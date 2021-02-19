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Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

19.02.2021 16:08

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.8, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • В DXGI включена поддержка конфигураций с несколькими мониторами. Для корректной работы требуется установка относительно свежей версии Wine с поддержкой XRandR 1.4.
  • Для решения проблем с запуском игр на системах без отдельного GPU обеспечено указание в списке растеризаторов программных реализаций Vulkan, использующих CPU, таких как Lavapipe.
  • Оптимизированы операции изменения параметров размещения изображения в памяти (Image Layout), что позволило повысить производительность некоторых игр на GPU Intel.
  • В реализации Direct3D 9 оптимизирован процесс загрузки текстур и проверки перекрытия видимости объектов другими объектами. Решены проблемы с некорректным возвращением списка поддерживаемых форматов экранного буфера (back buffer).
  • В Direct3D 11 включены по умолчанию настройки d3d11.enableRtOutputNanFixup (для старых версий драйвера RADV) и d3d11.invariantPosition (для решения проблем с Z-файтингом, проявляющихся на GPU RDNA2). Устранены проблемы с подсчётом ссылок и обработкой неопределённых значений (NaN) в шейдерах.
  • Устранены предупреждения при сборке новыми версиями инструментария Meson.
  • Решены проблемы в играх Atelier Ryza 2, Battle Engine Aquila, Dark Messiah of Might & Magic, Everquest, F1 2018/2020, Hitman 3, Nioh 2 и Tomb Raider Legend.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.2, Wine staging 6.2 и Proton 5.13-6
  3. OpenNews: Выпуск Proton 5.13-5 и Wine staging 6.0
  4. OpenNews: Кандидат в релизы Wine 6.0 и выпуск DXVK 1.7.3
  5. OpenNews: Релиз Mesa 20.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54619-dxvk
Ключевые слова: dxvk, vulkan, directx
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  • 1.2, mos87 (ok), 16:19, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    WARNING: radv is not a conformant vulkan implementation, testing use only.

    шо правда

     
  • 1.5, Аноним (5), 16:29, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На нём уже запустили Морровинд?
     
     
  • 2.7, Perlovka (ok), 16:35, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дык есть openmw, wine для этого не нужен
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 16:43, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Реверс-инжиниринг морровинда может занять миллион лет. У openmw в каждой версии изменений столько, что можно выпускать тома на 500 страниц. Или скажем, в каком-нибудь GFM правят сотни параметров. А играть в оригинал, это как минимум идентично.
     
     
  • 4.38, Beta Version (ok), 19:03, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё несколько релизов назад было сообщено, что OpenMW полностью играбелен и содержит багов меньше, чем оригинал.
     
  • 2.9, Ted (?), 16:46, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он работал на DX9? Судя по вики, DX9 вышел в декабре 2002, а морровинд - в мае, т.е. на 6 месяцев раньше.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:52, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все верно, Morrowind - игра под DirectX 8.1, впрочем, может работать и на видеокартах под DX7
     

  • 1.12, Аноним (12), 17:00, 19/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 17:06, 19/02/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 17:07, 19/02/2021 Скрыто модератором
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  • 2.16, Аноним (16), 17:07, 19/02/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.20, Андрей (??), 17:36, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на пека гейминг уже умер. новых видеокарт считай для играков нет и не будет. а старье все либо сдохло, либо сдохнет уже скоро сейчас, либо не тянет и не тащит банально.
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 18:58, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Производители приставок и их рабы уже более 10-лет твердят это. Игры на ПК не умрут никогда.
     
  • 2.41, Аноним (41), 19:08, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На соснолях он тоже мёртв, но Япония пока не перестаёт радовать периодически -- практически 100% сколько-нибудь приличных игр сделаются в Японии, и ПК там изначально не очень сильная платформа. Ничего, как-то живём, и порты с карманных калькуляторов тоже бывают вполне ничего. Я лично спонсирую такие начинания каждый раз, и пусть это порты, на большом экране во всю стену играть обычно приятнее чем на экране в 3 дюйма. А вот "локализованные" и "адаптированные" я конечно пожалуй лучше возьму в виде ознакомительной версии и не дам ни копейки. Приходится каждый раз со всем этим разбираться - нельзя просто дать денег и спокойно играть, из-за нечестных разрабов.

    Самая большая проблема как мне кажется в том, что технически игры 20 летней давности были сложнее и интереснее, сегодня практически весь упор делается на графические эффекты (и лично меня они не слишком впечатляют) и больше ничего, редко когда есть что-то помимо них. И ПК тут выделяется тем, что для ПК хотя бы есть интересные и/или необычные игры. Я тут перебираю игры от gamecube, почему сейчас таких не делают на консолях? Интересные необычные механики, качественный графоний, разнообразные звуковые эффекты, вполне приличные анимации. Да и выглядит, в отличие от плойки (даже третьей), будто только вчера выпустили игру. И всё это 2001 год. Хотя, конечно, если так подумать на второплойке тоже были игры типа тени колосса и прочее. Признаю, что современные движки довольно мощные в сравнение с тем что было тогда (только не юнити). Вот всё же что убивает гейминг, так это пользователи сотовых, современные движки могли бы быть на 2 головы круче, если бы в них не приходилось поддерживать карманные калькуляторы.

     

  • 1.35, Аноним (35), 18:58, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто там в курсе когда там проприетарные дрова от AMD починят для ядер >= 5.10 ?
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 19:00, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не вкурсе.
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:04, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 3.40, Аноним (35), 19:08, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenCL человеческий хочется.
     
     
  • 4.43, Аноним (41), 19:12, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачай блоб от nvidia, там вроде есть (в течение месяца что ли починили). В прошлый раз я ждал драйвера amd больше года, видимо, ничего не изменилось за 10 лет.
     
  • 2.42, Beta Version (ok), 19:10, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спросил у посонов - никто не в курсе.
     

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