Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

|
|1.1, pavlinux (ok), 21:13, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
600 форков из них 2 с патчами! Это чо, настоящие посаны на житхабе так лайкают?
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 23:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Форк, это чтобы сохранить проект, если основной репозиторий удалят.
|
|
|
|3.23, pq (?), 01:40, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага, прям сохранить. Когда ютуб качалку блочили - все форки тоже нe работали
|
|1.2, Аноним (2), 21:15, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Внесено несколько значительных оптимизаций производительности.
Чего и на сколько ускорилось ?
|
|
|
|2.5, pavlinux (ok), 21:22, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>Внесено несколько значительных оптимизаций производительности.
> Чего и на сколько ускорилось ?
Производительность, значительно!
|
|1.3, Аноним (3), 21:15, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Спасибо вульве, теперь с играми на Линуксе уже не так плохо, как было раньше. Всё ещё не очень, но уже лучше :)
|
|
|
|2.25, Zenitur (ok), 03:48, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Году в 2012 ситуация была лучше. Были нативные игры, устанавливающиеся в /usr, и хранящие конфиги в ~/.name_of_application или ~/.config/name_of_application/
Игр Triple-A было мало, и в основном из прошлых лет (Id Software и Epic Games).
Сейчас всё через врапперы и трансляторы. Линуксоидам очень повезло, что DXVK запускает игры ровно с той же производительностью, что и их производительность в Windows. Потому что трансляция из Direct3D в Vulkan очень быстрая. Но - засчёт повышенного использования VRAM.
|
|
|
|2.8, pavlinux (ok), 21:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если б не Valve Linux был бы щас 0,0000001%
Если бы не Linux, Valve не было щас.
|
|
|
|2.10, Atterratio (ok), 22:17, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Слышали,знаем((
А что не так? По моим ощущениям Протон вполне неплохо работает.
|
|1.11, Аноним (11), 22:47, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Народ, кто-нибудь из вас пробовал RDR2 в протоне, как оно, играбельно хоть?
|
|
|
|2.17, ergo (??), 23:59, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
на амд прекрастно работает, ни 1 глюка и вылета не встретил
|
|
|
|
|
|4.19, ergo (??), 00:17, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и то и другое от амд протон экспериментал система убунту 21 04 под вэйланд
|
|
|
|5.24, Аноним (24), 03:14, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и то и другое от амд протон экспериментал система убунту 21 04
> под вэйланд
Спасибо!
Уточните пожалуйста что у вас конкретно за видяха и что за дрова, версия?
|
|1.12, Аноним (12), 23:07, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А можно мне пакет для запуска последних версий Photoshop, Illustrator и Visual Studio под Linux?
|
|
|
|2.26, Zenitur (ok), 03:54, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Году примерно в 2008, при подготовке релиза Wine 1.2, обеспечили работу Photoshop CS2 - платиновую поддержку в Wine и платную поддержку в Crossover. Так что фотошоп будет работать даже в старых версиях Wine. Например у меня Crossover 14.1.11, базирующийся на Wine 1.7.35. На более новую версию у меня нет денег - да мне и не нужно, так как Office 2003 и 2007 запускает, а мне больше и не надо. Фотошоп какой-нибудь CS5, я уверен, работает тоже. Illustrator и Visual Studio я не пробовал.
|