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Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

04.05.2021 21:02

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-3, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12, обновлено до версии 2.3.1, в которой добавлена начальная поддержка API DXR 1.0 (DirectX Raytracing), доведена до готовности поддержка VRS (Variable Rate Shading) и консервативной растеризации (Conservative Rasterization), реализован вызов D3D12_HEAP_FLAG_ALLOW_WRITE_WATCH, делающий возможным использование APITraces. Внесено несколько значительных оптимизаций производительности.
  • Добавлена поддержка игр The Origin Overlay, Bus and Army General и Mount & Blade II: Bannerlord.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх Red Dead Redemption 2 и Age of Empires II: Definitive Edition.
  • Устранены проблемы в ланчерах Evil Genius 2, Zombie Army 4, Strange Brigade, Sniper Elite 4, Beam.NG и Eve Online.
  • Решены проблемы при определении контроллера Xbox в игре Far Cry Primal.
  • Добавлена возможность настройки яркости и цветности в старых играх, таких как Deus Ex.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.7 и VKD3D-Proton 2.3
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  6. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55080-proton
Ключевые слова: proton, wine, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pavlinux (ok), 21:13, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    600 форков из них 2 с патчами! Это чо, настоящие посаны на житхабе так лайкают?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк, это чтобы сохранить проект, если основной репозиторий удалят.
     
     
  • 3.23, pq (?), 01:40, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, прям сохранить. Когда ютуб качалку блочили - все форки тоже нe работали
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:15, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Внесено несколько значительных оптимизаций производительности.

    Чего и на сколько ускорилось ?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Да.
     
  • 2.5, pavlinux (ok), 21:22, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Внесено несколько значительных оптимизаций производительности.
    > Чего и на сколько ускорилось ?

    Производительность, значительно!

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:15, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо вульве, теперь с играми на Линуксе уже не так плохо, как было раньше. Всё ещё не очень, но уже лучше :)
     
     
  • 2.25, Zenitur (ok), 03:48, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Году в 2012 ситуация была лучше. Были нативные игры, устанавливающиеся в /usr, и хранящие конфиги в ~/.name_of_application или ~/.config/name_of_application/

    Игр Triple-A было мало, и в основном из прошлых лет (Id Software и Epic Games).

    Сейчас всё через врапперы и трансляторы. Линуксоидам очень повезло, что DXVK запускает игры ровно с той же производительностью, что и их производительность в Windows. Потому что трансляция из Direct3D в Vulkan очень быстрая. Но - засчёт повышенного использования VRAM.

     

  • 1.6, Аноним (6), 21:23, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если б не Valve Linux был бы щас 0,0000001%
     
     
  • 2.8, pavlinux (ok), 21:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если б не Valve Linux был бы щас 0,0000001%

    Если бы не Linux, Valve не было щас.

     
  • 2.9, Atterratio (ok), 22:10, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, конечно, Microsoft делает WSL для 0,0000001%
     

  • 1.7, Анин (?), 21:26, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Слышали,знаем((
     
     
  • 2.10, Atterratio (ok), 22:17, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Слышали,знаем((

    А что не так? По моим ощущениям Протон вполне неплохо работает.

     

  • 1.11, Аноним (11), 22:47, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, кто-нибудь из вас пробовал RDR2 в протоне, как оно, играбельно хоть?
     
     
  • 2.17, ergo (??), 23:59, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на амд прекрастно работает, ни 1 глюка и вылета не встретил
     
     
  • 3.18, Your mama (?), 00:10, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это на видяхе Amd или проце? Уточни пожалуйста.
     
     
  • 4.19, ergo (??), 00:17, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и то и другое от амд протон экспериментал система убунту 21 04 под вэйланд
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 03:14, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и то и другое от амд протон экспериментал система убунту 21 04
    > под вэйланд

    Спасибо!
    Уточните пожалуйста что у вас конкретно за видяха и что за дрова, версия?

     
  • 4.20, ergo (??), 00:27, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вообще вот тут можно посмотреть любую игру у кого на чем как работает
    https://www.protondb.com/app/1174180 конкретно эта именно на рдр2
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:07, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно мне пакет для запуска последних версий Photoshop, Illustrator и Visual Studio под Linux?
     
     
  • 2.13, srgazh (ok), 23:17, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.15, Annoynymous (ok), 23:26, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спроси у Adobe.
     
  • 2.26, Zenitur (ok), 03:54, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Году примерно в 2008, при подготовке релиза Wine 1.2, обеспечили работу Photoshop CS2 - платиновую поддержку в Wine и платную поддержку в Crossover. Так что фотошоп будет работать даже в старых версиях Wine. Например у меня Crossover 14.1.11, базирующийся на Wine 1.7.35. На более новую версию у меня нет денег - да мне и не нужно, так как Office 2003 и 2007 запускает, а мне больше и не надо. Фотошоп какой-нибудь CS5, я уверен, работает тоже. Illustrator и Visual Studio я не пробовал.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:25, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    World of Tanks поддерживается? :))
     
     
  • 2.21, Chromium (ok), 01:14, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть пробитие! https://www.protondb.com/app/444200
     

  • 1.22, Аноним (6), 01:39, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще скоро все игры будут идти ясно одно дело времени
     
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