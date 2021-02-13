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Выпуск Wine 6.2, Wine staging 6.2 и Proton 5.13-6

13.02.2021 09:45

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.2. С момента выпуска версии 6.1 был закрыт 51 отчёт об ошибках и внесено 329 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до версии 6.0 с поддержкой DirectX.
  • Добавлена поддержка API отладчика NTDLL.
  • В компиляторе WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка WinRT IDL (Interface Definition Language).
  • Решены проблемы с использованием контроллеров Xbox One на платформе macOS.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World of Tanks, Directory Opus 9 c дополнением Amiga Explorer Shell, Total Commander 7.x, Foxit Reader, Paint.NET, Earth 2160, AVATAR Demo, iNodeSetup 3.60, QQPlayer 3.1, Crossfire HGWC, EMS SQL Manager 2010 Lite for PostgreSQL v.4.7.08, Cygwin/MSYS2, Knight Online, Valorant, Chrome, Yumina the Ethereal, Wabbitcode 0.5.x, Atomic Mail Sender 4.25, RSSeditor 0.9.54, High Impact eMail 5, WiX Toolset v3.9, PTC Mathcad Prime 3.0, PaintRibbon 1.x, Jeskola Buzz, OllyDbg 2.x, Google SketchUp, Kingsoft PC Doctor, WRC 5, Shadow Warrior 2, MS Word 2013/2016, Runaway, Adobe Audition, Steel Series Engine 3, Ryse: Son of Rome, Hitman: Absolution, iTunes 12.11.0.26, Game Protect Kit (GPK), Far Manager.

Дополнительно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.2, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 669 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.2. В основной состав Wine переведено 38 патчей, главным образом связанных с поддержкой WIDL и расширением возможностей ntdll. Обновлены патчи xactengine3_7-Notification, ntdll-Junction_Points и widl-winrt-support.

Кроме того, компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии Proton 5.13-6:

  • Решены проблемы со звуком в игре Cyberpunk 2077.
  • Улучшена поддержка контроллеров PlayStation 5.
  • Обеспечена поддержка игры Nioh 2.
  • Доведён до рабочего вида голосовой чат в игре Deep Rock Galactic.
  • Улучшена поддержка игровых контроллеров и горячего подключения устройстов в играх Yakuza Like a Dragon, Subnautica, DOOM (2016) и Virginia.
  • Решены проблемы с вводом при активном экране Steam.
  • Устранена проблема, приводящая при потере фокуса к появлению чёрного экрана в игре DOOM Eternal на системах AMD.
  • Возобновлена поддержка шлемов виртуальной реальности в игре No Man's Sky.
  • Добавлена поддержка звука в игре Dark Sector.
  • Устранено зависание игры Need for Speed (2015) на системах с GPU AMD.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Proton 5.13-5 и Wine staging 6.0
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.1, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  6. OpenNews: Выпуск Wine 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54570-proton
Ключевые слова: proton, valve, game, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:47, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем запускать Cygwin/MSYS2 и Chrome через вайн?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:52, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    что бы получать извращённое удовольствие
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 10:53, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Незачем.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:09, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +26 +/
    1) В Wine просто должно работать всё, без разницы, надо ли оно лично вам;
    2) Electron основан на Chromium, а на Electron сегодня основано много приложений. Например, вы запускаете в Wine приложение Battle.net, а оно на самом деле основано на Electron. То есть если есть баги с работой Chromium, то, вероятно, будут баги с работой и  приложения Battle.net.
    И таких примеров масса.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Battle.net

    Когда последний раз смотрел, там было на Qt
    Переделали что ли?

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 16:14, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написано на пример
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:45, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Рано или поздно выпуск виндоуз прекратится и легаси приложения надо будет на чем то запускать.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:01, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он каждую винду прекращается, тучу вин-софта сейчас фиг запустишь на вин-10.
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:27, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так делаю. Интересно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:07, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    > Устранена проблема ... на системах AMD
    > Устранено зависание ... на системах с GPU AMD

    Самая отвратительная видюха.

