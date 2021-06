Компания Valve выпустила Proton 6.3-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Внесены изменения, направленные на улучшение качества отрисовки в играх Bloodstained, Deep Rock Galactic, The Medium, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020), Team Sonic Racing.

Обновлены DXVK (1.9) и vkd3d-proton.

Для выбора GPU по умолчанию задействован DXGI, предоставляемый в DXVK.

Улучшена поддержка игровых контроллеров в Hades и многих других играх на базе движка Unity.

Добавлена поддержка игр: Sid Meier's Civilization VI, Crypt Stalker, Dark Devotion, Dorfromantic, Far Cry, Hard Reset, Hogs of War, Might & Magic: Clash of Heroes, Pro Cycling Manager 2020, Sang Froid - Tales of Werewolves, Secret of Mana, Trainz Railroad Simulator 2019.

Устранены проблемы при клике на ссылки в CyberPunk 2077 и Darksburg.

Устранены крахи при запуске Conan Exile и других игр компании Funcom.

Устранено пропадание звука в Project Cars 3.

Улучшена поддержка сборок на базе контейнеров, вне виртуальной машины, в которой выполнялась сборка.