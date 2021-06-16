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Выпуск DXVK 1.9, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

16.06.2021 11:01

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.9, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлена начальная поддержка форматов текстур YUV с цветовой субдискретизацией, таких как NV12, применяемых для воспроизведения видео в некоторых играх.
  • Реализован API ID3D11VideoProcessor, который используется для вывода видео в играх Nier Replicant и Contra: Rogue Corps.
  • Добавлена поддержка консервативной растеризации (Conservative Rasterization) для GPU, поддерживающих такую возможность. Изменение позволяет использовать опцию NVIDIA ShadowLibs в Final Fantasy XV и других играх.
  • Сокращены задержки при отображении, что может решить проблемы в играх, ограниченных вертикальной синхронизацией, ограничителями FPS или настройками DXGI.
  • Добавлен компонент для ограничения интенсивности показа кадров (frame rate limiter), который можно использовать для корректной работы игр, не рассчитанных на высокий FPS.
  • Прекращена передача приложениям информации о программных реализациях Vulkan, таких как Lavapipe, если в системе присутствует GPU с поддержкой Vulkan, что решает проблемы, возникающие при попытках использования играми Lavapipe вместо корректного драйвера. Для включения Lavapipe предлагается установить переменную окружения VK_ICD_FILENAMES.
  • Улучшена загрузка текстур и буферов в D3D9.
  • Решены проблемы в играх Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, Dal Segno, Nights of Azure, Days Gone, Demon Stone, Dragon Quest Builder 2, Final Fantasy XIII, Spec Ops: The Line, GTA IV, Halo 2, Kohan II, Nier Replicant, Second Sight и TrackMania Forever.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55341-dxvk
Ключевые слова: dxvk, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:33, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Frame rate limiter.А какая команда на переменную? Редми рекомендованный в описаннии релиза к прочтению данной опции на гитхаб так и не нашел.Чем интересно отличается ограничитель кадров в игре от ограничителя кадров в DXVK.Что лучше или быстрее.Господа эксперты?
     
     
  • 2.5, Kron4ek (ok), 11:46, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переменная DXVK_FRAME_RATE.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 11:54, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бальшое спасибо.Сейчас проверю на радеоне.
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:03, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь можно отключить dxgi.syncInterval и dxgi.tearFree ?
     
     
  • 4.19, Kron4ek (ok), 12:39, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты их только для ограничения FPS использовал (vsync же), то да, можно отключить и использовать новую опцию dxgi.maxFrameRate (ну или вышеупомянутую переменную). Если ты их использовал еще и как средство от тиринга, то нет, отключать не стоит.
     
  • 3.33, Аноним (1), 17:47, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил на вот этом https://stalkerportaal.ru/load/teni_chernobylja_globalnye_modifikacii/tajnye_t wine-staging-6.10 DXVK-1.9 Kernel-gentoo-5.12 (PDS-sheduler) mesa-20.2-git vulkan-1.2.180 Radeon-rx570-8G.Отключил ограничение кадров и включил ограничение в DXVK с помощью переменной ссылки на запуск. env  WINEESYNC=1 DXVK_HUD=full    DXVK_FRAME_RATE=60 wine '/mgame/Secret Trails On OGSR Engine/bin_x64/xrEngine.exe'.По ощущениям вроде как лучше отклик мыша и плавнее картинка.Всинк и композит отрублено в кде.Надо графики фреймрэта делать но я не знаю какой программой это сделать так чтоб скрины сравнения выложить сюда.Подскажите господа эксперты?  
     
  • 2.23, mos87 (ok), 13:59, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Frame rate limiter.А какая команда на переменную?

    Большинство людей выражают мысли не грамотней нейросети. Поэтому последние и процветают. Их уровня достаточно.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:40, 16/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 11:41, 16/06/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:04, 16/06/2021 Скрыто модератором
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  • 3.18, Аноним (2), 12:32, 16/06/2021 Скрыто модератором
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  • 3.20, НяшМяш (ok), 12:45, 16/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, ryoken (ok), 11:40, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Чем интересно отличается ограничитель кадров в игре от ограничителя кадров в DXVK.

    Есть мнение, что если в игре поставить лимит в 80 кадров, а в сабже - в 60, то будет таки 60 :).

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:50, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит DXVK более низкоуровневый чем игра.Это значит задержки меньше при обработке кадров на ограничение? Или это все домыслы из разряда а может быть.
     
     
  • 3.8, ryoken (ok), 11:55, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит DXVK более низкоуровневый чем игра.Это значит задержки меньше при обработке кадров
    > на ограничение? Или это все домыслы из разряда а может быть.

    Проще проделать опыт, чем воду в ступе толочь :).

