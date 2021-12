Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности

2.11 , Аноним ( 11 ), 22:15, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сказал чувачок, сидя из-под не-жпэльнутого бровзера на сайте, вертящемся на не-жпэльнутом веб-сервере

2.12 , Аноним ( 12 ), 22:18, 20/12/2021: Отличная лицензия. Возможность закрывать код делает лицензию более свободной, чем лицензия которая запрещает закрывать код. И самое главное ещё она предельно проста и без пластов текста. Хотя beerware мне больше нравится

3.14 , torvn77 ( ok ), 22:36, 20/12/2021: Всё это будет хорошо ровно до тех пор пока проприетарщик не прижмёт функционал без которого ну ни как или просто не выкинет проект на мороз когда решит что безпечные люди его дорстаточно хорошо развили.

И как это случится начнётся тяжёлый путь обратно на копилефт.

4.18 , slava_kpss ( ok ), 22:41, 20/12/2021: >Всё это будет хорошо ровно до тех пор пока проприетарщик не прижмёт функционал без которого ну ни как Любитель тараканов, ты всегда можешь форкнуть проект и допилить функционал. Разработчики тебе ничем не обязаны, уж извини, что приходится разрушать твой манямирок. Требовать всего на халяву - верх наглости.

5.22 , torvn77 ( ok ), 22:55, 20/12/2021: Ну допили прошивки актуальных карт инвидии.

4.21 , Аноним ( 11 ), 22:54, 20/12/2021: > начнётся тяжёлый путь обратно на копилефт Ты немного перепутал. Копилефт -- это то, _откуда_ возвращаются обратно в человеческий опенсорс. Причем судя по тому, что кода под вирусными лицензиями теперь ничтожно мало по сравнению с пермиссивом, возврат произошел уже давно, лет 10 как. Опенсорс был до жпэля, есть и после.

3.16 , Admino ( ok ), 22:40, 20/12/2021: > Возможность закрывать код делает лицензию более свободной Свобода это рабство.