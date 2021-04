Выпуск Wine 6.7 и VKD3D-Proton 2.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.7. С момента выпуска версии 6.6 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 397 изменений. Наиболее важные изменения: В формат исполняемых файлов PE преобразованы библиотеки NetApi32, WLDAP32 и Kerberos.

Доработана реализация фреймворка Media Foundation.

В библиотеке mshtml реализован JavaScript-режим ES6 (ECMAScript 2015), который задействован при включении режима совместимости с Internet Explorer 11.

В WOW64, прослойке для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, улучшено перенаправление в файловой системе для подстановки программе 32-разрядных DLL вместо 64-разрядных.

Добавлены новые драйверы с поддержкой Plug & Play.

Добавлено устройство ввода для работы с клавиатурой в raw-режиме.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Supreme Commander Forged Alliance, Daedalic, MPC-HC 1.7.13, "Fairy Tale About Father Frost, Ivan and Nastya", MUSICUS, BioShock Remastered, Legends of Runeterra.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Melodyne 5, Informix Database apps, Autodesk 3ds Max 9, SAP GUI, SharpDevelop 2.2, Clarion Enterprise Edition 9.0.10376, Rhino 4.0, HyperChem 8.0.x, Solid Framework, Foobar2000, Avid VENUE, EA Origin, Rekordbox 5.3.0, Winamp, Process Hacker 2.38, WeChat, Adobe DNG Converter 13.2, MikroTik WinBox, SimSig, Windows System Control Center, LDPlayer 4.0.x, Alacritty 0.7.2. Дополнительно можно упомянуть публикацию компанией Valve VKD3D-Proton 2.3, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. В новой версии VKD3D-Proton добавлена начальная поддержка API DXR 1.0 (DirectX Raytracing), в реализации которого для трассировки лучей задействовано Vulkan-расширение VK_KHR_raytracing. DXR пока работоспособен только на системах с драйверами NVIDIA и может использоваться в играх Control и Ghostrunner. Доведена до готовности поддержка VRS (Variable Rate Shading) и консервативной растеризации (Conservative Rasterization). Реализован вызов D3D12_HEAP_FLAG_ALLOW_WRITE_WATCH, делающий возможным использование APITraces. Внесено несколько значительных оптимизаций производительности.