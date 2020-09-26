Выпуск Wine 5.18

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|2.3, Аноним (3), 08:26, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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5.0 последний стабильный релиз. Следующим вероятно будет 6.0
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|2.15, amonimous (?), 10:11, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ходят легенды, что в первой версии вайна все идеально работало, но потом пришлось добавлять костыли, что бы быть совместимым с виндовыми костылями.
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|1.6, Аноним (6), 09:24, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Нужно быть очень одаренным чтобы под Linux запускать из под wine PuTTY ....
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|2.8, A.Stahl (ok), 09:32, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну давай всех под одну гребёнку, полностью игнорируя контекст и нюансы.
Вот есть, например, такая игрушка: Mount&Blade. Мне нравится. Давно в неё играю. И буду играть ещё очень долго. У неё есть нативная версия под Linux. Чтобы её запустить нужно хорошо так потрахаться с поиском древних либ. Блобо-приключения эдакие. И потом эта нативная версия работает как депутат в субботний вечер. Оказалось что виндовая версия из-под Вайна работает стабильней и геморроиться с либами не нужно. Вот тебе и "одарённость".
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|4.37, A.Stahl (ok), 15:19, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так может лучше написать открытый движок для M&B?
Да что-то вот не видно никого кто и мог и хотел бы.
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|2.9, Аноним (9), 09:36, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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putty/focal 0.73-2 amd64
Telnet/SSH client for X
putty-doc/focal,focal 0.73-2 all
PuTTY HTML documentation
putty-tools/focal 0.73-2 amd64
command-line tools for SSH, SCP, and SFTP
Более того, лет 5-10 назад я это действительно делал. Там вроде очень удобно комнатный порт настраивать.
Ну ладно, ерунда это всё... А вот вайн поможет тебе просто выглядеть так как все, запустив настоящую pussy.exe.
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|2.19, Аноним (19), 11:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на linux через wine запускал winscp чтобы скопировать файлы.
winscp как то в потоках копирует и выходило быстрее чем через caja
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|2.20, Аноним (19), 11:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на linux через wine запускал winscp чтобы скопировать файлы.
winscp как то в потоках копирует и выходило быстрее чем через caja
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|3.31, topin89 (ok), 13:33, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока ещё не до конца, badblocks в WSL не запустишь. Звука тоже нет.
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|3.33, Андрей (??), 13:57, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И кроме цигвина есть ещё его форк MSYS2 (с mingw64 экосистемой), которые удобно (было) пускать под вайном. Пока в цигвине не выкинули поддержку XP, а в вайне не реализовали дефектную поддержку named pipes (в отличие от той, что годами хорошо работала в wine-staging).
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|2.24, Zenitur (ok), 12:14, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бидрилы, это следующее формообразование Видла, образовавшееся на стадии кокона. Жала очень ядовиты.
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|2.25, Аноним (27), 12:20, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Web Interface Definition Language
Аххах, автор новости вообще не вдупляет о чем пишет) widl - это вайновый компилятор языка MIDL (т.е. Microsoft IDL), использующегося для генерации заголовков WinAPI
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|2.26, Аноним (27), 12:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А WebIDL - совсем другая штука, которая используется для описания DOM API в стандартах и для генерации js-биндингов к ним в браузерных движках
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|3.32, Аноним (23), 13:52, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо. Теперь всё встало на свои места. А то вообще не понятно было зачем это здесь.
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|1.34, Андрей (??), 14:00, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка псевдоконсоли ConPTY.
Хорошую поддержку они добавили:
> This is implemented now. If some applications need more complete implementation, they should be handled in separated bugs.
Что "this"? 10%, 50% ConPTY? Не указаны программы, на которых тестировалось.
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|1.35, Аноним (35), 15:02, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Библиотека USER32В преобразована в формат PE.
Вот будет хохма, если Мелкомягкие начнут переходить на формат ELF.
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