    1) совершенно никакая поддержка линуксов; вспоминаю как страшный сон этот их fglrx,
    2) бесполезная груда, когда речь заходит о нейросетях (OpenCL никому не нужен),
    3) пропагандисты пытаются делать вид, что драйвер мол опенсорсный, но мы-то с вами знаем, что самое вкусное у них только в проприетарной закрытой версии

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:23, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейросети нахер, а вот для игр мне хватает. RX 5700 XT и проблем с драйверами как раз таки нет.
     
     
  • 3.8, kai3341 (ok), 11:26, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нейросети нахер, а вот для игр мне хватает.

    Работать? Нафиг! Игры подавай!

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейросети? Нафиг! Майнить выгоднее!
     
  • 2.7, kai3341 (ok), 11:24, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вроде новые железяки должны хорошо поддерживаться. Да и Линус на AMD перешёл
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 13:47, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус скоро на M1 отвалит.
     
  • 2.9, Плохой Танцор (?), 11:30, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так а зачем и без того с таким трудом выдавленный из себя производителем драйвер, так элегантно выбрасывается на помойку, только потому, что кому то в новой версии ядра линукса захотелось переименовать пару структур или функций? Вот моя старая видючка от Аэмды, имеет фирменный драйвер, но он сделан под те ядра что были тогда, когда эта видючка была новая. А в новые он не ставится, по известным причинам. Может проблема не только в не желании производителя поддерживать совместимость драйверов для старых устройств с новыми ядрами, а в подходе живущих на небесах разработчиков ядра к своей работе, и их уровню уважения к простым смертным?
     
     
  • 3.11, Сишник (?), 11:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказки какие-то, в древнем ноуте амд (2011 или 12 года) и на десктопе затычка для кодинга rx570, всё просто работает и не надо ничего ставить.
     
     
  • 4.32, Плохой Танцор (?), 14:23, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня r270 на домашнем, и то же работает без проблем, но вулкана нет под линем, а под виндой есть. После установки VDPAU появляются артефакты на видео. Вопрос не в том что у тебя работает, а как хорошо ты это проверил.
     
     
  • 5.41, Мастодонт (?), 15:09, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы тебе нужен был вулкан, ты бы amdgpu еще с ядра 4.13 себе завёл, на R9 270 давно нормально работало. А вот ускорение видео с amdgpu UVD Video Decode да, стало доступно только начинаю с ядра 5.9+. https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMDGPU-GCN1.0-UVD-2020
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:10, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я слышал, ребята патчили fglrx под современные ядра, икс-сервер правда придётся протухший оставить. Но тот драйвер был такой дрянью, что я не знаю. Это то, что ты получаешь, аутсорснув разработку своих дров в Украину.
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 12:02, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Времена меняются.
    Этак до 2020 года AMD видеокартами на линуксах пользовались только мало адекватные пользователи.
    На десктопе есть Nvidia, для ноутбуков Intel.

    Сейчас уже не так. Засаживание Wayland, WebRender в Firefox, Valve с AMD вон мутят — подуло с другой стороны.

     
     
  • 3.18, Клыкастый (ok), 12:57, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Времена меняются.
    > Этак до 2020 года AMD видеокартами на линуксах пользовались только мало адекватные пользователи.
    > На десктопе есть Nvidia, для ноутбуков Intel.

    Не согласен только с датировочкой. По мне как так AMD пораньше в адекват вышли. Но в целом - да. Был период когда NVidia просто работала под BSD/Linux, а с ATI/AMD постоянно какие-то проблемы разной степени серьёзности. А потом у AMD стало вот совсем хорошо. Как в NVidia уже не знаю, не слежу. Но если сравнивать открытые дрова, то в AMD точно *уже* лучше.

