь её и не задавай глупых вопросов.
     
  • 6.19, ZULUL (?), 09:25, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в настройках нативного стима ставишь галку типа "разрешить proton для не поддерживаемых тайтлов", в настройках игры указываешь протон.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:53, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Final Fantasy XV

    я в неё ещё на Wine 3.10 вполне успешно играл
    чувствую большинство перечисленных игр и так прекрасно работали

     
  • 1.13, Аноним (13), 08:59, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Valve помимо патчей в апстрим ещё как-то помогает Wine? Где-то видел, что они их серьёзно финансирует, но найти не могу. Просто в последние годы Wine чуть ли не к нативной производительности приблизился, с чем это связано?
     
     
  • 2.16, Ййй (?), 09:05, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Valve/CodeWeavers

    да

     
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