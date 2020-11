Выпуск Wine 5.21 и Wine staging 5.21

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.21. С момента выпуска версии 5.20 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 272 изменения. Наиболее важные изменения: Библиотека GDI32 преобразована в формат PE.

В GDI32 изменена обработка шрифтов.

Улучшена работа форм RichEdit в безоконном режиме (windowless).

Обновлена информация о часовых поясах.

Решены проблемы со сборкой в Ubuntu 16.04 и 18.04.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Adobe Reader X/XI, StreetFighter V, World of Warcraft, League of Legends 8.15+, Valorant/Vanguard, GOG Galaxy, Far Manager 3, Wolf, Terraria Mobile Server, Microsoft Flight Simulator, Fallout 76. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 5.21, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 737 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.21. В основной состав Wine переведено 20 патчей, в том числе реализованы две новые DLL-библиотеки netutils и srvcli, добавлены функции videoconvert, audioconvert, IMFMediaSource::CreatePresentationDescriptor, IMFMedisStream::GetMediaSource, IMFMediaStream::RequestSample, IMFMediaSource::Start и GetNativeVideoSize, расширены возможности NtQuerySystemInformation, улучшена работа mfmediaengine. Обновлены 10 патчей: ntdll-DOS_Attributes

server-Stored_ACLs

ntdll-Fix_Aligment

bcrypt-ECDHSecretAgreement

ntdll-Junction_Points

widl-winrt-support

dinput-remap-joystick

mfplat-streaming-support

msxml3-FreeThreadedXMLHTTP60

ntdll-Syscall_Emulation