Выпуск Wine 5.17

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|2.14, Skullnet (?), 11:23, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот сам не понимаю в чем там баг. Я спрашивал SagaMusix и он сказал, что для вайна даже какой-то костыль сделали когда-то.
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|2.15, Skullnet (?), 11:24, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно уже давно было переписать все это дело на Qt. OpenMPT интерфейс глючит даже на винде.
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|1.2, m.makhno (ok), 08:24, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всем добрых выходных! Не судите строго, просто интересно.
У меня не запускается The Witcher Enhanced Edition (версия с GOG.com) с включенным DXVK, просто выходит с кодом 65280 без явных ошибок. Причём Джинни работает нормально, и даже игра из под него стартует - но порезанная, конечно. Ни у кого не наблюдалось такой проблемы? Если без DXVK, то сетует на отсутствие d3d9.dll, который в вайне таки есть и в system32 и в syswow64. Есть много игр с того же GOG которые работают на ура просто, но вот первый Ведьмак капризничает.
P.S. Видел такую проблему на reddit, но нерешенную.
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|2.3, Аноним (3), 08:29, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Рекомендую установить в дуалбут специализированную прошивку для запуска игр. Преимущество данного подхода также и в том, что не нужно проприетарной игре давать опосредованный доступ к операционной системе через вайн. Вместо операционной системы, пусть игра видит лишь прошивку, под которую она в принципе и писалась.
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|3.5, Аноним (5), 08:58, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Типичный ответ типичного опеннетовца. Тебя тут спрашивали про вайн, а не прошивку для игр.
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|4.8, Аноним (3), 09:30, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вайн - лишь одно из решений, причем по многим параметрам не самое лучшее.
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|3.11, Colter (?), 10:25, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И здорово трахаццo после каждого апдейта:
- с выпилом телеметрии
- с отключения автоапдейтов
- с затирания загрузчиком шинды всех остальных бутлоадеров
- с удалением апдейтами пользовательских данных - случается весьма регулярно
- и прочая и прочая
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|4.12, Аноним (3), 10:39, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем апдейты? Зачем прошивке для запуска игр вообще давать интернет? И зачем его устанавливать на тот же жесткий диск, где располагается операционная система? Для прошивки я прикупил отдельный SSD, тем более, что ААА-игры сейчас довольно громадные, от 70Гб. Типичная сессия у меня следующая: любуюсь на индикатор загрузки прошивки -> дабл-клик по игре на "рабочем столе" -> игра -> выход из игры -> кнопкопуск -> перезагрузка. Всё. И никаких "пользовательских данных" и "телеметрий".
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|5.16, наме (?), 11:38, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем апдейты? Зачем прошивке для запуска игр вообще давать интернет?
Патамушта гладиолус. Венда ужe умеет в линусовые фс, значит твои данные под угрозой, дажe eсли все твои говноигры записаны линаксом в вендовый раздел - шифровальщику как-то плевать на фс вOобще.
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|2.7, n80 (?), 08:59, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По данной конкретной проблеме ничего подсказать не могу (ну нет у меня Ведьмака), но могу посоветовать почитать про переменную окружения WINEDEBUG в man wine. По идее, это должно проявить происходящие ошибки.
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|2.13, Аноним (13), 11:18, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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d3d9 стоковый вайновский? Если да - попробуйте поставить через winetricks вендовый. Мне помогало в некоторых играх (в сабж не играл правда - корыто не тянет).
Алсо некоторые игры требуют дополнительного флага запуска для загрузки в режиме совместимости с древним директом (у меня так в grim dawn было, который по умолчанию требовал то ли 10, то ли 11 директ - короче то что на тот момент было жутко сыро и работало через задницу)
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