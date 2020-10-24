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Выпуск Wine 5.20 и Wine staging 5.20

24.10.2020 10:21

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.20. С момента выпуска версии 5.19 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 327 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжена работа над реализацией криптопровайдера DSS, предоставляющего функции для хэширования и создания/проверки цифровых подписей с использованием алгоритмов SHA и DSS (Digital Signature Standard).
  • Решены проблемы с запуском RichEdit в безоконном режиме (windowless);
  • В ntdll добавлена поддержка callback-вызовов FLS (Fiber Local Storage), отсутствие которых приводило к крахам приложений на базе .NET CoreRT.
  • В новой реализации консоли (conhost) добавлена поддержка изменения размера окон.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Lazarus, Counterclockwise, USI T3 emulator, Farm Frenzy 2, Alawar, FL Studio 11.x VSTi 'Slayer2' plugin, FORScan, X3 Reunion, LabChart Reader 8, Serena, Chronology, Mount & Blade II: Bannerlordm, UFOHD2, Alan Wake, Hard Reset, Battlefield 3, Watch Dogs, Sniper Elite V2 Remastered, Enterprise Architect, Brickcom CMS client, Alice Madness Return, Saints Row 2, CPU-Z 1.92, Red Evil, Backpacker 3:Americana, Visual Studio 98, Visual Basic 6, Dungeons & Dragons Online, The Sims Complete Collection, Metro Exodus, PS Remote Play.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 5.20, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 754 дополнительных патча.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.20. Добавлен патч widl с реализацией поддержки WinRT IDL (Interface Definition Language). В основной состав Wine переведено 6 патчей с поддержкой FLS callback, очисткой FLS-слотов в RtlFlsFree(), добавлением в user32 заглушки GetMouseMovePointsEx, реализацией тестов IXACT3Engine, решением проблем с ME_RunOfsFromCharOfs() и поддержкой сравнения типов носителей в IsMediaTypeSupported. Обновлены патчи windows.media.speech.dll, windows.gaming.input-dll, windows.globalization-dll, windows.networking.connectivity.dll, mfplat-streaming-support и eventfd_synchronization.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.19 и Wine staging 5.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53954-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Kron4ek (ok), 10:24, 24/10/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    В Wine-Staging наконец-то обновили Esync (eventfd_synchronization), так что в этом релизе Staging он есть.

    Напомню, что его не было в релизах Wine-Staging от 5.10 до 5.19 (включительно).

     
  • 2, Аноним (2), 10:42, 24/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Заценить что ли...)
     
  • 3, Николай (??), 10:55, 24/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: FL Studio 11.x VSTi, можно будет уже музыку делать в Линукс?
     
     
  • 4, Аноним (4), 11:01, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже давно можно, fl studio 20 нормально работает
     
  • 5, m.makhno (ok), 11:06, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ardour и LMMS же!
     
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