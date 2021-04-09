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Выпуск Wine 6.6

09.04.2021 23:34

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.6. С момента выпуска версии 6.5 было закрыто 56 отчётов об ошибках и внесено 320 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до версии 6.1.1 с переносом некоторых обновлений из основного проекта.
  • В формат исполняемых файлов PE преобразованы библиотеки DWrite и DnsApi.
  • Улучшена поддержка драйвера для устройств Plug & Play.
  • Решена проблема с показом лотка задач Wine в панели KDE 5.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Microsoft Flight Simulator, Death Stranding, Tony Hawk's Pro Skater, Evil Twin, Legends of Runeterra, Dune2000, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, EVE Online Launcher, Half-life, Breath of Fire IV, Magic The Gathering Arena, King of Dragon Pass, FlatOut 2, FAR: Lone Sail, Solid Edge 15: Hangs on Save.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Google Talk, WebLoad, XMPSetup, ICQ 6.x, Kugou Music, QQ, Wechat, PVSYST, Java JRE 8 installer, RealNetworks RealPlayer 18, CA ERWIN Data Modeler r7.x/8.x, Word 97, Qt Creator 3.x, Kate, Snap Camera 1.11.x, Cppcheck 2.3, Denuvo Anti-Cheat, Amazon Chime 4.x, Atomic Mail Sender 4.2x, Nvidia FrameView 1.2, Elgato Stream Deck 4.9.3, Windows Admin Center 2103, PdfSharp, HvManager, Altium Designer 17.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.5
  3. OpenNews: Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine
  4. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54935-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:40, 09/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    А чё за дискриминация? С работой игр и приложений...
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 23:41, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На костёр!
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:46, 09/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    > ICQ 6.x

    Ещё бы три недели и у тикета был бы 15-летний юбилей.

     
     
  • 2.7, димон (?), 01:31, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чём прикол? шестая аська, уже кажется нигде не пашет...
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:14, 10/04/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    ну чо тот осилятор наконец попробовал уже запустить свою вторую дьяблу? а что-то пока его не видно, волнуюсь за него
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:26, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро он про d2:resurrected будет спрашивать, не волнуйся
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:35, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тех пор как стал пользоваться виртуалкой с пробросом оборудования - совершенно перестал пользоваться вайном и захламлять систему виндовыми играми. И секса в подбором версии винишка нет, и от бардака избавляет :)
     

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