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Выпуск Wine 5.19 и Wine staging 5.19

10.10.2020 10:31

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.19. С момента выпуска версии 5.18 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 380 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до версии 5.1.1 с поддержкой средств форматирования текста из WPF (Windows Presentation Foundation).
  • Библиотека KERNEL32 преобразована в формат PE.
  • Добавлен криптопровайдер DSS, предоставляющий функции для хэширования и создания/проверки цифровых подписей с использованием алгоритмов SHA и DSS (Digital Signature Standard).
  • В новую реализацию консоли (conhost) добавлена поддержка операций с окнами и возможность создания консольного окна в стиле wineconsole.
  • Улучшена обработка исключений.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Beach Life, The Sims Complete Collection, Risk II, Earth 2150, Need for Russia, Trespasser, Max Payne 1, 3Dmark1999 MAX, 3Dmark2000, 3Dmark2001 SE, GraphCalc, Charon, Fairy Fencer F, Exile: Escape From the Pit, World of Warcraft, Cegid Business Line, Avencast: Rise of the Mage, 1971 Project Helios, Silent Hill 4, Mahjong Titans, Resident Evil HD Remaster, Resident Evil 0 HD Remaster, NCLauncher2, Warzone 2100, Fallout New Vegas, Sebastien Loeb Rally EVO,

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 5.19, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 662 дополнительных патча (до завершения отделения ntdll в основной ветке Wine временно отключёнными остаются патчи "esync").

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.19. Добавлен патч с реализацией windows.networking.connectivity. В основной состав Wine переведено 5 патчей: устранён сбой d3dx9 при отсутствии поддержки перегруппировки вершин в D3DXMESHOPT_ATTRSORT, в winegstreamer добавлены обвязка GstPad и реализация IMFMediaStream::GetStreamDescriptor, для ускорения запуска задействована отложенная инициализация шрифтов в gdi32, налажена обработка пустых строк в WS_getaddrinfo. Обновлены патчи ntdll-Junction_Points, mfplat-streaming-support, xactengine-initial, bcrypt-ECDHSecretAgreement, server-Object_Types, xactengine2-dll, ntdll-ForceBottomUpAlloc, color-sRGB-profile.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.18
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  5. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  6. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53865-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nickname (??), 10:40, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    мне кажется, или выпуски wine все активнее приближают нас к моменту "прослойка для игорь не нужна"?
     
     
  • 2.3, zo0M (ok), 10:45, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    объяснитесъ
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 10:46, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wine это и есть "прослойка для игорь"
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:51, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Выпуски Wine нас приближают к моменту, когда его возьмёт на вооружение Microsoft в качестве Windows DE over Linux kernel.
     
     
  • 3.6, m.makhno (ok), 10:56, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее релизы WSL к этому ведут 😹
     

  • 1.2, m.makhno (ok), 10:42, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    всё-таки приятно, что помнят и патчат старые хорошие игры
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто очень часто исправляют то, что сломали в предыдущем релизе.
     
     
  • 3.9, m.makhno (ok), 11:12, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а могли бы и положить на это дело, верно? молодцы что так не делают
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:03, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Этот wine - ни рыба ни мясо. Лучше бы этот костыль похоронили и развивали СПО, как нормальные люди
     
     
  • 2.10, анон (?), 11:16, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На новой винде не идут старые игры. вайн нужен.
     
  • 2.11, m.makhno (ok), 11:16, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а Wine не СПО по-вашему?
    https://wiki.winehq.org/Licensing#Wine_License
     
  • 2.12, Alucard (??), 12:32, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нравится, не пользуйся. В чем проблема та?) И сам займись развитием, интересного тебе спо, чтобы не писал подобный бред)
     
     
  • 3.16, n00by (ok), 13:52, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и занимается развитием СПО, управляет процессом. :)
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:40, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он имеет ввиду, что если бы не было вайна, то проприетарщики и опенсорс были бы вынужденны развивать нативное ПО под линь. И процесс этот шел бы веселее, чем сейчас.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:11, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не было бы вайна, то не было бы вайна. Ни больше ни меньше.
    Проприетарщики и опенсорс никому ничего не были бы вынуждены
    Люди хотят делать вайн, они делают. Вы хотите бухать или колоться - бухайте или колитесь
    Хватит мусолить эту тему в каждой новости про вайн
     
     
  • 4.18, Козлетто (?), 14:05, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вы хотите бухать или колоться - бухайте или колитесь

    Логика типичного либерала, в СССР или другой другой нормальной стране за такое бы быстро расстреляли

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 14:19, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логика типичного дурака не только лишь не знающего, как на самом деле было при СССР, как во влажных мечтах придумалось, так чушь и несёшь.
     

  • 1.14, Аноним (13), 12:44, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы избавились от вайна, то он все равно появился бы. Не сейчас так позже. Не от опенсорса, так от проприетарщиков. Потому что прослойка для запуска вцелом тем же корпорастам обойдется много дешевле, чем переделывать ПО под натив.
     
     
  • 2.17, n00by (ok), 13:57, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прослойка для запуска вцелом тем же корпорастам обойдется много дешевле, чем
    > переделывать ПО под натив.

    Именно это и сделала Микрософт, реализовав подсистему Win32 в ОС Windows NT. Нативных приложений до сих пор там почти нет.

     

  • 1.19, Аноним (13), 14:17, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне другое интересно. А как решается проблема с использоаанием отдельных компонентов винды через вайн? Ведь лицензии на многие из них явно запрещают такие фокусы.
     
     
  • 2.21, Sacra (?), 14:40, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все просто - никак не решается. DirectX, Net, vcredist и прочий мусор просто не идут в комплекте. Различные dll переписанны с нуля и так же не попадают в список нарушающих лицензию. Хотя CrossOver идет со всем этим мусором, насколько понимаю, но даже продается. Так что там все сложно.
     

  • 1.22, Аноним (13), 15:04, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выходит, когда на предприятии через вайнтрикс ставят в линь компонет винды, нужный для запуска их софта, то контору могут привлечь за пиратку и прочие нарушения пунктов лиуензии?
     
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