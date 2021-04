Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:24, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Нет, это плата за эмуляцию. Повышенное энергопотребление, загрузка ram, vram, и потеря фпс.

3.19 , flexagoon ( ok ), 12:57, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так Wine is not an emulator

2.9 , Аноним ( 6 ), 12:25, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Попробуй переключить профили энергосбережения, если поможет, можно ещё покопать в этом направлении. Но эмулятор будет ресурсоёмким по определению, ты ведь эмулируешь железо, а не тупо пробрасываешь вызовы. А что за эмулятор, нельзя запустить вендовый порт, если он для тебя лучше подходит? В том же вайне.

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:34, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Ну чудаки собрались, один краше другого... Никакой эмуляции железа не происходит, а только трансляция! WINE — "Wine Is Not an Emulator!"

4.16 , Аноним ( 6 ), 12:44, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Автор говорит про эмуляцию, я тоже с таким часто сталкиваюсь - вместо порта приходится брать консольную версию. Иногда она и правда лучше - может быть нормальная озвучка восстановлена, например, но чаще писишный порт всё же предпочтительнее и если есть возможность, лучше запустить его (часто в обсуждениях к багам публикуют исправления и обходные пути).

5.26 , Beta Version ( ok ), 13:11, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор говорит про Вайн и Протон, а не про эмуляторы.

6.40 , Аноним ( 6 ), 13:45, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Автор говорит про Вайн и Протон, а не про эмуляторы. Он прямым текстом сказал, что запускает эмулятор в вайне. В чём проблема?

2.12 , n00by ( ok ), 12:35, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Во-первых, как Вы определяете загрузку процессора, когда игра работает в полном экране? Во-вторых, "на винде" установлена утилита производителя материнской платы, которая регулирует обороты вентилятора? В таком случае либо попробовать fancontrol в Linux (если контроллер поддерживается), либо включить режим "silent" в BIOS.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:37, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помню тоже офигел когда у меня видяха засвистела. Оказалось фпс в игре уходило в бесконечность.

Зафиксировал фпс этой штукой - https://gitlab.com/torkel104/libstrangle

3.17 , Аноним ( 6 ), 12:47, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В dxvk есть dxgi.syncInterval = 1, в нейтиве __GL_SYNC_TO_VBLANK=1 (не везде подходит конечно), хотя костыли это тоже неплохо если они потом не создают проблем.

2.34 , Аноним ( 3 ), 13:23, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Haveged как вариант для энтропии и поиграться с реестром вино.