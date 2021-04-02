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Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

02.04.2021 12:04

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-1, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с выпуском Wine 6.3 (прошлая ветка основывалась на wine 5.13). Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 1.8.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton 6, обновлено до версии 2.2. Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 21.03.05. Пакет wine-mono обновлён до версии 6.1.1.
  • Улучшена поддержка раскладок клавиатуры для языков, отличных от английского.
  • Улучшена поддержка видео в играх. Для неподдерживаемых форматов реализовано отображение вместо видео заглушки в форме настроечной таблицы.
  • Улучшена поддержка контроллеров PlayStation 5.
  • Добавлена возможность настройки приоритетов для выполняемых потоков. Для настройки можно использовать RTKit или Unix-утилиты для управления приоритетами (nice, renice).
  • Сокращено время инициализации режима виртуальной реальности и улучшена совместимость с 3D-шлемами.
  • Сборочная система переделана для сокращения времени сборки.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Divinity: Original Sin 2
    • Shenmue I & II
    • Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition (2012)
    • Tom Clancy's Rainbow Six Lockdow
    • XCOM: Chimera Squad
    • Bioshock 2 Remastered
    • Company of Heroes 2
    • logiCally
    • Rise of the Triad
    • Home Behind 2
    • Shadow Empire
    • Arena Wars 2
    • King Arthur: Knight's Tale
    • Rise of Venice
    • ARK Park
    • Gravity Sketch
    • Battle Arena VR
  • Улучшены средства определения раскладки кнопок игровых контроллеров и горячего подключения контроллеров в играх Slay the Spire и Hades.
  • Решены проблемы с подключением к сервису Uplay.
  • В игре Assetto Corsa Competizione улучшена поддержка игровых рулей Logitech G29.
  • Устранены проблемы при игре в Microsoft Flight Simulator с использованием шлемов виртуальной реальности
  • Налажен показ врезок видео (кат-сцен) в игре Bioshock 2 Remastered.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.1, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54885-proton
Ключевые слова: proton, valve, wine, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 12:08, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Слава Габену. Слава Протону.
     
     
  • 2.20, КО (?), 12:59, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Стим протух, там сейчас в основном китайские игры и индющатину выпускают.
    То что wine допиливают, конечно респект, но что там со SteamOS? Закопали.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:03, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как вы различили китайские игры от остальных?
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:14, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы так игры выбираете - если не этого года выпуска - то все - г-но и легаси?
    И если уж на то пошло - в другом месте тоннами годноту выпускают? Везде сейчас тухло.
     

  • 1.2, Pahanivo (ok), 12:08, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Винда скоро совсем станет геймерам не интересна.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:10, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На старом железе уже так.)
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:09, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На старом железе нет вулкана
     
     
  • 4.27, Аноним (3), 13:11, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть, но по счастью они не выкидывют директ3д или как он там называется. Просто меса и вино без вулкана собирается и все.
     
  • 4.42, Аноним (42), 13:57, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут вулкан. На старом железе линукс геймерам в 10 раз больше не интересен.
     
  • 2.21, ыть (ok), 13:01, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ключевое слово "скоро"
     
  • 2.36, 123 (??), 13:33, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Винда скоро совсем станет геймерам не интересна.

    Скоро, скоро. Ещё 25 лет подождать только нужно. 50% игрового рынка это iOS и Android, ещё 25% это консоли. Ещё 24% Windows. И один годый процент десктопного линукса. "Винда станет не интересна геймерам" к моменту смерти ПК рынка игр, а игровая платформа в облаке и на консолей у МС и так есть.

     

  • 1.4, NameName (?), 12:11, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Создание протона скорее дало обратный эффект. Если раньше разрабы заморачивались и делали нативную версию, то теперь эти ущебные говорят используйте протон, там норм работает. Удачи и хорошего вам настроения.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:20, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Они делали очень кривую и багованную версию. Особенно, когда её им делал не рандомный Icculus, что-то понимающий в кроссплатформенной разработке (и порты которого спустя 20 лет вполне работают, во всяком случае без багов в логике). Стало намного лучше, поскольку теперь работают все игры не завязанные слишком уж сильно на глючные проприетарные компоненты и кишки венды. К сожалению, с воспроизведением wmv из mf до сих пор проблемы, похоже. Есть ограничения. Разрабы конечно чудаки, претензия не столько к вайну.
     
