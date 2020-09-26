Выпуск Wine 5.18

2.8 , A.Stahl ( ok ), 09:32, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну давай всех под одну гребёнку, полностью игнорируя контекст и нюансы.

Вот есть, например, такая игрушка: Mount&Blade. Мне нравится. Давно в неё играю. И буду играть ещё очень долго. У неё есть нативная версия под Linux. Чтобы её запустить нужно хорошо так потрахаться с поиском древних либ. Блобо-приключения эдакие. И потом эта нативная версия работает как депутат в субботний вечер. Оказалось что виндовая версия из-под Вайна работает стабильней и геморроиться с либами не нужно. Вот тебе и "одарённость".

3.28 , lamer ( ?? ), 12:34, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я ему про Фому, он мне про Ерёму

3.36 , Аноним ( 36 ), 15:09, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так может лучше написать открытый движок для M&B?

4.37 , A.Stahl ( ok ), 15:19, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так может лучше написать открытый движок для M&B? Да что-то вот не видно никого кто и мог и хотел бы.

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:36, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – putty/focal 0.73-2 amd64

Telnet/SSH client for X putty-doc/focal,focal 0.73-2 all

PuTTY HTML documentation putty-tools/focal 0.73-2 amd64

command-line tools for SSH, SCP, and SFTP

Более того, лет 5-10 назад я это действительно делал. Там вроде очень удобно комнатный порт настраивать. Ну ладно, ерунда это всё... А вот вайн поможет тебе просто выглядеть так как все, запустив настоящую pussy.exe.

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – на linux через wine запускал winscp чтобы скопировать файлы.

winscp как то в потоках копирует и выходило быстрее чем через caja

2.20 , Аноним ( 19 ), 11:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на linux через wine запускал winscp чтобы скопировать файлы.

winscp как то в потоках копирует и выходило быстрее чем через caja

2.30 , Аноним ( - ), 13:13, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PuTTYноиды ...

