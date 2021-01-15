Выпуск Proton 5.13-5 и Wine staging 6.0

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|3.10, Dzen Python (ok), 00:31, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наш курс прям, но в каждой точке перегиб.
Даже змея может сломать хребет, если будет следовать курсу партии.
Линуксы всех стран соединяйтесь!
Линукс и протон - братья навек!
...куда-то не туда меня понесло...
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|2.6, Корец (?), 23:44, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая стабильность? Он же на сях написан. Сишная дырень!
(Фрактал не фрактал)
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|2.15, Аноним (15), 00:52, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Более-менее, 60-80% производительности в играх по сравнению с win10. Если не критично - можно играть. Если играть несколько часов подряд, начинает немного лагать (прыгает ping и fps), но в целом очень достойно. Плюс бонусом частенько выкачивает кэш шейдеров новых локаций в игре и пр., после чего игра немного лучше работает.
Спасибо vavle и всем причастным, это позволило мне перейти почти целиком на linux.
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|1.3, Аноним (3), 23:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Microsoft недавно начала активно заполнять свой встроенный Store играми и приложениями. Что будет со Steam?
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|2.8, Аноним (7), 00:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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с подключением
чего ты думешь перед релизом восьмерки все магазинчики начали мак и линукс любить
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