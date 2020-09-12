Выпуск Wine 5.17

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:29, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Рекомендую установить в дуалбут специализированную прошивку для запуска игр. Преимущество данного подхода также и в том, что не нужно проприетарной игре давать опосредованный доступ к операционной системе через вайн. Вместо операционной системы, пусть игра видит лишь прошивку, под которую она в принципе и писалась.

3.5 , Аноним ( 5 ), 08:58, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Типичный ответ типичного опеннетовца. Тебя тут спрашивали про вайн, а не прошивку для игр.

4.8 , Аноним ( 3 ), 09:30, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вайн - лишь одно из решений, причем по многим параметрам не самое лучшее.

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:18, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – firejail

3.11 , Colter ( ? ), 10:25, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И здорово трахаццo после каждого апдейта: - с выпилом телеметрии

- с отключения автоапдейтов

- с затирания загрузчиком шинды всех остальных бутлоадеров

- с удалением апдейтами пользовательских данных - случается весьма регулярно

- и прочая и прочая

4.12 , Аноним ( 3 ), 10:39, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем апдейты? Зачем прошивке для запуска игр вообще давать интернет? И зачем его устанавливать на тот же жесткий диск, где располагается операционная система? Для прошивки я прикупил отдельный SSD, тем более, что ААА-игры сейчас довольно громадные, от 70Гб. Типичная сессия у меня следующая: любуюсь на индикатор загрузки прошивки -> дабл-клик по игре на "рабочем столе" -> игра -> выход из игры -> кнопкопуск -> перезагрузка. Всё. И никаких "пользовательских данных" и "телеметрий".

5.16 , наме ( ? ), 11:38, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем апдейты? Зачем прошивке для запуска игр вообще давать интернет? Патамушта гладиолус. Венда ужe умеет в линусовые фс, значит твои данные под угрозой, дажe eсли все твои говноигры записаны линаксом в вендовый раздел - шифровальщику как-то плевать на фс вOобще.

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:31, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Помочь не знаю как, но я знаю где тебе могут помочь: https://bugs.winehq.org/

2.6 , Аноним ( 6 ), 08:58, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пердоли должны страдать.

2.7 , n80 ( ? ), 08:59, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По данной конкретной проблеме ничего подсказать не могу (ну нет у меня Ведьмака), но могу посоветовать почитать про переменную окружения WINEDEBUG в man wine. По идее, это должно проявить происходящие ошибки.

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:03, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если попробовать Proton?

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:18, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – d3d9 стоковый вайновский? Если да - попробуйте поставить через winetricks вендовый. Мне помогало в некоторых играх (в сабж не играл правда - корыто не тянет). Алсо некоторые игры требуют дополнительного флага запуска для загрузки в режиме совместимости с древним директом (у меня так в grim dawn было, который по умолчанию требовал то ли 10, то ли 11 директ - короче то что на тот момент было жутко сыро и работало через задницу)

