Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|2.20, КО (?), 12:59, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Стим протух, там сейчас в основном китайские игры и индющатину выпускают.
То что wine допиливают, конечно респект, но что там со SteamOS? Закопали.
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|3.28, Аноним (28), 13:14, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы так игры выбираете - если не этого года выпуска - то все - г-но и легаси?
И если уж на то пошло - в другом месте тоннами годноту выпускают? Везде сейчас тухло.
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|4.27, Аноним (3), 13:11, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и есть, но по счастью они не выкидывют директ3д или как он там называется. Просто меса и вино без вулкана собирается и все.
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|4.42, Аноним (42), 13:57, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём тут вулкан. На старом железе линукс геймерам в 10 раз больше не интересен.
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|2.36, 123 (??), 13:33, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Винда скоро совсем станет геймерам не интересна.
Скоро, скоро. Ещё 25 лет подождать только нужно. 50% игрового рынка это iOS и Android, ещё 25% это консоли. Ещё 24% Windows. И один годый процент десктопного линукса. "Винда станет не интересна геймерам" к моменту смерти ПК рынка игр, а игровая платформа в облаке и на консолей у МС и так есть.
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|1.4, NameName (?), 12:11, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Создание протона скорее дало обратный эффект. Если раньше разрабы заморачивались и делали нативную версию, то теперь эти ущебные говорят используйте протон, там норм работает. Удачи и хорошего вам настроения.
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|2.6, Аноним (6), 12:20, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Они делали очень кривую и багованную версию. Особенно, когда её им делал не рандомный Icculus, что-то понимающий в кроссплатформенной разработке (и порты которого спустя 20 лет вполне работают, во всяком случае без багов в логике). Стало намного лучше, поскольку теперь работают все игры не завязанные слишком уж сильно на глючные проприетарные компоненты и кишки венды. К сожалению, с воспроизведением wmv из mf до сих пор проблемы, похоже. Есть ограничения. Разрабы конечно чудаки, претензия не столько к вайну.
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|3.10, anonimus (?), 12:30, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё при обновлении системы эти игры перестают работать.
Библиотеки же поменялись.
Поэтому я теперь всегда сначала проверяю нормально ли работает игра под вайном и если да, даже не интересуюсь есть ли нативная версия.
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|3.30, Zenitur (ok), 13:17, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Начну с критики Как правило, порты, выполненные через трансляторы и врапперы, не... большой текст свёрнут, показать
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|4.39, Аноним (6), 13:44, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Минимум половина перечисленных используют различные трансляторы, порты ферала и аспыр багованные кучи этого самого (на макос, где основная их аудитория, тоже), остальная половина это кросплатформенные движки (opengl, как правило шейдеры при этом либо отключают, либо делают попроще из-за чего производительность оказывается лучше вайна). Последняя игра без трансляторов, на чистом opengl (вроде бы), которую я видел, это Uplink (2001). Говорят, ДООМ неплохой порт, но там вулкан опять же. Лично моё предпочтение это играть в вайне, потому что нативные порты глюкалово и баги примерно всегда, а часто (взять тот же postal2) линуксовая версия просто отстаёт на годы. С dxvk картинка не отличается от оригинала (в трансляторах часто урезают графоний), благодаря чему теперь нет особых причин брать кривые порты. Лучше никаких чем такие.
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|5.43, Zenitur (ok), 13:59, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спорить не буду, так как не лез смотреть, что там внутри. Я например вижу, что в виндовых играх может использоваться OpenGL вместо Direct3D, Но работа с устройствами ввода всё равно через DirectInput. При портировании чисто опенджиэльных игр наверняка могут быть трансляторы для таких компонентов. Но ведь это же мелочи.
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|5.44, ryoken (ok), 14:04, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда DooM2016 играю, вообще забываю, что это собссно вендовая программа :D.
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|2.7, Аноним (7), 12:23, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У нас нет информации так полагать. Сейчас мы видим, только то, что много виндовых игр работает в linux. Это способствует популяризации linux. Популяризация вероятно должна привести к расширению положения на рынке и следовательно к целесообразности выпуска уже нативной версии. То есть на текущий момент выпуск протона способствует популяризации, а что там клиент не нативный, это не так уж и важно. Многие хиты прошлых лет так и остались в эмуляторах досбокса и консолей.
