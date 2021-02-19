Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|1.2, mos87 (ok), 16:19, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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WARNING: radv is not a conformant vulkan implementation, testing use only.
шо правда
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|3.8, Аноним (5), 16:43, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Реверс-инжиниринг морровинда может занять миллион лет. У openmw в каждой версии изменений столько, что можно выпускать тома на 500 страниц. Или скажем, в каком-нибудь GFM правят сотни параметров. А играть в оригинал, это как минимум идентично.
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|4.38, Beta Version (ok), 19:03, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё несколько релизов назад было сообщено, что OpenMW полностью играбелен и содержит багов меньше, чем оригинал.
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|2.9, Ted (?), 16:46, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А он работал на DX9? Судя по вики, DX9 вышел в декабре 2002, а морровинд - в мае, т.е. на 6 месяцев раньше.
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|3.10, Аноним (10), 16:52, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все верно, Morrowind - игра под DirectX 8.1, впрочем, может работать и на видеокартах под DX7
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|1.20, Андрей (??), 17:36, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на пека гейминг уже умер. новых видеокарт считай для играков нет и не будет. а старье все либо сдохло, либо сдохнет уже скоро сейчас, либо не тянет и не тащит банально.
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|2.36, Аноним (-), 18:58, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производители приставок и их рабы уже более 10-лет твердят это. Игры на ПК не умрут никогда.
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|2.41, Аноним (41), 19:08, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На соснолях он тоже мёртв, но Япония пока не перестаёт радовать периодически -- практически 100% сколько-нибудь приличных игр сделаются в Японии, и ПК там изначально не очень сильная платформа. Ничего, как-то живём, и порты с карманных калькуляторов тоже бывают вполне ничего. Я лично спонсирую такие начинания каждый раз, и пусть это порты, на большом экране во всю стену играть обычно приятнее чем на экране в 3 дюйма. А вот "локализованные" и "адаптированные" я конечно пожалуй лучше возьму в виде ознакомительной версии и не дам ни копейки. Приходится каждый раз со всем этим разбираться - нельзя просто дать денег и спокойно играть, из-за нечестных разрабов.
Самая большая проблема как мне кажется в том, что технически игры 20 летней давности были сложнее и интереснее, сегодня практически весь упор делается на графические эффекты (и лично меня они не слишком впечатляют) и больше ничего, редко когда есть что-то помимо них. И ПК тут выделяется тем, что для ПК хотя бы есть интересные и/или необычные игры. Я тут перебираю игры от gamecube, почему сейчас таких не делают на консолях? Интересные необычные механики, качественный графоний, разнообразные звуковые эффекты, вполне приличные анимации. Да и выглядит, в отличие от плойки (даже третьей), будто только вчера выпустили игру. И всё это 2001 год. Хотя, конечно, если так подумать на второплойке тоже были игры типа тени колосса и прочее. Признаю, что современные движки довольно мощные в сравнение с тем что было тогда (только не юнити). Вот всё же что убивает гейминг, так это пользователи сотовых, современные движки могли бы быть на 2 головы круче, если бы в них не приходилось поддерживать карманные калькуляторы.
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|1.35, Аноним (35), 18:58, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кто там в курсе когда там проприетарные дрова от AMD починят для ядер >= 5.10 ?
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|4.43, Аноним (41), 19:12, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скачай блоб от nvidia, там вроде есть (в течение месяца что ли починили). В прошлый раз я ждал драйвера amd больше года, видимо, ничего не изменилось за 10 лет.
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