     
  • 3.30, Аноним (30), 16:58, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит DXVK более низкоуровневый чем игра

    Низкоуровневость здесь не при чём. Игра рендерит кадры, а DXVK, как дырка в кухонной раковине, их потребляет и отдаёт GPU. Большая часть игровой логики: физика, геймплей, сетевой код — работает на CPU, а GPU занимается только отрисовкой ("растеризацией") 3D-полигонов и их покраской шейдерами. И, скажем, физический движок может рендерить со своим FPS, отличным от частоты отрисовки кадров (которая в свою очередь может быть меньше частоты обновления монитора). Тогда красивые переливающиеся шейдеры будет работать со  всеми 120 FPS, а анимация физических объектов — лагать.

    В теории, игра может сгенерировать все 120 кадров/сек. и сохранять внутри в условный буфер, а DX12 использовать как тупое средство их отправки на GPU. Если DXVK залочен на 30 FPS, а процессор генерирует 45 FPS, то получится, что треть приготовленных кадров окажется выкинута перед отдачей на GPU. Поэтому самый лучший способ ограничения FPS — тот, который предоставлен самой игрой.

     
  • 2.10, Kron4ek (ok), 12:00, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и есть. В то же время если в игре поставить 60, а в DXVK - 80, то в игре все равно будет 60.
     

  • 1.9, Zenitur (ok), 11:57, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал пользоваться Proton. Сгенерировал новый WINEPREFIX при помощи команды winecfg. Для WINEARCH=win32. Переставил версию Windows на 2000, а в "Библиотеках" посмотрел - оказывается, уже установлено куча либ (таких как C++ рантаймы).

    Пробую запустить Directx9-игру. Не запускается. Ошибку не помню, что-то про DirectX. Ставлю DirectX 9.0c. Теперь игра работает. Притом что в "ванильном" Wine работает даже без установки DirectX.

    Всё норм, вот только в HUD пишет, что используется GL, а не VK.

    Как же включить DXVK? В интернете пишут, что нужно установить несколько DirectX 10 и 11 библиотек, и прописать их в winecfg. Во-первых где их взять, если инсталлятор в winetricks только 9-й версии. Во-вторых, у меня же Directx9-игра, а не Directx10-игра.

     
     
  • 2.13, Kron4ek (ok), 12:08, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    При использовании Proton вне Steam ни DXVK, ни vkd3d по умолчанию не устанавливаются, так как за их установку, а также за некоторые другие вещи, отвечает одноименный питоновский скрипт ( https://github.com/ValveSoftware/Proton/blob/proton_6.3/proton ). А когда ты используешь напрямую бинарник wine, этот питоновский скрипт не используется.

    Установи DXVK в свой префикс. Можно через winetricks (winetricks dxvk), а можно и вручную ( https://github.com/doitsujin/dxvk/releases ) - как тебе удобнее.

    Чтобы вручную установить, закинь dll из архива DXVK в prefixpath/drive_c/windows/system32 и в winecfg переопредели их на "Сторонняя" (native).

     
     
  • 3.15, Zenitur (ok), 12:17, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, понял, спасибо. Компилировать надо? А то у меня старая система без python3, meson и ninja
     
     
  • 4.17, Kron4ek (ok), 12:23, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты хочешь этот питоновский скрипт использовать, то Python 3 тебе придется установить. Впрочем, только ради DXVK тебе нет смысла его использовать, проще установить его через winetricks.
     
     
  • 5.21, rshadow (ok), 13:22, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    во... а говорили на опеннете экспертов нет
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 15:15, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они больше молчат.
     
  • 5.31, Zenitur (ok), 17:16, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скопировал библиотеки, куда нужно, и прописал в Библиотеки. Работает! Фреймрейт высокий.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:17, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Proton - это из коробки полностью готовое решение, нажал кнопку "Играть" и игра запустилась. то есть не стоило вручную создавать префикс, поскольку он создастся сам. Не стоило вручную устанавливать D3D и тем более менять версию Windows, поскольку, вероятно, именно эти ваши действия и привели к проблемам, которых, вероятно, не было если бы вы просто нажали кнопку "Играть". Единственное, что надо было сделать - в настройках Steam включить использование Steam Play для всех Windows-игр и выбрать новейший из доступных сейчас выпусков Proton.
     
     
  • 3.16, Zenitur (ok), 12:18, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я без Стима запускаю
     
  • 3.22, Анончик (?), 13:44, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда бывают случаи что игра не запускается по кнопке "Играть".
     
     
  • 4.28, Аноним (26), 15:23, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждой игре можно переопределить версию протона.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 16:44, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поможет, если она обмазана всякими drm'ами
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:08, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Боже, храни Габена!
     
     
  • 2.25, ryoken (ok), 15:15, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Боже, храни Габена!

    ППКС

     
  • 2.27, Нанобот (ok), 15:17, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это что за покемон?
     
     
  • 3.32, A.Stahl (ok), 17:21, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирный пингвин, продающий шляпы; его суперсила: жрать деньги.
     

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