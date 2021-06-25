Компания Valve выпустила Proton 6.3-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".
В новой версии:
- Внесены изменения, направленные на улучшение качества отрисовки в играх Bloodstained, Deep Rock Galactic,
The Medium,
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain,
Resident Evil 2 (2019),
Resident Evil 3 (2020),
Team Sonic Racing.
- Обновлены DXVK (1.9) и vkd3d-proton.
- Для выбора GPU по умолчанию задействован DXGI, предоставляемый в DXVK.
- Улучшена поддержка игровых контроллеров в Hades и многих других играх на базе движка Unity.
- Добавлена поддержка игр:
- Sid Meier's Civilization VI,
- Crypt Stalker,
- Dark Devotion,
- Dorfromantic,
- Far Cry,
- Hard Reset,
- Hogs of War,
- Might & Magic: Clash of Heroes,
- Pro Cycling Manager 2020,
- Sang Froid - Tales of Werewolves,
- Secret of Mana,
- Trainz Railroad Simulator 2019.
- Устранены проблемы при клике на ссылки в CyberPunk 2077 и Darksburg.
- Устранены крахи при запуске Conan Exile и других игр компании Funcom.
- Устранено пропадание звука в Project Cars 3.
- Улучшена поддержка сборок на базе контейнеров, вне виртуальной машины, в которой выполнялась сборка.