Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр

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|1.1, Любитель Монеточки (?), 09:46, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Если Proton опенсорсный, то нароботки для поддержки игр будут передаваться в Wine.
Правда нужно поработать над поддержкой софта для профессионалов в Linux (MS Paint, Sony Vegas, CorelDRAW, SolidWorks и т. п.)
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|2.2, Аноним (2), 09:49, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Насколько я знаю - опенсорсный, и более того, вальв форканули вайн только по той причине, что большинство предлагаемых ими патчей сами вайновцы постоянно отклоняли.
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|3.30, Аноним (30), 11:32, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и более того, вальв форканули вайн только по той причине, что большинство предлагаемых ими патчей сами вайновцы постоянно отклоняли.
Ты перепутал с vkd3d-proton. Это его форканули, потому что мейнтейнеры vkd3d медленно рассматривали и принимали патчи.
Вальвовский форк вайна - это что-то типа wine-staging: есть группа патчей, которая ребейзится на основе новых релизов вайна, есть патчи, которые апстримят. Кроме того, у Codeweavers контракт с Valve, они разрабатывают некоторые вещи для вайна и протона специально по заказу Valve.
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|1.5, Аноним (7), 10:06, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>невозможность многопользовательской игры из-за несовместимости с системами античита, ограничения из-за технических средств ограничений в интересах копирастов (DRM)
Это не баги, это фичи. Кто согласен иметь такое на своём компе, тот согласен и "прошивкой для игр" пользоваться.
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|3.11, Аноним (7), 10:13, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Спасибо за напоминание, что любителей яблочных устройств и ОС забыл перечислить.
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|2.22, Аноним (22), 10:58, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>невозможность многопользовательской игры из-за несовместимости с системами античита, ограничения из-за технических средств ограничений в интересах копирастов (DRM)
> Это не баги, это фичи. Кто согласен иметь такое на своём компе,
> тот согласен и "прошивкой для игр" пользоваться.
Непонятно только то, что если мультиплеер на серверах вульвы или даже просто продаётся на их площадке и вульва же двигает протон, то какого ляда они ещё не озаботились корректной работой этого мультиплеерного античита с линуксами? Можно договариваться и работать совместно с разработчиками античитов.
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|3.26, Аноним (7), 11:11, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Можно договариваться и работать совместно с разработчиками античитов.
Это вряд-ли. Разработчикам античитов не нужно упразднять свои античиты.
Это разработчики игр вкорячивают в свои игры всякое говно.
Забить на читеров, конечно, нельзя, но можно встроить в игру официальные читы и дать их всем. А на сервер просто аналитику по поведению, если играл под читами, то очки не засчитываются.
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|1.9, Шарп (ok), 10:10, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Если бы не корпорации, то опенсорс бы давно загнулся. Сидели какие-нибудь волосатые деды и ковырялись в чОрных консолях. И всё. А жизни не было. Модератор, ты можешь удалить это сообщение, но правду не удалишь. Помни.
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|2.12, Аноним (12), 10:18, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Если бы не корпорации, то опенсорс бы давно загнулся
Если бы не опенсорс, то корпорации бы давно загнулись.
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|2.13, Аноним (29), 10:20, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нормально в целом с dxvk всё работает, и патчи норм. Про ванильный можешь забыть, респект парням которые подобрали патчи (хоть мне и не нравится такая модель разработки и распространения).
Только чтобы unity не зависал на альттабе до сих пор приходится использовать нигде не документированное значение реестра (я нашёл только 1 упоминание на реддите), да и вики вайна оставляет желать лучшего, с мультимедией совсем беда. Куча просто куча вещей секреты передаваемые из рук в руки, как те же параметры для включения нормального cleartype. Так что к самому вайну вопросы имеются.
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|3.25, Аноним (25), 11:06, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да нормально в целом с dxvk всё работает, и патчи норм. Про
> ванильный можешь забыть, респект парням которые подобрали патчи (хоть мне и
> не нравится такая модель разработки и распространения).
Да, особый респект парням из proton-ge-custom, с их доработками наблюдается ощутимый прирост производительности в отличии от стокового протона.
