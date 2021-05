Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-3, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12, обновлено до версии 2.3.1, в которой добавлена начальная поддержка API DXR 1.0 (DirectX Raytracing), доведена до готовности поддержка VRS (Variable Rate Shading) и консервативной растеризации (Conservative Rasterization), реализован вызов D3D12_HEAP_FLAG_ALLOW_WRITE_WATCH, делающий возможным использование APITraces. Внесено несколько значительных оптимизаций производительности.

Добавлена поддержка игр The Origin Overlay, Bus and Army General и Mount & Blade II: Bannerlord.

Устранены проблемы, проявляющиеся в играх Red Dead Redemption 2 и Age of Empires II: Definitive Edition.

Устранены проблемы в ланчерах Evil Genius 2, Zombie Army 4, Strange Brigade, Sniper Elite 4, Beam.NG и Eve Online.

Решены проблемы при определении контроллера Xbox в игре Far Cry Primal.

Добавлена возможность настройки яркости и цветности в старых играх, таких как Deus Ex.