     
  • 3.10, anonimus (?), 12:30, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё при обновлении системы эти игры перестают работать.
    Библиотеки же поменялись.
    Поэтому я теперь всегда сначала проверяю нормально ли работает игра под вайном и если да, даже не интересуюсь есть ли нативная версия.
     
  • 3.30, Zenitur (ok), 13:17, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начну с критики Как правило, порты, выполненные через трансляторы и врапперы, не... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.39, Аноним (6), 13:44, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минимум половина перечисленных используют различные трансляторы, порты ферала и аспыр багованные кучи этого самого (на макос, где основная их аудитория, тоже), остальная половина это кросплатформенные движки (opengl, как правило шейдеры при этом либо отключают, либо делают попроще из-за чего производительность оказывается лучше вайна). Последняя игра без трансляторов, на чистом opengl (вроде бы), которую я видел, это Uplink (2001). Говорят, ДООМ неплохой порт, но там вулкан опять же. Лично моё предпочтение это играть в вайне, потому что нативные порты глюкалово и баги примерно всегда, а часто (взять тот же postal2) линуксовая версия просто отстаёт на годы. С dxvk картинка не отличается от оригинала (в трансляторах часто урезают графоний), благодаря чему теперь нет особых причин брать кривые порты. Лучше никаких чем такие.
     
     
  • 5.43, Zenitur (ok), 13:59, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спорить не буду, так как не лез смотреть, что там внутри. Я например вижу, что в виндовых играх может использоваться OpenGL вместо Direct3D, Но работа с устройствами ввода всё равно через DirectInput. При портировании чисто опенджиэльных игр наверняка могут быть трансляторы для таких компонентов. Но ведь это же мелочи.
     
  • 5.44, ryoken (ok), 14:04, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда DooM2016 играю, вообще забываю, что это собссно вендовая программа :D.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:23, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У нас нет информации так полагать. Сейчас мы видим, только то, что много виндовых игр работает в linux. Это способствует популяризации linux. Популяризация вероятно должна привести к расширению положения на рынке и следовательно к целесообразности выпуска уже нативной версии. То есть на текущий момент выпуск протона способствует популяризации, а что там клиент не нативный, это не так уж и важно. Многие хиты прошлых лет так и остались в эмуляторах досбокса и консолей.
     
  • 2.25, Beta Version (ok), 13:10, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подавляющее большинство тех портов работают хуже, чем вендовая версия в нынешнем Протоне. Сначала нужно создать интерес пользователей к оси, набрать пользовательскую базу, а потом рассчитывать на множество качественных портов.
     
     
  • 3.37, 123 (??), 13:36, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а потом рассчитывать на множество качественных портов

    Штейбл апи из нонсенс. Ну, короче, не будет их в большом количестве никогда.

     
  • 2.38, dmitry (??), 13:42, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, без вина/протона в 99% игр было вообще не поиграть, так что, благо однозначно.
     

  • 1.5, ДмитрийСССР (?), 12:12, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи, подскажите пожалуйста, игры через Wine или Proton начинают неадекватно грузить процессор и разгонять вентилятор, можно ли это как-то пофиксить? Разгоняет в любых играх через эмулятор. На винде в тех же играх всё ок, вентилятор не шуршит и проц не грузит...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:24, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Нет, это плата за эмуляцию. Повышенное энергопотребление, загрузка ram, vram, и потеря фпс.
     