> Куча просто куча вещей секреты передаваемые из рук в руки,
> как те же параметры для включения нормального cleartype. Так что к
> самому вайну вопросы имеются.
На самом деле есть всякая инфа, другое дело можно было бы более очевидно-наглядно её размещать, чтобы не было ощущения, что ничего такого нет. На самом деле есть базы, но следует помнить что все эти улучшайзинги это найденные методом научного тыка рецепты, как правило, и люди которые их открыли-нашли не всегда бегут на один и тот же ресус делиться секретами, не из жадности или вредности, а тупо не могут оформить или не знают в какое спортлото писать.
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|3.31, Аноним (30), 11:35, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Dxvk - это уже часть протона. Если сравнивать, то стоковый вайн или вайн-стейддинг, а не вайн с дополнительными вещами, вжятыми из протона.
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|1.15, Аноним (15), 10:36, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ненужно.
Прошивку для игр удобнее в виртуалке запускать, а вот уж в ней индусский говнокод игровой дырявый. Поигрался - удалил виртуалку.
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|2.16, Аноним (16), 10:41, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какую конкретно вы используете вируалку? И как добиваетесь в ней аппаратного видеоускорения в играх?
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|3.20, AlexYeCu_not_logged (?), 10:50, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И как добиваетесь в ней аппаратного видеоускорения в играх?
Видюху пробросил, наверное. Я вот подумывал, правда не для Windows и не для игр — хотел взять «заглушку для слота» от AMD с пассивным охлаждением, вроде как они с меньшим количеством танцев пробрасываются и меньше проблем создают, если в хост-системе nvidia. Так они пропали все куда-то, от nvidia аналогичных в районе тысяч так трёх за штуку хватает, а AMD-шные, только какие-то «профессиональные» недоразумения с полугигом памяти и ценником тысяч в 12 в свободной продаже. А буквально пару лет назад этого хлама полно в любом профильном магазине было.
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|3.21, Аноним (15), 10:52, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странный вопрос, что значит какую? qemu/kvm конечно, какие еще есть альтернативы? Видеоускорение через проброс видеокарты, но в скором будущем будет возможно нарезать виртуальные видеокарты через Intel GVT, SR IOV и т.п. технологии.
В текущей ситуации с разработкой софта на железе запускать ничего нельзя - особенно игры с их миллионом зависимостей тухлых дырявых и всякие nodejs. Запуск только в контейнере/виртуалке. Посмотрите на то, как запускаются сейчас бизнес приложения - вот примерно тоже самое должно произойти с игрушками.
Виртуализация всегда лучше эмуляции. Разработчикам игр можно не парится с разными платформами, а делать все под прошику для игр - венду. И дыры в зависимостях тоже митигируются тем, что дырявый код запускается в изолированном окружении, которое можно пересоздать за секунду.
Valve не нужно костылять слои эмуляции.
Пользователям не нужно засирать систему дырявым говнокодом.
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|4.27, Аноним (7), 11:13, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Виртуализация лучше эмуляции, а слой совместимости - лучше виртуализации, ибо дешевле.
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|1.18, AlexYeCu_not_logged (?), 10:46, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот что меня всегда удивляло в Протоне — инструкции как для запуска звездолёта. Сравнить с тем же Wine с его ./configure, make, make install (адептам «единственно правильного способа установки не загаживающего» — во-первых, есть такая штука как префикс, во-вторых, rebuild или build binaries при готовом src и минимальной правке спека не сложнее) — ужас ужасный. Т. е. если его в дистре готовый не собрали, то нырять в это — ну его нафиг. И с производными та же фигня. Вот что такое Proton GE? Набор протоновских библиотек, которые как-то надо подключать к имеющемуся в системе Вайну или отдельная сборка Вайна с этими библиотеками, которая везде где надо пропатчена и сама всё нужное в .wine пихает при создании оного? Вроде по составу каталогов на второе похоже, но почему бы крупно и понятно не написать? Почему раздел building начинается словами Install VirtualBox and its kernel modules. Make sure they are enabled at boot?! Это ж патченый Вайн, зачем ему виртуальная машина? И вот так у них всё.
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|1.28, Kaiwas (?), 11:23, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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никак не получается запустит elite dangerous после того как поставил вторую видюху (((
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