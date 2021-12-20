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Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности

20.12.2021 21:25

Компания Collabora представила композитный сервер wxrd, реализованный на базе протокола Wayland и предназначенный для формирования рабочего стола на базе компонентов xrdesktop внутри трёхмерных окружений виртуальной реальности. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway, и композитный сервер wxrc, рассчитанный на использование в системах виртуальной реальности. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

В отличие от изначально предложенного в xrdesktop решения, wxrd предлагает специализированный композитный сервер для окружений виртуальной реальности, вместо адаптации для VR-систем существующих оконных менеджеров и оболочек рабочего стола (проектом xrdesktop предоставляются отдельные патчи к kwin и GNOME Shell, которые требуют адаптации для каждого нового выпуска данных компонентов). Применение wxrd позволяет не просто отзеркаливать содержимое существующего двумерного рабочего стола, в это же время показываемого на обычном мониторе, а отдельно обрабатывать окна, специально запущенные для трёхмерного рабочего стола (т.е. не предоставить доступ из VR-шлема к используемому на текущей системе рабочему столу, а сформировать отдельное окружение для VR-шлема).

В отличие от похожих проектов Simula VR, Stardust, Motorcar и Safespaces, композитный сервер wxrd создан с оглядкой на использование минимального числа зависимостей и небольшое потребление ресурсов. Wxrd также позволяет работать не только с приложениями на базе протокола Wayland и даёт возможность при помощи DDX-сервера xwayland запускать X11-приложения.

Так как расширение протокола Wayland для виртуальных клавиатур находится на стадии разработки, ввод данных в wxrd реализован через систему эмуляции клавиатурного ввода, выполняющую передачу всех unicode-символов, включая emoji, из предоставляемой в xrdesktop виртуальной клавиатуры. Для работы wxrd требуется видеокарта с поддержкой графического API Vulkan и расширения VK_EXT_image_drm_format_modifier, поддерживаемого в Mеsa начиная с выпуска 21.1 (входит в состав Ubuntu 21.04). Для использования API Vulkan для рендеринга требуется расширение VK_EXT_physical_device_drmm, появившееся в Mesa 21.2 (Ubuntu 21.10).

Плюсы использования отдельного композитного сервера для систем виртуальной реальности вместо интеграции с двумерными оконными менеджерами, используемыми для отображения традиционного рабочего стола:

  • При запуске в сеансе на базе Wayland или X11, библиотека wlroots открывает окно, в котором можно легко организовать захват клавиатурного ввода и событий мыши и перенаправить данный ввод в определённое окно в окружении виртуальной реальности. В будущем данную возможность планируют использовать для организации ввода не только через VR-контроллер, но и при помощи обычных клавиатуры и мыши.
  • Окна не ограничены рамками двумерного рабочего стола и могут иметь произвольный размер, ограниченный только максимально поддерживаемым оборудованием размером текстур.
  • Отрисовка окон в wxrd выполняется с родной для 3D-шлемов (HMD) частотой обновления картинки, в то время как при зеркалирвоании окон из обычных оконных менеджеров используется частота, применяемая для обновления информации на стационарном мониторе.
  • Отрисовка шрифтов может выполняться с учётом плотности пикселей 3D-шлема, без привязки к плотности пикселей стационарного монитора.
  • Возможно использование wxrd на системах, в которых имеется только 3D-шлем и отсутствует обычный монитор.

Минусы отдельного композитного сервера для VR:

  • В VR-окружении показываются только приложения, специально запущенные для отдельного композитного сервера, без возможности перенести или отзеркалить в VR-окружение окна, уже открытые на традиционном рабочем столе (т.е. для продолжения работы с приложениями, открытыми на обычном экране, придётся их перезапускать в отдельном окружении для 3D-шлема).
  • Поддержка Wayland может быть ограничена в реализациях API Vulkan. Например, gbm и wlroots не могут использоваться с проприетарными драйверами NVIDIA из-за отсутствия поддержки расширения VK_EXT_drm_format_modifier.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Google открыл наработки, связанные с технологией виртуальной реальности Cardboard
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56383-wxrd
Ключевые слова: wxrd, xrdesktop, wayland, compositor, 3d, vr
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:53, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Дожили, теперь емакс в аймаксе будут показывать!
     
     
  • 2.20, freeprogr (?), 22:52, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3d emacs этож последнее звено в эволюции
     

  • 1.2, Анонус (?), 21:54, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Композитный сервер wxrd на основе композитного сервера wxrc. Кто на ком стоял?
     
     
  • 2.8, Xzibit (?), 22:12, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по-моему всё понятно написано
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:55, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >под лицензией MIT

    Неправославно и не нужно. Хотя от копрорастов другого и не ожидалось.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:15, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сказал чувачок, сидя из-под не-жпэльнутого бровзера на сайте, вертящемся на не-жпэльнутом веб-сервере
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:18, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отличная лицензия. Возможность закрывать код делает лицензию более свободной, чем лицензия которая запрещает закрывать код. И самое главное ещё она предельно проста и без пластов текста. Хотя beerware мне больше нравится
     
     
  • 3.14, torvn77 (ok), 22:36, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё это будет хорошо ровно до тех пор пока проприетарщик не прижмёт функционал без которого ну ни как или просто не выкинет проект на мороз когда решит что безпечные люди его дорстаточно хорошо развили.  
    И как это случится начнётся тяжёлый путь обратно на копилефт.
     
     
  • 4.18, slava_kpss (ok), 22:41, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всё это будет хорошо ровно до тех пор пока проприетарщик не прижмёт функционал без которого ну ни как

    Любитель тараканов, ты всегда можешь форкнуть проект и допилить функционал. Разработчики тебе ничем не обязаны, уж извини, что приходится разрушать твой манямирок. Требовать всего на халяву - верх наглости.

     
     
  • 5.22, torvn77 (ok), 22:55, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допили прошивки актуальных карт инвидии.  
     
  • 4.21, Аноним (11), 22:54, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > начнётся тяжёлый путь обратно на копилефт

    Ты немного перепутал. Копилефт -- это то, _откуда_ возвращаются обратно в человеческий опенсорс. Причем судя по тому, что кода под вирусными лицензиями теперь ничтожно мало по сравнению с пермиссивом, возврат произошел уже давно, лет 10 как. Опенсорс был до жпэля, есть и после.

     
  • 3.16, Admino (ok), 22:40, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Возможность закрывать код делает лицензию более свободной

    Свобода это рабство.

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:55, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вечно в этом линуксе через через костыли работает... Нет сделать нормально всё так давайте делать целый сервер да ещё и на основе ноунейм библиотеки
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:07, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты чего-то попутал. Через костыли это в вянде. В линукс через анальную дырень фрактала и смузи девляпсов. По человечески это в BSD
     
     
  • 3.9, kusb (?), 22:12, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Kolibrios как?
     
     
  • 4.10, Аноним (12), 22:14, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там есть doom и квака. Что ещё нужно от ОС?
     

  • 1.5, Аноним (6), 22:06, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно. Ну может теперь на что-то Wayland сгодится.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:11, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не могут использоваться с проприетарными драйверами NVIDIA

    то ж не минус, не бывает людей с linux и nvidia одновременно. сейчас ведь не 2010-2012, лох вымер.

     
  • 1.13, torvn77 (ok), 22:33, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чтож, капиталисты нашли новый способ пошевелить рынок компьютеров и видеокарт, правда рынок крупных мониторов от этого нововведения может схлопнутся или стать узконишевым.
     
  • 1.19, Admino (ok), 22:43, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они изобрели самый ресурсозатратный эмулятор терминала!
     

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