Выпуск DXVK 1.9, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

2.13 , Kron4ek ( ok ), 12:08, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – При использовании Proton вне Steam ни DXVK, ни vkd3d по умолчанию не устанавливаются, так как за их установку, а также за некоторые другие вещи, отвечает одноименный питоновский скрипт ( https://github.com/ValveSoftware/Proton/blob/proton_6.3/proton ). А когда ты используешь напрямую бинарник wine, этот питоновский скрипт не используется. Установи DXVK в свой префикс. Можно через winetricks (winetricks dxvk), а можно и вручную ( https://github.com/doitsujin/dxvk/releases ) - как тебе удобнее. Чтобы вручную установить, закинь dll из архива DXVK в prefixpath/drive_c/windows/system32 и в winecfg переопредели их на "Сторонняя" (native).

3.15 , Zenitur ( ok ), 12:17, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё, понял, спасибо. Компилировать надо? А то у меня старая система без python3, meson и ninja

4.17 , Kron4ek ( ok ), 12:23, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если ты хочешь этот питоновский скрипт использовать, то Python 3 тебе придется установить. Впрочем, только ради DXVK тебе нет смысла его использовать, проще установить его через winetricks.

5.21 , rshadow ( ok ), 13:22, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – во... а говорили на опеннете экспертов нет

6.26 , Аноним ( 26 ), 15:15, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они больше молчат.

5.31 , Zenitur ( ok ), 17:16, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скопировал библиотеки, куда нужно, и прописал в Библиотеки. Работает! Фреймрейт высокий.

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:17, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Proton - это из коробки полностью готовое решение, нажал кнопку "Играть" и игра запустилась. то есть не стоило вручную создавать префикс, поскольку он создастся сам. Не стоило вручную устанавливать D3D и тем более менять версию Windows, поскольку, вероятно, именно эти ваши действия и привели к проблемам, которых, вероятно, не было если бы вы просто нажали кнопку "Играть". Единственное, что надо было сделать - в настройках Steam включить использование Steam Play для всех Windows-игр и выбрать новейший из доступных сейчас выпусков Proton.

3.16 , Zenitur ( ok ), 12:18, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я без Стима запускаю

3.22 , Анончик ( ? ), 13:44, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Иногда бывают случаи что игра не запускается по кнопке "Играть".

4.28 , Аноним ( 26 ), 15:23, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каждой игре можно переопределить версию протона.

5.29 , Аноним ( 29 ), 16:44, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не поможет, если она обмазана всякими drm'ами