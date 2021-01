Выпуск Proton 5.13-5 и Wine staging 6.0

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Добавлена поддержка API OpenXR, развиваемого консорциумом Khronos для создания приложений виртуальной и дополненной реальности. Из использующих OpenXR приложений, которые могут работать в Proton, отмечается VR-режим в Microsoft Flight Simulator (работоспособен пока на системах с GPU AMD).

До версии 2.1 обновлён код проекта VKD3D-Proton, развивающего ответвление от vkd3d с реализацией Direct3D 12, в которое включены специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12.

Решены проблемы со звуком в игре Cyberpunk 2077.

Обеспечена поддержка online-игры в Red Dead Online и Read Dead Redemption 2.

Устранены крахи, проявляющиеся в играх Gears Tactics, Fallout 76, Kingdoms Reborn, Need For Speed Hot Pursuit и Conan Exiles.

Обеспечена поддержка функциональности создания скриншотов в играх Fallout 76 и Path of Exile.

Для большинства игр реализована приостановка обработки ввода во время активности всплывающего окна Steam.

Решены проблемы с отображением текста в игре Lumberjack Destiny.

Исправлены проблемы с разрешением экрана в DLC Quest и других играх XNA. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.0, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 784 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.0.