Выпуск Wine 5.19 и Wine staging 5.19

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|1.1, nickname (??), 10:40, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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мне кажется, или выпуски wine все активнее приближают нас к моменту "прослойка для игорь не нужна"?
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|2.5, Аноним (5), 10:51, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Выпуски Wine нас приближают к моменту, когда его возьмёт на вооружение Microsoft в качестве Windows DE over Linux kernel.
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|2.7, Аноним (7), 10:58, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто очень часто исправляют то, что сломали в предыдущем релизе.
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|3.9, m.makhno (ok), 11:12, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а могли бы и положить на это дело, верно? молодцы что так не делают
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|1.8, Аноним (8), 11:03, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Этот wine - ни рыба ни мясо. Лучше бы этот костыль похоронили и развивали СПО, как нормальные люди
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|2.12, Alucard (??), 12:32, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не нравится, не пользуйся. В чем проблема та?) И сам займись развитием, интересного тебе спо, чтобы не писал подобный бред)
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|2.13, Аноним (13), 12:40, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он имеет ввиду, что если бы не было вайна, то проприетарщики и опенсорс были бы вынужденны развивать нативное ПО под линь. И процесс этот шел бы веселее, чем сейчас.
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|3.15, Аноним (15), 13:11, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не было бы вайна, то не было бы вайна. Ни больше ни меньше.
Проприетарщики и опенсорс никому ничего не были бы вынуждены
Люди хотят делать вайн, они делают. Вы хотите бухать или колоться - бухайте или колитесь
Хватит мусолить эту тему в каждой новости про вайн
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|4.18, Козлетто (?), 14:05, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вы хотите бухать или колоться - бухайте или колитесь
Логика типичного либерала, в СССР или другой другой нормальной стране за такое бы быстро расстреляли
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|5.20, Аноним (20), 14:19, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логика типичного дурака не только лишь не знающего, как на самом деле было при СССР, как во влажных мечтах придумалось, так чушь и несёшь.
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|1.14, Аноним (13), 12:44, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы избавились от вайна, то он все равно появился бы. Не сейчас так позже. Не от опенсорса, так от проприетарщиков. Потому что прослойка для запуска вцелом тем же корпорастам обойдется много дешевле, чем переделывать ПО под натив.
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|2.17, n00by (ok), 13:57, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прослойка для запуска вцелом тем же корпорастам обойдется много дешевле, чем
> переделывать ПО под натив.
Именно это и сделала Микрософт, реализовав подсистему Win32 в ОС Windows NT. Нативных приложений до сих пор там почти нет.
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|1.19, Аноним (13), 14:17, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне другое интересно. А как решается проблема с использоаанием отдельных компонентов винды через вайн? Ведь лицензии на многие из них явно запрещают такие фокусы.
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|2.21, Sacra (?), 14:40, 10/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все просто - никак не решается. DirectX, Net, vcredist и прочий мусор просто не идут в комплекте. Различные dll переписанны с нуля и так же не попадают в список нарушающих лицензию. Хотя CrossOver идет со всем этим мусором, насколько понимаю, но даже продается. Так что там все сложно.
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|1.22, Аноним (13), 15:04, 10/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выходит, когда на предприятии через вайнтрикс ставят в линь компонет винды, нужный для запуска их софта, то контору могут привлечь за пиратку и прочие нарушения пунктов лиуензии?
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