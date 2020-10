Выпуск Wine 5.19 и Wine staging 5.19

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.19. С момента выпуска версии 5.18 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 380 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Mono обновлён до версии 5.1.1 с поддержкой средств форматирования текста из WPF (Windows Presentation Foundation).

Библиотека KERNEL32 преобразована в формат PE.

Добавлен криптопровайдер DSS, предоставляющий функции для хэширования и создания/проверки цифровых подписей с использованием алгоритмов SHA и DSS (Digital Signature Standard).

В новую реализацию консоли (conhost) добавлена поддержка операций с окнами и возможность создания консольного окна в стиле wineconsole.

Улучшена обработка исключений.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Beach Life, The Sims Complete Collection, Risk II, Earth 2150, Need for Russia, Trespasser, Max Payne 1, 3Dmark1999 MAX, 3Dmark2000, 3Dmark2001 SE, GraphCalc, Charon, Fairy Fencer F, Exile: Escape From the Pit, World of Warcraft, Cegid Business Line, Avencast: Rise of the Mage, 1971 Project Helios, Silent Hill 4, Mahjong Titans, Resident Evil HD Remaster, Resident Evil 0 HD Remaster, NCLauncher2, Warzone 2100, Fallout New Vegas, Sebastien Loeb Rally EVO, Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 5.19, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 662 дополнительных патча (до завершения отделения ntdll в основной ветке Wine временно отключёнными остаются патчи "esync"). В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.19. Добавлен патч с реализацией windows.networking.connectivity. В основной состав Wine переведено 5 патчей: устранён сбой d3dx9 при отсутствии поддержки перегруппировки вершин в D3DXMESHOPT_ATTRSORT, в winegstreamer добавлены обвязка GstPad и реализация IMFMediaStream::GetStreamDescriptor, для ускорения запуска задействована отложенная инициализация шрифтов в gdi32, налажена обработка пустых строк в WS_getaddrinfo. Обновлены патчи ntdll-Junction_Points, mfplat-streaming-support, xactengine-initial, bcrypt-ECDHSecretAgreement, server-Object_Types, xactengine2-dll, ntdll-ForceBottomUpAlloc, color-sRGB-profile.