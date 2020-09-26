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Выпуск Wine 5.18

26.09.2020 08:14

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.18. С момента выпуска версии 5.17 было закрыто 42 отчёта об ошибках и внесено 266 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В wined3d обеспечена компиляция шейдеров через API Vulkan при помощи библиотеки vkd3d-shader, поставляемой в составе пакета vkd3d.
  • Библиотека USER32В преобразована в формат PE.
  • Реализация консоли избавлена от зависимости от библиотеки curses.
  • Добавлена поддержка псевдоконсоли ConPTY.
  • В winex11.drv и обработчик настроек XRandR 1.4 добавлена поддержка режимов дисплея для разных ориентаций экрана.
  • Улучшена поддержка синтаксиса в компиляторе WIDL (Web Interface Definition Language), например, добавлена поддержка атрибутов "[hidden]" и "[restricted]".
  • Обеспечена генерация нерекурсивных сборочных сценариев (только один makefile на верхнем уровне).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: The Witcher 3, IP Infium 2.0, игры Blizzard, League of Legends, Lock On: Modern Air Combat, TRON 2.0, Avencast: Rise of the Mage, PreSonus Studio One 3, Vectric Aspire 9, Dark Souls 3, NVIDIA GeForce Experience 3.x, O.E.D. 4.0, Dolphin EasyReader, Neverwinter Online, PuTTY, SlingPlayer Desktop, Logos Bible 8, No One Lives Forever.


  1. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.17
  3. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53786-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним (1), 08:18, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а где мажорный выпуск, в котором исправлено всё?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:26, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5.0 последний стабильный релиз. Следующим вероятно будет 6.0
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:27, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Wine XP
     
  • 2.15, amonimous (?), 10:11, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ходят легенды, что в первой версии вайна все идеально работало, но потом пришлось добавлять костыли, что бы быть совместимым с виндовыми костылями.
     

  • 1.4, Дихлофос (?), 08:48, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    вот уже и заплаточки пошли из исходников nt5
     
  • 1.5, Аноним (7), 09:23, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Совпадение?
     
     
  • 2.13, RT (?), 10:04, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ne dumau.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:24, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нужно быть очень одаренным чтобы под Linux запускать из под wine PuTTY ....
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 09:32, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну давай всех под одну гребёнку, полностью игнорируя контекст и нюансы.
    Вот есть, например, такая игрушка: Mount&Blade. Мне нравится. Давно в неё играю. И буду играть ещё очень долго. У неё есть нативная версия под Linux. Чтобы её запустить нужно хорошо так потрахаться с поиском древних либ. Блобо-приключения эдакие. И потом эта нативная версия работает как депутат в субботний вечер. Оказалось что виндовая версия из-под Вайна работает стабильней и геморроиться с либами не нужно. Вот тебе и "одарённость".
     
     
  • 3.28, lamer (??), 12:34, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я ему про Фому, он мне про Ерёму
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:09, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может лучше написать открытый движок для M&B?
     
     
  • 4.37, A.Stahl (ok), 15:19, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так может лучше написать открытый движок для M&B?

    Да что-то вот не видно никого кто и мог и хотел бы.

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:36, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    putty/focal 0.73-2 amd64
      Telnet/SSH client for X

    putty-doc/focal,focal 0.73-2 all
      PuTTY HTML documentation

    putty-tools/focal 0.73-2 amd64
      command-line tools for SSH, SCP, and SFTP


    Более того, лет 5-10 назад я это действительно делал. Там вроде очень удобно комнатный порт настраивать.

    Ну ладно, ерунда это всё... А вот вайн поможет тебе просто выглядеть так как все, запустив настоящую pussy.exe.

     
  • 2.19, Аноним (19), 11:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на linux через wine запускал winscp чтобы  скопировать файлы.
    winscp как то в потоках копирует и выходило быстрее чем через caja
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на linux через wine запускал winscp чтобы  скопировать файлы.
    winscp как то в потоках копирует и выходило быстрее чем через caja
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:13, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PuTTYноиды ...
     

  • 1.10, Аноним (9), 09:37, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка псевдоконсоли ConPTY.

    Это поможет цигвину?

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:33, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цигвину уже вряд ли что-то поможет, WSL убил его нишу
     
     
  • 3.31, topin89 (ok), 13:33, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока ещё не до конца, badblocks в WSL не запустишь. Звука тоже нет.
     
  • 3.33, Андрей (??), 13:57, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кроме цигвина есть ещё его форк MSYS2 (с mingw64 экосистемой), которые удобно (было) пускать под вайном. Пока в цигвине не выкинули поддержку XP, а в вайне не реализовали дефектную поддержку named pipes (в отличие от той, что годами хорошо работала в wine-staging).
     

  • 1.11, б.б. (?), 09:40, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ждём Wine XP, с собачкой для поиска музыки
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:45, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Поддержку вялого так и не добавили? Значит, не нужно.
     
     
  • 2.14, RT (?), 10:06, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вялый только хипстоте смузихлебской нужно.
     
     
  • 3.17, Вялый (?), 11:03, 26/09/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.18, RT (?), 11:18, 26/09/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.22, Сишник (?), 11:25, 26/09/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.16, microsoft (?), 11:00, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не нужно, есть нативная прошивка
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:25, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    осталось нарыть на нее лицензию. ну или пиратить.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:03, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WIDL? Первый раз такое слышу. Где и для чего оно используется?
     
     
  • 2.24, Zenitur (ok), 12:14, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бидрилы, это следующее формообразование Видла, образовавшееся на стадии кокона. Жала очень ядовиты.
     
  • 2.25, Аноним (27), 12:20, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Web Interface Definition Language

    Аххах, автор новости вообще не вдупляет о чем пишет) widl - это вайновый компилятор языка MIDL (т.е. Microsoft IDL), использующегося для генерации заголовков WinAPI

     
  • 2.26, Аноним (27), 12:24, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А WebIDL - совсем другая штука, которая используется для описания DOM API в стандартах и для генерации js-биндингов к ним в браузерных движках
     
     
  • 3.32, Аноним (23), 13:52, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Теперь всё встало на свои места. А то вообще не понятно было зачем это здесь.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:11, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Quik sberbank будет работать? Только чтоб без кидалава
     
  • 1.34, Андрей (??), 14:00, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка псевдоконсоли ConPTY.

    Хорошую поддержку они добавили:

    > This is implemented now. If some applications need more complete implementation, they should be handled in separated bugs.

    Что "this"? 10%, 50% ConPTY? Не указаны программы, на которых тестировалось.

     
  • 1.35, Аноним (35), 15:02, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Библиотека USER32В преобразована в формат PE.

    Вот будет хохма, если Мелкомягкие начнут переходить на формат ELF.

     

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