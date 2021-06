Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Доступен выпуск проекта Proton-6.10-GE-1, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В новой версии Proton GE обновлены dxvk, vkd3d, steamclient, nvapi и faudio, перенесены патчи для повышения производительности QPC и LFH, новые патчи bcrypt совмещены с патчами rdr2. Устранены проблемы с играми Necrumunda, Deliver us the Moon, Guilty Gear XX Accent Core R 2, Horizon Zero Dawn, FarCry и Origin. Дополнительно можно отметить обновление компанией Valve пакета Proton Experimental, включающего изменения, тестируемые для включения в стабильную ветку Proton. Например, в Proton Experimental выполнена синхронизация с со свежими выпусками Proton (6.3-4), DXVK и vkd3d-proton, добавлены патчи для повышения производительности в системе ввода, отрисовки окон и распределения памяти, улучшен выбор GPU, добавлена поддержка библиотеки NVIDIA NVAPI (PROTON_ENABLE_NVAPI=1), реализована поддержка отрисовки дочерних окон в Vulkan, добавлена поддержка игр Resident Evil Village и Forza Horizon 4.