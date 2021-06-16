Выпуск DXVK 1.9, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 11:33, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Frame rate limiter.А какая команда на переменную? Редми рекомендованный в описаннии релиза к прочтению данной опции на гитхаб так и не нашел.Чем интересно отличается ограничитель кадров в игре от ограничителя кадров в DXVK.Что лучше или быстрее.Господа эксперты?
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|4.19, Kron4ek (ok), 12:39, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты их только для ограничения FPS использовал (vsync же), то да, можно отключить и использовать новую опцию dxgi.maxFrameRate (ну или вышеупомянутую переменную). Если ты их использовал еще и как средство от тиринга, то нет, отключать не стоит.
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|3.33, Аноним (1), 17:47, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверил на вот этом https://stalkerportaal.ru/load/teni_chernobylja_globalnye_modifikacii/tajnye_t wine-staging-6.10 DXVK-1.9 Kernel-gentoo-5.12 (PDS-sheduler) mesa-20.2-git vulkan-1.2.180 Radeon-rx570-8G.Отключил ограничение кадров и включил ограничение в DXVK с помощью переменной ссылки на запуск. env WINEESYNC=1 DXVK_HUD=full DXVK_FRAME_RATE=60 wine '/mgame/Secret Trails On OGSR Engine/bin_x64/xrEngine.exe'.По ощущениям вроде как лучше отклик мыша и плавнее картинка.Всинк и композит отрублено в кде.Надо графики фреймрэта делать но я не знаю какой программой это сделать так чтоб скрины сравнения выложить сюда.Подскажите господа эксперты?
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|2.23, mos87 (ok), 13:59, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Frame rate limiter.А какая команда на переменную?
Большинство людей выражают мысли не грамотней нейросети. Поэтому последние и процветают. Их уровня достаточно.
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|1.3, ryoken (ok), 11:40, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Чем интересно отличается ограничитель кадров в игре от ограничителя кадров в DXVK.
Есть мнение, что если в игре поставить лимит в 80 кадров, а в сабже - в 60, то будет таки 60 :).
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|2.6, Аноним (1), 11:50, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит DXVK более низкоуровневый чем игра.Это значит задержки меньше при обработке кадров на ограничение? Или это все домыслы из разряда а может быть.
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|3.8, ryoken (ok), 11:55, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит DXVK более низкоуровневый чем игра.Это значит задержки меньше при обработке кадров
> на ограничение? Или это все домыслы из разряда а может быть.
Проще проделать опыт, чем воду в ступе толочь :).
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|3.30, Аноним (30), 16:58, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит DXVK более низкоуровневый чем игра
Низкоуровневость здесь не при чём. Игра рендерит кадры, а DXVK, как дырка в кухонной раковине, их потребляет и отдаёт GPU. Большая часть игровой логики: физика, геймплей, сетевой код — работает на CPU, а GPU занимается только отрисовкой ("растеризацией") 3D-полигонов и их покраской шейдерами. И, скажем, физический движок может рендерить со своим FPS, отличным от частоты отрисовки кадров (которая в свою очередь может быть меньше частоты обновления монитора). Тогда красивые переливающиеся шейдеры будет работать со всеми 120 FPS, а анимация физических объектов — лагать.
В теории, игра может сгенерировать все 120 кадров/сек. и сохранять внутри в условный буфер, а DX12 использовать как тупое средство их отправки на GPU. Если DXVK залочен на 30 FPS, а процессор генерирует 45 FPS, то получится, что треть приготовленных кадров окажется выкинута перед отдачей на GPU. Поэтому самый лучший способ ограничения FPS — тот, который предоставлен самой игрой.
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|2.10, Kron4ek (ok), 12:00, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и есть. В то же время если в игре поставить 60, а в DXVK - 80, то в игре все равно будет 60.
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|1.9, Zenitur (ok), 11:57, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Попробовал пользоваться Proton. Сгенерировал новый WINEPREFIX при помощи команды winecfg. Для WINEARCH=win32. Переставил версию Windows на 2000, а в "Библиотеках" посмотрел - оказывается, уже установлено куча либ (таких как C++ рантаймы).
Пробую запустить Directx9-игру. Не запускается. Ошибку не помню, что-то про DirectX. Ставлю DirectX 9.0c. Теперь игра работает. Притом что в "ванильном" Wine работает даже без установки DirectX.
Всё норм, вот только в HUD пишет, что используется GL, а не VK.
Как же включить DXVK? В интернете пишут, что нужно установить несколько DirectX 10 и 11 библиотек, и прописать их в winecfg. Во-первых где их взять, если инсталлятор в winetricks только 9-й версии. Во-вторых, у меня же Directx9-игра, а не Directx10-игра.
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|2.13, Kron4ek (ok), 12:08, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При использовании Proton вне Steam ни DXVK, ни vkd3d по умолчанию не устанавливаются, так как за их установку, а также за некоторые другие вещи, отвечает одноименный питоновский скрипт ( https://github.com/ValveSoftware/Proton/blob/proton_6.3/proton ). А когда ты используешь напрямую бинарник wine, этот питоновский скрипт не используется.
Установи DXVK в свой префикс. Можно через winetricks (winetricks dxvk), а можно и вручную ( https://github.com/doitsujin/dxvk/releases ) - как тебе удобнее.
Чтобы вручную установить, закинь dll из архива DXVK в prefixpath/drive_c/windows/system32 и в winecfg переопредели их на "Сторонняя" (native).
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|3.15, Zenitur (ok), 12:17, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё, понял, спасибо. Компилировать надо? А то у меня старая система без python3, meson и ninja
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|4.17, Kron4ek (ok), 12:23, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты хочешь этот питоновский скрипт использовать, то Python 3 тебе придется установить. Впрочем, только ради DXVK тебе нет смысла его использовать, проще установить его через winetricks.
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|5.31, Zenitur (ok), 17:16, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скопировал библиотеки, куда нужно, и прописал в Библиотеки. Работает! Фреймрейт высокий.
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|2.14, Аноним (14), 12:17, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Proton - это из коробки полностью готовое решение, нажал кнопку "Играть" и игра запустилась. то есть не стоило вручную создавать префикс, поскольку он создастся сам. Не стоило вручную устанавливать D3D и тем более менять версию Windows, поскольку, вероятно, именно эти ваши действия и привели к проблемам, которых, вероятно, не было если бы вы просто нажали кнопку "Играть". Единственное, что надо было сделать - в настройках Steam включить использование Steam Play для всех Windows-игр и выбрать новейший из доступных сейчас выпусков Proton.
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