     
  • 2.15, Simon Bright (?), 12:19, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полнейший бред, если всё самое вкусное в проприетарном драйвере, то почему тот же Cyberpunk 2077 из под Wine спокойно запускается именно на Radv/Aco через Мезу ? Конечно же просто так, и игра то у нас вовсе простенькая, не использует никаких новых технологий(ага, да, 10 раз простая)
     
     
  • 3.28, Аноним (31), 14:01, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда рейтрейсинг работает на на линуксе у нвидии и не работает у амд? Dlss тоже на линуксе сразу появился. И так со всем.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:36, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проснись нео, у тебя штаны грязные.
    1) Привет из 2021, официальные драйвера уже несколько лет как слились с открытыми и работают лучше нвидии.
    2) Нейросети давно работают через вулкан и используются в смартфонах в разы больше, чем на пк. https://github.com/Tencent/ncnn
    3) Шапочку из фольги еще надень.
     
     
  • 3.29, Аноним (31), 14:05, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лучше: даже с банальным юнити у него постоянно проблемы из-за шейдеров. VulkanCompute не везде и не для всего применим применим. В целом, это всё сорта, и спорить особого смысла нет.
     
  • 3.43, commiethebeastie (ok), 15:19, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >2) Нейросети давно работают через вулкан и используются в смартфонах в разы больше, чем на пк. https://github.com/Tencent/ncnn

    Причем тут вулкан, если есть стек rocm, на котором прекрасно работают TF и Pytorch.

     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 14:07, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) совершенно никакая поддержка линуксов

    Мои эльбрусы смотрят на Вас с лёгким недоумением.

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:38, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В genshin impact уже можно под вайном играть?
     
     
  • 2.14, Simon Bright (?), 12:06, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо скоро будет можно, когда выйдет 5.11 ядро и Syscall User Dispatch, он же SUD, что постепенно должно решить вопросы с античитами в играх на Linux
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:29, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но осторожно
     
  • 2.21, Beta Version (ok), 13:30, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, на winehq у игры голдовый статус.
     
  • 2.25, Аноним (24), 13:46, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программно это возможно, но я тебе запрещаю.
     
     
  • 3.33, Аноним (10), 14:30, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школьник, спок.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 14:45, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясельник, а ну марш есть манную кашу.
     
  • 3.45, Keqing mainer (?), 15:38, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    miHoYo, залогинься.
     

  • 1.16, Аноним (-), 12:44, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пацаны кто нить Батллфилд запускал последний.
     
  • 1.34, Аноним (34), 14:34, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот некоторые из новых и активных в настоящее время вакансий в AMD, связанных с ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 14:47, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скоро x86 останется только на серверах, а там в основном стоит linux.
     
     
  • 3.42, Аноним (39), 15:14, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше люди дома ещё привязывались к ПК-x86 из-за периферии (принтер, например), а сейчас и это отошло - зачем дома принтер?! Смарт, планшет, интернет...
     
  • 2.40, Аноним (-), 15:04, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ведущая рабочая нагрузка по разработке Linux для клиентов будет включать координацию с OEM-партнерами и дистрибутивами Linux первого уровня в отношении новых функций и компонентов. Это также включает в себя работу с этими поставщиками дистрибутивов Linux и партнерами над оптимизированной поддержкой функций платформы и аналогичными сценариями. В основном, следя за тем, чтобы их партнеры и дистрибутивы были в курсе последних новостей о поддержке AMD Linux.
    >AMD также нанимая для Linux инженерии и Linux систем архитектор , помимо традиционных программного обеспечения / аппаратных инженерных ролей.

    Это что за непонятная путь, тут написана? Ты мошенник?

     

  • 1.38, Аноним (38), 14:59, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно 1с конфигуратор уже может работать в вайн?
    На 5 версии дак ошибка была.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 16:46, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно нативно работает, сам уже как пару лет если не дольше пользуюсь!
     

  • 1.49, КО (?), 16:28, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зашёл почитать issue, нашёл SpiceWolf VR2.
    Зашёл на страницу стима и...
    ляяяяя такой спойлер.
     
  • 1.50, Michael Shigorin (ok), 16:32, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поскольку тут у пациента рецидив случился, поясню в явном виде.

    Какой-то ссыкун-торчок шепелявит про "зассали".

    Официально утверждаю: зассал он.

     

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