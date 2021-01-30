Выпуск Wine 6.1

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|2.4, Аноним (4), 11:06, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что мешает запускать его версию для другой платформы, хотя бы ради тестирования качества трансляции этой платформы?
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|2.9, Аноним (9), 12:19, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К лабвью есть кучи проприетарных модулей от сторонних компаний под винду.
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|1.3, Аноним (3), 11:05, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то в 6.0 mp3 совсем не играется (раньше он в разной степени искажённо игрался, в зависимости от файла) и даже ничего ворнингах не пишет. Wma насколько я понимаю так и нет, поэтому игрушечки с ним не будут работать. Имейте в виду.
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|2.5, Аноним (3), 11:06, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точнее у wma те же проблемы что и с mp3 были, это в mediafoundation поддержки wma нет и скачивание либ не помогает совсем.
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|1.6, infobot (?), 11:09, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Разработан новый метод тестирования на коронавирус. Теперь наряду с мазками из носа и ротоглотки у пациентов берут анальные мазки. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В ходе процедуры в анальное отверстие на два-три сантиметра вводят ватный тампон, пропитанный физраствором. Потом образец тестируют на наличие активных следов вируса.
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|3.12, Аноним (9), 12:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>The person, who didn’t want to be identified citing privacy concerns, also had to do three nose and throat tests, one blood test and her hotel room has been tested twice.
Это особенно абсурдно.
* Добровольно оказался на временно оккупированнй КНР территории, превращённой её фактическими хозяевами в тоталитарную парашу с обязательным сбором всей биометрии у всех и биометрической слежкой
* >privacy concerns
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|2.14, iPony129412 (?), 13:19, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разработан новый метод тестирования на коронавирус. Теперь наряду с мазками из носа и ротоглотки у пациентов берут анальные мазки.
Жаль, что когда у меня брали, выбора не было 🙁
Только в нос и рот присунут палок.
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|2.10, Аноним (10), 12:20, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта одна из причин, по которой вайн сильно просел последние годы. Рад что пилят.
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|1.16, Ананоним (?), 15:25, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нумерация версий прикольная, в роллинг-дистрибутивах почти постоянная экспериментальная версия получается :) Бетатестеры нужны!
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