Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр

Вот что меня всегда удивляло в Протоне — инструкции как для запуска звездолёта. Сравнить с тем же Wine с его ./configure, make, make install (адептам «единственно правильного способа установки не загаживающего» — во-первых, есть такая штука как префикс, во-вторых, rebuild или build binaries при готовом src и минимальной правке спека не сложнее) — ужас ужасный. Т. е. если его в дистре готовый не собрали, то нырять в это — ну его нафиг. И с производными та же фигня. Вот что такое Proton GE? Набор протоновских библиотек, которые как-то надо подключать к имеющемуся в системе Вайну или отдельная сборка Вайна с этими библиотеками, которая везде где надо пропатчена и сама всё нужное в .wine пихает при создании оного? Вроде по составу каталогов на второе похоже, но почему бы крупно и понятно не написать? Почему раздел building начинается словами Install VirtualBox and its kernel modules. Make sure they are enabled at boot?! Это ж патченый Вайн, зачем ему виртуальная машина? И вот так у них всё.