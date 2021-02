Выпуск Wine 6.3 и Wine staging 6.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.3. С момента выпуска версии 6.2 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 456 изменений. Наиболее важные изменения: В интерфейсе системных вызовов улучшена поддержка отладчика.

В формат исполняемых файлов PE преобразована библиотека WineGStreamer.

В компиляторе WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка WinRT IDL (Interface Definition Language).

Добавлена опциональная поддержка идентификаторов сборки (build ID).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Seagate Crystal Enterprise 8.0, iTunes 12.1.3.6, Achieve Planner 1.9.0, Monopoly Deluxe, Logos 4.x-9.x, Yet Another Process Monitor, Macromedia Director Player 4.x, WRC 4, Far Manager 3.0, Atomic Mail Sender 4.25, RSSeditor 0.9.54, High Impact eMail 5, Miranda, Notepad2, Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.3, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 694 дополнительных патча. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.3. В основной состав Wine переведено 14 патчей, главным образом связанных с поддержкой WIDL и расширением возможностей ntdll. Добавлены патчи для поддержки DiscordSetup.exe и использования UAC (User Account Control) при запуске установщиков и приложений WhatsApp Desktop, Smartflix, Squirrel и OneDrive с пониженными привилегиями. Обновлены патчи packager-DllMain, nvcuda-CUDA_Support, api-ms-win-Stub_DLLs, nvapi-Stub_DLL и ntdll-Junction_Points. Дополнительно можно упомянуть публикацию компанией Valve VKD3D-Proton 2.2, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. В новой версии добавлена поддержка VRS (Variable Rate Shading) и началась реализация поддержки DXR (DirectX Raytracing). Решены проблемы в работе игр Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Polaris, DIRT 5.