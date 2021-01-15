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Выпуск Proton 5.13-5 и Wine staging 6.0

15.01.2021 22:47

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.13-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Добавлена поддержка API OpenXR, развиваемого консорциумом Khronos для создания приложений виртуальной и дополненной реальности. Из использующих OpenXR приложений, которые могут работать в Proton, отмечается VR-режим в Microsoft Flight Simulator (работоспособен пока на системах с GPU AMD).
  • До версии 2.1 обновлён код проекта VKD3D-Proton, развивающего ответвление от vkd3d с реализацией Direct3D 12, в которое включены специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12.
  • Решены проблемы со звуком в игре Cyberpunk 2077.
  • Обеспечена поддержка online-игры в Red Dead Online и Read Dead Redemption 2.
  • Устранены крахи, проявляющиеся в играх Gears Tactics, Fallout 76, Kingdoms Reborn, Need For Speed Hot Pursuit и Conan Exiles.
  • Обеспечена поддержка функциональности создания скриншотов в играх Fallout 76 и Path of Exile.
  • Для большинства игр реализована приостановка обработки ввода во время активности всплывающего окна Steam.
  • Решены проблемы с отображением текста в игре Lumberjack Destiny.
  • Исправлены проблемы с разрешением экрана в DLC Quest и других играх XNA.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.0, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 784 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.1, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54411-proton
Ключевые слова: proton, wine
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 22:56, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Протон стабилен или не?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:06, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Это один из нерешенных вопросов современной физики.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:03, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    базингъа
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это стабильный выпуск Proton.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабилен как советская власть
     
     
  • 3.10, Dzen Python (ok), 00:31, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наш курс прям, но в каждой точке перегиб.
    Даже змея может сломать хребет, если будет следовать курсу партии.
    Линуксы всех стран соединяйтесь!
    Линукс и протон - братья навек!
    ...куда-то не туда меня понесло...
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:34, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ...куда-то не туда меня понесло...

    Это ветерок перемен )

     
  • 2.6, Корец (?), 23:44, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая стабильность? Он же на сях написан. Сишная дырень!
    (Фрактал не фрактал)
     
     
  • 3.13, ДмитрийСССР (?), 00:41, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо было писать на Расте
     
     
  • 4.14, Dzen Python (ok), 00:46, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.
    Эмулятор денди на 1С с выводом через dx3d-внешнюю компоненту
    Спасибо за идею.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:39, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Протон стабилен или не?

    Время жизни не менее 2.9*10^29 лет

     
  • 2.15, Аноним (15), 00:52, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более-менее, 60-80% производительности в играх по сравнению с win10. Если не критично - можно играть. Если играть несколько часов подряд, начинает немного лагать (прыгает ping и fps), но в целом очень достойно. Плюс бонусом частенько выкачивает кэш шейдеров новых локаций в игре и пр., после чего игра немного лучше работает.
    Спасибо vavle и всем причастным, это позволило мне перейти почти целиком на linux.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Microsoft недавно начала активно заполнять свой встроенный Store играми и приложениями. Что будет со Steam?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 00:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    с подключением
    чего ты думешь перед релизом восьмерки все магазинчики начали мак и линукс любить
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 00:24, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой стор - в котором международные цены в баксах?
     

  • 1.16, Аноним (16), 02:50, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решены проблемы со звуком в игре Cyberpunk 2077

    Но зачем? ¯\_(ツ)_/¯

     
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