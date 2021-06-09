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Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux

09.06.2021 06:52

Доступен выпуск проекта Proton-6.10-GE-1, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях.

В новой версии Proton GE обновлены dxvk, vkd3d, steamclient, nvapi и faudio, перенесены патчи для повышения производительности QPC и LFH, новые патчи bcrypt совмещены с патчами rdr2. Устранены проблемы с играми Necrumunda, Deliver us the Moon, Guilty Gear XX Accent Core R 2, Horizon Zero Dawn, FarCry и Origin.

Дополнительно можно отметить обновление компанией Valve пакета Proton Experimental, включающего изменения, тестируемые для включения в стабильную ветку Proton. Например, в Proton Experimental выполнена синхронизация с со свежими выпусками Proton (6.3-4), DXVK и vkd3d-proton, добавлены патчи для повышения производительности в системе ввода, отрисовки окон и распределения памяти, улучшен выбор GPU, добавлена поддержка библиотеки NVIDIA NVAPI (PROTON_ENABLE_NVAPI=1), реализована поддержка отрисовки дочерних окон в Vulkan, добавлена поддержка игр Resident Evil Village и Forza Horizon 4.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GloriousEgg...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Wine 6.7 и VKD3D-Proton 2.3
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  6. OpenNews: Выпуск Wine 6.2, Wine staging 6.2 и Proton 5.13-6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55300-proton
Ключевые слова: proton, wine, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, А где же каменты (?), 07:25, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Все ещё спят , а Максим уже при деле.
     
     
  • 2, Борец против ЛГБТ (?), 07:35, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, он тоже спит, а новости пишут рабы
     

  • 3, Аноним (-), 07:40, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    коменты разочаровали честно говоря - зашел на опеннет почитать про SJW, лахта спит что ли
     
  • 4, Аноним (4), 07:42, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Фпс на 3см вырос!
     
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