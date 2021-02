Выпуск Wine 6.2, Wine staging 6.2 и Proton 5.13-6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.2. С момента выпуска версии 6.1 был закрыт 51 отчёт об ошибках и внесено 329 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Mono обновлён до версии 6.0 с поддержкой DirectX.

Добавлена поддержка API отладчика NTDLL.

В компиляторе WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка WinRT IDL (Interface Definition Language).

Решены проблемы с использованием контроллеров Xbox One на платформе macOS.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World of Tanks, Directory Opus 9 c дополнением Amiga Explorer Shell, Total Commander 7.x, Foxit Reader, Paint.NET, Earth 2160, AVATAR Demo, iNodeSetup 3.60, QQPlayer 3.1, Crossfire HGWC, EMS SQL Manager 2010 Lite for PostgreSQL v.4.7.08, Cygwin/MSYS2, Knight Online, Valorant, Chrome, Yumina the Ethereal, Wabbitcode 0.5.x, Atomic Mail Sender 4.25, RSSeditor 0.9.54, High Impact eMail 5, WiX Toolset v3.9, PTC Mathcad Prime 3.0, PaintRibbon 1.x, Jeskola Buzz, OllyDbg 2.x, Google SketchUp, Kingsoft PC Doctor, WRC 5, Shadow Warrior 2, MS Word 2013/2016, Runaway, Adobe Audition, Steel Series Engine 3, Ryse: Son of Rome, Hitman: Absolution, iTunes 12.11.0.26, Game Protect Kit (GPK), Far Manager. Дополнительно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.2, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 669 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.2. В основной состав Wine переведено 38 патчей, главным образом связанных с поддержкой WIDL и расширением возможностей ntdll. Обновлены патчи xactengine3_7-Notification, ntdll-Junction_Points и widl-winrt-support. Кроме того, компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии Proton 5.13-6: Решены проблемы со звуком в игре Cyberpunk 2077.

Улучшена поддержка контроллеров PlayStation 5.

Обеспечена поддержка игры Nioh 2.

Доведён до рабочего вида голосовой чат в игре Deep Rock Galactic.

Улучшена поддержка игровых контроллеров и горячего подключения устройстов в играх Yakuza Like a Dragon, Subnautica, DOOM (2016) и Virginia.

Решены проблемы с вводом при активном экране Steam.

Устранена проблема, приводящая при потере фокуса к появлению чёрного экрана в игре DOOM Eternal на системах AMD.

Возобновлена поддержка шлемов виртуальной реальности в игре No Man's Sky.

Добавлена поддержка звука в игре Dark Sector.

Устранено зависание игры Need for Speed (2015) на системах с GPU AMD.