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|2.25, Beta Version (ok), 13:10, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подавляющее большинство тех портов работают хуже, чем вендовая версия в нынешнем Протоне. Сначала нужно создать интерес пользователей к оси, набрать пользовательскую базу, а потом рассчитывать на множество качественных портов.
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|3.37, 123 (??), 13:36, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а потом рассчитывать на множество качественных портов
Штейбл апи из нонсенс. Ну, короче, не будет их в большом количестве никогда.
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|2.38, dmitry (??), 13:42, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, без вина/протона в 99% игр было вообще не поиграть, так что, благо однозначно.
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|1.5, ДмитрийСССР (?), 12:12, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Товарищи, подскажите пожалуйста, игры через Wine или Proton начинают неадекватно грузить процессор и разгонять вентилятор, можно ли это как-то пофиксить? Разгоняет в любых играх через эмулятор. На винде в тех же играх всё ок, вентилятор не шуршит и проц не грузит...
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|2.8, Аноним (8), 12:24, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Нет, это плата за эмуляцию. Повышенное энергопотребление, загрузка ram, vram, и потеря фпс.
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|2.9, Аноним (6), 12:25, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Попробуй переключить профили энергосбережения, если поможет, можно ещё покопать в этом направлении. Но эмулятор будет ресурсоёмким по определению, ты ведь эмулируешь железо, а не тупо пробрасываешь вызовы. А что за эмулятор, нельзя запустить вендовый порт, если он для тебя лучше подходит? В том же вайне.
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|3.11, Аноним (11), 12:34, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну чудаки собрались, один краше другого... Никакой эмуляции железа не происходит, а только трансляция! WINE — "Wine Is Not an Emulator!"
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|4.16, Аноним (6), 12:44, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Автор говорит про эмуляцию, я тоже с таким часто сталкиваюсь - вместо порта приходится брать консольную версию. Иногда она и правда лучше - может быть нормальная озвучка восстановлена, например, но чаще писишный порт всё же предпочтительнее и если есть возможность, лучше запустить его (часто в обсуждениях к багам публикуют исправления и обходные пути).
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|6.40, Аноним (6), 13:45, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Автор говорит про Вайн и Протон, а не про эмуляторы.
Он прямым текстом сказал, что запускает эмулятор в вайне. В чём проблема?
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|2.12, n00by (ok), 12:35, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Во-первых, как Вы определяете загрузку процессора, когда игра работает в полном экране?
Во-вторых, "на винде" установлена утилита производителя материнской платы, которая регулирует обороты вентилятора? В таком случае либо попробовать fancontrol в Linux (если контроллер поддерживается), либо включить режим "silent" в BIOS.
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|3.17, Аноним (6), 12:47, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В dxvk есть dxgi.syncInterval = 1, в нейтиве __GL_SYNC_TO_VBLANK=1 (не везде подходит конечно), хотя костыли это тоже неплохо если они потом не создают проблем.
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|3.23, torvn77 (ok), 13:09, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ты пиши, пиши токсичные комментарийй, глядишь и в РФ sjw с инклюзивностью появятся.
или ты этого и хочешь(ну или не ты, а твой копронаниматель)
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|4.31, Аноним (3), 13:18, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Айпони уже есть и он будет королем СЖВэшников. Договоримся с ним как-нибудь или Гендольфа отпинаем и даже ногами чтобы промыл там мозги этому Джулиану.)
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|4.33, Аноним (28), 13:20, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> sjw с избирательной инклюзивностью для идейно и рассово верных
Поправил.
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|4.46, Тапок (?), 14:07, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удалил видео с тараканами и думаешь, что теперь все можно? Нет, это навсегда останется с тобой.
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|1.29, НяшМяш (ok), 13:16, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, когда они пофиксят распространённые проблемы со звуком в популярных играх. Например, для скайрима до сих пор надо писать "WINEDLLOVERRIDES="xaudio2_7=n,b" PULSE_LATENCY_MSEC=90 %command%" в аргументах запуска, иначе не будет голосов персонажей.
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|1.41, SR_team (ok), 13:48, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А самое интересное не указали. Когда wine переписывали либы в PE, это поломало некоторые протоновские хаки, типа fs-hack, который растягивал игры с низким разрешением на весь экран без запуска игры в окне и без смены разрешения рабочего стола. Эти хаки тоже обновили?
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|1.45, ryoken (ok), 14:06, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Rise of the Triad
Я что-то пропустил и была вендовая версия? Оно ж досовское изначально.
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