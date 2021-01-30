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Выпуск Wine 6.1

30.01.2021 10:50

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 6.1. С момента выпуска 6.0 было закрыто 37 отчётов об ошибках и внесено 327 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (5.0.0, 6.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (6.0.1, 6.0.2, 6.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (6.1, 6.2, 6.3).

Наиболее важные изменения:

  • В компиляторе WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка WinRT IDL (Interface Definition Language).
  • До версии 1.2 обновлён код проекта VKD3D с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.
  • Добавлена поддержка раскладки памяти транслятора Rosetta, используемого в устройствах Apple c чипом M1.
  • Для 32-разрядных систем ARM обеспечена поддержка набора инструкций Thumb-2.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений The Witcher 3, The Sims 3, Windows Print Preview, Dark Sector, F-Secure BlackLight Engine 2.2.x, Deer Hunter, Rollercoaster Tycoon 3, LabVIEW 2014, ACAT Dashboard, Quest 5.7.x, Skyrim SE, Aldi (Buhl) Steuer 2019/2020, Hearthstone Deck Tracker, SlingPlayer, Star Stable Online, Sniper Elite V2, Batman: Arkham Origins, Studio One 5, Still Life 2, SofTalk 1.56.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  3. OpenNews: Выпуск Proton 5.13-5 и Wine staging 6.0
  4. OpenNews: Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54491-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним Тот Самый (?), 10:53, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LabView же нативный был, ЕМНИП.

    А проекту развития, нужно.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:06, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что мешает запускать его версию для другой платформы, хотя бы ради тестирования качества трансляции этой платформы?
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:19, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К лабвью есть кучи проприетарных модулей от сторонних компаний под винду.
     

  • 1.2, Пупкин (?), 10:55, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ща опять побегут тестить античит системы, будто бы была надежда.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:05, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то в 6.0 mp3 совсем не играется (раньше он в разной степени искажённо игрался, в зависимости от файла) и даже ничего  ворнингах не пишет. Wma насколько я понимаю так и нет, поэтому игрушечки с ним не будут работать. Имейте в виду.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 11:06, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точнее у wma те же проблемы что и с mp3 были, это в mediafoundation поддержки wma нет и скачивание либ не помогает совсем.
     

  • 1.6, infobot (?), 11:09, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Разработан новый метод тестирования на коронавирус. Теперь наряду с мазками из носа и ротоглотки у пациентов берут анальные мазки. Об этом сообщает издание Bloomberg.
    В ходе процедуры в анальное отверстие на два-три сантиметра вводят ватный тампон, пропитанный физраствором. Потом образец тестируют на наличие активных следов вируса.
     
     
  • 2.7, Леголас (ok), 11:14, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за чУдная новость!
     
  • 2.11, Аноним (9), 12:22, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-27/china-s-zero-tolerance-covi

    Но я не стал бы доверять Блумбергу даже не смотря на то, что сегодня не первое апреля. Слишком толсто.

     
     
  • 3.12, Аноним (9), 12:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >The person, who didn’t want to be identified citing privacy concerns, also had to do three nose and throat tests, one blood test and her hotel room has been tested twice.

    Это особенно абсурдно.

    * Добровольно оказался на временно оккупированнй КНР территории, превращённой её фактическими хозяевами в тоталитарную парашу с обязательным сбором всей биометрии у всех и биометрической слежкой
    * >privacy concerns

     
     
  • 4.13, infobot (?), 12:44, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого пригодны все отверстия.
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 13:19, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разработан новый метод тестирования на коронавирус. Теперь наряду с мазками из носа и ротоглотки у пациентов берут анальные мазки.

    Жаль, что когда у меня брали, выбора не было 🙁
    Только в нос и рот присунут палок.

     
     
  • 3.15, infobot (?), 13:42, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели в очко лучше было бы?
    По крайней мере дольше.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:20, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >WinRT

    ват?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:20, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта одна из причин, по которой вайн сильно просел последние годы. Рад что пилят.
     

  • 1.16, Ананоним (?), 15:25, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нумерация версий прикольная, в роллинг-дистрибутивах почти постоянная экспериментальная версия получается :) Бетатестеры нужны!
     
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