Выпуск Wine 5.17

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.17. С момента выпуска версии 5.16 было закрыт 17 отчётов об ошибках и внесено 267 изменений. Наиболее важные изменения: Предложена начальная реализация сетевого драйвера NDIS.

В формат PE преобразована библиотека ADVAPI32.

Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World of Tanks, Merriam-Webster Dictionary, Power Tab Editor, gmax 1.2, GradeBook for Windows, Microsoft Reader, Need for Russia, Motocross Madness 2, The Sims Complete Collection, Wouxun KG-UV2D, Charon, Cricket 2002, Mastercook 15, GraphCalc, Tic Tac Toe Game, Deadlight: Director's Cut, Cisco Jabber 12.5, Risk II, OllyDbg 2.x, Visual Studio 2019, Pyxel Edit.