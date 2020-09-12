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Выпуск Wine 5.17

12.09.2020 07:55

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.17. С момента выпуска версии 5.16 было закрыт 17 отчётов об ошибках и внесено 267 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Предложена начальная реализация сетевого драйвера NDIS.
  • В формат PE преобразована библиотека ADVAPI32.
  • Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World of Tanks, Merriam-Webster Dictionary, Power Tab Editor, gmax 1.2, GradeBook for Windows, Microsoft Reader, Need for Russia, Motocross Madness 2, The Sims Complete Collection, Wouxun KG-UV2D, Charon, Cricket 2002, Mastercook 15, GraphCalc, Tic Tac Toe Game, Deadlight: Director's Cut, Cisco Jabber 12.5, Risk II, OllyDbg 2.x, Visual Studio 2019, Pyxel Edit.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.16
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.15 и DXVK 1.7.1
  4. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  5. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53699-wine
Ключевые слова: wine, windows
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  • 1.1, Козлетто (?), 08:11, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А баг в openmpt с загрузкой ядра процессора в 100% уже пофиксили?
     
     
  • 2.14, Skullnet (?), 11:23, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот сам не понимаю в чем там баг. Я спрашивал SagaMusix и он сказал, что для вайна даже какой-то костыль сделали когда-то.
     
  • 2.15, Skullnet (?), 11:24, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно уже давно было переписать все это дело на Qt. OpenMPT интерфейс глючит даже на винде.
     

  • 1.2, m.makhno (ok), 08:24, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем добрых выходных! Не судите строго, просто интересно.

    У меня не запускается The Witcher Enhanced Edition (версия с GOG.com) с включенным DXVK, просто выходит с кодом 65280 без явных ошибок. Причём Джинни работает нормально, и даже игра из под него стартует - но порезанная, конечно. Ни у кого не наблюдалось такой проблемы? Если без DXVK, то сетует на отсутствие d3d9.dll, который в вайне таки есть и в system32 и в syswow64. Есть много игр с того же GOG которые работают на ура просто, но вот первый Ведьмак капризничает.

    P.S. Видел такую проблему на reddit, но нерешенную.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:29, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Рекомендую установить в дуалбут специализированную прошивку для запуска игр. Преимущество данного подхода также и в том, что не нужно проприетарной игре давать опосредованный доступ к операционной системе через вайн. Вместо операционной системы, пусть игра видит лишь прошивку, под которую она в принципе и писалась.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 08:58, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Типичный ответ типичного опеннетовца. Тебя тут спрашивали про вайн, а не прошивку для игр.
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 09:30, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайн - лишь одно из решений, причем по многим параметрам не самое лучшее.
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:18, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    firejail
     
  • 3.11, Colter (?), 10:25, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И здорово трахаццo после каждого апдейта:

    - с выпилом телеметрии
    - с отключения автоапдейтов
    - с затирания загрузчиком шинды всех остальных бутлоадеров
    - с удалением апдейтами пользовательских данных - случается весьма регулярно
    - и прочая и прочая

     
     
  • 4.12, Аноним (3), 10:39, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем апдейты? Зачем прошивке для запуска игр вообще давать интернет? И зачем его устанавливать на тот же жесткий диск, где располагается операционная система? Для прошивки я прикупил отдельный SSD, тем более, что ААА-игры сейчас довольно громадные, от 70Гб. Типичная сессия у меня следующая: любуюсь на индикатор загрузки прошивки -> дабл-клик по игре на "рабочем столе" -> игра -> выход из игры -> кнопкопуск -> перезагрузка. Всё. И никаких "пользовательских данных" и "телеметрий".
     
     
  • 5.16, наме (?), 11:38, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем апдейты? Зачем прошивке для запуска игр вообще давать интернет?

    Патамушта гладиолус. Венда ужe умеет в линусовые фс, значит твои данные под угрозой, дажe eсли все твои говноигры записаны линаксом в вендовый раздел - шифровальщику как-то плевать на фс вOобще.

     
  • 2.4, Аноним (4), 08:31, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помочь не знаю как, но я знаю где тебе могут помочь: https://bugs.winehq.org/
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:58, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пердоли должны страдать.
     
  • 2.7, n80 (?), 08:59, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По данной конкретной проблеме ничего подсказать не могу (ну нет у меня Ведьмака), но могу посоветовать почитать про переменную окружения WINEDEBUG в man wine. По идее, это должно проявить происходящие ошибки.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:03, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если попробовать Proton?
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:18, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    d3d9 стоковый вайновский? Если да - попробуйте поставить через winetricks вендовый. Мне помогало в некоторых играх (в сабж не играл правда - корыто не тянет).

    Алсо некоторые игры требуют дополнительного флага запуска для загрузки в режиме совместимости с древним директом (у меня так в grim dawn было, который по умолчанию требовал то ли 10, то ли 11 директ - короче то что на тот момент было жутко сыро и работало через задницу)

     
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