Выпуск Wine 6.2, Wine staging 6.2 и Proton 5.13-6

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|2.5, Аноним (5), 11:09, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+26 +/–
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1) В Wine просто должно работать всё, без разницы, надо ли оно лично вам;
2) Electron основан на Chromium, а на Electron сегодня основано много приложений. Например, вы запускаете в Wine приложение Battle.net, а оно на самом деле основано на Electron. То есть если есть баги с работой Chromium, то, вероятно, будут баги с работой и приложения Battle.net.
И таких примеров масса.
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|3.46, Аноним (46), 15:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Battle.net
Когда последний раз смотрел, там было на Qt
Переделали что ли?
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|2.24, Аноним (24), 13:45, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Рано или поздно выпуск виндоуз прекратится и легаси приложения надо будет на чем то запускать.
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|3.39, Аноним (39), 15:01, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да он каждую винду прекращается, тучу вин-софта сейчас фиг запустишь на вин-10.
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|1.4, Аноним (4), 11:07, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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> Устранена проблема ... на системах AMD
> Устранено зависание ... на системах с GPU AMD
Самая отвратительная видюха.
1) совершенно никакая поддержка линуксов; вспоминаю как страшный сон этот их fglrx,
2) бесполезная груда, когда речь заходит о нейросетях (OpenCL никому не нужен),
3) пропагандисты пытаются делать вид, что драйвер мол опенсорсный, но мы-то с вами знаем, что самое вкусное у них только в проприетарной закрытой версии
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|2.6, Аноним (6), 11:23, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нейросети нахер, а вот для игр мне хватает. RX 5700 XT и проблем с драйверами как раз таки нет.
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|3.8, kai3341 (ok), 11:26, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нейросети нахер, а вот для игр мне хватает.
Работать? Нафиг! Игры подавай!
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|2.7, kai3341 (ok), 11:24, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вроде новые железяки должны хорошо поддерживаться. Да и Линус на AMD перешёл
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|2.9, Плохой Танцор (?), 11:30, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так а зачем и без того с таким трудом выдавленный из себя производителем драйвер, так элегантно выбрасывается на помойку, только потому, что кому то в новой версии ядра линукса захотелось переименовать пару структур или функций? Вот моя старая видючка от Аэмды, имеет фирменный драйвер, но он сделан под те ядра что были тогда, когда эта видючка была новая. А в новые он не ставится, по известным причинам. Может проблема не только в не желании производителя поддерживать совместимость драйверов для старых устройств с новыми ядрами, а в подходе живущих на небесах разработчиков ядра к своей работе, и их уровню уважения к простым смертным?
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|3.11, Сишник (?), 11:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сказки какие-то, в древнем ноуте амд (2011 или 12 года) и на десктопе затычка для кодинга rx570, всё просто работает и не надо ничего ставить.
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|4.32, Плохой Танцор (?), 14:23, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня r270 на домашнем, и то же работает без проблем, но вулкана нет под линем, а под виндой есть. После установки VDPAU появляются артефакты на видео. Вопрос не в том что у тебя работает, а как хорошо ты это проверил.
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|3.31, Аноним (31), 14:10, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я слышал, ребята патчили fglrx под современные ядра, икс-сервер правда придётся протухший оставить. Но тот драйвер был такой дрянью, что я не знаю. Это то, что ты получаешь, аутсорснув разработку своих дров в Украину.
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|2.13, iPony129412 (?), 12:02, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Времена меняются.
Этак до 2020 года AMD видеокартами на линуксах пользовались только мало адекватные пользователи.
На десктопе есть Nvidia, для ноутбуков Intel.
Сейчас уже не так. Засаживание Wayland, WebRender в Firefox, Valve с AMD вон мутят — подуло с другой стороны.
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|3.18, Клыкастый (ok), 12:57, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Времена меняются.
> Этак до 2020 года AMD видеокартами на линуксах пользовались только мало адекватные пользователи.
> На десктопе есть Nvidia, для ноутбуков Intel.
Не согласен только с датировочкой. По мне как так AMD пораньше в адекват вышли. Но в целом - да. Был период когда NVidia просто работала под BSD/Linux, а с ATI/AMD постоянно какие-то проблемы разной степени серьёзности. А потом у AMD стало вот совсем хорошо. Как в NVidia уже не знаю, не слежу. Но если сравнивать открытые дрова, то в AMD точно *уже* лучше.
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|2.15, Simon Bright (?), 12:19, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полнейший бред, если всё самое вкусное в проприетарном драйвере, то почему тот же Cyberpunk 2077 из под Wine спокойно запускается именно на Radv/Aco через Мезу ? Конечно же просто так, и игра то у нас вовсе простенькая, не использует никаких новых технологий(ага, да, 10 раз простая)
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|3.28, Аноним (31), 14:01, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему тогда рейтрейсинг работает на на линуксе у нвидии и не работает у амд? Dlss тоже на линуксе сразу появился. И так со всем.
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|2.22, Аноним (22), 13:36, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проснись нео, у тебя штаны грязные.
1) Привет из 2021, официальные драйвера уже несколько лет как слились с открытыми и работают лучше нвидии.
2) Нейросети давно работают через вулкан и используются в смартфонах в разы больше, чем на пк. https://github.com/Tencent/ncnn
3) Шапочку из фольги еще надень.
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|3.29, Аноним (31), 14:05, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не лучше: даже с банальным юнити у него постоянно проблемы из-за шейдеров. VulkanCompute не везде и не для всего применим применим. В целом, это всё сорта, и спорить особого смысла нет.
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|2.14, Simon Bright (?), 12:06, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо скоро будет можно, когда выйдет 5.11 ядро и Syscall User Dispatch, он же SUD, что постепенно должно решить вопросы с античитами в играх на Linux
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|1.34, Аноним (34), 14:34, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот некоторые из новых и активных в настоящее время вакансий в AMD, связанных с ... большой текст свёрнут, показать
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|2.36, Аноним (35), 14:47, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скоро x86 останется только на серверах, а там в основном стоит linux.
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|3.42, Аноним (39), 15:14, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше люди дома ещё привязывались к ПК-x86 из-за периферии (принтер, например), а сейчас и это отошло - зачем дома принтер?! Смарт, планшет, интернет...
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|2.40, Аноним (-), 15:04, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ведущая рабочая нагрузка по разработке Linux для клиентов будет включать координацию с OEM-партнерами и дистрибутивами Linux первого уровня в отношении новых функций и компонентов. Это также включает в себя работу с этими поставщиками дистрибутивов Linux и партнерами над оптимизированной поддержкой функций платформы и аналогичными сценариями. В основном, следя за тем, чтобы их партнеры и дистрибутивы были в курсе последних новостей о поддержке AMD Linux.
>AMD также нанимая для Linux инженерии и Linux систем архитектор , помимо традиционных программного обеспечения / аппаратных инженерных ролей.
Это что за непонятная путь, тут написана? Ты мошенник?
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|1.38, Аноним (38), 14:59, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно 1с конфигуратор уже может работать в вайн?
На 5 версии дак ошибка была.
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|2.51, Аноним (51), 16:46, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно нативно работает, сам уже как пару лет если не дольше пользуюсь!
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|1.49, КО (?), 16:28, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зашёл почитать issue, нашёл SpiceWolf VR2.
Зашёл на страницу стима и...
ляяяяя такой спойлер.
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|1.50, Michael Shigorin (ok), 16:32, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поскольку тут у пациента рецидив случился, поясню в явном виде.
Какой-то ссыкун-торчок шепелявит про "зассали".
Официально утверждаю: зассал он.
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