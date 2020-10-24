Выпуск Wine 5.20 и Wine staging 5.20

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.20. С момента выпуска версии 5.19 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 327 изменений. Наиболее важные изменения: Продолжена работа над реализацией криптопровайдера DSS, предоставляющего функции для хэширования и создания/проверки цифровых подписей с использованием алгоритмов SHA и DSS (Digital Signature Standard).

Решены проблемы с запуском RichEdit в безоконном режиме (windowless);

В ntdll добавлена поддержка callback-вызовов FLS (Fiber Local Storage), отсутствие которых приводило к крахам приложений на базе .NET CoreRT.

В новой реализации консоли (conhost) добавлена поддержка изменения размера окон.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Lazarus, Counterclockwise, USI T3 emulator, Farm Frenzy 2, Alawar, FL Studio 11.x VSTi 'Slayer2' plugin, FORScan, X3 Reunion, LabChart Reader 8, Serena, Chronology, Mount & Blade II: Bannerlordm, UFOHD2, Alan Wake, Hard Reset, Battlefield 3, Watch Dogs, Sniper Elite V2 Remastered, Enterprise Architect, Brickcom CMS client, Alice Madness Return, Saints Row 2, CPU-Z 1.92, Red Evil, Backpacker 3:Americana, Visual Studio 98, Visual Basic 6, Dungeons & Dragons Online, The Sims Complete Collection, Metro Exodus, PS Remote Play. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 5.20, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 754 дополнительных патча. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.20. Добавлен патч widl с реализацией поддержки WinRT IDL (Interface Definition Language). В основной состав Wine переведено 6 патчей с поддержкой FLS callback, очисткой FLS-слотов в RtlFlsFree(), добавлением в user32 заглушки GetMouseMovePointsEx, реализацией тестов IXACT3Engine, решением проблем с ME_RunOfsFromCharOfs() и поддержкой сравнения типов носителей в IsMediaTypeSupported. Обновлены патчи windows.media.speech.dll, windows.gaming.input-dll, windows.globalization-dll, windows.networking.connectivity.dll, mfplat-streaming-support и eventfd_synchronization.



