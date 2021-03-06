Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр

Проект Proton, в рамках которого компания Valve развивает надстройку над Wine для запуска в Linux Windows-игр, представленных в каталоге Steam, почти достиг отметки в 7 тысяч подтверждённых игр с платиновым уровнем поддержки. Для сравнения: год назад платиновый уровень охватывал около 5 тысяч игр. Платиновый уровень подразумевает, что игра полноценно работает в Linux и не требует дополнительных манипуляций для запуска.

Общее число Windows-игр, работающих при помощи Proton, оценивается в 13.7 тысяч, а игр, которые пока не удалось запустить, - 3.5 тысячи. Из появляющихся новых игр менее 20% не удаётся запустить при помощи Proton. Ежемесячно число поддерживаемых игр увеличивается примерно на 100. 49.8% из 13.7 тысяч запускаемых игр отнесены к наивысшему (платиновому) уровню поддержки, т.е. такие игры, согласно отзывам пользователей, работают в Linux практически как в Windows.

Остальная половина запускается, но с теми или иными проблемами. Среди наиболее частых проблем: сбои при воспроизведении видеозаставок, невозможность многопользовательской игры из-за несовместимости с системами античита, ограничения из-за технических средств защиты авторских прав (DRM), проблемы с производительностью, недостаточная поддержка DX12 в Proton.

Некоторые игры, с которыми возникают проблемы при запуске в Proton, могут быть успешно запущены в экспериментальной ветке Proton Experimental, а также в поддерживаемой независимыми энтузиастами сборке Proton GE, которая отличается более свежей версии Wine, дополнительными патчами и задействованием FFmpeg. Кроме того, ведётся работа по созданию нового runtime-контейнера для Linux - Soldier Linux (Steam Runtime 2).