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Компания Valve выпустила Proton 6.3-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

25.06.2021 21:52

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Внесены изменения, направленные на улучшение качества отрисовки в играх Bloodstained, Deep Rock Galactic, The Medium, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020), Team Sonic Racing.
  • Обновлены DXVK (1.9) и vkd3d-proton.
  • Для выбора GPU по умолчанию задействован DXGI, предоставляемый в DXVK.
  • Улучшена поддержка игровых контроллеров в Hades и многих других играх на базе движка Unity.
  • Добавлена поддержка игр:

    • Sid Meier's Civilization VI,
    • Crypt Stalker,
    • Dark Devotion,
    • Dorfromantic,
    • Far Cry,
    • Hard Reset,
    • Hogs of War,
    • Might & Magic: Clash of Heroes,
    • Pro Cycling Manager 2020,
    • Sang Froid - Tales of Werewolves,
    • Secret of Mana,
    • Trainz Railroad Simulator 2019.
  • Устранены проблемы при клике на ссылки в CyberPunk 2077 и Darksburg.
  • Устранены крахи при запуске Conan Exile и других игр компании Funcom.
  • Устранено пропадание звука в Project Cars 3.
  • Улучшена поддержка сборок на базе контейнеров, вне виртуальной машины, в которой выполнялась сборка.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Wine 6.7 и VKD3D-Proton 2.3
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55392-proton
Ключевые слова: proton, wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:40, 25/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Funcom

    The Longest Journey починили или всё ещё приходится патчи накладывать? Я проверял в 10, там работает.

     
  • 2, Simon Bright (?), 23:42, 25/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Долгих лет и процветания Proton и DXVK !
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:54, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы этим еще можно было пользоваться :(

    Для примера: FPS Elite Dangerous в помещениях 90+ нативно, 25-40 в линуксе.

     
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