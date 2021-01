Выпуск Wine 6.1

2.7 , Леголас ( ok ), 11:14, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что за чУдная новость!

2.11 , Аноним ( 9 ), 12:22, 30/01/2021
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-27/china-s-zero-tolerance-covi Но я не стал бы доверять Блумбергу даже не смотря на то, что сегодня не первое апреля. Слишком толсто.

3.12 , Аноним ( 9 ), 12:30, 30/01/2021
>The person, who didn't want to be identified citing privacy concerns, also had to do three nose and throat tests, one blood test and her hotel room has been tested twice. Это особенно абсурдно. * Добровольно оказался на временно оккупированнй КНР территории, превращённой её фактическими хозяевами в тоталитарную парашу с обязательным сбором всей биометрии у всех и биометрической слежкой

* >privacy concerns

4.13 , infobot ( ? ), 12:44, 30/01/2021
Для этого пригодны все отверстия.

2.14 , iPony129412 ( ? ), 13:19, 30/01/2021
> Разработан новый метод тестирования на коронавирус. Теперь наряду с мазками из носа и ротоглотки у пациентов берут анальные мазки. Жаль, что когда у меня брали, выбора не было 🙁
Только в нос и рот присунут палок.

Только в нос и рот присунут палок.

3.15 , infobot ( ? ), 13:42, 30/01/2021
Неужели в очко лучше было бы?
По крайней мере дольше.

По крайней мере дольше.