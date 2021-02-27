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Выпуск Wine 6.3 и Wine staging 6.3

27.02.2021 10:15

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.3. С момента выпуска версии 6.2 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 456 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В интерфейсе системных вызовов улучшена поддержка отладчика.
  • В формат исполняемых файлов PE преобразована библиотека WineGStreamer.
  • В компиляторе WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка WinRT IDL (Interface Definition Language).
  • Добавлена опциональная поддержка идентификаторов сборки (build ID).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Seagate Crystal Enterprise 8.0, iTunes 12.1.3.6, Achieve Planner 1.9.0, Monopoly Deluxe, Logos 4.x-9.x, Yet Another Process Monitor, Macromedia Director Player 4.x, WRC 4, Far Manager 3.0, Atomic Mail Sender 4.25, RSSeditor 0.9.54, High Impact eMail 5, Miranda, Notepad2,

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.3, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 694 дополнительных патча.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.3. В основной состав Wine переведено 14 патчей, главным образом связанных с поддержкой WIDL и расширением возможностей ntdll. Добавлены патчи для поддержки DiscordSetup.exe и использования UAC (User Account Control) при запуске установщиков и приложений WhatsApp Desktop, Smartflix, Squirrel и OneDrive с пониженными привилегиями. Обновлены патчи packager-DllMain, nvcuda-CUDA_Support, api-ms-win-Stub_DLLs, nvapi-Stub_DLL и ntdll-Junction_Points.

Дополнительно можно упомянуть публикацию компанией Valve VKD3D-Proton 2.2, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. В новой версии добавлена поддержка VRS (Variable Rate Shading) и началась реализация поддержки DXR (DirectX Raytracing). Решены проблемы в работе игр Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Polaris, DIRT 5.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  3. OpenNews: Выпуск Wine 6.2, Wine staging 6.2 и Proton 5.13-6
  4. OpenNews: Выпуск Wine 6.1
  5. OpenNews: Выпуск Proton 5.13-5 и Wine staging 6.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54664-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Diablo 2 на нём запустится?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:25, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:26, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Civilization VI на нем запустится?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:39, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, запустится. С такими вопросами добро пожаловать на сайт, на котором можно узнавать текущие результаты тестирования запуска тех или иных Windows-игр:
    https://www.protondb.com/
     
     
  • 4.5, Аноним (3), 10:46, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Да, запустится.

    oh you

     
  • 4.13, Аноним (13), 11:31, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так то это стим а не нативный вайн
     
     
  • 5.15, пепег (?), 13:04, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proton намного лучше запускает игры, там огромная работа по улучшению которой нет в Wine. Можно через lutris запускать через proton runtime при установленном стиме.
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:47, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нативная есть, я покупал и норм работает. Виндовую не пробовал так как сторентил нативный репак под линукс, но при диалогах дипломатов там черный экран и не видно о чем они говорят. На лицухе же норм.)
     
  • 3.7, Аноним (4), 10:49, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть нативная для GNU/Linux версия Civilization VI, то есть не требующая Wine или Proton для своего запуска.
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 10:52, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Есть нативная

    у халявной от epic нет

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:04, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Avaya Softphone на нём звпустится?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:19, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&sTitle=Browse�
     
  • 2.11, Аноним (6), 11:20, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком уж узкоспециальная софтина маловероятно, что без косяков работать будет.
     
  • 2.16, topin89 (ok), 13:09, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там git for windows не запустится даже. И да, временами оно надо
     

  • 1.12, Аноним (6), 11:21, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо же и стейдж подъехал, сча заценим.)
     
  • 1.14, ааноним (?), 12:17, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Танчики (wot) работают?
     
     
  • 2.17, Аноним (3), 13:16, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lutris.net/games/battle-city/
     
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