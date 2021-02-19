Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

На соснолях он тоже мёртв, но Япония пока не перестаёт радовать периодически -- практически 100% сколько-нибудь приличных игр сделаются в Японии, и ПК там изначально не очень сильная платформа. Ничего, как-то живём, и порты с карманных калькуляторов тоже бывают вполне ничего. Я лично спонсирую такие начинания каждый раз, и пусть это порты, на большом экране во всю стену играть обычно приятнее чем на экране в 3 дюйма. А вот "локализованные" и "адаптированные" я конечно пожалуй лучше возьму в виде ознакомительной версии и не дам ни копейки. Приходится каждый раз со всем этим разбираться - нельзя просто дать денег и спокойно играть, из-за нечестных разрабов. Самая большая проблема как мне кажется в том, что технически игры 20 летней давности были сложнее и интереснее, сегодня практически весь упор делается на графические эффекты (и лично меня они не слишком впечатляют) и больше ничего, редко когда есть что-то помимо них. И ПК тут выделяется тем, что для ПК хотя бы есть интересные и/или необычные игры. Я тут перебираю игры от gamecube, почему сейчас таких не делают на консолях? Интересные необычные механики, качественный графоний, разнообразные звуковые эффекты, вполне приличные анимации. Да и выглядит, в отличие от плойки (даже третьей), будто только вчера выпустили игру. И всё это 2001 год. Хотя, конечно, если так подумать на второплойке тоже были игры типа тени колосса и прочее. Признаю, что современные движки довольно мощные в сравнение с тем что было тогда (только не юнити). Вот всё же что убивает гейминг, так это пользователи сотовых, современные движки могли бы быть на 2 головы круче, если бы в них не приходилось поддерживать карманные калькуляторы.

