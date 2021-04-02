Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:20, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Они делали очень кривую и багованную версию. Особенно, когда её им делал не рандомный Icculus, что-то понимающий в кроссплатформенной разработке (и порты которого спустя 20 лет вполне работают, во всяком случае без багов в логике). Стало намного лучше, поскольку теперь работают все игры не завязанные слишком уж сильно на глючные проприетарные компоненты и кишки венды. К сожалению, с воспроизведением wmv из mf до сих пор проблемы, похоже. Есть ограничения. Разрабы конечно чудаки, претензия не столько к вайну.

3.10 , anonimus ( ? ), 12:30, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ещё при обновлении системы эти игры перестают работать.

Библиотеки же поменялись.

Поэтому я теперь всегда сначала проверяю нормально ли работает игра под вайном и если да, даже не интересуюсь есть ли нативная версия.

3.30 , Zenitur ( ok ), 13:17, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Начну с критики Как правило, порты, выполненные через трансляторы и врапперы, не... 4.39 , Аноним ( 6 ), 13:44, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Минимум половина перечисленных используют различные трансляторы, порты ферала и аспыр багованные кучи этого самого (на макос, где основная их аудитория, тоже), остальная половина это кросплатформенные движки (opengl, как правило шейдеры при этом либо отключают, либо делают попроще из-за чего производительность оказывается лучше вайна). Последняя игра без трансляторов, на чистом opengl (вроде бы), которую я видел, это Uplink (2001). Говорят, ДООМ неплохой порт, но там вулкан опять же. Лично моё предпочтение это играть в вайне, потому что нативные порты глюкалово и баги примерно всегда, а часто (взять тот же postal2) линуксовая версия просто отстаёт на годы. С dxvk картинка не отличается от оригинала (в трансляторах часто урезают графоний), благодаря чему теперь нет особых причин брать кривые порты. Лучше никаких чем такие.

5.43 , Zenitur ( ok ), 13:59, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спорить не буду, так как не лез смотреть, что там внутри. Я например вижу, что в виндовых играх может использоваться OpenGL вместо Direct3D, Но работа с устройствами ввода всё равно через DirectInput. При портировании чисто опенджиэльных игр наверняка могут быть трансляторы для таких компонентов. Но ведь это же мелочи.

5.44 , ryoken ( ok ), 14:04, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда DooM2016 играю, вообще забываю, что это собссно вендовая программа :D.

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:23, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У нас нет информации так полагать. Сейчас мы видим, только то, что много виндовых игр работает в linux. Это способствует популяризации linux. Популяризация вероятно должна привести к расширению положения на рынке и следовательно к целесообразности выпуска уже нативной версии. То есть на текущий момент выпуск протона способствует популяризации, а что там клиент не нативный, это не так уж и важно. Многие хиты прошлых лет так и остались в эмуляторах досбокса и консолей.

2.25 , Beta Version ( ok ), 13:10, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Подавляющее большинство тех портов работают хуже, чем вендовая версия в нынешнем Протоне. Сначала нужно создать интерес пользователей к оси, набрать пользовательскую базу, а потом рассчитывать на множество качественных портов.

3.37 , 123 ( ?? ), 13:36, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а потом рассчитывать на множество качественных портов Штейбл апи из нонсенс. Ну, короче, не будет их в большом количестве никогда.

2.38 , dmitry ( ?? ), 13:42, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, без вина/протона в 99% игр было вообще не поиграть, так что, благо однозначно.

