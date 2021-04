Выпуск Wine 6.6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.6. С момента выпуска версии 6.5 было закрыто 56 отчётов об ошибках и внесено 320 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Mono обновлён до версии 6.1.1 с переносом некоторых обновлений из основного проекта.

В формат исполняемых файлов PE преобразованы библиотеки DWrite и DnsApi.

Улучшена поддержка драйвера для устройств Plug & Play.

Решена проблема с показом лотка задач Wine в панели KDE 5.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Microsoft Flight Simulator, Death Stranding, Tony Hawk's Pro Skater, Evil Twin, Legends of Runeterra, Dune2000, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, EVE Online Launcher, Half-life, Breath of Fire IV, Magic The Gathering Arena, King of Dragon Pass, FlatOut 2, FAR: Lone Sail, Solid Edge 15: Hangs on Save.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Google Talk, WebLoad, XMPSetup, ICQ 6.x, Kugou Music, QQ, Wechat, PVSYST, Java JRE 8 installer, RealNetworks RealPlayer 18, CA ERWIN Data Modeler r7.x/8.x, Word 97, Qt Creator 3.x, Kate, Snap Camera 1.11.x, Cppcheck 2.3, Denuvo Anti-Cheat, Amazon Chime 4.x, Atomic Mail Sender 4.2x, Nvidia FrameView 1.2, Elgato Stream Deck 4.9.3, Windows Admin Center 2103, PdfSharp, HvManager, Altium Designer 17.