     
  • 3.19, flexagoon (ok), 12:57, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так Wine is not an emulator
     
  • 2.9, Аноним (6), 12:25, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Попробуй переключить профили энергосбережения, если поможет, можно ещё покопать в этом направлении. Но эмулятор будет ресурсоёмким по определению, ты ведь эмулируешь железо, а не тупо пробрасываешь вызовы. А что за эмулятор, нельзя запустить вендовый порт, если он для тебя лучше подходит? В том же вайне.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:34, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну чудаки собрались, один краше другого... Никакой эмуляции железа не происходит, а только трансляция! WINE — "Wine Is Not an Emulator!"
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 12:44, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Автор говорит про эмуляцию, я тоже с таким часто сталкиваюсь - вместо порта приходится брать консольную версию. Иногда она и правда лучше - может быть нормальная озвучка восстановлена, например, но чаще писишный порт всё же предпочтительнее и если есть возможность, лучше запустить его (часто в обсуждениях к багам публикуют исправления и обходные пути).
     
     
  • 5.26, Beta Version (ok), 13:11, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор говорит про Вайн и Протон, а не про эмуляторы.
     
     
  • 6.40, Аноним (6), 13:45, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автор говорит про Вайн и Протон, а не про эмуляторы.

    Он прямым текстом сказал, что запускает эмулятор в вайне. В чём проблема?

     
  • 2.12, n00by (ok), 12:35, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во-первых, как Вы определяете загрузку процессора, когда игра работает в полном экране?

    Во-вторых, "на винде" установлена утилита производителя материнской платы, которая регулирует обороты вентилятора? В таком случае либо попробовать fancontrol в Linux (если контроллер поддерживается), либо включить режим "silent" в BIOS.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:37, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню тоже офигел когда у меня видяха засвистела. Оказалось фпс в игре уходило в бесконечность.
    Зафиксировал фпс этой штукой - https://gitlab.com/torkel104/libstrangle
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 12:47, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В dxvk есть dxgi.syncInterval = 1, в нейтиве __GL_SYNC_TO_VBLANK=1 (не везде подходит конечно), хотя костыли это тоже неплохо если они потом не создают проблем.
     
  • 2.34, Аноним (3), 13:23, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Haveged как вариант для энтропии и поиграться с реестром вино.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:41, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пойду грабить корованы.
     
     
  • 2.35, Аноним (3), 13:25, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черный квадрат? Обожаю обе части.)))
     

  • 1.15, Имя (?), 12:44, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня Сан-Андреас зависает :(
     
     
  • 2.18, psychedelicspacetrippin (?), 12:53, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И правильно. Нечего в этот устаревший кал играть.
     
     
  • 3.23, torvn77 (ok), 13:09, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты пиши, пиши токсичные комментарийй, глядишь и в РФ sjw с инклюзивностью появятся.  

    или ты этого и хочешь(ну или не ты, а твой копронаниматель)

     
     
  • 4.31, Аноним (3), 13:18, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айпони уже есть и он будет королем СЖВэшников. Договоримся с ним как-нибудь или Гендольфа отпинаем и даже ногами чтобы промыл там мозги этому Джулиану.)
     
  • 4.33, Аноним (28), 13:20, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sjw с избирательной инклюзивностью для идейно и рассово верных

    Поправил.

     
  • 4.46, Тапок (?), 14:07, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалил видео с тараканами и думаешь, что теперь все можно? Нет, это навсегда останется с тобой.
     

  • 1.29, НяшМяш (ok), 13:16, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда они пофиксят распространённые проблемы со звуком в популярных играх. Например, для скайрима до сих пор надо писать "WINEDLLOVERRIDES="xaudio2_7=n,b" PULSE_LATENCY_MSEC=90 %command%" в аргументах запуска, иначе не будет голосов персонажей.
     
     
  • 2.32, Аноним (3), 13:19, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле это решается
    winetricks xact
     

  • 1.41, SR_team (ok), 13:48, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А самое интересное не указали. Когда wine переписывали либы в PE, это поломало некоторые протоновские хаки, типа fs-hack, который растягивал игры с низким разрешением на весь экран без запуска игры в окне и без смены разрешения рабочего стола. Эти хаки тоже обновили?
     
  • 1.45, ryoken (ok), 14:06, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Rise of the Triad

    Я что-то пропустил и была вендовая версия? Оно ж досовское изначально.

     
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